Неудовлетворительные показатели эффективности производства — хроническая проблема государственного сектора экономики, которая длится уже более 30 лет. Систематическая коррупция и теневые отношения стоят на пути привлечения частного капитала и модернизации объектов, находящихся под управлением государства. В то же время, сохранение status quo чревато ростом теневого сектора и увеличением давления на государственный бюджет.

Масштабная кампания по приватизации государственных объектов, инициированная Фондом госимущества, выполняет несколько важных функций. Если кратко, речь идет о построении новых прозрачных отношений между государством и частным капиталом, привлечении инвестиций, а также общем повышении деловой активности. В этом смысле, одним из важнейших вопросов является обеспечение честной конкуренции, которое подразумевает снятие монополии государства на ряд традиционных направлений хозяйственной активности.

Демонополизация спиртовой отрасли — показательный пример такого подхода. Старт реформе был дан еще в 2019 году, программа реализовалась под эгидой Фонда государственного имущества, который отвечает за проведение приватизационных аукционов, и ГП “Укрспирт”. Уже можно сказать, что рынок получил серьезный стимул для роста и развития, государство — адекватную денежную компенсацию и рост налоговых поступлений, а потребитель — качественный финальный продукт.

Начиная с прошлого года, только за имущество 25 неработающих заводов ГП “Укрспирт” государство выручило около 1,5 млрд гривен. Есть все основания предполагать, что сумма поступлений от выставленных на продажу спиртзаводов будет расти.

Смутные времена спиртовой отрасли в Украине

Надо сказать, что спиртовая отрасль всегда ассоциировалась с теневым оборотом спирта, коррупцией и сверхприбылями.

В течение длительного времени во всём мире существовало только две страны с государственной монополией на изготовление спирта — Украина и Беларусь. Но, судя по всему, власти всё устраивало. Монополия на производство спирта позволяла диктовать цену алкогольной продукции пренебрегая международным опытом.

Государственное спиртовое единовластие под эгидой ГП “Укрспирт” привело к тому, что за последнее десятилетие производство легального пищевого спирта сократилось в четыре раза. Параллельно, доля теневого оборота спирта выросла с 10% общего потребления в 2007 году до 55% в 2019 году, что несет не только экономические угрозы. Стоит вспомнить, что вместе с этим существенно вырос риск и для отечественного потребителя, который покупая финальную продукцию, практически каждый раз играл в “русскую рулетку”.

Монополия на производство спирта приводила не только к теневым схемам и коррупции, но и к многомиллионным убыткам. Из-за высокой себестоимости производства, отечественный спирт проигрывал конкуренцию европейским аналогам на международном рынке. К примеру, стоимость украинского этилового спирта была в 1,5 раза выше, чем в странах ЕС. По самым скромным подсчетам, низкая эффективность производства в национальной спиртовой отрасли стоила государственному бюджету от 8 до 10 млрд гривен ежегодно.

Конкуренция вернулась на национальный рынок спирта

Первые признаки оздоровления спиртовой отрасли в появились в 2016 году. Именно тогда заработала система электронных закупок производственного сырья, что исключило из процесса коррупционную составляющую. Однако тогда элита не была заинтересована в системном реформировании ГП “Укрспирт” : с 2016 по 2019 год на предприятии сменилось 5 руководителей, однако никаких позитивных изменений эти кадровые ротации не принесли.

После полной перезагрузки власти в 2019 году в спиртовой отрасли произошли существенные изменения. В 2019 году Верховная Рада Украины внесла изменения в закон про государственное регулирование производства и распространения спирта. Это значительно либерализировало процессы в спиртовой отрасли. В то же время, законодатели установили норму, которая ограничила импорт спирта до 2024 года.

Таким образом, для проведения прозрачной приватизации предприятий по производству спирта были созданы все необходимые условия. В свою очередь специалисты ГП “Укрспирт” провели технический и финансовый аудит, списали неликвидное имущество, а также привели Устав в соответствие с рыночными практиками.

Согласно изменениям в закон, о которых я упоминал ранее, процесс непосредственного открытия рынка спирта в Украине будет проходить в несколько этапов:

До 1 июля 2021 года – для производства спирта инвестору необходимо будет купить завод на аукционе.

С 1 июля 2021 года – будут выдаваться разрешения на строительство и введение в эксплуатацию спиртзаводов

До 1 июля 2024 года – действуют ограничения на импорт спирта в Украину. Этот шаг направлен на защиту бизнеса инвесторов в спиртовую отрасль.

Процесс демонополизации в действии

Во время первого этапа демонополизации отрасли государство планирует реализовать на приватизационных аукционах имущество, которое сейчас находится на балансе ГП “Укрспирт”. Когда мы говорим о приватизации спиртовой отрасли, мы имеем в виду спиртзаводы, входящие в состав ГП Укрспирт. Таких объектов – 41. Значительная часть этих заводов — это предприятия, которые успешно работают и имеют очень высокий инвестиционный потенциал.

Сейчас проходит реализация первого этапа демонополизации имущества ГП “Укрспирт”, а именно приватизация неработающих мощностей госпредприятия. На данный момент Фонд госимущества уже продал 25 заводов компании. Крайний из них — Караванский спиртзавод в Харьковской области, приватизация которого пополнила бюджет 101 млн гривен. Стартовая цена выросла в 4,4 раза, что подтверждает высокий интерес инвесторов к таким объектам.

Об эффективной работе Фонда госимущества говорят цифры: за 2020-2021 гг. общие доходы от продажи спиртзаводов достигли 1,5 млрд гривен. Дальнейшая программа демонополизации и приватизации украинской спиртовой отрасли предусматривает реализацию 37 заводов государственного концерна “Укрспирт”.

Естественно, что доход от продаж этих предприятий — это далеко не все деньги, которые государство получит за спиртовые заводы. Их приватизация и последующая модернизация превратят неэффективные производственные мощности в современные европейские предприятия, устанавливающие конкурентную цену на спирт и постоянно наполняющие казну новыми налогами.

Кто выиграет от приватизации спиртзаводов

Приватизация выгодна всем сторонам. При грамотном использовании имеющихся ресурсов и связей, украинская спиртовая промышленность может составить достойную конкуренцию мировым лидерам.

В частности, речь идет о возрастающем интересе к украинской продукции на рынках Средней Азии, Центральной и Восточной Европы.

Конкурентным преимуществом многих объектов будущей приватизации является доступ ко всей необходимой инфраструктуре, а также к национальной транспортной сети. Все это позволяет использовать указанные объекты как производственные площадки, логистические, торговые или производственные центры.

Важной особенностью спиртовой отрасли является универсальность конечного продукта. Поэтому, это направление может быть интересным для многих компаний, работа которых так или иначе связана с использованием спирта. В частности, это могут быть производители ликеро-водочной продукции, антисептиков, биоэтанола, фармацевтические или агрокомпании.

Спектр потенциальных инвесторов весьма широк, интерес к украинской отрасли стабильно присутствует на международных рынках, поэтому государство обязано сделать все для обеспечения прозрачности и максимальной инклюзивности проведенных аукционов.

Всего же в ходе демонополизации спиртовой отрасли Фонд госимущества планирует пополнить госбюджет суммой более 3 млрд гривен. При этом, будет создан надежный фундамент для полноценной реанимации спиртовой индустрии.

Виктор Скаршевский, LB.ua