Высший антикоррупционный суд сегодня вернется к рассмотрению дела, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров. Его подозревают в даче взятки эксперту МВД во времена работы Татарова в строительной компании «Укрбуд». Несколько дней назад Офис генпрокурора забрал это дело у Национального антикоррупционного бюро и передал в СБУ. В НАБУ это назвали «беспрецедентным вмешательством».
Детали этого дела, версии фигурантов, следствия и защиты, а также о том, действительно ли Татарова спасают — в нашем материале.
«Никто не спасает»
«Никто меня не спасает! — возмущается заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. — Я за любое открытое судебное разбирательство, поскольку уверен, что эта фальсификация не имеет отношения к юриспруденции».
Накануне Офис генерального прокурора изменил подследственность по делу, где Татаров проходит подозреваемым во взяточничестве, передав его из Национального антикоррупционного бюро в СБУ.
«Никакую передачу из НАБУ в любой другой правоохранительный орган ни я, ни мой адвокат не инициировали. Я об этом узнал из средств массовой информации», — говорит заместитель главы ОП.
В то же время в НАБУ называют такие действия Офиса генпрокурора давлением и объясняют, что соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана фактически под покровом ночи — в 23:42.
«Решение принято тайно, без консультаций с НАБУ и САП. Закон запрещает передавать дела, в которых расследуются подследственные НАБУ преступления, в другие органы досудебного расследования. Поэтому Офис генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины», — отметили в ведомстве.
По словам прокурора САП Алины Жовницкой, официальная версия изменения подследственности — решение Печерского суда, которое прокуроры будут обжаловать.
«Мы тоже не согласны и направили апелляционную жалобу», — сказала hromadske Жовницкая.
Паркоместо, квартиры и экспертизы
Чтобы понять, в чем именно подозревают Олега Татарова, стоит начать издалека, поскольку речь идет о двух связанных между собой делах и расследовании продолжительностью более трех лет.
В мае прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила три подозрения по так называемому «делу о квартирах Нацгвардии».
По данным следствия, в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД (ныне ГУ Нацгвардии) и компания «Укрбуд Девелопмент», возглавляемая Максимом Микитасем, заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей военной части должны были возвести жилой комплекс с паркингами и нежилыми помещениями. За земельный участок Нацгвардия должна была получить 50 квартир и еще 30 паркомест в Печерском районе Киева, но не получила.
В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения по которым Нацгвардия отказалась от квартир и парковки в центре столицы, а взамен получила 65 квартир в доме возле станции метро «Красный хутор».
«Было подписано соглашение, согласно которому квартиры в центре Киева обменяли на квартиры фактически на окраине с очень большой разницей в стоимости», — объяснял нам директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник.
По оценкам правоохранителей, разница составила более 81 млн грн.
«Они могли получить больше квартир — соответственно, больше военнослужащих получили бы жилье. Однако количество квартир было противоправно уменьшено», — объяснял в суде Максим Грищук, нынешний исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Главный директор «Укрбуда» — бизнесмен Олег Майборода, которому в мае 2019-го также объявили о подозрении.
«Когда мы все это передавали, то объект на Щорса (ЖК на месте бывшей воинской части, — ред.) был готов на 46%. Объекты, которые мы передали с ремонтом (возле станции метро «Красный хутор», — ред.), были полностью готовы к заселению. Была независимая оценка нескольких экспертов, подтвержденная Фондом госимущества», — так Олег Майборода объяснял, почему он считает, что обмен был равноценным.
Также о подозрении объявили частной оценщице Алисе Гринчук — она, по мнению следствия, провела некорректную экспертизу, снизив разницу обмена. Против нее уже было возбуждено несколько уголовных дел о ненадлежащей оценке, из-за чего в марте 2017 года Фонд госимущества аннулировал ее сертификат.
Прошлой осенью о подозрении по этому делу объявили еще и бывшему народному депутату и конечном бенефициару «Укрбуда» Максиму Микитасю. Следствие считает, что Микитась, использовав подконтрольные ему строительные компании, вместе с бывшим командующим Нацгвардией Юрием Аллеровым, генеральным директором компании-застройщика Олегом Майбородой, частной оценщицей Алисой Гринчук и другими лицами организовали коррупционную схему, чтобы завладеть недвижимостью Нацгвардии.
