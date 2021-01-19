Николаевский судостроительный завод является ярким воплощением фразы — «градообразующее предприятие». Заложенная в 1788 году верфь, на месте сегодняшнего завода, дала жизнь новому городу — Николаеву. За время своего существования завод видел все: громкие победы и горькие поражения, закат и рассвет империй, революции, смены власти, войны. Но одно всегда оставалось неизменным — он строил корабли.

Сегодня, некогда гигант советского кораблестроения, пришел в запустение. Территория предприятия постепенно зарастает, все то, что когда-то принимало участие в постройке кораблей ржавеет, а здание, в котором ранее размещалось заводоуправление постепенно разрушается.

Еще более туманным будущее предприятия делает начатая 26 октября 2020 года Хозяйственным судом Николаевской области процедура банкротства. Примечательно, что завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве, так как на данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами, общая сумма которой составляет более 829 миллионов гривен.

Новой страницей в истории предприятия можно было бы считать недавний приезд в декабре 2020 года в Николаев нового директора концерна «Укроборонпрома» Юрия Гусева, который вместе с главой николаевской ОГА Виталием Кимом и главой областного совета Анной Замазеевой подписал меморандум о содружестве в вопросе развития предприятия. Однако, спустя почти месяц после этого события на электронных площадках по реализации имущества появилось множество лотов с предложениями об аренде на срок в 5 лет более 89 тысяч метров квадратных помещений Николаевского судостроительного завода. Такое решение в «Укроборонпроме» объяснили тем, что концерн, проанализировав активы всех предприятий, которые входят в его состав решил начать их частично реализовывать с помощью аренды, а вырученные от этого деньги направить на развитие предприятий и погашения задолженностей перед их сотрудниками.

Чтобы более детально разобраться в этом вопросе НикВести решили обратиться к руководству концерна «Укроборонпром», народным депутатам и главе Николаевской ОГА. Мы поинтересовались у них, что ждет предприятие в ближайшее будущем, и чем закончится «эпопея» с неустроенным крейсером «Украина».

Аукционы аренды и что ждет предприятие в будущем?

По утверждению заместителя главного директора «Укроборонпрома» по активам концерна Мустафы Найема, инициатива выставить на аукционы аренды помещение Николаевского судостроительного завода принадлежит его непосредственному руководителю Валерию Калашникову.

Мустафа Найем, замдиректор Укроборонпрома по активам концерна

Мустафа Найем также говорит, что концерн не принял окончательного решения по данному вопросу, так как не получил экономического обоснования и подтверждении тому, что заявленные помещения площадью более 89 тысяч квадратных метров не нужны предприятию и не будут задействованы им в дальнейшем.

— Откуда появилась эта история с аукционами имущества? Концерн подсчитал, что на предприятиях и заводах, которые входят в его структуру есть излишние активы, которые не используются во время производственного процесса. Поэтому было принято решение, что такие активы будут через аукционы сдаваться в аренду, а деньги, вырученные от аренды, будут направляться на развитие этих предприятий, а также на погашения задолженностей перед их сотрудниками. По Николаевскому судостроительному заводу такого решения не принималось. Директор завода по своей инициативе подготовил перечень объектов, которые, по его мнению, не будут задействованы в производстве и как раз относятся к этой категории излишних активов. Но, руководство концерна еще не приняло по ним решения, так как мы не получили обоснования, почему эти помещения не будут задействованы во время производства, не получили экономическое обоснование такого решения, без которого никто выставлять их на аукционы не будет. Мы ждем от директора завода обоснование, и только после этого руководство концерна примет по ним какое-то решение, — заявил Мустафа Найем.

Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что предложения по аренде помещений завода должны будут быть удалены с электронных площадок, пока в этом вопросе не будет принято решение самим руководством концерна.

— Насколько я знаю из общения с руководством концерна аукционы будут отменены и предложения будут удалены с электронных площадок. Концерн будет еще изучать данный вопрос, его экономическую составляющую, как это отразится на самом предприятии и только потом примет решение, — отметил Виталий Ким.

