Государство стало щедрым работодателем. Если ранее чиновники сетовали на невысокие зарплаты (по крайней мере, официальные), то за последние два года многие сумели существенно улучшить свое материальное положение.

Понятно, что и сейчас есть целая армия чиновников, которые сидят на минималке. Скажем, в районных администрациях многие специалисты получают по 5-7 тысяч гривен в месяц, — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Но при этом существенно выросли зарплаты (причем, даже у рядовых специалистов) на уровне министерств и отдельных ведомств.

«Сотрудник директората в министерстве может получать до 50-70 тысяч гривен в месяц», — рассказал нам источник, знакомый с системой оплаты труда госслужащих.

Неплохо зарабатывают также в Пенсионном фонде. К примеру, по данным деклараций за 2020 год, начальник управления по вопросам выплаты пенсий в Киеве получила порядка 570,2 тысячи гривен зарплаты (то есть по 47,5 тысячи гривен в месяц), а ее коллега из Днепра — 501,4 тысячи (41,7 тысячи гривен в месяц).

В среднем по Пенсионному фонду чиновники уровня начальника департамента или его заместителя получают от 40 тысяч до почти 50 тысяч гривен в месяц.

«1800 баксов в месяц замдиректора департамента. Я не устаю повторять, что олигархи — конечно же беда, но не основная. Основная — это госаппарат. Вот вам очередной пример прожорливости чиновников. (Не) простая чиновница — заместитель директора департамента в Пенсионном фонде Украины маленького городка Киевской области получает 581 733 грн в год, то есть 48477 грн в месяц. Пенсионер получает в Украине в среднем 3500 грн в месяц, а распорядители пенсий по всей Украине по 1800 баксов. Я уверен, что ни в Польше, ни в Литве государственный клерк не получает таких зарплат. А сколько же тогда получает директор департамента? А сколько трудяги центрального аппарата?», — удивляется киевский предприниматель Павел Себастьянович, который на своей странице в Фейсбуке поделился скрином декларации чиновницы.

Все дело как раз в том, что директор департамента или специалист центрального аппарата могут получать столько же, что и их коллега в районном управлении или даже меньше.

«За последние годы у нас произошла существенная разбалансировка в системе оплаты чиновников. В итоге министр может получать меньше, чем начальник департамента. Что конечно же неправильно, ведь уровень ответственности разный», — отмечает глава адвокатского объединения Ростислав Кравец.

Отчасти это произошло из-за зарплатных скандалов времен правительства Гончарука, когда выяснилось, что отдельные министры и их замы получают по 10-15 тысяч долларов. С тех пор за зарплатами министров и прочих топ-чиновников присматривают, чтоб они не сильно шокировали общественность. Зато бюрократы рангом пониже уверенно повышают свой доход.

В целом, можно утверждать, что основной массе чиновников в последние пару лет существенно подняли зарплаты. Даже несмотря на прошлогодние ограничения времен карантина.

Причем сейчас идет очередная реформа чиновничьих зарплат. По итогу они должны еще больше вырасти.

«Страна» разбиралась, какие сейчас зарплаты в министерствах, областных госадминистрациях, Пенсионном фонде и налоговой.

От 20 до 70 тысяч и больше

Разброс зарплат по разным органам государственной власти достаточно широкий.

К примеру, как рассказал нам источник в Минэкономики, у них главный специалист получает со всеми надбавками 12-13 тысяч гривен в месяц, начальник отдела — до 20 тысяч, у директоров департаментов оклады разные, но в любом случае это больше 20 тысяч.

Но в структуре министерства работают также государственные эксперты и руководители экспертных групп, которые получают щедрые доплаты за счет грантов от ЕС. «Надбавка» может достигать 20 тысяч, что позволяет выйти на зарплату в 40 тысяч гривен и больше«, — говорит наш источник.

Отметим, что грантовые доплаты идут в рамках финансирования Евросоюзом программы реформирования госсектора в Украине, которая стартовала еще в 2016 году.

В Министерстве энергетики зарплаты скромнее. Скажем, главный специалист получает оклад всего в 5882 гривны, то есть фактически сидит на минималке. Да и у руководства зарплаты не такие большие. К примеру, Юрий Витренко, будучи в статусе и.о, получил в Минэнерго в декабре прошлого года 15,8 тысячи гривен, а замминистра Юрий Бойко — 18 тысяч.

Для сравнения: министр социальной политики Марина Лазебная за этот же период получила в качестве зарплаты более 65 тысяч гривен, а ее замы — от 68,7 до 76 тысяч гривен.

В Минздраве зарплатный уровень следующий. Виктор Ляшко на должности замминистра задекларировал за прошлый год зарплату порядка 617 тысяч гривен, то есть чуть больше 51 тысячи гривен в месяц.

