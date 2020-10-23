Человек, который мог стать патриархом Московским и всея Руси и стремился объединить православие, но в итоге стал одним из тех, кто его еще сильнее разъединил. Общался на равных с генсеками и президентами, а в преклонные годы оказался покинут своими последователями и учениками. Его предали анафеме, оправдали и снова отвергли. И тем не менее он не сдается. 22 октября исполнится четверть века, как во главе Украинской православной церкви Киевского Патриархата стал Филарет (Денисенко).

Еще шла Вторая мировая война, когда Мелании Денисенко, вдове и многодетной матери из села Благодатное, сообщили, что ее сын исключен из школы. Администрации донесли, что подросток днями пропадает в церкви. А что еще хуже, баламутит сельскую пионерию разговорами о Боге. Новость нисколько не смутила самого Мишу. «Я сын погибшего «за Родину, за Сталина» солдата. Ничего они со мной не сделают», — отмахнулся он. И действительно, спустя некоторое время его вернули в список учеников.

Вскоре Михаил Денисенко закроется в церкви на целую неделю, проведя время в молитвах и поклонах. А после окончания школы 17-летний юноша в товарном вагоне поезда отправится в Одессу поступать на пастырско-богословские курсы духовной семинарии. Экзаменаторов так удивит, насколько хорошо Михаил знает Евангелие и жития святых, что его зачислят сразу на третий курс семинарии.

На каникулы Михаил не вернется в родное село. Останется работать свечником при монастыре. Через несколько лет он поступит в Московскую духовную академию. А в январе 1950-го примет монашеский постриг с именем Филарет.

Резиденция предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета сегодня расположена на улице Пушкинская, 36 в самом центре Киева. Он здесь с 1960-х, и с тех пор имя Филарета и этот адрес неразрывно связаны. В Киеве так и говорят: «Сходи на Пушкинскую». Имея в виду «поговори с Филаретом».

После достройки комплекс резиденции вышел настолько удачным, что руководство советской Украины предлагало обменять его на что-нибудь интересное церкви. Филарет попросил вернуть верующим древний Выдубицкий монастырь, что за Лаврой на Днепровских кручах. Обмен сочли неравноценным, и сделка не состоялась.

Сейчас резиденция напоминает провинциальный райком партии с гаражами во дворе и красными дорожками в полутемных коридорах. Ожидающие приема собираются в тесной комнате. Ее стены украшают картина кафедрального Владимирского собора маслом и рисованный портрет самого Филарета.

Помощник Филарета, молодой энергичный человек в черном монашеском подряснике, между прочим, напоминает, что его патрон был рукоположен еще при Сталине. Я киваю. Его Святейшеству 92-й год.

Филарет принимает меня в синодальном зале — единственном помещении, украшенном лепниной с позолотой. Подчеркнуто бодро он поднимается с кресла. Среднего роста, с редеющей белой бородой и неморгающими серыми глазами. Как и помощник, одет в монашеский подрясник.

Патриарх внимательно выслушивает вопрос, как будто не замечая мое неуверенное обращение с церковными терминами. Затем дает пространное объяснение, почему не желает присоединиться к Православной церкви Украины, получившей томос от Константинопольского Патриарха.

Филарет говорит без остановки полчаса. Медленно и упорно проговаривает каждое слово, предложение за предложением. Иногда его голос слабеет, но торжественный тон исключает возможность задать уточняющие вопросы. Правая рука Филарета с выставленным указательным пальцем возносится в наиболее важные моменты.

«Я никого не предавал, — говорит он, похожий на ветхозаветного пророка. — В независимом государстве должна быть независимая церковь. А независимой церковью может быть только патриархат, а не митрополия. Поэтому раз есть государство, обязан быть и патриархат».

Филарета заметил и выдвинул патриарх Алексий І (Симанский). В 1950 году, на втором курсе духовной академии его назначили смотрителем Патриарших покоев в Троице-Сергиевой лавре. А уже в 1955-м старший помощник ректора доцент Филарет едет с делегацией РПЦ путешествовать по Англии.

«У Филарета феноменальная память, — говорит киевский религиовед Юрий Черноморец. — Даже в 80 с гаком лет он мог за неделю объехать десяток епархий и, вернувшись домой, надиктовать, с кем и когда встречался, о чем шла речь и каковы договоренности. Да еще дать развернутый психологический портрет на каждого. Все до мелочей».