Если в вопросе объявленных аукционов мнение политиков и чиновников совпадало, то в вопросе дальнейшего будущего Николаевского судостроительного завода оно кардинально расходится.

Давид Арахамия, глава монобольшинства в Верховной Раде

Так, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия изучив состояние дел на предприятии убежден, что судостроительный завод в Николаеве уже не способен строить корабли по ряду причин: устаревшее оборудование, отсутствие квалифицированных кадров, финансовые проблемы, а также растущая конкуренции в виде двух других заводов «Океан» и «Нибулон».

— Мы должны четко понимать, что строить корабли, как он делал это раньше он уже вряд ли будет. То оборудование, которое есть на заводе уже морально устарело. У государства нет столько денег, чтобы предоставить предприятию заказы, и еще вложить деньги в его обновление. К тому же сегодня в городе в этом морсом кластере есть заводы «Океан» и «Нибулон», которые уже готовы строить, которые уже готовы выполнять заказы, которые постоянно модернизируются и обновляются. Пока завод и дальше продолжает выполнять ремонты кораблей для нашего военно-морского флота, это то что ему под силу, — убежден Давид Арахамия.

Точку зрения Давида Арахмии также разделяет его коллега по фракции, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны Игорь Копытин.

Игорь Копытин, народный депутат Украины от 129 округа (Центральный район Николаева, Витовский район Николаевской области)

Нардеп из Николаева убежден, что кораблестроение осталось в прошлом предприятия и на сегодняшний день его основным профилем работы остается ремонт судов ВМФ Украины. При этом, Игорь Копытин отметил, что в данном вопросе предприятие испытывает трудности из-за нехватки кадров.

— Сегодня нужно трезво понимать, что завод находится в плачевном состоянии в плане строительства новых кораблей. Технически он очень устарел. Все то оборудование, краны, стапеля, которые есть на предприятии долгие годы разворовывалась, ржавело и устаревало. Он уже точно не сможет строить корабли, так как делал это десятки лет назад. На предприятии и специалистов почти не осталось. Поэтому строительство чего-то нового на том заводе под большим вопросом. Мы не забываем о заводе, мы ним занимаемся. На сегодняшний день в оборонном бюджете есть деньги на ремонт судов, которые будет выполнять завод. Не могу сказать точно, сколько этих заказов будет, но они будут. Если говорить и о ремонте кораблей, то тут тоже есть свои нюансы. Есть ряд работ, которые завод уже не в состоянии выполнять сам, а потому для этого он нанимают какие-то фирмы, чтобы выполнить заказ и отремонтировать судно, которое зашло на ремонт, — убежден Игорь Копытин.

В тоже время Мустафа Найем утверждает, что «Укроборонпром» не ставит крест на судостроительном предприятии, а напротив работает над вопросом вывода его из сложившейся экономической ситуации, чтобы оно в дальнейшем продолжало функционировать.

— Я хочу подчеркнуть, что позиция директора концерна Юрия Гусева заключается в том, что завод никто не будет распродавать, пилить, и приватизировать. Он был на предприятии, он ознакомился с его проблемами, он знает о его состоянии и возможностях. Концерн на сегодняшний день понимает, что заводу необходима санация, нужно поэтапно выводить предприятие из финансового кризиса и для этого у «Укроборнпрома» есть четко разработанный план. Концерн не отказывается от этого предприятия. Он на сегодняшний продолжает выполнять оборонные заказы по ремонту кораблей для нашего ВМФ. Позиция концерна остается неизменной, в статуте предприятия четко прописан его функционал, то чем оно должно заниматься, и это остается неизменным, — говорит Мустафа Найем.

Один из подписантов меморандума о развитии завода губернатор Виталий Ким также подтвердил, что руководство концерна продолжает изучать ситуацию на предприятии и заниматься вопросом поисков заказов для его загрузки.

