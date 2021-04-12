В разные этапы истории человечества образование играло разные роли, из элитной привилегии плавно перерастая в общественную необходимость. Николаев не является исключением, одной из старейших школ на территории нашего города является Николаевская гимназия №2.

История этого учебного заведения началась еще в 1843 году, тогда гимназия располагалось на улице Молдованской, дом 13 (ныне улице Декабристов), здание до них дней не сохранилось.

На тот момент, в училище обучались только женщины, действовала трехклассная система. Ученицы осваивали такие предметы: пение, Закон Божий, арифметика, грамматика, чистописание, чтение.

Только через 22 года в 1865 училище переквалифицировалось в пятиклассную прогимназию №2, а в учебную программу были внесены дополнительные предметы: история, география, иностранные языки.

В 1898 году прогимназия получила статус гимназии, курс обучения составлял уже семь лет.

— Вторая Николаевская женская гимназия учреждена по указу царя Александра II в октябре 1878 года из училища I разряда. Ей присвоено наименование вторая общественная женская гимназия, — запись из областного архива по реестру №80.

С дресс-кодом учениц было все строго, николаевские гимназистки носили летом платья из шерстяной материи коричневого цвета с открытым горлом и короткими рукавчиками, белый фартук, белая гладкая пелерина и белые нарукавники, на правом плече находился голубой бант. Осенью и зимой – то же самое коричневое платье, но уже с закрытым горлом и длинными рукавами, черный передник обшитый оборкой плиссе и нагрудником, заканчивающимся бретелями, а также белый воротничок. На правом плече тот же голубой бант.

У каждой гимназистки был гимназический билет, существовали правила поведения, как в стенах школы, так и за ее пределами.

На улицах и в публичных местах гимназистки должны были вести себя скромно, не поднимать глаза в присутствии взрослых и ни в коем случае не вступать с ними в разговор, а если взрослые что-то спросят, отвечать скромно и благовоспитанно.

Даже дома ученицы должны были носить форму гимназии, девушкам не разрешалось гулять в вечернее время без родителей или сопровождающих. Запрещается посещать оперетки, фарсы, маскарады, клубы, танцклассы, рестораны, кафетерии и другие места, так как девушку могут посчитать неблагородной девицей.

Категорически запрещалось находиться одной в одной комнате с мужчиной, если это не ее ближайший родственник. Также, ученицы были обязаны всегда иметь при себе именной билет для установления ее личности в случае необходимости.

Иногородние ученицы при отъезде на каникулы, были обязаны получать из гимназии отпускной билет и, по приезду предъявить их начальству одного из местных учебных заведений, которое делает отметку о прибытии и убытии ученицы.

Вышеперечисленные правила были обязаны к исполнению как в стенах школы, так и за ее пределами.

В 1898 году по проекту Е.А. Штукенберга по улице Адмиральская, дом 20 (сейчас Адмиральская, 24) было построено новое здание для гимназии с мраморной лестницей и красивыми арками в коридорах. В этом же здании находилась и квартира начальницы гимназии.

Обучение в заведении было платным, в 1914 году в гимназии обучалось 370 учениц. При общем расходе в 26 684 рублей доход составлял 25 181 рублей. Недостающие средства покрывались за счет городской казны. Иногда гимназистки с целью оказания помощи «способным, но неимущим» проводили благотворительные вечера. Вот программа одного из таких вечеров:

спектакль;

живые картинки из кавказской и русской жизни с народными танцами;

литературно-музыкальный монтаж

Плата за вход – 3 рубля.

Весной 1920 года состоялся последний выпуск гимназисток Николаевской женской общественной гимназии №2, уже 1 сентября 1920 года ученики пришли в семилетнюю трудовую школу №2, где девочки стали учиться вместе с мальчиками.

Так начался новый этап истории гимназии, появились новые предметы: украинский язык, латынь, тригонометрия, и в то же время ученики получали хорошую трудовую подготовку. В подвале здания был установлен деревообрабатывающий станок. Там же, в подвале, находилась мастерская скульптора.

Большой популярностью пользовались школьные кружки, танцевальный и драматический. в школе была оборудована спортивная площадка и спортивный зал.

Постепенно семилетняя трудовая школа перешла в статус средней общеобразовательной школы №2, и в 1936 году состоялся первый выпуск наших десятиклассников. Всего перед началом Второй мировой войны состоялось пять выпусков средней школы №2.

Уже 28 марта 1944 года Николаев был освобождён от фашистских захватчиков, а буквально через пару недель вторая школа начала работать. Выделили несколько помещений, главное здание располагалось на пересечении улиц Большая Морская и Московская.

В 1958 году Верховный Совет СССР принял Закон «Об укреплении связи школы с жизнью...». В том же году начальная школа стала трёхгодичной, это предоставило возможность изучать основы наук с 4 класса. Неполная средняя школа стала восьмилетней, а средняя десятилетка – единой трудовой политехнической. Старшеклассники раз в неделю уходили на практику на завод 61 Коммунара, где находились обычно целый день, на заводе построили даже специальный цех для школьников.

В 1991 году на базе специализированной школы с углубленным изучением английского языка была образована гимназия № 2. Специализированная школа № 59 стала структурным подразделением, обучающим детей начальных классов. С 1996 года решением Николаевского городского совета было создано два учебных заведения.

Вся дальнейшая история одной из самых старых школ Николаева развивалась уже в более спокойном темпе, выпускники покидали родные стены, на смену им проходили другие поколения. Гимназия до сих пор остается одной из самых престижных школ города и по праву занимает статус исторической достопримечательностью местного значения.

Владислава Прищак, Шиповник