Сложились отношения Филарета и с патриархом Пименом (Извековым). (С 3 июня 1971-го по 3 мая 1990-го был патриархом Московским и всея Руси.) Во время интронизации Пимена Филарет как митрополит старейшей Киевской митрополии вручал ему куколь — головной убор, знак патриаршего достоинства. При Пимене Филарет отвечал за связи Московской Патриархии со светскими государственными органами, в частности партийными и КГБ.

«Пимен настолько доверял Филарету, что не подписывал ни одного документа, пока его не посмотрел Филарет», — говорит доктор богословских наук, искусствовед Дмитрий Степовик, близкий знакомый и соратник Филарета.

Филарет обладает феноменальной памятью. Даже в преклонном возрасте он в деталях пересказывает события давно минувших дней

Филарет также зарекомендовал себя способным проповедником. Сложные понятия он излагает простым языком, отмечает Дмитрий Степовик. Начало и конец его речей всегда привязаны к конкретным событиям. Тема раскрывается через духовно-богословский комментарий с несколькими кульминационными моментами. И обязательный вывод, подводящий к главной мысли.

«Филарет формировался в эпоху позднего Сталина. А Сталин научился в семинарии той особенной риторике, когда ты задаешь вопрос, сам отвечаешь на этот вопрос и как бы двигаешься в своей мысли. Вот этот стиль структуризации мыслей, а за ними действий — яркая черта Филарета», — говорит Юрий Черноморец.

Главным же образом карьерному взлету Михаила Денисенко способствовала новая кадровая политика, определенная РПЦ. Духовенство с дореволюционным прошлым отодвигали, а вместо него ответственные посты занимали новые, «советские» священники.

Первый киевский поход

Филарета впервые направили в Киев в 1957 году на должность инспектора духовной семинарии, а затем — управляющего делами Украинского экзархата (административно-территориальная единица, наместничество за пределами митрополии).

Хрущевские времена Филарет вспоминает как самые тяжелые для церкви. В Украине было закрыто около половины приходов и 29 из 38 монастырей. Обряды крещения и отпевания проводили тайно. По «рекомендации» Совета по делам Русской православной церкви при Совете министров СССР готовилась ликвидация Киево-Печерского монастыря, занимавшего к тому времени небольшую часть Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Позже противники Филарета как раз его обвинят во всех этих бедах.

Была весна 1961-го. Утром к лавре подтянули грузовики и наряды милиции. Братия, не желая выселяться, упиралась ногами и руками. Некоторые плакали, другие бросились закапывать в монастырском саду иконы. Самые отчаянные замуровывали себя в келье. Их доставали силой.

«Отцы, освобождайте помещение, — приговаривал молодой чернобородый управделами экзархата Филарет. — Завтра начинаем капитальный ремонт лавры. Потом всех возвратят».

К Филарету обратился лаврский старец схиигумен Валентин: «Что лавру закрыл, тебе Бог, когда время придет, не даст нормальной смерти».

На третий день после закрытия монастыря в районе Бабьего Яра прорвало насыпь карьеров. Грязевой поток хлынул по склонам на Куреневку, где заживо поглотил около полутысячи человек. Набожные горожане связывали эти события.

Запомнился Филарет и учащимся духовной семинарии. В Страстную пятницу, 1 мая, он заставил семинаристов исполнять советские песни.

«Вы неблагодарные, вас советская власть учит... Под чьим небом вы живете? Чей хлеб едите? Я, сын шахтера, стал архимандритом и ректором. При какой другой власти это могло бы случиться?» — вспоминал слова Филарета семинарист Павел Адельгейм, впоследствии известный церковный публицист.

Вскоре после описанных событий, в середине 1961-го, Филарета отправят служить настоятелем подворья РПЦ при Александрийском патриархате в Объединенную Арабскую Республику. Затем он будет епископом Венским и Австрийским, ректором Московской духовной академии. В Украину вернется через пять лет, чтобы остаться здесь на всю жизнь.

Социализм и коммунизм. «Будем жить с Богом»

На киевскую кафедру 37-летний Филарет приехал весной 1966-го. В этом же году киевское «Динамо» впервые сделало золотой дубль, выиграв чемпионат СССР и Кубок СССР по футболу. Через Днепр протянули линию метро. Начали застраивать жилыми массивами левый берег. Киев был одним из самых быстрорастущих городов страны.

