Уже больше года как исполняющим обязанности руководителя Службы автодорог в Николаевской области является Владислав Невеселый. На момент своего назначения он уже был депутатом Николаевского облсовета, а в 2020 году переизбирался на второй срок от партии «Слуга народа». На должность главы Службы автодорог Владислав Невеселый пришел, скажем, «не из системы», но за год своей работы уже успел показал результат — в области отремонтировали 170 километров автодорог.

Многим он запомнился конфликтом с мэром Николаева Александром Сенкевичем, в ходе которого они вели заочную дискуссию о ремонте и содержании дорог в городе. Ну и, конечно же, николаевцы запомнили Владислава Невеселого как главу Службы автодорог, который отремонтировал дорогу на Ингульском мосту по новой, более эффективной, технологии.

НикВести решили пообщаться с главным дорожником Николаевщины и узнать, что было сделано за это время, какие дороги в регионе планируют обновить в 2021 году, когда в области появится хайвей, передадут ли все дороги госзначения в Николаеве городу и многое другое.

Мне нравится нести изменения и показывать разницу

— С чего начинается Ваш день?

— Просыпаюсь я где-то в 05:30 — у меня стоит будильник. Могу даже показать — сегодня я поднялся в 05:40. Просыпаюсь и иду на пробежку. Мне это нравится, пробежка заряжает меня. Иногда я бегаю и осматриваю некоторые участки. Когда последний раз по Николаеву делались работы, то я, в принципе, каждое утро на пробежке смотрел, как там обстоят дела. А так просто бегаю: в парк, через мосты. Стараюсь делать это каждый день. Иногда не получается. Бывало поздно приезжал из Киева — в два часа ночи, бывало в три ночи — я ложился спать и потом в 8 шел на работу. Старался побольше поспать и прийти на работу вовремя. Когда я прихожу на работу, то прошу охрану дать под список тех, кто зашел после меня. Мне дают список, кто зашел за мной. Это привело к тому, что у меня все вовремя приходят на работу.

— Применяли за это дисциплинарные взыскания?

— Да, конечно. Смотрите, я не бил по премиям, я предупреждал, проводил отдельно с каждым разговор. Считаю, что правильно показывать это на собственном примере — не просто приезжать и спрашивать, кто опоздал. Я считаю, что так как я приезжаю вовремя — ни один работник не имеет права прийти после меня. Это правильно, потому что ты на собственном примере показываешь как надо. Если ты приходишь вовремя, то работникам не в тему приходить после. У меня в Службе автодорог все это понимают.

Мы потом проводим утреннее совещание, планируем свой день. По понедельникам мы планируем свою неделю. Часто мы собираемся еще в конце дня. Если стоят какие-то задачи на день, то мы в конце дня можем еще собраться для того, чтобы подвести итог, что и как сделали. Для чего я так делаю? Потому что все моменты должны иметь какой-то срок выполнения задач. Из-за этого, я считаю, мы пошли на ускорение сейчас, в сравнении с тем, как было раньше — есть тенденция к улучшению. Потому что если поставить задачу, просто поговорить и не спросить потом — оно не получается. Надо ставить задачу, сроки и, соответственно, требовать.

— Когда последний раз были в отпуске?

— Не был еще (улыбается).

— Планируете в ближайшее время? Куда хотели бы поехать?

— Пока еще не планирую. Были выходные — 4 дня. Я Вам скажу честно, что выходные похожи на отпуск, а не на выходные — для меня они сильно долгие. Я привык жить немного в другом темпе. Мне всегда было достаточно один-два дня, а потом уже скучно без работы. Скажу честно, что дома из-за этого возникают вопросы и на меня уже давят, потому что так тоже нельзя, надо бы куда-то съездить. Жена с ребенком без меня не хочет никуда ехать. Я предлагал раз 20, говорил, что б выбирали, но без меня не хотят. Мы выезжали на выходных, отдыхали вместе. Пока так. Не получается. Понимаете, много работы. Нужно находится здесь. Есть решения, которые нужно принимать день в день.

