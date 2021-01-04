За последние шесть лет в Николаевской области из-за дорожно-транспортных происшествий, возникших по вине пьяных водителей, погибло 73 человека. А в пять раз больше — получили средние или тяжкие телесные повреждения.

Отвечают ли водители, севшие за руль в нетрезвом состоянии, за свои деяния, и помогают ли штрафы предотвращать «пьяные» ДТП? Корреспондент Центра журналистских расследований попытался найти ответы на эти вопросы.

Гуманный суд

В Николаеве столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и «Жигули». Водитель ВАЗа погиб на месте ДТП

В начале декабря 2020 года в Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и «Жигули». Водитель ВАЗа — 38-летний Алексей Егошин — погиб на месте ДТП. Без отца осталось трое малолетних детей. Свидетели происшествия утверждают, что столкновение произошло по вине водителя «джипа» — он и его пассажир были с явными признаками опьянения.

Позже стало известно, что Toyota записана на фирму экс-депутата Новоодесского райсовета Владимира Калашникова и его сына — Алексея. Примечательно, что Калашников-младший дважды представал перед судом за вождение в нетрезвом виде — последний раз патрульные остановили его за рулем внедорожника Land Cruiser. Однако причастен ли он к смертельному ДТП, до сих пор не известно — в прокуратуре не раскрывают имена подозреваемых, ссылаясь на тайну следствия.

За подобное преступление виновнику ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Дополнительно суд может лишить права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Однако это — нормы законодательства, а вот на практике суды применяют совсем другие «воспитательные» меры.

Смертельное ДТП в Южноукраинске — внедорожник Mitsubishi ASX выехал на встречную полосу и врезался в Fiat Regata

В июне 2019 года в Южноукраинске на трассе «Благовещенское-Николаев» внедорожник Mitsubishi ASX выехал на встречную полосу и врезался в Fiat Regata. Это ДТП так же не обошлось без жертв — погибла пассажирка «Фиата», а водитель этого авто получил опасные для жизни телесные повреждения.

Братский райсуд вынес решение о виновности водителя Mitsubishi. Согласно материалам дела, к таким трагическим последствиям привела его невнимательность, вызванная алкогольным опьянением. Осужденным оказался владелец трех фермерских хозяйств в пгт Братское Дмитрий Гончаренко. В качестве наказания суд назначил ему пять лет лишения свободы и два года без возможности управлять транспортом, однако... с испытательным сроком в три года. Если на протяжении этого периода осужденный не совершит проступка или преступления — ему не грозит ни тюрьма, ни лишение водительских прав. Да и прокуратуры можно не бояться: правоохранители заключили с Гончаренко соглашение о виновности и не просили более строгих мер наказания.

В Новом Буге BMW X5 насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе

В декабре 2017 года в Новом Буге автомобиль BMW X5 насмерть сбил пенсионера, который переходил улицу по пешеходному переходу. За рулем был местный предприниматель Александр Богуславский, известный в определенных кругах по прозвищу «Бозик». Согласно материалам уголовного дела, на момент ДТП в его крови содержался не только спирт, но и наркотические средства — каннабис и амфетамин. Однако суд не признал результаты медосмотра доказательствами из-за «нарушений в процедуре отбора проб биологических материалов» В пользу виновника ДТП послужил и тот факт, что свидетели не подтвердили опьянения у подозреваемого.

Отметим, ранее Богуславский уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. А спустя два месяца после того, как вышел из СИЗО во время судебного рассмотрения вышеупомянутого уголовного дела, даже угодил в ДТП.

Несмотря на это, Новобугский районный суд принял к вниманию «положительную характеристику и искреннее раскаяние» виновника ДТП и решил не отправлять его в тюрьму. Взамен ему назначили испытательный срок на протяжении 3 лет и лишили водительского удостоверения на такой же период. Прокуратура подала апелляционную жалобу на такое решение Новобугского суда. Рассматривать ее будет Херсонский апелляционный суд — заседание назначено на 28 января 2021 года.