Молодой экзарх Украины и член Священного Синода РПЦ поселился в периферийном районе Соломенка, куда планировали перенести кафедральный храм.

«Вызвал меня полковник КГБ, который еще в НКВД служил, и говорит: «Вам пришел конец, — вспоминает Филарет. — Вот посмотрите, у вас духовенство все старое. Помрет, а молодых нету. И не будет кому служить. А во-вторых, в 80-м году мы вступаем в коммунизм. Вас при коммунизме не будет». А я ему отвечаю: мы живем при социализме, будем и при коммунизме жить».

Украинский экзархат включал полтора десятка епархий. Владык не хватало, а предложенных кандидатов власть «рубила», сетует Филарет.

Все же отношение властей к церкви постепенно смягчалось. В 1968 году Филарету удалось возобновить выход журнала «Православний вісник». Возвращались к жизни заброшенные церкви. Только в Киевской епархии количество приходов выросло с 200 до 600. Тогда же, в 1968-м, Филарета возвели в сан митрополита.

«У Филарета выучка советского бюрократа: если проблема выявлена, нужно ее решить. Он четко определяет пути достижения цели и ищет скрытые резервы. К примеру, нужно больше переводов богословской литературы. Он спрашивает: «Сколько мы платим преподавателям академии? Сколько платят конкуренты? Сколько можем платить? Сколько стоит один перевод? Сколько можем делать переводов за год?» Это очень отличается от стиля управления других религиозных лидеров, которые позволяли, чтобы само собой что-то «наросло», а потом еще себя хвалили», — говорит Юрий Черноморец.

Способности Филарета пришлись кстати для новой миссии РПЦ — посланника СССР в глобальном миротворческом движении. В составе различных делегаций он посетил около 60 стран, в частности США, Австралию, страны Северной, Восточной и Западной Африки.

Среди встреч с лидерами государств Филарет выделяет знакомство с Индирой Ганди. Ее политику «третьего пути» между Востоком и Западом он считает наиболее правильной.

Филарет с папой Римским Иоанном Павлом ІІ. Филарет приветствовал приезд папы в Украину в 2001 году, тогда как Украинская православная церковь Московского патриархата была категорически против визита

Раскрыт, но не уличен

В начале 1980-х в Троицкий женский монастырь в Корце Ровенской области в статусе сестры митрополита Филарета приехала Евгения Родионова с тремя детьми. Гостей разместили в монастырской гостинице, предоставили автомобиль.

Они собирались провести в монастыре все лето. Но из-за визитов к постояльцам посторонних игуменья попросила их вести себя скромнее. Евгения Родионова возмутилась и уехала, не попрощавшись.

Спустя некоторое время наместник Киево-Печерской лавры Ионафан (Елецких) подал Московскому патриарху рапорт о недостойном поведении Филарета. Якобы митрополит имеет собственную семью, писал клирик, имея в виду близкие отношения Филарета с Родионовой. А это противоречит монашескому обету. И хотя позже Ионафан раскаялся, неудобные факты получили огласку.

Филарет познакомился с Евгенией Родионовой во время учебы в Одессе, утверждает журналист и публицист Василий Анисимов, возглавлявший пресс-службу УПЦ Московского патриархата, рьяный критик Филарета. Ее отец был высокопоставленным чиновником, а по другой версии, — работником спецслужб. Филарет не терял связи с этой женщиной, будучи епископом Рижским, а затем и епископом Венским и Австрийским.

«К изумлению местного духовенства, Филарет и Евгения Петровна приехали в Киев с тремя «усыновленными» детьми — Андреем, Любовью и Верой. Причем Евгения Петровна приобрела статус «сестры»... Эти хитроумные манипуляции позволили Киевскому экзарху уладить жилищные проблемы, а главное — проживать легально всей семьей (каноны церкви разрешают монаху проживать лишь с родной матерью и сестрой)», — пишет Василий Анисимов в изобличающей Филарета книге «Скованные одной ложью».

Филарет с «сестрой» переехали в просторную квартиру старинного дома на Пушкинской неподалеку от резиденции. Анисимов пишет, что Евгения Петровна поддерживала отношения с семьями первого секретаря Компартии Украины Владимира Щербицкого и куратора церковных вопросов от КПУ, а затем и президента Украины Леонида Кравчука. С последним Филарет в кумовьях, пишет Василий Анисимов.

