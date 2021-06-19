Парламент принял закон о расширении полномочий Нацсовета по телевидению и радиовещанию. За законопроект во втором чтении проголосовали 302 депутата. Этот документ усилит карательные санкции для телеканалов и снимет ограничения во возрасту для сотрудников аппарата Нацсовета.

Законопроект № 4107 был внесен в Верховную Раду депутатом Никитой Потураевым (фракция «Слуга народа»). В гуманитарном комитете под его же предводительством проект был одобрен и к первому, и ко второму чтению.

По сути, принятый в четверг закон предполагает только «косметический» ремонт в регуляторе, а не полноценную реформу. Но эксперты полагают — это первый шаг, который позволит власти создать совершенно ручной регулятор, который в дальнейшем, путем принятия скандального проекта о медиа, наделят просто-таки неограниченными полномочиями по влиянию на все СМИ в Украине.

Детали анализирует «Страна».

Как отреформировали Нацсовет

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания будет состоять из 8 человек: 4 члена назначаются Верховной Радой, а еще 4 — президентом Украины. Срок пребывания на должности — 5 лет. Рекомендовать кандидатуры на должность члена Национального совета могут общественные объединения, творческие союзы, которые активно работают в медийной сфере не менее 3 лет. Каждый из кандидатов в члены Нацсовета должен будет пройти спецпроверку, в том числе в соответствии с законом «О предотвращении коррупции».

Отбор по президентской квоте будет проводить специальная конкурсная комиссия. Но окончательное решение по назначению останется за самим президентом.

Кандидатуры от Рады сможет подавать каждая фракция, а назначат тех, кто наберет больше всего голосов в рейтинговом голосовании. Таким образом, орган рискует превратиться в целиком политический, ведь закон не обязывает парламентское большинство голосовать за кандидатов от оппозиционных фракций.

Аналогичная ситуация с кандидатурами от президента. Он тоже может назначить, кого посчитает нужным.

Вообще к кандидатам на должность члена Национального совета выдвигаются весьма размытые требования: наличие украинского гражданства и проживание в Украине не менее 5 лет; высшее образование и стаж в сфере журналистики, права, телерадиовещания, электронных коммуникаций не менее 5 лет; владение государственным языком. Член Нацсовета не может быть конечным бенефициарным владельцем СМИ. Но при этом законом был снят возрастной ценз — если ранее по достижению пенсионного возраста член Нацсовета подлежал увольнению, теперь таких ограничений нет. Таким образом, остаться на должности сможет нынешний глава Нацсовета Ольга Герасимюк, которой 62 года.

Закон предусматривает соблюдение гендерного равенства. Если на вакантные должности несколько кандидатов получают одинаковое количество голосов, то предпочтение будет отдано кандидату того пола, представителей которого меньше среди уже действующих членов органа.

Также будут расширены возможности власти по увольнению членов Нацсовета. Субъект назначения (то есть президент или парламент) может уволить члена Нацсовета по рассмотрению отчета Нацсовета. Но отчет — это лишь формальный повод. С его помощью президент и Рада смогут отозвать любого из членов Нацсовета по любой причине.

Принимая проект закона о расширении полномочий Нацсовета по телерадиовещению, депутаты хотели заложить существенное повышение денежного обеспечения для работников регулятора.

Изначально в проекте были заложены такие цифры: должностной оклад главы Нацсовета — 40 размеров прожиточного минимума, установленного на 1 января календарного года — на сегодня это 90 тыс 800 грн; оклад первого заместителя главы Нацсовета — 37 прожиточных минимумов, что равно 83 900 грн; оклад заместителя главы и ответственного секретаря Национального совета — 35 минимумов, что составляет 79 тыс 450 грн; члена Национального совета — 33 размера, что составляет 74 тыс 910 грн.

Автор закона Потураев заявил, что такой размер зарплат нужен, чтобы снизить коррупционные риски для членов регулятора.

«Там всего 8 человек. На сегодня этот регулятор наименее профинансированный из всех регуляторов в стране там самые низкие зарплаты. Мы хотим установить максимально защищенные от коррупции зарплаты, и в этом нет ничего удивительного», — сказал Потураев.

Но во время рассмотрения закона неожиданно была принята поправка вице-спикера Елены Кондратюк, которая предполагает значительное снижение этих показателей.

Например, оклад главы Нацсовета — 12 размеров минимального прожиточного минимума — это 27 240 гривен, первый зам — 11,5 размеров — 26 105, замглавы Нацсовета — 11 размером МПМ — 24 970 грн, член нацсовета — 10 размером МПМ — 22 270 грн в месяц. Интересно, что комитет отклонил эту поправку, а депутаты в зале поддержали.

При этом, представляя свою поправку, Кондратюк оговорилась, и сказала, что предлагает снизить надбавки к окладам, а не сами оклады. «Глава Нацсовета будет иметь такие же надбавки, как спикер Рады, заместители и члены будут иметь такие же надбавки, как президия Рады, а не 40 процентов», — оговорилась Кондратюк. Из-за этого и возникла неразбериха.