Кроме того, в мае этого года САП сообщила о подозрении бывшим должностным лицам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил. Следствие установило, что бывший командующий Нацгвардией получил 125 тыс. долларов взятки за поддержку интересов застройщика.
«Сто тысяч он оставил себе, а двадцать пять тысяч передал заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ», — утверждает следствие.
Кроме того, следователи установили, что Аллеров получил от Микитася и должностных лиц «Укрбуд Девелопмент» квартиру в центре столицы площадью 76 квадратных метров и стоимостью 1,82 млн грн. Следствие считает, что квартиру оформили на дочь командующего с помощью поддельных документов, к тому же ее стоимость значительно отличалась от рыночной.
Подробно объяснить такой «подарок» Олег Майборода не смог.
Сам Аллеров заявлял, что дело политически мотивированное. В «Укрбуд Девелопмент» утверждали, что сумма убытков «выдумана под давлением НАБУ».
«Было заказано три экспертизы. И только после того, как мои подчиненные приняли материалы, на основании имущественной оценки было принято решение подписать это соглашение. Это подтвердило государственное учреждение — Фонд госимущества. Было еще одно расследование в полиции, где экспертиза также сделала вывод, что эта оценка верна», — говорил нам Аллеров.
Именно на этом этапе и появляется действующий заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.
По данным детективов НАБУ, Олег Татаров, который в то время работал юристом в «Укрбуде», вместе с Микитасем дал взятку в виде паркоместа стоимостью 250 тыс. грн одному из руководителей Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. За это, по мнению следствия, Дубонос занизил стоимость жилого комплекса — с 81 до 7 млн грн.
«Они дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения за то, что будет экспертиза, которая даст возможность это дело фактически похоронить. Там еще такая интересная переписка: “Давай скорей, а то дело отнимает НАБУ, и тогда будет трудно что-то решить”», — рассказал директор НАБУ Артем Сытник.
Татаров обвинения отрицает и заявляет, что будет публично доказывать свою невиновность.
«Еще раз напомню, что речь идет о скидке на паркинг в одном из жилых комплексов, который меня вообще не касается. Если бы не фальсифицировали, они бы не показали ни одной переписки между мной и руководителем экспертного центра. Ее не существует даже в их файлах», — отметил Татаров.
Директор НАБУ настаивает, что доказательства есть.
«Есть люди, получившие взятку, и есть люди, давшие взятку. Есть доказательства этого. И есть подозрение, где все это расписано, которое уже признано судом обоснованным», — сказал Сытник.
В то же время Олег Татаров отметил, что Артем Сытник не имеет права возглавлять НАБУ, и заявил, что ему просто мстят: «Все это — месть за мою позицию по сохранению правоохранительных органов. Не все правоохранительные органы хотят работать на государство, некоторые руководствуются непонятно какими интересами третьих лиц».
Два дела
На самом деле дела два. Первое возбуждено по факту завладения имуществом Национальной гвардии, его с 2017 года расследуют детективы НАБУ по материалам журналистских расследований Bihus.Info.
В нем 8 подозреваемых: Максим Микитась, генеральный директор «Укрбуда» Олег Майборода, его заместители Сергей Якусевич и Вячеслав Мармыш, бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров, оценщица Алиса Гринчук, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и заместитель начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности ВСУ. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.
По второму делу (о взятке эксперту МВД) подозреваемых трое: Максим Микитась, Олег Татаров и руководитель экспертного центра Константин Дубонос.
В декабре этого года Максим Микитась заключил сделку со следствием, вследствие чего содержание под стражей ему заменили на домашний арест.
«То, давал ли я показания по делу Татарова или нет, не является существенным для вынесения подозрения. Должны быть конкретные доказательства: переписка, документы, детали, подтверждающие его вину. У детективов НАБУ, вероятно, это есть. Я ответил детективам на поставленные вопросы по поводу экспертизы Дубоноса. За свои же грехи я готов отвечать перед судом, я с себя свою часть ответственности не снимаю», — заявил Микитась.