Родионова имела серьезное влияние на финансовые вопросы и кадровые перестановки в церкви. Простые священники и даже епископы целовали при встрече ей руку. Полушепотом называли «владычицей всея Украины».

«Во время моей хиротонии (посвящения — НВ) в сан епископа во Владимирском соборе Евгения Петровна неожиданно сказала: «Видите, как велика милость экзарха? Будет и больше», — вспоминает владыка Ионафан, который ныне служит митрополитом Тульчинским и Брацлавским. — Но знайте, что владыка жестоко расправляется со всеми, кто не будет у него в послушании. Я выдвинула в епископы, я могу и раздеть до трусов».

Филарет крайне редко комментирует неудобные факты своей биографии. Предпочитает говорить уклончиво, намеками и в третьем лице: «Предстоятель УПЦ митрополит Филарет законным судом не был разоблачен в грехе...»

Евгения Петровна умерла в конце 1990-х, так и не добившись отстранения «оскорбившей» ее игумении Корецкого монастыря. После того неудачного визита Родионовой с детьми в Корец патриарх Московский предоставил обители независимость от Киевской митрополии.

Сила веры. Сказание о пяти рублях

Хотите видеть правильное служение литургии — поезжайте в Киев во Владимирский собор, говорили в украинской столице во времена служения там Филарета, вспоминает его соратник Дмитрий Степовик. Митрополит Филарет усердно готовился к каждому богослужению, часами вышагивая по кабинету и напевая избранные места.

Киевский журналист и публицист Александр Михайлюта вспоминает, как в восьмидесятые, рискуя быть исключенным из университета, бегал в кафедральный собор слушать Филарета.

«У него был необычайно чистый и сильный голос. Как говорят «радийный» — доверительно воспринимаемый людьми, — пишет Михайлюта в книге «Свет Патриарха». — Владимирский собор всегда был переполненным. Народ приезжал со всех уголков Союза».

К оценке Филарета подходят, как правило, с крайних позиций. Один лагерь состоит из почитателей. Другой составляют ненавистники. Хотя даже враги не ставят под сомнение искренность его веры. Говорят, бог заменил Филарету родного отца.

«Когда отец шел на фронт, он позвал меня и сказал: «Молись за меня». А я же был в духе атеизма... Но он повторил: «Молись», — приводит слова Филарета Александр Михайлюта. — Когда получили похоронку, передо мной стал вопрос — существует он далее или нет? Если его не существует, как учит советская школа, что Бога нет, и после смерти прекращается бытие человека, то кого я люблю? Бога нет, а любовь к отцу во мне жива! Можно ли любить несуществующее? Несуществующее любить нельзя. Поэтому, если я люблю, значит, он есть. Есть вечная жизнь. Значит, есть Бог».

В каждом моменте жизни Филарет находит божественное присутствие.

«После первого курса Московской академии я стоял у окна и раздумывал, какой путь избрать. Если стану семейным священником, то когда меня арестуют — а времена были сталинские — пострадают мои близкие. Нет, думаю, останусь на каникулы в монастыре, приму монашество. Я еще с аудитории не вышел, берет меня за руку монах Троице-Сергиевой лавры и говорит, что наместник предлагает мне остаться в монастыре на каникулы. Господь показал, что я избрал правильный путь».

Долгие споры о вере Филарет вел и с одним из своих трех родных братьев.

«Однажды брат шел по улице, — вспоминает Филарет, заметно приободрившись. Прошлые события ему явно более по душе, чем дела нынешние. — И брат говорит себе: «Господи, если ты есть, сделай так, чтобы я нашел пять рублей. Сделай так». Прошел он небольшое расстояние и видит: на дороге лежат пять рублей. И тогда он говорит: «Я поверил, что Бог есть. Я же просил пять и пять нашел. Не 10, не три, не 100. Чего просил, то Бог и послал. Значит, он есть».

КГБ и коллекционер компромата Антонов

В Киеве ходит легенда, будто в 1990-х, когда по случаю очередного праздника проходило собрание ветеранов спецслужб, в зал вошел одетый в костюм Филарет. Присутствовавшие его узнали и тотчас встали. Звание вошедшего обязывало.

