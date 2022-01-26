В свете последних новостей и заявлений лидеров США, а также Европы о планах России использовать сосредоточенные на границе с Украиной боевые группы для захвата части нашей страны, НикВести собрали для своей аудитории самую актуальную информацию о развитии территориальной обороны, а также поинтересовались у первых лиц Николаевской области и города о подготовке к возможному вторжению.

Итак, в Украине 1 января 2022 года вступил в силу Закон «Об основах национального сопротивления» — отныне для защиты страны можно привлекать территориальную оборону. Всего сформируют 25 бригад, по одной в каждой области. Ожидается, что при необходимости указанные подразделения оперативно привлекут 130 тысяч человек из резерва.

Если вкратце, то основные цели новых подразделений: собственно, защита территорий, к наступательным операциям до отдельного указа главнокомандующего их привлекать не будут; охрана объектов критической инфраструктуры, поддержка блокпостов и прочее. О партизанской войне пока речь не идет в перечне задач.

Желающим нужно пойти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации. Перечень центров можно найти по ссылке здесь.

Вчера глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким нашему корреспонденту рассказал, что в области уже сформировали бригаду территориальной обороны, но учения еще не проводили, их только готовят. Сразу отметим, что Закон «Об основах национального сопротивления» определил, что каждый глава ОГА будет руководить зоной территориальной обороны в области.

Чиновник сказал, что списки резервистов уже есть, но приглашать их «еще рано».

— Для военного разворачивания списки все есть. Мы их не приглашали — еще рано. У нас будут учения, договоримся с полицией о полигоне. Будем обучать людей как положено, — отметил Виталий Ким.

Также прозвучало, что все желающие пополнить ряды должны обратиться к командиру отдельной бригады территориальной обороны Роману Токаренко.

— Написать заявление, человека тогда примут, если он соответствует. К кому обращаться? Токаренко Роман Викторович, — сказал Виталий Ким.

Ранее Роман Токаренко в программе «Сьогодні. Головне» сказал, что численность бригады терробороны в Николаевской области – 3 тысячи бойцов.

При этом руководитель области, вероятно, всерьез не рассматривает сценарии, при которых оккупанты могут добраться до Николаевской области.

Мы попросили его прокомментировать данные немецкого издания Bild о разрабатываемой РФ спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.

Диалог был коротким.

— Как действовать жителям области, если что-то будет? — спросили НикВести. — Пить чай, ничего не будет, — сказал Виталий Ким.

Между тем он указал, что в Николаевской области размещен большой гарнизон военных, мол, захватчики «могут получить».

— За 8 лет этих сценариев — бесконечное количество. Считаю, что у страны-агрессора всегда есть много сценариев, они будут делать свои шаги в соответствии с реакцией. Мое мнение, что нападать в данной ситуации можно там, где их ждут — у нас их не ждут. У нас очень мотивированные люди, есть опыт войны. У нас уже не та армия, которая была до 2014 года. Военные работают, у нас много профессиональных военных. Я бы не полез в область, где мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных. У нас очень много военных, нечего сюда лезть — могут получить, — пояснил Виталий Ким.

Глава ОГА склонен считать, что страна-агрессор собирает войска на границе лишь для того, «чтобы иметь более удобную переговорную позицию».

— Люди, чтобы ты перестал им угрожать, начинают с тобой говорить. Это, например, по «Северному потоку», по статусу Донецкой и Луганской областей. Это такое принуждение к переговорам, — отметил Виталий Ким.

Далее мы выяснили у него, что в области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан. Чиновник пояснил, что это произошло после приватизации «Укртелекома».

Хотя и тут он резюмировал, что простым гражданам беспокоиться об этом не нужно, мол, это задача военных и его персонально.

Практически, в унисон отвечает и Николаевский городской голова Александр Сенкевич — он попросил горожан не паниковать из-за того, что РФ начала стягивать войска к украинским границам.

Мэр надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».

— Хочу вас попросить, чтобы вы не поддавались панике, чтобы думали о том, что все будет хорошо, но при этом внимательно слушали деятелей, имеющих информацию. Относительно военных действий, то я надеюсь, что в XXI столетии Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий. Но есть такая фраза Si vis pacem, para bellum, хочешь мира — готовься к войне. Каждый из вас должен готовиться к любым действиям. Если будут реальные детали, о которых смогу рассказать, то это будет в прямом эфире, — сказал Александр Сенкевич.

Говоря о том, что людям нужно готовиться к «любым действиям», он признал, что «не все наши объекты укрытия являются полноценными бомбоубежищами».

Полный их перечень, кстати, можно посмотреть здесь. Там их аж 79!

Не будем уходить в эту тему, но надеемся, что наши читатели без иллюзий понимают, что новые бомбоубежища давно не строили, поэтому придется рассчитывать на старые советские конструкции. Более того, в результате хозяйствования часть их оказалась в частной собственности. Выдаются ли предписания о приведении их в порядок? Вопрос.

Итак, заканчивая блок о властной риторике уточним, что оптимизм излучают и представили Николаевщины в Верховной Раде.

Например, Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в кулуарах парламента заверил, что на сегодняшний день нет угрозы нового военного вторжения России, и на ближайшее время это не прогнозируется.