— У Вас же есть заместители, которые могут заменить Вас на время отпуска.

— Есть. Они тоже работают. Все включены в работу, но пока оно так. Я Вам скажу: мне нравится то, что я делаю. Мне нравится всегда нести какие-то изменения, я очень люблю показывать разницу — это моя, можно сказать, фишка. Мне нравится, когда люди видят, что я нахожусь здесь не просто так. Что я не тот руководитель, который сел в кресло и рассказывает, кому что делать. Многие работники удивлялись, когда я поднимался к ним и находился там, на этаже. Правда. Они говорили: «О, смотри, шеф ходит». Мне легко подняться к ним, я не вызываю и не говорю: «Приди, спустись». Мне не тяжело подняться. Я считаю, что в этом и есть команда. Сейчас я максимально стараюсь сшить коллектив, чтобы мы были единым целым. Когда все будут переживать друг за друга будет еще лучше, и это уже происходит. Я вижу много позитивных изменений в своем коллективе.

— Вы дважды были депутатом областного совета. Чем занимались до того, как стать депутатом?

— Я работал в банке. У меня был ряд направлений в сфере бизнеса после банка. Еще занимался социальными вопросами. Когда я работал в банке, то часть зарплаты я тратил на социальные проекты. Не будучи депутатом и даже не планируя это. Я, кстати, даже не помню как так получилось. Мне просто предложили и я пошел. Наверное, предложили из-за того, что я делал много работы, ведь ищут же людей. Мы встретились, поговорили и так я пошел в депутатство, а до этого я даже не думал. Считаю, что нужно всегда делиться своим. Еще с времен банка у меня есть детский центр реабилитации, с которым мы дружим, наверное, уже где-то лет десять, а может немного меньше. Мне это нравится, я от этого получал удовольствие, и сейчас получаю. Единственное, что меня обижает: все, что я делал и до депутатства, просто как человек, сейчас все воспринимают, как «ааа, он депутат». Я думаю, это нормально, наверное. Потому что у людей сложилось такое мнение — если депутат, то меняется восприятие и они перестают видеть то, что внутри. В принципе, я двигаюсь в том же направлении и буквально вчера-позавчера помогали людям, у которых есть проблемы, искали выход из ситуации. Честно, я от этого получаю удовольствие. Я называю это «я полезный».

— Почему Вы приняли решение баллотироваться в депутаты облсовета от «Слуги народа»?

— Во-первых, находясь на должности руководителя Службы автодорог, я поддерживаю то направление, которое сейчас, скажем, поставил президент Владимир Зеленский. Мне нравится то, что они делают, потому что на данном этапе дороги — это один из самых плачевных моментов, которые есть и то направление, которое им дали, мне реально по душе. Соответственно я выбрал то, с чем я работаю и то, с кем я работаю.

— Как оцениваете первые месяцы работы нового депутатского корпуса?

— Я оцениваю позитивно. Могу объяснить почему. Потому что появился конструктивный диалог. Есть диалог — он есть. Раньше у меня нормального диалога не было. Сейчас, когда мы обговаривали какие-то моменты или делали какие-то наработки, у меня не было непонимания. Все идет сразу и для меня это позитивный звоночек, потому что раньше на все мои предложения все кивали головой, как положено, все соглашались и на этом все заканчивалось. Сейчас оно поехало. Последний раз мы собрались (на совещание, - прим.) по дорогам в администрации и мы уже наработали кучу классных решений, которые помогут мне в «Большой стройке», которые висят, я бы сказал, очень давно. Для меня — это позитив. За первый месяц, я чувствую, что если так и будет продолжаться, то изменения в позитивную сторону будут.

После назначения жизнь изменилась кардинально

— В декабре 2019 года вы стали и.о. главы САД в Николаевской области. Как изменилась Ваша жизнь после назначения?