В обнародованных диссидентом и священником, депутатом Верховного Совета РСФСР Глебом Якуниным отчетах КГБ о работе с агентами — сотрудниками Московской Патриархии Филарет фигурирует под псевдонимом Антонов. Упоминаются его многочисленные командировки за границу, где он озвучивал позицию СССР. Например, об «агрессивных действиях США во Вьетнаме».

Обвинения в сотрудничестве со спецслужбами Филарет воспринимает без особого волнения. «Архиерей не имел права назначить священника на приход без согласия КГБ», — объясняет он.

Контакты со спецслужбами якобы сделали Филарета заядлым собирателем компромата, из-за чего, собственно, у него не было друзей. Информация о клириках стекалась к нему из разных источников: жалобы верующих, сведения госструктур, данные КГБ.

«В сознании Филарета человек отождествлялся с «личным делом», читай, компроматом. При этом последний нередко носил полувымышленный, а то и мифологический характер, — пишет протоиерей Православной церкви Украины Богдан Гулямов. — Зная, что Филарет «коллекционер», этим пользовались. Чуть ли не все епископы для Филарета превращались в тайных грешников».

Филарет говорит, что, хотя КГБ неоднократно требовал от него нарушить тайну исповедовавшихся у него людей, он всякий раз отказывал. «Контора» такого не прощает, — говорит Филарет. — Потому меня и не избрали Патриархом Московским«.

С покровительством КГБ увязывают и «богатства» Филарета. О них, в частности, пишет его рьяный критик, публицист Василий Анисимов. Мол, уходя в «раскол», Филарет забрал деньги всей Украинской православной церкви. Да еще прихватил часть средств Компартии Украины, переданных Леонидом Кравчуком на восстановление Успенского собора лавры.

В начале 2000-х президент Леонид Кучма, подозревая Филарета в финансировании акций оппозиции «Украина без Кучмы», якобы распорядился поискать его сокровища, рассказывает религиовед Юрий Черноморец. Но ничего интересного не нашли.

Возвращение лавры. От Хрущева до Горбачева

В 1981 году киевский Покровский монастырь сильно пострадал от пожара. Настоятельница решила исправить последствия самостоятельно. Помещения отремонтировали, а главный храм заново расписали. «Самоуправство» вызвало возмущение властей. Тем не менее Филарет отказался наказать игуменью. К тому времени позиции Филарета и церкви заметно усилились.

Еще более серьезные изменения произошли с началом перестройки. Слабеющее государство нуждалось в поддержке верующих, что позволило добиться проведения масштабного празднования 1000-летия крещения Руси.

«В Кремле на то время аналитики работали хорошо. Руководство Союза пошло нам на уступки», — рассказывает Филарет.

Из-за состояния здоровья патриарха Пимена Филарет фактически возглавлял Комиссию по подготовке торжеств. В преддверии празднования членов Священного синода принимал в Кремле Михаил Горбачев.

«Встреча проходила по нашей инициативе и долго согласовывалась. Разговор был приятный. Никаких острых вопросов. Михаил Сергеевич знал, о чем мы будем говорить, и мы знали, на что нам можно рассчитывать», — рассказывал Филарет в интервью интернет-изданию АСД.

В результате трудных переговоров церковь добилась передачи ей древнейшего московского Даниловского монастыря, где размещался изолятор для несовершеннолетних преступников. На восстановление святыни РПЦ потратила 100 млн рублей. В частности, в монастыре построили новую резиденцию патриарха. А вот Печерскую лавру в Киеве все не отдавали.

«Все члены политбюро во главе с Горбачевым были согласны. Но категорически против выступали Щербицкий и Гришин (первый секретарь Московского горкома КПСС — НВ). Оба — непреклонные атеисты, — вспоминает Филарет. — Когда уже проходил праздничный Поместный собор, мне сообщили, что нужно срочно лететь в Киев. Со мной полетел епископ Кентерберийский. И в Киеве Виталий Масол (председатель Совета министров УССР — НВ) вручил мне акт передачи лавры. Не всей, а только Дальних пещер. Этот документ хранится у меня до сих пор».

После смерти Пимена Филарета избирали местоблюстителем Московского патриаршего престола.

«Церковью руководил я. Радостные то были дни, торжественные, светлые», — признается он.

Церковная вертикаль Филарета

Летом 1988-го епископ Житомирский и Овручский Иоанн (Бондарчук), страдавший болезнью почек, письменно попросил Филарета и патриарха московского перевести его на кафедру в Закарпатье, поближе к целебным водам. «Состояние моего здоровья ухудшается. Не допустите, чтобы я умер», — писал он.

