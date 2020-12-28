Детали этого дела, версии фигурантов, следствия и защиты, а также о том, действительно ли Татарова спасают — в нашем материале.

Высший антикоррупционный суд сегодня вернется к рассмотрению дела, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров. Его подозревают в даче взятки эксперту МВД во времена работы Татарова в строительной компании «Укрбуд». Несколько дней назад Офис генпрокурора забрал это дело у Национального антикоррупционного бюро и передал в СБУ. В НАБУ это назвали «беспрецедентным вмешательством».

«Никто не спасает»

«Никто меня не спасает! — возмущается заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. — Я за любое открытое судебное разбирательство, поскольку уверен, что эта фальсификация не имеет отношения к юриспруденции».

Накануне Офис генерального прокурора изменил подследственность по делу, где Татаров проходит подозреваемым во взяточничестве, передав его из Национального антикоррупционного бюро в СБУ.

«Никакую передачу из НАБУ в любой другой правоохранительный орган ни я, ни мой адвокат не инициировали. Я об этом узнал из средств массовой информации», — говорит заместитель главы ОП.

В то же время в НАБУ называют такие действия Офиса генпрокурора давлением и объясняют, что соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана фактически под покровом ночи — в 23:42.

«Решение принято тайно, без консультаций с НАБУ и САП. Закон запрещает передавать дела, в которых расследуются подследственные НАБУ преступления, в другие органы досудебного расследования. Поэтому Офис генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины», — отметили в ведомстве.

По словам прокурора САП Алины Жовницкой, официальная версия изменения подследственности — решение Печерского суда, которое прокуроры будут обжаловать.

«Мы тоже не согласны и направили апелляционную жалобу», — сказала hromadske Жовницкая.

Паркоместо, квартиры и экспертизы

Чтобы понять, в чем именно подозревают Олега Татарова, стоит начать издалека, поскольку речь идет о двух связанных между собой делах и расследовании продолжительностью более трех лет.

В мае прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила три подозрения по так называемому «делу о квартирах Нацгвардии».

По данным следствия, в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД (ныне ГУ Нацгвардии) и компания «Укрбуд Девелопмент», возглавляемая Максимом Микитасем, заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей военной части должны были возвести жилой комплекс с паркингами и нежилыми помещениями. За земельный участок Нацгвардия должна была получить 50 квартир и еще 30 паркомест в Печерском районе Киева, но не получила.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения по которым Нацгвардия отказалась от квартир и парковки в центре столицы, а взамен получила 65 квартир в доме возле станции метро «Красный хутор».

«Было подписано соглашение, согласно которому квартиры в центре Киева обменяли на квартиры фактически на окраине с очень большой разницей в стоимости», — объяснял нам директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По оценкам правоохранителей, разница составила более 81 млн грн.

«Они могли получить больше квартир — соответственно, больше военнослужащих получили бы жилье. Однако количество квартир было противоправно уменьшено», — объяснял в суде Максим Грищук, нынешний исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Главный директор «Укрбуда» — бизнесмен Олег Майборода, которому в мае 2019-го также объявили о подозрении.

«Когда мы все это передавали, то объект на Щорса (ЖК на месте бывшей воинской части, — ред.) был готов на 46%. Объекты, которые мы передали с ремонтом (возле станции метро «Красный хутор», — ред.), были полностью готовы к заселению. Была независимая оценка нескольких экспертов, подтвержденная Фондом госимущества», — так Олег Майборода объяснял, почему он считает, что обмен был равноценным.

Также о подозрении объявили частной оценщице Алисе Гринчук — она, по мнению следствия, провела некорректную экспертизу, снизив разницу обмена. Против нее уже было возбуждено несколько уголовных дел о ненадлежащей оценке, из-за чего в марте 2017 года Фонд госимущества аннулировал ее сертификат.

Прошлой осенью о подозрении по этому делу объявили еще и бывшему народному депутату и конечном бенефициару «Укрбуда» Максиму Микитасю. Следствие считает, что Микитась, использовав подконтрольные ему строительные компании, вместе с бывшим командующим Нацгвардией Юрием Аллеровым, генеральным директором компании-застройщика Олегом Майбородой, частной оценщицей Алисой Гринчук и другими лицами организовали коррупционную схему, чтобы завладеть недвижимостью Нацгвардии.

Кроме того, в мае этого года САП сообщила о подозрении бывшим должностным лицам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил. Следствие установило, что бывший командующий Нацгвардией получил 125 тыс. долларов взятки за поддержку интересов застройщика.

«Сто тысяч он оставил себе, а двадцать пять тысяч передал заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ», — утверждает следствие.

Кроме того, следователи установили, что Аллеров получил от Микитася и должностных лиц «Укрбуд Девелопмент» квартиру в центре столицы площадью 76 квадратных метров и стоимостью 1,82 млн грн. Следствие считает, что квартиру оформили на дочь командующего с помощью поддельных документов, к тому же ее стоимость значительно отличалась от рыночной.

Подробно объяснить такой «подарок» Олег Майборода не смог.

Сам Аллеров заявлял, что дело политически мотивированное. В «Укрбуд Девелопмент» утверждали, что сумма убытков «выдумана под давлением НАБУ». «Было заказано три экспертизы. И только после того, как мои подчиненные приняли материалы, на основании имущественной оценки было принято решение подписать это соглашение. Это подтвердило государственное учреждение — Фонд госимущества. Было еще одно расследование в полиции, где экспертиза также сделала вывод, что эта оценка верна», — говорил нам Аллеров.