При этом он добавил, что Олег Татаров якобы предал его, хотя они все делали вместе: «Почему один из ключевых руководителей “Укрбуда” по юридическим вопросам, Олег Татаров, который обогатился на уничтожении меня и моей компании, получил себе неприкосновенность? Мы с Татаровым все делали вместе. Но если он сидит в Офисе президента — почему я должен прозябать в тюрьме?», — сказал Микитась.
Татаров отказался комментировать заявления бывшего коллеги, назвав их необъективными.
«Яне буду комментировать то, что говорит Микитась. Это было соглашение между ним и следствием. Если бы этот человек был на свободе — совершенно другое дело. Но сегодня он дал показания, а через несколько дней вышел на свободу. О какой независимости и эффективность исследования доказательств здесь можно говорить?», — сказал Татаров.
Так спасают или нет?
В Верховном суде Украины заявили, что решение судьи об изменении подследственности в уголовном производстве в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова обжалованию не подлежит. Согласно документу, генерального прокурора обязали разрешить спор о подследственности и поручить досудебное расследование другому органу.
Решение об изменении подследственности в ночь на 24 декабря подписал заместитель главы Офиса генпрокурора Алексей Симоненко. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в комментарии «Украинской правде» заявила, что она к этому непричастна. То же самое сказал и Татаров.
«Я буду комментировать только свои действия и только ту информацию, которая мне известна. Остальное я не могу комментировать. Это уже компетенция правоохранительных органов и суда, которые вправе принять решение о слушании дела или его переносе», — сказал Татаров.
Еще раньше НАБУ возбудило уголовное дело о возможном незаконном вмешательстве в дело генпрокурора Ирины Венедиктоврй. Речь идет о ее решении поменять группу прокуроров по делу Татарова вечером 1 декабря — как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении.
По словам исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука, когда прокурор из предыдущей группы уже был в суде и должен был ходатайствовать о мере пресечения Татарову, в САП узнали, что группу прокуроров сменили.
«Мы сначала подумали, что это ошибка. Потом поняли, что это сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и дали указания детективам (что изменить в деле. — ред.). Они на это потратили почти две недели», — сказал он.
Также Грищук объяснил, что поскольку дело Татарова связано с коррупцией и ее расследованием должно заниматься НАБУ, то есть риск, что доказательства, собранные СБУ, в дальнейшем могут быть признаны недействительными.
В то же время президент Владимир Зеленский не считает заместителя главы Офиса президента Олега Татарова коррупционером, но просит его доказать, что он ни в чем не виноват.
«Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы вроде “при Зеленском опять коррупция” — нечестные. Это ранит, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже», — сказал Зеленский.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак еще до объявления о подозрении Татарову заявлял, что всех кандидатов на должности в ОП перед назначением проверяют. И в отношении Олега Татарова не было информации, которая вызвала бы сомнения.
«Мы проверяем каждого кандидата. Я не нашел такого, что заставило бы меня усомниться в этом решении», — говорил Ермак.
Что дальше?
Высший антикоррупционный суд должен выгести решение в отношении подследственности и прокуроров, которые будут представлять ходатайства в суде.
Сейчас сторона обвинения просит взять Татарова под стражу с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Такую сумму объясняют имущественным положением подозреваемого и ущербом, нанесенным государству.
Сам Татаров говорит, что таких денег у него нет и обещает сделать все, чтобы оснований для внесения залога не возникло.
«Я докажу, что подозрение необоснованно, и доказательств моей причастности нет. Соответственно, не будет оснований применять какую-либо меру пресечения. Деньги я не собираю, декларацию вы мою видели», — сказал Татаров.
В то же время он отметил, что продолжает работать в должности.
«За разъяснениями о моих конкретных полномочиях вы можете обратиться в Офис президента. Во избежание конфликта интересов мы приняли решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами — НАБУ и Генеральной прокуратурой», — так Татаров ответил на вопрос о том, ходит ли он на работу.
Однако, по словам директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника, «дело о квартирах Нацгвардии» уже можно считать историей успеха даже не НАБУ, но самой антикоррупционной реформы, поскольку благодаря ему в бюджет этого года поступило 80 млн грн.