— Жизнь изменилась кардинально. Могу сказать, что я благодарен своей семье: жене и даже ребенку. Самое болезненное — это когда ты сидишь на работе в 8 вечера, тебе звонит ребенок и спрашивает: «Папа, когда ты будешь дома?». Видит меня семья не часто. Многие мои выходные, особенно, когда шла «Большая стройка», а сейчас — зима, бывало в три ночи я начинал проводить совещание, ходить и бурчать по квартире — замечания, слава Богу, никто не делает. Пару раз было, конечно. Жизнь изменилась. Если раньше больше внимания уделял семье, то сейчас это внимание сократилось.

Вот были праздничные выходные — мы постарались провести их вместе, только мы и все. Хотя звонки все-равно были. Кардинально изменилось в плане семьи и в плане самой жизни — темп совершенно другой. Я и раньше работал всегда очень много. Работая в банке, в первый год я стал лучшим продавцом Украины. Я люблю работать на максимум. Это моя фишка. Но, честно Вам скажу, все, что было до Службы — я, наверное, не сильно работал на максимум (улыбается).

Все познается в сравнении. На самом деле здесь был очень большой темп. Во-первых новый для меня коллектив. Те задачи, которые перед ними ставили, меня категорически не устраивали. Это все нужно было перестраивать, а чтобы все это перестроить, соответственно, нужно было очень много времени и эмоций. Скажу Вам, спорт — все знают, что я бегаю — помогает держать мне мой психологический уровень. Я называю это громоотводом. Он помогает мне морально — это точно.

— Недавно Вы ездили в Киев и были в Укравтодоре. Какой была цель поездки? Какие вопросы обсуждали?

— На данном этапе я езжу с одним главным вопросом — это будущее нашей области в плане строительства и ремонта дорог, которые у нас есть. Во всех мои поездках, если и есть какие-то смежные вопросы, цель все-равно у меня одна — взять в этом году как можно больше объектов, чтобы мне дали возможность строить их как можно больше. В этом году мы подготовились лучше — у нас будет запроектировано большая часть области.

— Есть ли средств на реализацию этих проектов?

— Например, последняя поездка. Я не буду Вам называть в суммах. Я точно знаю, что если мне выделяли на проектирование одну сумму, то, например, после этой поездки эта сумма увеличилась в два раза. Я поехал и она увеличилась в два раза. Мы поговорили, я донес важность той или иной дороги и почему сейчас надо их запустить, закрыть проект, а запустить проект — это деньги. Хотя, мне кажется, все дороги важны, но по крайней мере я рассматриваю этот вопрос стратегически. На данном этапе мне вроде как сказали так, но мы увидим в постановлении, поскольку это не завершающий этап ещё. Но на данном этапе согласились увеличить сумму для того, чтобы я мог запустить, условно говоря, не три проекта, а шесть или семь проектов.

— Все помнят вашу заочную дискуссию с городской властью. В частности, ваши мнения расходились во многих вопросах: уборка дорог, ремонт дорог, самопроизвольный развод Ингульского моста. Что происходит сегодня, нашли ли вы взаимопонимание?

— Взаимоотношения у нас с городской властью сейчас вполне нормальные, контактные. Например, те вопросы, которые возникают — либо они мне задают, либо я им задаю. Ответы мы получаем день в день. Если сильно заняты, то я бывает пишу.

— Можно сказать, что на сегодняшний день Вы уже держите личную связь с городской властью?

— Да, сейчас пошел нормальный контакт. Я скажу больше. Если Вы помните все жалобы, на которые на тот момент мне указывали — заметьте, что колея, которая шла в сторону Варваровского моста, сделана; Ингульский мост сделано; по ПГУ самые большие волны — убраны. В принципе, несмотря на наши недопонимания на тот момент, я понимал, что есть проблемы и я их все-равно решал. Я всегда говорю, что люди ни в коем случае не должны страдать от того, что где-то кто-то с кем-то — два руководителя не находят общий язык. Еще раз повторюсь, на данный момент у нас хороший, конструктивный диалог, все нормально. Я надеюсь, что все дальше так и будет.