— Мы остаемся на связи с Юрием Гусевым. Руководство концерна не бросает завод, продолжает изучать состояние дел на предприятии, финансовое состояние завода. Ведется работа по писку и привлечению заказов, чтобы оно продолжало свою работу, — отметил Виталий Ким.

В свою очередь Давид Арахамия убежден, что привлечь новые заказы на предприятие либо будет очень трудно, либо вообще невозможно. По его словам, государство может присмотреть концепцию его функционирования и превратить его территорию в технопарк, что позволило бы строить новые производства и создавать новые рабочие места в Николаеве.

— На сегодняшний день мы рассматриваем идею размещения на территории завода технопарка. То есть, на его территории создать несколько других, новых предприятий, которые могли бы дать новые рабочие места. Ведь все условия для этого на самом то деле есть, туда подведены все коммуникации. Мы ищем инвесторов, которым хотим предложить эту идею, — говорит Давид Арахамия.

Адмиралтейство — лицо завода

Здание заводоуправления, или как его принято называть в народе адмиралтейство, наиболее ярко иллюстрирует состояние дел на предприятии. Обветшавшее, покрытое трещинами, с протекающая крыша, оно также требует к себе внимание со стороны руководства завода и концерна «Укроборнпром».

Уже более года для него пытаются найти применение, рассматривая варианты размещения в нем штаба ВМС Украины, либо других государственных структур. Однако, на сегодняшний день наполнить его новым смыслом пока так и не удалось.

Однако, глава Николаевской ОГА Виталий Ким утверждает, что на данный момент благодаря взаимодействию руководства концерна с местными и государственными органами власти, в здании адмиралтейства сможет разместиться новое региональное управление юстиций.

— Мы продолжаем работать и над вопросом адмиралтейства. Об этом здании не забыли. На сегодняшний день есть идея разместить в нем региональное управление юстиций, которое будет отвечать за Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, — говорит Виталий Ким.

В свою очередь Давид Арахамия, который уже ранее занимался вопросом ремонта адмиралтейства и размещения в нем новых ведомств, отметил, что помимо управления юстиции в здании адмиралтейства может разместиться Черноморская таможня, которая в прошлом году была переведена из Николаева в Херсон. По словам политика, это позволит отремонтировать здание за счет этих ведомств и поддерживать его в надлежащем состоянии.

— Мы хотим сегодня разместить в этом задние региональное управление Министерства юстиций Украины. Раньше оно было в Одессе, а теперь оно переезжает в Николаев. Оно будет отвечать и за Николаев, и за Одессу, и за Херсон. Мы сейчас работаем над тем, чтобы все-таки оно разместилось в здании адмиралтейства. У них к тому же есть финансовые ресурсы, чтобы привести его в порядок и отремонтировать. А также хотим вернуть потерянную Черноморскую таможню в Николаев и также попытаемся разместить его в этом здании, — утверждает Давид Арахамия.

Несмотря на заявления политиков и чиновников, здание заводоуправление пока что продолжается оставаться в плачевном состоянии. Ранее руководство «Укроборнпрома» заявляло, что после ряда публикации в СМИ они обратили внимание на его стояние и якобы выделили деньги на его ремонт. Однако точная сумма выделенных средств и то, кто и когда именно будет выполнять эти работы — остались тайной.

Крейсер «Украина» — гордость и позор украинского судостроения

Еще одним камнем преткновения в истории Николаевского судостроительного завода является недостроенный ракетный крейсер, который уже более 30 лет стоит у одной из его причальных стенок. За это время его переименовывали, пытались достроить и ввести в состав флота, искали покупателей для него, планировали разобрать на металл и даже превратить в музей.

Казалось, что окончательную точку в истории крейсера поставил Президент Украины Владимир Зеленский, который 17 июля 2019 года посетил территорию завода и прошелся по палубе самого корабля. Тогда выслушав доклад Министра обороны Украины Степана Полторака, он принял решение о разоружении крейсера и о его дальнейшем демонтаже.

