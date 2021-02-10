Сегодня сложно представить, что разграбленная и обветшалая бетонная коробка когда-то сверкала кинопроекторами. Здание когда-то любимого всеми жителями микрорайонов Лески и Намыв кинотеатра «Искра» за последние 10 лет превратилось в Николаеве в притчу во языцех. О ней то активно говорят, то на время забывают. Меняются спикеры, депутаты, главы администрации и советов. Неизменным остается одно — за этот период времени никто так и не решил, что с ним делать.

Мы попытались узнать, есть ли шанс у «Искры» или она так и будет стоять, раскинувшись среди спального микрорайона, постепенно осыпаясь.

Погасшая «Искра»

С историей кинотеатра можно ознакомиться в статье Екатерины Стриль на НикВести. Снова об «Искре» активно заговорили весной 2019 года. Тогда николаевский юрист Евгений Павлович опубликовал фотографии разграбленного здания. Оказалось, что на охрану здания выделяются деньги из областного бюджета. Однако это не помешало неизвестным разбить стекла, выбить входные двери в кинотеатр, разрушить здание холла, кинозала и вспомогательных помещений.

После этого потянулась чреда громких заявлений и взаимных обвинений от депутатов разного уровня. На то время глава облсовета Виктория Москаленко обвинила губернатора Алексея Савченко и его подчиненных в доведении здания до разрухи.

Тогда же активно заговорили о необходимости передать «Икру» городу. На этом настаивали часть депутатов областного и городского совета, а также на то время глава КП «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов. Он предложил свой эскизный проект культурного центра, в который можно превратить старое здание.

Правда, большого отклика эта идея не нашла. Городской голова Александр Сенкевич заявил, что город примет в коммунальную собственность разграбленное здание только после того, как оно будет восстановлено за деньги бюджета Николаевского облсовета.

После все же депутаты горсвоета, хоть и не с первого раза, но согласие на принятие дали. Однако дальше этот вопрос не сдвинулся — областной совет ответных действий не предпринял.

Глава облсовета Виктория Москаленко не один раз выступала с идеей продать здание. Впервые она озвучила это в 2017 году, а весной 2019-го предложила продать «Искру» за 197 тысяч гривен.

Тогда о желании купить бывший кинотеатр заговорил и депутат городского совета Игорь Дятлов, чтобы сделать из него центр детского развития. Депутат облсовета Тахир Садридинов тоже изъявил желание вложить свои средства в реконструкцию.

Народный депутат Борис Козырь, который представлял Николаевщину в Верховной Раде, в свою очередь, заявил, что Виктория Москаленко довела здание до обесценивания.

Другой нардеп, Вадим Пидберезняк, вообще обратился в полицию с требованием проверить работу руководства областного совета и администрации, которая привела к разорению «Искры». Правоохранители даже открыли уголовное дело.

Правда вскоре оно было закрыто, о чем проинформировали в Следственном управлении в ответ на запрос НикВести. О результатах проверки, к сожалению, не отчитались, сославшись на тайну следствия.

После того как «Искра» снова появилась в информационной повестке, а к консенсусу никто прийти не смог, в облгосадминистрации не нашли лучшего решения, чем обшить окна и двери здания металлопрофилем — дабы предотвратить дальнейшее разорение. Так оно стоит по сей день.

Ноша для филармонии

Сейчас кинотеатр находится под круглосуточной охраной. На это из областного бюджета ежегодно выделятся около 400 тысяч гривен — где-то по 45 гривен за час. Следит за остатками былой роскоши один охранник от ЧП «Эверест».

Само здание до сих пор находится в управлении Николаевской областной филармонии, на которую его повесили еще в 2012 году, пообещав за пару лет отстроить.

— Когда нам его передавали в 2012 году... Это был наш юбилейный концерт. Нам сказали: «Все, сейчас загоняем технику, ставим забор делаем реконструкцию, и через год — максимум два будете под своей крышей», — вспоминает директор филармонии Александр Добровольский.

Почти 10 лет филармония вынуждена заниматься хозяйственными вопросами «Искры» — заключать договора об охране, платить налоги и т.п.

Более того, раньше культурному учреждению приходилось даже налоги отчислять из собственных денег, заработанных на концертной деятельности.

— По 2019 год нам деньги не выделялись. Около 41 тысячи мы платили земельный налог из своих зарабатываемых денег. В 2020-м налог уменьшился, стал около 36 тысяч и из бюджета нам выделили 27. На этот год нам выделили, вроде бы, полную сумму. Если не изменится сам размер этого налога, — рассказал Александр Добровольский.