Тем не менее Иоанну отказали: «Епархии даются не для поддержания здоровья». Епископ посчитал, что первенствующий член Священного синода Филарет нанес ему обиду, и «ушел в раскол», возглавив Украинскую автокефальную православную церковь.

Филарет всегда действовал по принципу «церковь — это я», отмечает автор книги «Православие в посттоталитарной Украине» Александр Драбинко. «Ему больше по душе силовые методы сталинских времен, — пишет Драбинко. — Недовольных архиереев он «смирял» посредством административных перемещений, шантажа и угроз».

Церковную вертикаль Филарета сравнивают с армией. Он требовал полного подчинения.

«Господь никому не обещал рай на земле, — отметил как-то владыка. — Самое тяжелое на кафедре видеть, что духовенство и епископат недостаточно прилежно исполняют свои обязанности».

Более всего клириков угнетала черта Филарета «донимать» подчиненных. Так, при каждом случае он припоминал своему ближайшему единомышленнику по Киевскому патриархату митрополиту Львовскому Андрею (Гораку) о «сдаче» греко-католикам собора Святого Юра во Львове. Горак настолько был удручен, что подумывал о возвращении в Московский патриархат.

«Филарет — максималист. Он человек с Донбасса, и этим все сказано, — говорит Дмитрий Степовик. — Временами он как ребенок. Когда мы были в Нью-Йорке в 2000-х, патриарха радовали православные таксисты-эфиопы, просившие у него благословения. Иногда и возили бесплатно».

«Анафема меня не тревожила». Филарет и патриарший сан

Поместный собор РПЦ 7 июня 1990 года избрал Московским патриархом Алексия ІІ (Ридигера). По результатам голосования Филарет оказался лишь третьим среди претендентов.

Филарет объясняет неудачу нежеланием Кремля видеть украинца предстоятелем Русской православной церкви. Священник и публицист Яков Кротов отмечает, что по традиции светской номенклатуры руководители национальных окраин не получали власти «на уровне империи». Критики же Филарета называют ряд других причин: духовенство напугали его авторитарные замашки, связи с КГБ и даже возможный переезд в Москву властной «сестры» Евгении Родионовой.

Не менее тяжелый удар ожидал Филарета в 1992-м, когда украинский епископат, состоящий из выдвиженцев Филарета, не поддержал его в борьбе за автокефалию УПЦ. На полулегальном Харьковском соборе клирики проголосовали за смещение когда-то всемогущего киевского митрополита. Затем Архиерейский собор РПЦ лишил Филарета сана.

Ответ Филарета был молниеносным. С остатками последователей он объединился с Украинской автокефальной православной церковью в Киевский патриархат. Но вожделенный куколь Филарету достался лише в октябре 1995-го, после смерти одного за другим двух престарелых патриархов — Мстислава (Скрипника) и Владимира (Романюка).

Строить непризнанную Киевскую патриархию Филарет взялся с присущим ему организаторским рвением. И хотя по количеству приходов Московский патриархат в Украине существенно опережал Киевский, общественное мнение склонялось в поддержку церкви Филарета.

Анафема, наложенная на Филарета в 1997 году за «раскольничество», стала вполне закономерной реакцией Москвы на его возрастающие влияние.

На греческом Φιλάρετος означает «любящий добродетель». Глядя на 91-летнего Филарета сегодня, сложно прочесть его эмоции. Только когда иерарх комментирует наложение на него анафемы в 1997-м, уголки его рта презрительно опускаются. Подобие легкой улыбки вызывает упоминание патриарха Кирилла (Гундяева), которого Филарет рукополагал в епископы 44 года тому назад.

«Анафема меня не тревожила. Я ничего не сделал такого, за что меня нужно было бы наказать. Я придерживался православного вероучения. Не стал еретиком, — Филарет делает паузу, как бы собираясь с мыслями. — Каноны. Канонов я придерживаюсь. Никаких канонов я не нарушил. Поэтому оснований для наложения анафемы не было. Поэтому Кирилл, тогда он еще не был патриархом, сказал: «Анафема не сработала». Киевский патриархат не только не перестал существовать, а наоборот, стал расти. В 91 году мы были маленькой церковью. А стали самой большой в Украине церковью православной». «Идея независимой церкви ложилась в тектоническое движение «Прочь от Москвы», — характеризует настроения украинского общества в конце 1990-х авторка книги «Хроники Томоса» Катерина Щеткина.

