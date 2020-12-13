Артем Марков / «Бабель»

Facebook — одна из самых больших рекламных площадок, где ежемесячно размещают рекламу десять миллионов пользователей. Несмотря на это, соцсеть не особо старается модерировать рекламу, пока ситуация не грозит прибыли компании. Контент модерируют подрядчики, которым разрешено игнорировать нарушения рекламных правил. Из-за этого Facebook часто размещает фейковую рекламу, помогает мошенникам нажиться на пользователях и не несет за это ответственность. Пересказываем большое расследование издания BuzzFeed.

Большой поток рекламы в Facebook модерируют не штатные сотрудники, а подрядчики на аутсорсе. Им разрешено закрывать глаза на недобросовестную рекламу и игнорировать нарушение правил, если оно не грозит прибыли компании. Подрядчики работают за 18 долларов в час и у них нет бонусов, которые Facebook предоставляет корпоративным сотрудникам.

Добросовестные модераторы рекламы жалуются, что на их отчеты о фейковой и просто мусорной рекламе администрация соцсети никак не реагирует, даже когда вред для пользователей очевиден.

Facebook зарабатывает на киберпреступлениях вместе с преступниками. С 2018 года компания получила 50 миллионов долларов за рекламу от маркетингового агентства, списывающего с кредиток плату за подписки, от которых почти невозможно отписаться. Еще десять миллионов долларов компания получила от Epoch Times — издания, которое обвиняют в распространении фейков и теорий заговора.

В соцсети много рекламы инвестиционных махинаций. Женщина из Швеции увидела в ленте рекламу криптовалют нового инвестиционного проекта и вложилась в него. Оказалось, что проект создали мошенники, и ей пришлось потратить все сбережения и даже продать дом, чтобы расплатиться с долгами. Сама компания Facebook в таких случаях ничего никому не компенсирует.

Единой рекламной политики у Facebook просто нет — все решает прибыль в конкретный момент. Перед президентскими выборами в США соцсеть ослабила модерацию политических объявлений. Незадолго до голосования в Facebook одобряли запросы политических рекламодателей на повышение ежедневного лимита на рекламу, «перебросили» некоторых сотрудников с обычных задач на работу с политической рекламой, разрешили восстанавливать неактивные аккаунты политической рекламы.

С другой стороны, китайские оптовики свободно рекламируют товары с символикой СС. А одну из реклам кампании Трампа «сняли» за использование нацистского символа. Не потому, что Facebook любит Китай и не любит Трампа — просто первая рекламная кампания была намного прибыльнее. Поэтому Facebook закрыла глаза на нарушение. По той же причине вы можете увидеть в ленте рекламу фальшивых денег, незаконных товаров и услуг.

Больше всего фейковой рекламы приходит из Китая и Вьетнама. Несмотря на то, что Facebook в Китае запретили с 2009 года, компания получает за рекламу от китайских фирм около пяти миллиардов в год. Треть рекламных кампаний из Китая нарушили хотя бы одно правило соцсети — часто товары просто не приходят покупателям.

Facebook пытается улучшить модерацию товаров из Китая. Так, в прошлом году ввели ежедневный лимит на рекламу для новых азиатских аккаунтов в размере 450 долларов. Чтобы увеличить лимит, аккаунт должен проверить живой человек. Однако некоторые рекламодатели обходят ограничения — они создают несколько учетных записей или пользуются арендованными.

Еще один значительный источник фальшивых объявлений и мошенников — Вьетнам. Там есть большой черный рынок для продажи взломанных рекламных аккаунтов. Обычно хакеры взламывают аккаунты бизнес-менеджеров, маркетинговых агентств и медиабайеров. В 2018 году Facebook заработала во Вьетнаме около одного миллиарда долларов. Какой процент от это суммы заплатили уже взломанные аккаунты — неизвестно.

Официально Facebook пытается бороться с хакерами — ее подрядчики отдельно мониторят рекламу по Вьетнаму, запрашивают лимит расходов и анализируют аккаунты. Но хакеры ответили по-своему — после взлома одной из учетных записей они сменили фотографию профиля на флаг «Исламского государства». К такому аккаунту сложней вернуть доступ, поскольку соцсеть маркирует подобные фото как терроризм.

Активность мошенников мешает обычным продавцам рекламы, поскольку модераторы могут заблокировать их аккаунты по ошибке. Например, этим летом Facebook заблокировала аккаунт рекламного агентства одного из жителей США вьетнамского происхождения. До этого он разместил рекламу клиентов — одни продавали одежду с символикой Black Lives Matter, а другие — в поддержку полиции и Трампа. Рекламной фирме так и не объяснили, из-за чего страницу заблокировали. Позже сотрудник Facebook сказал, что «страницы, которые разместила компания с вьетнамским руководством, вводят пользователей в заблуждение». Хотя никаких правил агентство не нарушало.

Другой пример — компания Stihl. Летом ее сотрудники получили гневные письма от пользователей, которые заказали через Facebook товары для сада, но получили не тот товар или не получили его вообще. При этом компания не продает товары через Facebook, а только через официальных дилеров. К тому же продукт на Facebook стоил в десять раз меньше, чем у производителя. Позже выяснилось, что объявления о рекламе разместила компания из Китая Ouyi Electronic Commerce Co., Ltd.

В самой Facebook отрицают, что компания получает прибыль от мошеннической рекламы. Представители компании утверждают, что соцсеть вкладывает большие средства в защиту своей платформы от обманчивой и низкокачественной рекламы. Но журналисты BuzzFeed сделали вывод, что Facebook в первую очередь думает о росте доходов, и с большим трудом отказывается от заработков на мошенниках.

Катя Мещерякова, Дмитрий Раевский, Бабель



