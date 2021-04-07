7 апреля 2014 года вошло в современную историю Николаева как день, когда патриотически настроенные николаевцы дали решительный отпор «русскому миру», не позволив затянуть город во мрак оккупации подобно Луганску и Донецку.

Именно 7 апреля стало окончательно и бесповоротно понятно, что Николаев — это Украина.

В Николаеве события весны 2014 года происходили по донецко-луганскому сценарию: сепаратисты «оккупировали» мемориальный комплекс Ольшанцам, защищая его от призрачных «бандер». Регулярно устраивали пропагандистские шабаши и танцы с футболом на костях. Далее предприняли попытку захвата Николаевской облгосадминистрации.

Однако на этом этапе ситуацию в свои руки взяли уже патриотически настроенные николаевцы, которым надоело терпеть бесчинства сепаратистов в самом центре города.

— Скандируя «Слава Украине!», активисты Самообороны Майдана и Народного ополчения Николаева отогнали сторонников пророссийского митинга от здания Николаевской областной государственной администрации к привычному месту сепаратистов — памятнику героям-ольшанцам, а после разогнали их митинг и разобрали палаточный лагерь, который стоял здесь с 25 февраля, — так НикВести описывали события вечера 7 апреля 2014 года.

Некоторые активисты Майдана тогда говорили, что пришли очистить мемориальный комплекс и площадь Соборную от мусора. В тот день их слова имели прямое и переносное значение, поскольку «рьяные защитники» памятника Ольшанцам оставили после себя огромное количество мусора. Кроме того, на месте их, так называемого, палаточного городка было найдено огнестрельное и холодное оружие.

С тех пор в Николаеве ежегодно проводятся митинги и шествия по случаю этой памятной даты. События 7 апреля 2014 — это важный урок истории для всего города. Как и 7 лет назад, говорить о том, что Николаев — это Украина все так же важно. Особенно в условиях, когда Россия наращивает военную мощь на границе, показательно гремит оружием и угрожает вторжением вглубь страны. Да и в самом Николаеве время от времени пророссийские силы пытаются поднять голову.

Сегодня вечером николаевцы, несмотря на жесткий карантин в городе, намерены вновь собраться, чтобы пожать друг другу руки и вспомнить день, когда горожане сделали свой решительный выбор.