Уже после решения Филарета строить непризнанную Киевскую патриархию в Крестовоздвиженскую церковь Московского патриархата на киевском Подоле пришла открытка. Непризнанный патриарх Филарет поздравлял с днем рождения отца Николая, которого в свое время лишил прихода. Внизу Филарет собственноручно дописал: «Переходи ко мне». Такие «письма» получали и другие священники. Филарет, строя новую церковь, не забывал никого.

Память Патриарха

Во Владимирском соборе по-прежнему людно. Удивительно звучит хор. Впечатляет алтарный образ Богородицы работы Виктора Васнецова. Паства, склоняя головы, встречает в царских воротах Филарета.

Окружение между собой называет Филарета «дедом». Еще пару десятков лет назад его можно было увидеть собственноручно рубящим дрова на даче в селе Плюты под Киевом. Он позволял себе «три по сто» хорошего коньяка. Задерживался на работе за полночь. Нынче патриарх более сдержан.

По требованию врачей Филарет придерживается строгой диеты и режима дня. Ему дважды имплантировали в сердце миниатюрные электрические «насосы», помогающие перекачивать кровь. Операции провел известный австрийский хирург украинского происхождения Игорь Гук, за что был удостоен патриархом ордена Святого равноапостольного князя Владимира Великого.

«Вы за мое здоровье не переживайте», — осаждает Филарет интересующихся его самочувствием. Особо настойчивым напоминают, что родная мать Филарета дожила до 104 лет.

В конце 2018-го большинство епископов Киевского патриархата, все выдвиженцы Филарета, присоединились к новой Православной церкви Украины. Вселенский патриарх снял с Филарета анафему, предполагая, что он поможет строительству Киевской митрополии под омофором Константинополя. Но, поразмыслив, Филарет отказался распускать Киевский патриархат и принялся рукополагать новых епископов. Кандидатов, говорят критики святейшего бунтаря, набирают едва не с улицы.

«Патриархат будет, — Филарет утвердительно кивает головой перед очередной паузой. — Филарета не будет, изберут другого, а патриархат будет расширяться. Почему? Потому что народ будет поддерживать независимую церковь. Бог дал нам украинское государство. А против Бога никто не может пойти». «Что вы чувствовали, когда вас снова оставили ваши же воспитанники?» — спрашиваю. «Иуда почему предал? Почему? В Евангелии сказано: «Носил ковчежец для сбора денег». То есть был сребролюбным. Так и эти, — отвечает Филарет. — Я не держу против них обиды. Как и к архиереям московским, не имею против них ненависти. Власть прощать имеет Бог. Но это не значит, что они не согрешили».

За Филаретом оставили резиденцию и Владимирский собор, который приносит ему небольшие поступления. Свою роскошную квартиру на Пушкинской патриарх продал. На вырученные деньги построил храм Киевского патриархата в родном селе на Донбассе (сейчас под контролем сепаратистов). Сам проживает в двух небольших комнатах резиденции. Келейника и охраны у Филарета нет, да и никогда не было.

«Если Бог захочет, чтобы меня убили, выходит, Он позвал меня к себе. Нужно не искать смерти, но и не бояться ее», — объясняет он.

Филарет задался целью обеспечить священников, ведущих богослужение на украинском языке, всей необходимой литературой. Под его началом переведены более 100 томов творений святых отцов. Близок к завершению перевод 40 томов богослужебных книг.

«Все их я перечитывал, и не один раз, вникал, исправлял. Все они влияют на мою душу. Отсюда берется моя сила», — говорит патриарх.

В последнее время Филарет запомнился несколькими заявлениями, поднявшими в медиа нешуточную бурю. Он призвал УПЦ Московского патриархата слиться с Киевским, образовав вторую по величине православную церковь в мире. А также объяснил пандемию COVID-19 распространением гей-культуры. Впрочем, в начале сентября Филарет и сам был госпитализирован с коронавирусом, но за 12 дней успешно от него излечился.

«Жить только в памяти человечества не имеет никакого смысла, — говорит Филарет. — Да и память только о единицах, а миллионы отходят, не оставив заметного следа».

Сергей Шевчук, Настоящее время