Однако, супятся более год этот вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. В то же время на содержание крейсера, не смотря на тяжелое финансовое положение, сам завод продолжает тратить собственные деньги. По словам директора предприятия Валерия Калашникову ежегодно на эти нужды уходит около одного миллиона долларов. Теперь это бремя легло на сам концерн, так как после начатой процедуры банкротства в отношении завода, он больше не располагает возможностями, чтобы содержать крейсер.

Несмотря на то, что вопрос судьбы крейсера повис в воздухе, Мустафа Найем дал четко понять, что концерн «Укроборонпром» планирует выполнить поручение президента и начать процесс его разоружения. По утверждению чиновника, все пригодное к использованию вооружение и оборудование продолжит службу на других кораблях ВМФ Украины.

— На сегодняшний день решается вопрос о том, чтобы либо Министерство обороны Украины взяло крейсер себе на баланс, либо сам завод. Была проделана большая работа данному крейсеру и в конечном итоге было принято решение о том, что он будет разоружаться и все пригодное к использованию оборудование и вооружение будет демонтировано и передано для нужд нашего флота, — отметил Мустафа Найем.

В то же время Давид Архамия отметил, что помимо идеи распила корабля на метал сегодня рассматривается возможность переоборудования его в плавучий музей. Однако с этим проектом, тоже не все так просто. Политик говорит, что по предварительным расчетам на это уйдет несколько сотен миллионов гривен, а потому перед его реализацией необходимо подумать о том, сможет ли он окупить себя.

Если все же корабль и будет переоборудован в музей, то он также сменит место своей прописки и будет переведен на одну из набережных города Киева. Причиной этому является больший поток туристов, который и сможет решить вопрос с окупаемостью проектов.

При этом Давид Арахамия отметил, что Николаев не останется в обиде, так как по условиям реализации проекта часть прибыли от функционирования музея должна будет поступать в городской бюджет.

— Ну это тоже болезненный вопрос, который тянется годами. Мы понимаем, что нашему флоту он сегодня не нужен, так как у нас есть выход в Черное море, а этот крейсер океанского типа. Мы подумали, что мы с ним можем сделать. Рассматривался вопрос о его продаже другим странам. Понятно, что корабль не новый и мы не смогли бы его продать за огромную сумму, но, чтобы получить хоть какие-то деньги. Мы предлагали его китайцам, ливийцам, туркам, но они посмотрели на него и сказали, что им он тоже не нужен. Мы решили рассмотреть концепцию переоборудования его в плавучий музей, как это сделали в США, в Англии. Такие примеры в мире есть. С нашим крейсером это тоже можно было бы сделать, но нужно понимать, какая будет окупаемость этого проекта. Мы подумали, что можно было бы сделать все работы, связанные с его переоборудованием, потом по Днепру до править его в Киев и установить на набережной. Но при том условии, что часть денег от его работы как музея будет возвращаться в Николаев. Оставить его, как музей в Николаеве нелогично, так как он здесь не окупит себя. Мы подсчитали, что на такую модернизацию уйдет несколько сотен миллионов гривен, и окупить эти затраты в Николаеве будет невозможно, туту нет такого потока туристов. А вот в Киеве, это вполне реально, но только с условием, что Николаев тоже будет получать от этого выгоду. Это пока только концепция, — заявил Давид Арахамия.

За время независимости Украины в стране менялись президенты, правительства, обновлялась Верховная Рада, но ни у кого так и не нашлось политической воли, чтобы либо признать очевидный факт, что корабельная слава Николаевского судостроительного завода осталась позади, либо найти ресурсы, чтобы вдохнуть в предприятие новую жизнь и сделать первые шаги к его развитию. Еще более туманной перспективы завода делает тот факт, что в вопросах его дальнейшего будущего, его административного здания и недостроенного крейсера у политиков и чиновников нет общего мнение и позиции, которую они могли бы вместе воплотить в жизнь. Пока идут споры, пока политики ищут ту самую политическую волю, завод давший жизнь Николаеву будет продолжать медленно ржаветь и превращаться в «зону отчуждения».

Казора Иван, НикВести. Фото: Вячеслав Тешнер