Виктория Рощина, hromadske
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Высший антикоррупционный суд сегодня вернется к рассмотрению дела, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров. Его подозревают в даче взятки эксперту МВД во времена работы Татарова в строительной компании «Укрбуд». Несколько дней назад Офис генпрокурора забрал это дело у Национального антикоррупционного бюро и передал в СБУ. В НАБУ это назвали «беспрецедентным вмешательством».
Детали этого дела, версии фигурантов, следствия и защиты, а также о том, действительно ли Татарова спасают — в нашем материале.
«Никто не спасает»
«Никто меня не спасает! — возмущается заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. — Я за любое открытое судебное разбирательство, поскольку уверен, что эта фальсификация не имеет отношения к юриспруденции».
Накануне Офис генерального прокурора изменил подследственность по делу, где Татаров проходит подозреваемым во взяточничестве, передав его из Национального антикоррупционного бюро в СБУ.
«Никакую передачу из НАБУ в любой другой правоохранительный орган ни я, ни мой адвокат не инициировали. Я об этом узнал из средств массовой информации», — говорит заместитель главы ОП.
В то же время в НАБУ называют такие действия Офиса генпрокурора давлением и объясняют, что соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана фактически под покровом ночи — в 23:42.
«Решение принято тайно, без консультаций с НАБУ и САП. Закон запрещает передавать дела, в которых расследуются подследственные НАБУ преступления, в другие органы досудебного расследования. Поэтому Офис генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины», — отметили в ведомстве.
По словам прокурора САП Алины Жовницкой, официальная версия изменения подследственности — решение Печерского суда, которое прокуроры будут обжаловать.
«Мы тоже не согласны и направили апелляционную жалобу», — сказала hromadske Жовницкая.
Паркоместо, квартиры и экспертизы
Чтобы понять, в чем именно подозревают Олега Татарова, стоит начать издалека, поскольку речь идет о двух связанных между собой делах и расследовании продолжительностью более трех лет.
В мае прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила три подозрения по так называемому «делу о квартирах Нацгвардии».
По данным следствия, в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД (ныне ГУ Нацгвардии) и компания «Укрбуд Девелопмент», возглавляемая Максимом Микитасем, заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей военной части должны были возвести жилой комплекс с паркингами и нежилыми помещениями. За земельный участок Нацгвардия должна была получить 50 квартир и еще 30 паркомест в Печерском районе Киева, но не получила.
В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения по которым Нацгвардия отказалась от квартир и парковки в центре столицы, а взамен получила 65 квартир в доме возле станции метро «Красный хутор».
«Было подписано соглашение, согласно которому квартиры в центре Киева обменяли на квартиры фактически на окраине с очень большой разницей в стоимости», — объяснял нам директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник.
По оценкам правоохранителей, разница составила более 81 млн грн.
«Они могли получить больше квартир — соответственно, больше военнослужащих получили бы жилье. Однако количество квартир было противоправно уменьшено», — объяснял в суде Максим Грищук, нынешний исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Главный директор «Укрбуда» — бизнесмен Олег Майборода, которому в мае 2019-го также объявили о подозрении.
«Когда мы все это передавали, то объект на Щорса (ЖК на месте бывшей воинской части, — ред.) был готов на 46%. Объекты, которые мы передали с ремонтом (возле станции метро «Красный хутор», — ред.), были полностью готовы к заселению. Была независимая оценка нескольких экспертов, подтвержденная Фондом госимущества», — так Олег Майборода объяснял, почему он считает, что обмен был равноценным.
Также о подозрении объявили частной оценщице Алисе Гринчук — она, по мнению следствия, провела некорректную экспертизу, снизив разницу обмена. Против нее уже было возбуждено несколько уголовных дел о ненадлежащей оценке, из-за чего в марте 2017 года Фонд госимущества аннулировал ее сертификат.
Прошлой осенью о подозрении по этому делу объявили еще и бывшему народному депутату и конечном бенефициару «Укрбуда» Максиму Микитасю. Следствие считает, что Микитась, использовав подконтрольные ему строительные компании, вместе с бывшим командующим Нацгвардией Юрием Аллеровым, генеральным директором компании-застройщика Олегом Майбородой, частной оценщицей Алисой Гринчук и другими лицами организовали коррупционную схему, чтобы завладеть недвижимостью Нацгвардии.