А вот заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции получил почти вдвое меньше — около 343 тысяч или порядка 28,5 тысячи на руки.

При этом начальник отдела организационной работы Минздрава получил больше, чем замминистра, — почти 380 тысяч в год, или 31,7 тысячи гривен в месяц. Рядовые специалисты в Минздраве, по данным страны, получают с доплатами и премиями порядка 20 тысяч гривен.

Министр МВД Арсен Аваков задекларировал за прошлый год зарплату в 692287 гривен, или 57,7 тысяч в месяц, глава Минприроды Роман Абрамовский — около 550 тысяч (45,8 тысячи в месяц). Замы Абрамовского получают примерно вдвое меньше, как и руководство подконтрольных министерству подразделений (скажем, директор заповедника «Горганы» заработал за прошлый год порядка 200 тысяч в месяц). При этом, по данным «Страны», средний уровень зарплат специалистов и начальников управлений — 20-30 тысяч в месяц.

Госсекретарь Кабмина Александр Ярема задекларировал за прошлый год около 700 тысяч гривен в год (58,3 тысячи в месяц), а его заместитель Владимир Федорчук (хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина — больше миллиона (88,2 тысячи гривен в месяц). При этом средний уровень оплаты для рядовых специалистов в секретариате Кабмина — 20-30 тысяч.

В областных госадминистрациях уровень зарплат плюс-минус такой же. Скажем, судя по декларации главы КОГА Володина, за прошлый год он получил 518 185 гривен, или 43,2 тысячи в месяц). Для сравнения: его жена, которая работает в госкомпании «Энергоатом», заработала больше 1,3 млн гривен.

Заместители главы КОГА получили примерно такую же зарплату, как и Володин, а то и больше. Скажем, заместитель Дмитрий Назаренко задекларировал зарплату 559,6 тысячи гривен.

Начальник отдела ( к примеру, материального обеспечения) в Киевской обладминистрации получает около 30 тысяч в месяц, главный специалист — порядка 20 тысяч.

При этом в некоторых горадминистрациях зарплаты выше. Скажем, во Львовской директор департамента «Администрация городского головы» получил в прошлом году зарплату 736,8 тысячи (61,4 тысячи в месяц). Это больше, чем у мэра Львова Андрея Садового, который заработал за прошлый год около 695 тысяч гривен. Больше Садового зарабатывает и его заместитель Галина Сличная (в ее декларации за 2020 год — 990957 гривен зарплаты, или по 82,3 тысячи в месяц).

Во Львовской обладминистрации начальник управления получает в среднем около 500 тысяч в год, или 41,6 тысячи в месяц, глава департамента — порядка 65-67 тысяч. Рядовые специалисты — 20 тысяч.

Фору по зарплатам в министерствах и обладминистрациях может дать Пенсионный фонд.

Скажем, замначальника управления по вопросам выплаты пенсий Киевского подразделения ПФ получает порядка 48 тысяч, его коллега в Одесском управлении Пенсионного фонда около 44 тысяч, в Днепре — около 40 тысяч и т,д. Рядовые специалисты в Пенсионном фонде, как стало известно «Стране» из своих источников, также получают неплохо — по 20-30 тысяч и больше. При том что средняя пенсия в стране немногим более 3,5 тысячи гривен. Да и в коммерческих компаниях, чтобы выйти на зарплату в 30 тысяч гривен в месяц, нужно постараться и очень много работать.

В Государственной налоговой службе зарплаты специалистов и начальников управлений тоже порядка 20-30 тысяч (с учетом доплат и премий), что в любом случае выше, чем в среднем по Киеву.

Как начисляют зарплаты чиновникам

Стоит отметить, что буквально за последний год зарплатная пирамида в министерствах и ведомствах перевернулась с ног на голову. Ранее большинство чиновников рядового состава получали мизер, а руководители имели высокие зарплаты.

Но в начале прошлого года правительство Гончарука все переиграло. Тогда Кабмин привязал оклады министров, заместителей министров, глав ведомств к средней зарплате по стране — от 3 до 5 средних зарплат. И распорядилось прикрутить премии. Как раз незадолго до этого были скандалы с заоблачными зарплатами и премиями министров. То есть основной фокус контроля сместился на зарплаты руководства, а оклады остальных чиновников особого внимания не привлекали. И начали постепенно расти.

Служащая одного из крупных ведомств рассказала «Стране», что в 2019 году она зарабатывала примерно 12 тысяч гривен в месяц, а сейчас — около 30 тысяч, то есть рост — более чем вдвое.