Все эти годы и областное управление культуры, и сама филармония периодически обращается к руководству администрации и депутатам с просьбой снять эту ношу. Однако воз и ныне там.

— Филармония — тот козел отпущения, который, не имея возможности пользоваться таким зданием в прямых целях, платит за нее все налоги, платит за охрану. Мы все время обращаемся. В связи с тем, что этот объект изначально был не самым идеальным для филармонии. Эта ситуация тянется с 2012 года. После того, как в 2014 году стало ясно, что уже не до строительства и деньги на него никто не выделит, мы не единожды инициировали вопрос о том, чтобы этот объект передали в оперативное управление другой структуре. В разное время были разные предложения. И передать городу, и отдать спортсменам и т.д. Пока что этот вопрос опять изучается, — рассказывает и.о. начальника управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА Виталий Бойченко.

Что дальше?

После шумихи в 2019 году вопрос «Искры» поутих. Но все же иногда поступали отдельные предложения. В частности, нардеп Александр Пасечный озаботился вопросом реконструкции парка «Лески» и снова заговорил о том передаче «Искры» в собственность города, поскольку облсовет ничего с разрушенным зданием не решает.

В комментарии корреспонденту НикВести мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что его позиция пока не изменилась — город не будет принимать объект, пока его не отремонтируют.

— Учитывая бюджет города Николаева, мы не готовы принять этот объект в коммунальную собственность для того, чтобы его развивать. Мне кажется, нужно вообще проводить инвестиционный конкурс и строить там спортивно-развлекательный конкурс, убрать «гармыдер», который там стоит, с приведением в порядок парковой зоны, — сказал он.

Тахир Садридинов, который озаботился вопросом «Искры» в 2019 году, от своей идеи не отказался. По его мнению, здание можно передавать городу только при условии, если руководство возьмет на себя обязательство развивать объект и продавать его не станет. А поскольку консенсус в этом вопросе не достигнут — здание можно отдать в концессию либо создать общую программу развития.

— У меня есть полная программа развития парка «Лески», есть Генеральный план. Готов встретиться и показать план с беговыми и велосипедными дорожками. Также (нужно – прим.) почистить озеро, навести порядок с «Искорой». У меня есть хороший инвестор, частично и я сам являюсь инвестором. Единственный вопрос, оказалось, что там много судебных дел по занимаемым участкам теми или иными компаниями. Мы встретились с этими компаниями, это очень долгие переговоры, очень иного есть нарушений. Пока все это привели в порядок. Понимаете, когда берешь в области или городе тот или иной объект, то автоматически говорят, что «он хочет его купить», получаются какие-то непонятные разговоры. Я от этой цели не отказался. Бывшему и нынешнему губернатору хочу сказать, что эта идея есть, хотим там сделать спортивную арену, может, боксерскую, а может и «развивашку» детскую, — рассказал Тахир Садридинов.

Консолидировать усилия решил и новый губернатор Николаевской области Виталий Ким. Он рассказал НикВести, что уже объединился с главой облсовета Анной Замазеевой, мэром Александром Сенкевичем, нардепом Александром Пасечным и братьями Садридиновыми, чтобы вдохнуть в «Искру» новую жизнь.

— Мы хотим, чтобы из этого парка и самого здания получился достойный объект для города. Эти люди — это я, глава облсовета Анна Замазеева, мэр Александр Сенкевич, народный депутат Александр Пасечный и инвестор, который строит там рядышком завод, Рустам Садридинов. Они готовы участвовать финансово и всеми своими возможностями в этом проекте. Мы как раз обсуждаем, каким образом это будет происходить, потому что парк — городской, объект — областной. Нет проблемы передать его городу, но на данный момент я пытаюсь включить его в программу крупных объектов, которые получат финансирование из государственного бюджета, — рассказывает Виталий Ким.

Он отметил, что если область получит деньги из госбюджета, то реконструкцию кинотеатра сделать при софинансировании местных инвесторов и субвенции от Пасечного. После капремонта здание планируют отдать городу, который уже дальше будет заниматься его сохранением и развитием. По словам Виталия Кима, сейчас есть несколько вариантов того, что же там будет. Первый — центр детского развития с разными секциями и частью помещений для филармонии. Второй — спортивное направление с частью коммерции.

Реконструкцию «Искры» планируют делать, взяв за основу разработанный в 2012 году проект.

— Есть старый проект с отказом от авторских прав. Мы хотим полностью переделать его, но там есть технические планировки — уже не с пустого листа. Нужно добавить «инклюзивность» и еще некоторые нюансы, — сказал губернатор.

Виталий Ким планирует также избавить филармонию от старой ноши — как только будет решено, под что именно реконструировать кинотеатр.

Юлия Ткач, НикВести