Кроме того, в мае этого года САП сообщила о подозрении бывшим должностным лицам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил. Следствие установило, что бывший командующий Нацгвардией получил 125 тыс. долларов взятки за поддержку интересов застройщика.
«Сто тысяч он оставил себе, а двадцать пять тысяч передал заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ», — утверждает следствие.
Кроме того, следователи установили, что Аллеров получил от Микитася и должностных лиц «Укрбуд Девелопмент» квартиру в центре столицы площадью 76 квадратных метров и стоимостью 1,82 млн грн. Следствие считает, что квартиру оформили на дочь командующего с помощью поддельных документов, к тому же ее стоимость значительно отличалась от рыночной.
Подробно объяснить такой «подарок» Олег Майборода не смог.
Сам Аллеров заявлял, что дело политически мотивированное. В «Укрбуд Девелопмент» утверждали, что сумма убытков «выдумана под давлением НАБУ».
«Было заказано три экспертизы. И только после того, как мои подчиненные приняли материалы, на основании имущественной оценки было принято решение подписать это соглашение. Это подтвердило государственное учреждение — Фонд госимущества. Было еще одно расследование в полиции, где экспертиза также сделала вывод, что эта оценка верна», — говорил нам Аллеров.
Именно на этом этапе и появляется действующий заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.
По данным детективов НАБУ, Олег Татаров, который в то время работал юристом в «Укрбуде», вместе с Микитасем дал взятку в виде паркоместа стоимостью 250 тыс. грн одному из руководителей Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. За это, по мнению следствия, Дубонос занизил стоимость жилого комплекса — с 81 до 7 млн грн.
«Они дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения за то, что будет экспертиза, которая даст возможность это дело фактически похоронить. Там еще такая интересная переписка: “Давай скорей, а то дело отнимает НАБУ, и тогда будет трудно что-то решить”», — рассказал директор НАБУ Артем Сытник.
Татаров обвинения отрицает и заявляет, что будет публично доказывать свою невиновность.
«Еще раз напомню, что речь идет о скидке на паркинг в одном из жилых комплексов, который меня вообще не касается. Если бы не фальсифицировали, они бы не показали ни одной переписки между мной и руководителем экспертного центра. Ее не существует даже в их файлах», — отметил Татаров.
Директор НАБУ настаивает, что доказательства есть.
«Есть люди, получившие взятку, и есть люди, давшие взятку. Есть доказательства этого. И есть подозрение, где все это расписано, которое уже признано судом обоснованным», — сказал Сытник.
В то же время Олег Татаров отметил, что Артем Сытник не имеет права возглавлять НАБУ, и заявил, что ему просто мстят: «Все это — месть за мою позицию по сохранению правоохранительных органов. Не все правоохранительные органы хотят работать на государство, некоторые руководствуются непонятно какими интересами третьих лиц».
Два дела
На самом деле дела два. Первое возбуждено по факту завладения имуществом Национальной гвардии, его с 2017 года расследуют детективы НАБУ по материалам журналистских расследований Bihus.Info.
В нем 8 подозреваемых: Максим Микитась, генеральный директор «Укрбуда» Олег Майборода, его заместители Сергей Якусевич и Вячеслав Мармыш, бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров, оценщица Алиса Гринчук, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и заместитель начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности ВСУ. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.
По второму делу (о взятке эксперту МВД) подозреваемых трое: Максим Микитась, Олег Татаров и руководитель экспертного центра Константин Дубонос.
В декабре этого года Максим Микитась заключил сделку со следствием, вследствие чего содержание под стражей ему заменили на домашний арест.
«То, давал ли я показания по делу Татарова или нет, не является существенным для вынесения подозрения. Должны быть конкретные доказательства: переписка, документы, детали, подтверждающие его вину. У детективов НАБУ, вероятно, это есть. Я ответил детективам на поставленные вопросы по поводу экспертизы Дубоноса. За свои же грехи я готов отвечать перед судом, я с себя свою часть ответственности не снимаю», — заявил Микитась.