Как пояснила «Стране» замглавы комитета гуманитарной политики Евгения Кравчук, поправка предусматривает все же снижение самих окладов членов и руководителей регулятора. Таким образом, нынешний состав Нацсовета после вступления закона в силу будет получать еще меньше, чем на данный момент. Например, заработная плата председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимюк за май составила 43,3 тыс. гривен, ее заместителей — от 46,8 тыс. до 49,7 тыс. гривен. Также законом будут ограничены премии руководства регулятора — суммарно до 30% от годового оклада. До сих пор этих ограничений не было.

Также в законе сказано, что членам Нацсовета полагаются премии, но не более 30% от годового оклада. То есть порядка 81-99 тысяч гривен в год. Плюс материальная помощь на оздоровление и 30-дневный оплачиваемый отпуск.

При этом при Нацсовете еще создается аппарат, патронатная служба (зарплаты в которой будет определять Кабмин), предусмотрены оплачиваемые должности помощников и консультантов каждого члена Нацсовета, а главе дополнительно позволено иметь помощников, референтов и советников на общественных началах.

Также проект наделяет членов Нацсовета дополнительными полномочиями на время карантина.

Если действующее законодательство предполагало, что проверки медиа должны быть отложены на время карантина, который пока регулярно продлевается, то теперь законодатели дали право Нацсовету проводить внеплановые безвыездные проверки, во время которых медиа будут обязаны предоставлять Регулятору документы, записи телепрограмм или их частей.

Эти положения проекта были раскритикованы Главным научным экспертным управлением Верховной Рады. В выводе экспертов говорится, что ни в действующей редакции Закона Украины «О телевидении и радиовещании», ни в действующей редакции Закона не предусмотрена плановость или «внеплановость» соответствующих проверок.

Основанием для соответствующих проверок является выявление Национальным советом (по результатам официального мониторинга телерадиопрограмм) фактов несоблюдения лицензиатами требований законодательства.

Уведомлять о таких проверках каналы будут на сайте Регулятора. А рассматривать нарушения — на своих заседаниях.

В принципе, этот закон мог бы считаться малозначимым, если бы не тот факт, что в дальнейшем на Нацсовет хотят возложить обязанности контролировать все СМИ.

Прелюдия к давлению на медиа

Как пояснил «Стране» Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко, с принятием закона о расширении полномочий Нацсовета у власти появляются возможности создать политизированный орган, который в будущем будет регулировать работу всех медиа в Украине.

«Можем моделировать ситуацию, что это прелюдия, тестовое голосование по принятию законопроекта о медиа, в котором Нацсовету хотят дать практически неограниченные полномочия влиять на СМИ», — говорит Томиленко. «Несмотря на то что в названии закона говорится об усилении независимости Нацсовета, в реальности ослаблена его независимость и незаангажированность. Появляется возможность изменения членов Нацсовета по желанию президента или депутатов, разблокируется процедура, по которой можно завести в Нацсовет своих людей, которые будут блокировать работу неугодных СМИ. На сегодня это теле- и радиоорганизации, а в будущем, после принятия проекта о медиа, — любые СМИ, вплоть до электронных. Можно сказать, если бы такой закон был у Петра Порошенко, то «1+1» не работали бы во время президентской избирательной кампании на победу Зеленского», — отмечает Томиленко.

Что же касается принятия проекта о медиа, последний раз работа в этом направлении велась практически год назад. «Страна» подробно описывала, как выглядел последний вариант этого документа. Но с тех пор подвижек по принятию не было.

В принципе, одной из главных причин задержки с рассмотрением законопроекта была непонятная ситуация с Нацсоветом по телевидению и радиовещанию. Точнее, с тем, кто будет контролировать этот орган, который новый закон наделял сверхполномочиями.

Дело в том, что большинство в нынешнем Нацсовете сейчас принадлежит не президенту, а представителям крупнейших олигархических групп.

Теперь же, с принятием проекта по Нацсовету, легко запустить процесс ротации в регуляторе. После увольнения нынешних членов, в Нацсовет по квоте Рады легко будет назначить новых людей, отобранных с учетом пожеланий Банковой.

Таким образом, к моменту принятия закона о медиа (если его примут), Нацсовет будет уже сформирован и окажется полностью подконтролен Зеленскому. По крайней мере, такой план у Банковой.

«Мы видим, что уже не раз власть предпринимала попытки полностью подмять под себя медийный рынок. Путем зачистки информационного пространства и путем давления на менеджеров этих медиа они хотят полностью контролировать медиаконтент в Украине. Принятие закона о Нацсовете позволит власти провести ротацию, завести туда полностью лояльных к себе людей, которые будут контролировать все СМИ в Украине. Пока не получилось дать заоблачные зарплаты членам будущего Нацсовета, но это не станет проблемой, в любом случае теперь они смогут создать полностью политизированный орган, который будет контролировать информационное пространство в Украине», — говорит политолог Руслан Бортник.

Галина Студенникова, Страна