Варваровский мост передадут в госсобственность однозначно в этом году

— Не первый год Николаев ожидает, когда Варваровский мост заберут в госсобственность. Глава Укравтодора Александр Кубраков ранее озвучивал срок передачи к концу 2020 года, но пока в этом вопросе нет определенности и никто не может сказать точно «когда». На каком этапе сегодня находится процесс передачи моста и стоит ли ожидать, что в 2021 году мост передадут в госсобственность? Когда ремонт?

— Да, в этом году это однозначно произойдет. Может быть даже произойдет в начале. Кубраков самостоятельно повлиять на процесс передачи точно не сможет, потому что передает исполнительная власть. На данный момент документы в Минэкономики. Готовят документы ни он, ни я, ни Укравтодор, а исполнительная власть. Повлиять на правильность или скорость их передачи он точно не сможет. Касательно каких-то моментов, связанных с Укравтодором, — я Вас уверяю, я то точно знаю, если от них нужен какой-то документ, то все дается день в день. Все, что требуется от Укравтодора и Службы автодорог — мы предоставляем день в день.

— В Николаеве есть еще один мост, который нуждается в ремонте, но денег на это, как мы слышали, у города нет. Когда начнется процесс передачи Ингульского моста в госсобственность?

— Пока я думаю, что мы вначале дойдем до Варваровского моста, до логического завершения — мы должны его принять. Мало того, что мы его примем, он пройдет по документам, его передадут, согласует министерство, нужно же еще взять комиссию, выехать, мы должны осмотреть, все ли там нормально. Хочу сказать, что это передача всех элементов, это серьезная комиссия. Там нужно будет пройти целый процесс и потом, конечно же, начинать ремонт. Нам нужно довести до логического завершения вот этот момент с Варваровским мостом, а потом уже идти на Ингульский мост.

К Ингульскому мосту, скажу, мы тоже хотели сделать красивые подъезды, а когда начали входить в полотно, в основание, то под покрытием оказалась сетка, как рабица. Получается, что для того, чтобы всунуть туда ножи для того, чтобы срезать это все, — они попадают в эту проволоку и ломаются.

Мы сейчас срезаем те куски, которые, скажем, нарушены и на данном этапе мы уже запустили проектирование, которое я хотел запустить еще в прошлом году, но не получалось с финансированием, не было поддержки на местах. Но сегодня мы уже на завершающей стадии и проект по местной дороге будет готов. Я думаю, что может даже в этом году мы начнем ремонт всего моста — не только подъездные пути, даже пойдем в одну сторону и в другую. Это то, чего люди ждут десятки лет. Я настроен, чтобы в этом году начать ремонт полностью всей дороги. Я настроен очень сильно — если я во что-то упрусь, то это становится для меня чем-то принципиальным. Я настроен, поэтому и проект по Николаеву делается очень быстро. Я думаю, что в ближайшее время мы уже и закончим проект с экспертизами, который сможем пускать в ход.

«Японский» мост — это ключ к строительству хайвея в Николаевской области

— Расскажите подробнее, когда планируется начать строительство «японского» моста, сколько на это может уйти средств и времени?

— Я не возьмусь говорить о том, что он будет строится столько то времени, и когда он начнется. Расскажу следующее. По идее, проект у нас будет готов к 2022 году и мы сможем его запускать. Я когда пришел, то сразу спросил почему мост называют «японский» и мне рассказали, что японцы у нас уже десятки лет. Но он же будет николаевский, не японский, но вот так его прозвали. Мы, кстати, его уже переименовываем в «японско-николаевский» — вернем ему в названии «николаевский». Я Вам скажу, что, на самом деле, сейчас самая благоприятная среда, на мой взгляд, чтобы это все свершилось. Я знаю, как все началось и вот сейчас самая благоприятная среда для того, чтобы реализовать этот проект. По скорости я смогу сказать, когда уже будет готов проект, когда появится копания. Тогда мы с ней будем садится и конструктивно решать по срокам.