При этом он добавил, что Олег Татаров якобы предал его, хотя они все делали вместе: «Почему один из ключевых руководителей “Укрбуда” по юридическим вопросам, Олег Татаров, который обогатился на уничтожении меня и моей компании, получил себе неприкосновенность? Мы с Татаровым все делали вместе. Но если он сидит в Офисе президента — почему я должен прозябать в тюрьме?», — сказал Микитась.
Татаров отказался комментировать заявления бывшего коллеги, назвав их необъективными.
«Яне буду комментировать то, что говорит Микитась. Это было соглашение между ним и следствием. Если бы этот человек был на свободе — совершенно другое дело. Но сегодня он дал показания, а через несколько дней вышел на свободу. О какой независимости и эффективность исследования доказательств здесь можно говорить?», — сказал Татаров.
Так спасают или нет?
В Верховном суде Украины заявили, что решение судьи об изменении подследственности в уголовном производстве в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова обжалованию не подлежит. Согласно документу, генерального прокурора обязали разрешить спор о подследственности и поручить досудебное расследование другому органу.
Решение об изменении подследственности в ночь на 24 декабря подписал заместитель главы Офиса генпрокурора Алексей Симоненко. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в комментарии «Украинской правде» заявила, что она к этому непричастна. То же самое сказал и Татаров.
«Я буду комментировать только свои действия и только ту информацию, которая мне известна. Остальное я не могу комментировать. Это уже компетенция правоохранительных органов и суда, которые вправе принять решение о слушании дела или его переносе», — сказал Татаров.
Еще раньше НАБУ возбудило уголовное дело о возможном незаконном вмешательстве в дело генпрокурора Ирины Венедиктоврй. Речь идет о ее решении поменять группу прокуроров по делу Татарова вечером 1 декабря — как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении.
По словам исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука, когда прокурор из предыдущей группы уже был в суде и должен был ходатайствовать о мере пресечения Татарову, в САП узнали, что группу прокуроров сменили.
«Мы сначала подумали, что это ошибка. Потом поняли, что это сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и дали указания детективам (что изменить в деле. — ред.). Они на это потратили почти две недели», — сказал он.
Также Грищук объяснил, что поскольку дело Татарова связано с коррупцией и ее расследованием должно заниматься НАБУ, то есть риск, что доказательства, собранные СБУ, в дальнейшем могут быть признаны недействительными.
В то же время президент Владимир Зеленский не считает заместителя главы Офиса президента Олега Татарова коррупционером, но просит его доказать, что он ни в чем не виноват.
«Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы вроде “при Зеленском опять коррупция” — нечестные. Это ранит, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже», — сказал Зеленский.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак еще до объявления о подозрении Татарову заявлял, что всех кандидатов на должности в ОП перед назначением проверяют. И в отношении Олега Татарова не было информации, которая вызвала бы сомнения.
«Мы проверяем каждого кандидата. Я не нашел такого, что заставило бы меня усомниться в этом решении», — говорил Ермак.
Что дальше?
Высший антикоррупционный суд должен выгести решение в отношении подследственности и прокуроров, которые будут представлять ходатайства в суде.
Сейчас сторона обвинения просит взять Татарова под стражу с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Такую сумму объясняют имущественным положением подозреваемого и ущербом, нанесенным государству.
Сам Татаров говорит, что таких денег у него нет и обещает сделать все, чтобы оснований для внесения залога не возникло.
«Я докажу, что подозрение необоснованно, и доказательств моей причастности нет. Соответственно, не будет оснований применять какую-либо меру пресечения. Деньги я не собираю, декларацию вы мою видели», — сказал Татаров.
В то же время он отметил, что продолжает работать в должности.
«За разъяснениями о моих конкретных полномочиях вы можете обратиться в Офис президента. Во избежание конфликта интересов мы приняли решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами — НАБУ и Генеральной прокуратурой», — так Татаров ответил на вопрос о том, ходит ли он на работу.
Однако, по словам директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника, «дело о квартирах Нацгвардии» уже можно считать историей успеха даже не НАБУ, но самой антикоррупционной реформы, поскольку благодаря ему в бюджет этого года поступило 80 млн грн.
Виктория Рощина, hromadske