Депутат заявил, что на приграничных территориях с Украиной стоят полупустые палатки и мобильные казармы российских военных.

— Мы видим, что это информационная составляющая, не военная. Вчера были открыты данные о том, что эти накопительные меры РФ, где есть палатки и мобильные казармы, что они полупустые, но со спутника смотрится очень угрожающе, — сообщил Давид Арахамия, добавив, что активной подготовки к вторжению нет.

Как нам видится, ветераны АТО, имеющие реальный боевой опыт, не совсем согласны с такой оценкой ситуации. Недаром они начали самоорганизовываться еще до принятия Закона «Об основах национального сопротивления».

НикВести решили рассказать о такой инициативе активных горожан на примере Николаева.

Нашим собеседником стал Илья Зелинский, ветеран АТО, создавший общественное формирование «Бугский Гард».

Предлагаем нашим читателям эксклюзивное интервью.

— Илья, не кажется ли вам, что общество весьма легкомысленно относится к угрозе вооруженного вторжения со стороны РФ?

— Как говорится в поговорке, хочешь мира — готовься к войне. Первое и ключевое, что мы должны сделать, это принять во внимание все внешние угрозы, а также тот факт, что в Украине уже идет военный конфликт на протяжении 8 лет. Как бы кто на него не смотрел или реагировал, он есть. Те, кто был на Донбассе, кто видел все своими глазами, их мало чем можно удивить. То, что большая часть общества все эти годы пребывала в стороне от проблемы, ну, им придется снять «розовые очки». Всем нужно понять тот факт, что война есть, она рядом, а также то, что война может быть в нашем и соседних населенных пунктах. Как бы люди не хотели, это не совсем от нас зависит, но от нас зависит то, что мы можем взять оружие в руки. Как минимум, мы должны быть готовы к тому, что такие сценарии могут развиться и противостоять им.

— Сейчас активно формируются батальоны территориальной обороны Украины. При этом нам известно, что вы задолго до этого создали добровольческое формирование. С чего все началось?

— Мы принимали активное участие в формировании отдельных групп территориальной безопасности, когда провозгласили военное положение в 2018 году. Тогда также угроза была, но она была в меньшей мере, чем сейчас. При поддержке областной администрации это все проходило по четкой вертикали. Можно сказать, что тогда для нас это было как тренировка для мобилизации людей. Тогда мы подали руку помощи областному управлению территориальной обороны, собрали боевую группу, приняли активное участие в учениях, включая наших инструкторов.

— Предполагается, что после окончательного формирования каждого из 25 батальонов терробороны начнутся учения, вы примете также в них участие?

— Как только территориальная оборона завершит свою комплектацию, будет готова провести учения, отбрасывая тот факт, что это условно еще вчера должно было быть, мы окажем помощь. Это в качестве инструкторов, которые имеют реальный боевой опыт, имеют определенные регалии, прошли ряд курсов. Мы своими знаниями и умениями обязательно поделимся.

— Недавно в соцсети вы публиковали информацию об учениях на стрельбищах. Расскажите подробнее.

— Сейчас это были курсы для владельцев оружия. В первую очередь мы делаем акцент на тех, то уже имеет свое оружие. Мы знаем, что в Законе «Об основах национального сопротивления» есть поправка о том, что добровольцы территориальной обороны в случае агрессии могут задействовать собственное оружие. Я так понимаю, что в нашей стране брался пример территориальной обороны той же Эстонии, где у людей дома есть свои единицы оружия, выданные и всегда наготове. У нас же пошли от обратного, те, у кого есть, можете использовать. Поэтому в ходе этого курса мы освежили свои знания. Мы сотрудничаем со стрелковыми клубами, в нашем случае это клуб Falcon. Там собраны стрелки, которые работают с разными видами оружия.

Далее мы планируем проводить курсы и обращаться к предприятиям, где есть рабочие коллективы, чтобы с ними проработать варианты, которые могут возникнуть. Будем все делать в короткие сроки. Пока формируется территориальная оборона, людям нужно знать, что делать, не куда бежать и сдаваться, а как противостоять военной угрозе.

Если предприятия или коммунальные учреждения уже готовы выйти на связь, то пусть выходят на Falcon. Мы поможем и проинструктируем.

— Как дальше будет развиваться «Бугский Гард»?

— У нас уже есть мысли о создании своего отдельного формирования, оно будет опираться на силовые ведомства, вряд ли будет что-то автономное. Хотя мы и на данный момент имеем статус общественного формирования с полномочиями, которые позволят нам поддерживать порядок в городе. Но мы понимаем, что если будет угроза с реальной передовой линией, то наша группа «Бугский Гард» будет на передовой, а не будет выполнять тыловые задачи.

— Напоследок расскажите николаевцам, что такое «тревожный рюкзак», что в нем должно быть?

— Первое, что должно быть под рукой, это документы, идентифицирующие личность, также документы на право собственности, если есть такое. Личные вещи самые необходимые. Не перечисляю самое очевидное, например, средства гигиены, понятно, что это должно быть. Нужно учитывать погодные условия, взять термокомплект. Даже для бомбоубежища, при нынешнем их состоянии, нужно учесть санитарные условия, учесть пребывание в холодном помещении. Там не будет стоять кровать и ждать какую-то семью.

Дмитрий Булаш, НикВести