У меня тоже некоторые работы были запланированы на один срок. Возьмем бетонку — она должна делаться три года, а мы за год дали уже проезд. Нам осталось немного, мы сейчас ее доделаем и она уже будет готова. Это не три года. Соответственно, придет компания на «японский» мост и мы также будем садится и смотреть на детали. Если мы сможем где-то ужаться сроках, то будем ужиматься.

— Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее говорил, что строительство объездной дороги возле Николаева планировали начать в 2020 году. Деньги на строительство выделили, но к работам еще не приступили. Когда все же начнется строительство?

— По объездной дороге. Мы сейчас говорим, наверное, о бетонке, которая идет по местной сетке. Он скорее за нее говорил. У нас есть две объездные дороги: хайвей — это проект «Одесса-Николаев-Херсон», а «японский» мост это как раз ключ, потому что без него теряется смысл этого хайвея и скоростной протяженности. Мы сейчас уже по дороге Н-14 завершаем проект, от Одессы до Николаева, в этом году они будут завершены. У нас было совещание в администрации — там от Николаева до Херсона очень много земельных вопросов, потому что дорога расширяется. Мы обсудили конструктивные шаги, которые будем делать для того, чтобы все получилось.

Я пока что вижу, что в этом году мы, возможно, сделаем объездную от киевской дороги. А хайвей имеет ряд моментов. Например, в первый год мы делаем такие-то участки на такой-то дороге, следующий — мы делаем другие. Это огромный проект. И параллельно мы тянем мост. Что за собой влечет данный хайвей? Было бы у нас полтоно — мы бы его отремонтировали и все, а хайвей есть хайвей — это расширение дороги, что влечет за собой много земельных вопросов. Возможно, там стоит чей-то дом и нужно будет говорить с человеком, делать выкупы земельных участков.

Критика в соцсетях — это круто

— Сложно не заметить, что Вы очень активный в социальных сетях: любите спорт, держите контакт с людьми, информируете о ремонте дорог. Часто ли Вы сталкиваетесь с критикой в ваш адрес? Как реагируете?

— Нормально. Вполне нормально реагирую. Я Вам скажу, что соцсети во многом мне даже помогают в плане информативности. Те люди, которые мне пишут критику или указывают на те или иные моменты, которые находятся в области — ну класс. Как по мне это круто. Я себе это все фиксирую. У меня бывает сходятся три или четыре чьих-то мнения и все, я могу туда быстро послать работника и мы все исправляем. За Варваровский мост могу сказать. Я бегал на днях и только из-за сегодняшнего тумана мы туда не вышли, только из-за тумана и влаги. Надо, чтобы все было правильно. Вот сейчас солнце вышло и будем делать. Я считаю, что соцсети, в принципе, это помощник. Пускай это, скажем, независимые эксперты, как говорят, диванные. Единственное, с кем я не общаюсь, так это с теми, кто зашифрован под какими-то именами и не имеет фотографий. Боты их называют, или как. Если я вижу, что это вполне нормальный человек, который указывает на проблему — класс, я отвечаю и хочу, чтобы и дальше он это делал, а если он пишет просто обидную вещь, то, понятно, что я не реагирую. Активисты мне пишут. Я точно также был активистом в прошлом и боролся, доказывал здесь, при предыдущих руководителях — они меня ненавидели. Не буду фамильярничать, но я знаю, что они блокировали мой номер и я не мог к ним дозвониться.

Многие мне пишут сейчас по местной сетке и я стараюсь им ответить. Из-за этого у меня дома тоже бывают проблемы, кстати. Потому что иногда я это делаю ночью, а телефон светит моей жене в лицо (смеется), а другого времени у меня нет. Бывает, конечно, отвечаю днем, а бывает сажусь и начинаю ночью отвечать. Из-за этого, может когда-то замечали, мне мои люди иногда пишут комментарии: «Вы когда-то спите?». В принципе, я считаю, что соцсети — это помощник и не реагировать на тех, кто там пишет, закрываться и тому подобное — ты просто теряешь тех людей, которые могут тебе указать на те участки, куда мы даже не успели попасть или, как бывает, из-за погоды маленькая ямка за несколько ночей может превратится в яму. Если я сегодня проезжал и не заметил маленькую яму, то завтра по ней может проехать поток грузовиков и будет большая яма, которая будет резать колеса и, не дай Бог, может привести к несчастным случаям. Я буду продолжать общаться и максимально с ними контактировать — мне они помогают.