Место гибели четырех работников дорожной службы — их сбил автомобиль «BMW» с пьяным водителем за рулем

В сентябре 2016 года на проспекте Центральном в Николаеве погибли четыре работника коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог», которые наносили дорожную разметку. Их сбил автомобиль «BMW», за рулем которого в нетрезвом состоянии находился местный житель Дмитрий Кононенко, — вместе с друзьями он возвращался из ночного клуба. После ДТП они все сбежали с места происшествия.

Заводской райсуд Николаева признал Кононенко виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Затем апелляционный суд ужесточил наказание тем, что лишил его водительского удостоверения на три года.

Однако спустя год отбывания тюремного срока в исправительной колонии № 50 во Львовской области осужденного условно-досрочно освободили. По «закону Савченко» ему пересчитали срок предварительного заключения в СИЗО один день за два. Таким образом, еще до вступления в силу приговора Кононенко уже отбыл почти два с половиной года тюрьмы. А неотбытый срок составляет 3 года и 10 месяцев.

Выпил, совершил ДТП — на свободу

Это лишь несколько показательных случаев. Ежегодно на Николаевщине по вине пьяных водителей в среднем происходит 80 дорожно-транспортных происшествий — четверть из них не обходится без серьезных последствий.

Виновникам ДТП, в которых жертвы получили средние, тяжкие повреждения, или погибли, инкриминируют статью 286 Уголовного Кодекса Украины, при этом не важно, были они в состоянии опьянения, или нет. Этот факт определяют как отягчающее обстоятельство, и при вынесении приговора судья может принять его к сведению как часть характеристики обвиняемого.

Центр проанализировал 120 судебных приговоров пьяным водителям, которые совершили в ДТП в Николаеве и области с 2015 года. Почти 60% обвиняемых, действия которых повлекли смерть потерпевшего или привели к тяжким телесным повреждениям, не отбывали наказания в местах лишения свободы, а отделались испытательным сроком. При этом ч. 2 статьи 286 УК предполагает в качестве наказания за подобное преступление лишение свободы от трех до пяти лет. Примечательно и то, что 25% пьяных водителей, обвиняемых по этой статье, ранее уже привлекались к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Эксперт группы по реформированию органов правопорядка Реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин объясняет, что само по себе применение условного наказания — нормальная практика, ведь все зависит от наличия отягчающих и смягчающих обстоятельств. Однако, по его словам, иногда причиной применения такой меры наказания является коррупционная составляющая. Юрист отмечает и то, что законодательством не предусмотрено ужесточение наказания по уголовному преступлению, если человек ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Отметим, что попытка предотвращать «пьяные» ДТП и бороться с нетрезвыми водителями с помощью введения уголовной ответственности не увенчалась успехом. 1 июля текущего года должен был вступить в силу закон, который убирает из Кодекса об админправонарушениях статью об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии и добавляет аналогичную статью, но с большим наказанием в Уголовный Кодекс. Однако из-за принятого 17 июня Верховной Радой закона, который должен был помочь подготовить правоохранительную систему к изменениям, произошла юридическая коллизия. Уголовную ответственность отменили через два дня после ее появления.

«Принятой практикой полиции и судов осталось применение административной ответственности, — говорит Евгений Крапивин.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде штраф составляет 10,2 тысячи гривен, также водителя лишают права вождения на один год.

По словам Крапивина, усиление ответственности не помогает бороться с пьянством за рулем, ведь для начала необходимо убрать «лазейки», которые позволяют избежать наказания.

По мнению эксперта, самая большая проблема в привлечении к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии кроется в небольшом сроке рассмотрения такого дела — 3 месяца. Этим пользуются адвокаты подозреваемых и затягивают судебный процесс. В результате по истечению срока суд вынужден просто освободить человека от ответственности.

«В некоторых случаях судьи освобождают виновников ДТП от ответственности из-за малозначительности деяния или передают на поруки трудовому коллективу. Все эти юридические уловки должны быть исключены в случаях вождения в состоянии опьянения», — говорит Крапивин.

Вот и выходит, что из 120 случаев ДТП с участием пьяных водителей, совершенных в Николаевской области, только 36 получили реальный срок. Остальные отделались условными наказаниями или же вовсе штрафами. Можно ли говорить о безопасности на дорогах, пока судебная система будет работать не на общество, а на владельцев дорогих иномарок.

Оксана Орсач, Центр журналистских расследований