На период карантина, весной прошлого года, для чиновников также вводили ограничения по зарплатам — не больше 47 тысяч гривен. Но уже осенью прошлого года их сняли.

«В целом вся система оплаты труда чиновников у нас разбалансирована. Есть очень много факторов, которые влияют на итоговую зарплату — научные степени, статус чернобыльца или участника боевых действий, доступ к гостайне, напряженные условия труда и др. Каждая составляющая влияет на итоговую зарплату, поэтому получается так, что главный специалист может зарабатывать больше начальника управления, а замминистра — больше, чем министр. Что, конечно же, неправильно, так как уровень ответственности все же разный. К тому же у госслужащих есть другие бонусы, кроме высоких зарплат. Скажем, заработав 20 лет стажа, они могут получать пенсию в размере 90% от зарплаты, а пока трудятся — имеют официальные зарплаты, медицинские страховки, большой отпуск и материальную помощь. Далеко не все частные структуры могут предложить такие условия»,— говорит Ростислав Кравец.

К этому стоит также добавить гораздо меньшую интенсивность труда большинства госслужащих в сравнении с частными сектором, где зачастую люди вынуждены работать сверхурочно, получать зарплату в конвертах и могут быть уволены по желанию работодателя.

«Пожалуй, впервые в истории независимой Украины работа в госсекторе стала более привлекательной для соискателей, чем в частном секторе. Официальная и стабильная занятость, хорошие перспективы по пенсиям, для некоторых, хотя и далеко не для всех, еще и возможность получения «левого» заработка на оказании услуг в «решении вопросов». И при этом еще и заработная плата на уровне частных компаний, а зачастую и выше. За работу, как правило, менее напряженную. Но это касается пока не всех ведомств. Кое-где зарплаты еще не подтянули до приличного уровня», — говорит «Стране» сотрудник одного из кадровых агентств.

Собственно, базовые зарплаты чиновников регулируются постановлением Кабмина, в котором определен минимальный размер должностного оклада (в этом году он 4540 гривен, или два прожиточных минимума для трудоспособных лиц), а уже на него накручиваются различные повышательные коэффициенты и доплаты.

К примеру, руководителю госоргана (аппарата ВР, секретариата Кабмина, ОП и т.д) в постановлении правительства прописан оклад 37,8 тысячи, министерства — 33,6 тысячи, ведомств — 29,4 тысячи. Руководители департаментов могут претендовать на 12- 20,7 тысячи, руководители экспертных групп — на 11- 14,3 тысячи, специалисты — на 4,5-8,2 тысячи.

Но это без учета доплат, каждая из которых может достигать 100% от оклада, а то и выше. Поэтому итоговые зарплаты значительно выше, чем прописано в постановлении Кабмина.

В Национальном агентстве по вопросам госслужбы отмечают, что так называемая плавающая часть зарплаты в госорганах — это примерно 70%, а оклад, следовательно, только 30%. Что позволяет регулировать зарплаты в ручном режиме и за счет этого держать чиновников на коротком поводке, ведь в случае чего, доплат и премий могут попросту лишить а без них зарплата упадет кардинально.

Что будет с зарплатами в госсекторе дальше

Сейчас есть сразу два течения по чиновничьим зарплатам.

С одной стороны, Кабмин еще в прошлом году запустил реформу системы оплаты труда на госслужбе. Эта реформе идет при поддержке ЕС, и должна завершиться до 2023 года. Ее цель — перевернуть пирамиду зарплат — то есть чтобы доплаты и премии составляли не больше 30%, а также привязать оклады к результатам труда.

Для этого планируется ввести новую классификацию должностей, три уровня юрисдикции (районный, областной, центральный). Ожидается, что зарплаты у самых эффективных чиновников должны вырасти. Но в этом году финансирование еще запланировано по прежним правилам, так что изменения в зарплатах, если и запустят, то уже со следующего года.

Вместе с тем, в парламенте есть законопроект об ограничении зарплат в госсекторе. Его подал «слуга» Сергей Гривко. А не так давно профильный комитет одобрил этот документ. В нем предлагается на время чрезвычайной ситуации в стране и 9 месяцев после этого ограничить зарплаты в госсекторе и набсоветах госкомпаний на уровне 12 минимальных зарплат (72 тысячи гривен). Нарушителей будут штрафовать (штраф — от 8,5 тысячи до 170 тысяч гривен). Понятно, что эти ограничения коснутся в первую очередь набсоветов и руководства госкомпаний, где зарплаты сейчас — сотни тысяч гривен в месяц. Но отдельным министерствам придется пересмотреть зарплатную политику.

Какой тренд в итоге победит и получат ли чиновники дальнейший рост зарплат или суммы срежут — пока неизвестно.

Людмила Ксендз, Страна