— Поделитесь, есть ли у Службы автодорог планы реализовать в 2021 году какие-то новые проекты, о которых ранее не говорили?

— Я не делился своими планами вообще — рассказывал о своих проектах, которые мы пока что просто проектируем, а в плане стройки я еще не говорил. Когда будет постановление и мы увидим занесенный проект, то тогда можно будет сказать твердо. Сейчас предполагать… В плане города, например, еще никто не знает — я сейчас прилагаю все усилия, чтобы отремонтировать центральную дорогу города. Я еще нигде не кричал об этом. Честно скажу, для меня это один из принципиальных вопросов. Я очень хочу это сделать. Хочу показать николаевцам, что все может быть по-другому. Много критики было в инстаграме, в том числе, от блогеров — все писали за пробки, говорили отмечать руководителя Службы автодорог, чтобы все знали кто это. Но Ингульский мост надо же было делать. Я сидел, читал и думал: «Ну, ребята, мост же надо делать. Ну давайте, едьте дальше, скачите по нему». Но я что, сцепил зубы и сидел. Зато сейчас по мосту можно нормально проехать, а раньше все собирались, потому что по нему просто невозможно было проехать.

Мы будем ставить WIM — их будет много по области. Этого тоже никто не знает. WIM мы сейчас добиваем.

— Сколько планируете установить их и где?

— Не скажу. Пока что работаем над этим, но будет много. Мы постараемся закрыть весь Николаев по кругу и по дорогам в разных точках Николаевской области.

— Недавно Вы рассказывали, что WIM начали устанавливать при въезде в город. Когда их пустят в работу?

— Да, мы начали устанавливать. Буквально в ближайшее время мы их подключим к электроэнергии. Я обязательно Вам сообщу, потому что мне звонило много журналистов и я обещал показать, как оно будет работать. В Очков мы ехать, конечно, не будем, а вот на Капустино — это рядышком, вот туда можно выехать. В Очаков мы поедем летом (смеется).

После строительства объездной дороги госзначения в Николаеве нужно передать городу

— Как Вы относится к тому, что сегодня часть дорог в Николаеве обслуживает область, а часть город. Насколько это правильно? Нет ли более оптимально варианта?

— Я считаю, что когда появится хайвей, то все дороги, однозначно, должны просто перейти городу. Когда мы уберем весь грузовой транспорт, было бы правильно, если бы местные дороги были у города — город не должен зависеть от Службы автодорог, потому что в основном здесь будут ездить только жители города и он мог сам взять и отремонтировать кусок, не спрашивая у меня. Это точно также, как и дорога сейчас, которая в микрорайоне Северный, как ехать на Херсонскую объездную. Как оказывается, это тоже наша дорога, но там никогда не ездит наш транспорт. Наш транспорт ездит по Н-24. Она полностью городская, но оставили — ладно.

На данном этапе — ок, я ни от чего не отказываюсь. Так поставлено, значит так нужно. Но когда будет объездная, я считаю, по-правильному будет, чтобы у города была возможность самостоятельно исправить тот или иной момент на дороге.

— Известная всем проблема. В тендерах на ремонт дорог побеждают одни и те же фирмы. Например, «Росдорстрой» и «Альтком». Именно эти фирмы президент просил не допускать ни к выполнению работ, ни к тендерам. Как решать этот вопрос? Насколько реально «запретить» этим фирмам участвовать в тендерах?

— Как ее можно решить, если есть закон о проведении тендеров и по всему остальному? Мне им сказать: «Не приходите сюда»? Мы ставим определенные условия и, более того, мы сейчас усложняем эти условия. Мы постоянно поднимаем ставку, но они готовятся к тендерам. Ко мне приходили и задавали вопрос, почему в рамках эксплуатации в Николаевской области не было ни одной николаевской фирмы. Спрашивают: «У нас что, некому в Николаеве работать?». Я отвечаю, что есть, но их не было на тендере и победила одна компания. Все. Таким моментов очень много.

— К слову, как реагирую подрядчики, когда Вы заставляете их устранять недочеты ремонта дорог в рамках гарантии?

— Вы думаете, как они могут реагировать — не очень они довольны. Но я скажу, что благодарен им в одном — в конструктивном диалоге, они меня услышали. Вы же знаете, можно переходить в ругательство, судебные моменты. У нас было много разговоров на эту тему, но они услышали. Я, однозначно, благодарен. От этого выиграли только жители области. Понятно, что им не нравится — это все потери. Вот посчитайте — это взять целую полосу, 3-4 километра, снять и заново постелить. Это большие потери и я это понимаю.

— Предлагали ли Вам взятки, как главе Службы автодорог?

— Нет, не было. Скажу Вам так: разговоры были разные. У меня принципиальная позиция. Когда я пришел в службу, то сказал всем сотрудникам и замов предупредил — не буду врать, можете даже сейчас зайти спросить — если хоть копейку они где-то у кого-то возьмут, то им будет… Хотел дословно сказать, но не буду (улыбается). Образно говоря, сказал, что будет не сладко. Я считаю, что если не ломать систему в таком формате, то мы будем топтаться на месте, как это делали раньше.

Приведу Вам пример. У нас есть «Большая стройка» — это столько то миллиардов, но это прям ремонт, и есть деньги эксплуатации, где мы делаем ямки, режим кусты. У нас сумма не меняется. В прошлом году, в позапрошлом сумма примерно одна и также, но почему-то на данном этапе — я никого сейчас не обвиняю, может не так дороги разрушились — мы смогли сделать в разы больше. Мы даже смогли сделать проезжаемой дорогу из Вознесенска в Одессу, которую не делали десятки лет. Люди мучались 10 лет, а мы за неделю дали возможность доехать за час до Одессы, а до этого ехали, наверное, часа четыре. Скажу, что я лично ездил этой дорогой с ребенком и мы много раз останавливались, потому что её до 10 раз тошнило. И послать было некого, понимаете? Потому что я был на должности. Я тогда был такой злой. И когда мне люди пишут — да я все это испытываю. Был бы иногородний, из какой-то другой области — ок, тут можно было бы что-то мне говорить, но я сам также живу и ощущаю это все на себе. Я надеюсь, что всё же все заметили изменения.

— Губернатор Николаевщины Виталий Ким ранее озвучивал приоритетные направления своей работы, одним из которых он назвал развитие туризма. Для того, чтобы в область приезжали туристы, конечно же, нужны хорошие дороги. Когда Служба автодорог планирует отремонтировать туристические направления в области? Можно ли сказать, что это одна из приоритетных ваших задач?

— Да, мы с ним буквально недавно общались на эту тему. Держим связь. Он мне говорил, что это одна из приоритетных задач. Более того, если мы делаем дорогу на Очаков с одесской, то у нас есть еще парутинская дорога. На сегодняшний день у нас уже запроектировано практически всю дорогу и, я думаю, в ближайшее время мы уже будем объявлять тендеры. В моих планах, опять же, в планах в этом году попробовать полностью завершить эти новые объекты. Понятно, что Очаков мы должны сделать до лета и люди должны поехать по новому покрытию. Оно уже сейчас новое — слой сделан, а я имею ввиду полностью закончить ремонт, с остановками, со всем.

«Дорога смерти» сегодня — это М-14 «Одесса-Николаев»

— В перечень платных дорог в Украине попали две трассы, проходящие через Николаевскую область: Херсон – Николаев (М-14) и Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04, H-11). Как Вы относитесь к такой инициативе? Известно, когда начнут действовать тарифы на проезд автодорогами?

— Читал я эту новость. Смотрите, я не знаю, когда оно пойдет и куда оно движется. Честно Вам скажу, на данном этапе меня не уведомляли. Дороги сейчас попали в перечень, но когда все будет мы пока что не понимаем. Я так для себя понял, найдут инвестора, который полностью отремонтирует участок хайвея, и для этого мы и разбили на этапы и готовим документацию. Возможно, есть такая стратегия. Сейчас я уделяю больше внимания тому, чтобы максимально много полотен появилось в Николаевской области. Вот и все. У них там решается с платной дорогой — ок. Моя задача делать проекты — делаю, моя задача строить и ремонтировать дороги и я ее выполняю. Честно скажу, не углублялся дальше, как и что. В любом случае, нас всегда предупреждают заранее, нас к этому подготовят и скажут, как это будет.

— На днях Служба автодорог объявила торги на установку автоматизированного весового комплекса. Можете рассказать, где будет расположен этот комплекс? Сколько планируется установить таких систем по области?

— Он будет перед Варваровским мостом, это будет примерно со стороны Одессы — там есть следующий после Варваровского маленький мостик, это как один механизм, как одна единица считается. Вот в той стороне он будет стоять. Мы, таким образом, хотим защитить въезд в Николаев и сам мост. Сейчас такой комплекс устанавливается в районе Казанки, на Н-14 в Капустино, потом устанавливается в Очакове и будет на Н-24, перед поворотом на Херсонскую объездную если ехать со стороны Новой Одессы — там рамка уже стоит. Если вы видите, что стоит рамка, то следующий этап — это установка навесного оборудования, монтируются датчики в асфальт и все. Ну и охрана. Охрана — это один из нужных моментов, я считаю. Потому что… Есть все таки у меня один секрет. Я Вам расскажу (смеется). Один из WIMов, например, я хочу поставить на одном участке — из Вознесенска на Одессу у нас ездит очень много большегрузного транспорта из-за чего дороги и не стало. Многим перевозчикам выгодно ехать так из-за того, что это очень маленькое плечо. Там есть такое место, прямо перед железнодорожным переездом. Соответственно, им не будет куда деваться и я сказал, что меня не волнует как и что — там должен стоять WIM. Если мы там поставим WIM и сделаем площадку стационарного взвешивания, тогда всем машинам, которые будут там проходить — им либо надо будет ехать на Николаев, но их там будет перед Херсонской объездной ждать еще один, либо ехать напрямую на Одессу и они не смогут объехать из-за железнодорожного перехода и реки Южный Буг. Я думаю, что там и физическую охрану надо поставить. Думаю, это будет одно из самых печальных мест для всех, кто привык возить большегрузы.

— Раньше Н-14 и Н-11 называли «дорогами смерти». Какие дороги в Николаевской области можно так назвать сегодня? Где находятся самые разбитые?

— М-14. Это «Одесса-Николаев». Я ее сегодня так бы охарактеризовал. Считаю, что с этой дорогой, однозначно, нужно что-то делать. Она такая не из-за того, что там ямы, а в плане того, что там происходит очень много несчастных случаев. Я считаю, что она должна быть шире, больше. Вот хайвей и подразумевает ее расширение. Знаете в чем еще проблема наших водителей? Сейчас, в зимнюю погоду, мои замы, специалисты разъезжались кто в каком направлении — я тоже не сидел дома в тепле с ногой на ногу, а садился на машину и ехал. Помню, мой зам по эксплуатации уже тридцатый час присылал мне фотографии, мы смеялись, уже крыша немного ехала. Он был в районе Южноукраинска. В Одессу некому было ехать — я сел и уехал ночью. И какую картину я наблюдал? Понимаете, гололед, а они как пёрли на скорости, так и прут. Я не могу понять, дорога же не такая уж и широкая. Они идут на обгон. Так делать нельзя в непогоду. Если брать по несчастным случаям, то М-14 в моем понимании сейчас, как вы говорите, «дорога смерти» — это именно она.

Юлия Бойченко, НикВести

Фото: Алиса Мелик-Адамян