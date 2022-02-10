На днях ОО «Українська Жіноча Варта» провела тренинг для женщин по основам самообороны и выживания в городе. Не все желающие смогли его посетить, потому что сейчас спрос на такие тренинги безумный — организация получила полторы тысячи заявок на участие. Журналистке Натальи Бушковской удалось побывать на учениях, и вот ее короткий конспект, как выжить в городе во время боевых действий.

Что дают подобные тренинги?

Конечно, за шесть часов никто не станет экспертом по выживанию в условиях апокалипсиса. Тренинг в первую очередь позволяет:

осознать возможность опасности;

оценить свои ресурсы;

рассмотреть возможные сценарии событий;

создать план для каждого сценария;

понять, как поступать именно вам.

«Нельзя рассчитывать только на правительство, — говорит военный эксперт и один из инструкторов тренинга Александр Белецкий. — Не потому, что правительство какое-то не такое. Государство будет делать все, чтобы снизить количество жертв среди гражданских. Но никто не будет учитывать вашу конкретную ситуацию».

«У нас очень простая задача. В случае чрезвычайной ситуации — быть готовыми и объединенными в отношении этих ситуаций и обеспечить безопасность», — объясняет основательница ОО Елена Белецкая.

На какой опыт ориентируются инструкторы?

Тренинг по выживанию объединен в несколько блоков. После него вы, возможно, поймете, что именно нужно именно вам: самооборона, тактическая медицина — или пора научиться стрелять.

Тренинг разрабатывали на реальных практических кейсах, таких как опыт осады Сараева. И, конечно, многое основано на украинском опыте.

Краткий пересказ тренинга — общий и основанный на базовых правилах выживания и самообороны. Кое-что вам может показаться киношным и нереальным. Может, оно таким и останется.

Но беда может случиться именно с вами и тогда, когда в стране все спокойно. И многие советы тренинга полезны, даже если вы живете в самом спокойном из самых спокойных европейских городов, но вдруг на вас напали.

Каким правилам самообороны учат?

Главная задача самообороны — выжить. Не стоит геройствовать или «быковать», если плохие люди напрашиваются на конфликт. Можете убежать — бегите. Можете заболтать преступника — забалтывайте. Можете сделать что-то отвратительное, чтобы отвлечь потенциального насильника, например, обмочиться? Не стесняйтесь это сделать.

Также стоит забыть о киношных методах самозащиты.

«Если вы сожмете руку в кулак и ударите агрессора в голову — вы сломаете себе пальцы. Рука при самообороне должна быть открыта. Иногда лучшие инструменты для защиты — не нож или электрошокер (который у нас запрещено использовать гражданам), а ручка, металлическая линейка и папка с острыми углами. Но учиться секретам такой «бытовой самообороны» нужно отдельно», — говорит тренер Виктор Краевский.

Если вы находитесь в опасном месте, важно найти человека, который сможет все время ходить с вами по делам. Если вас двое — риски попасть в опасную ситуацию намного ниже. Если вас трое — риски снижаются на 90%.

Бежать или не бежать из города, когда стреляют?

Тревожный чемоданчик, который сейчас советуют собрать, — это довольно условное название. Это может быть тревожная «бананка», где будут только документы и минимум наличности, которая всегда будет с вами.

Я не буду пересказывать список вещей. Его сейчас можно найти где угодно. Главная цель — решить, что нужно именно вам. У каждого члена семьи должен быть свой чемодан. Руки должны всегда быть свободными, вам не должно быть тяжело.

Оставаться в городе во время военных действий, конечно, крайне опасно. Однако если уж стреляют, то велика вероятность, что люди начнут паниковать. Поэтому что безопаснее — бежать или оставаться — под вопросом.

«Убегать, когда все бегут, — это тоже риск. Возможно, есть смысл переждать, когда ситуация немного успокоится и уехать, когда активная фаза боев хотя бы временно прекратится. Но четкую рекомендацию дать сложно, вы должны сами оценивать ситуацию и свои возможности. Например, однажды случилась трагедия, когда семья на джипах пыталась уехать из Антрацита и была расстреляна.

Теоретически в городе возможна организованная эвакуация, могут быть безопасные участки, о которых враги сообщают в соответствии с Женевской конвенцией. Но в случае с Россией я бы не тешил себя иллюзиями, что эта страна будет уважать устои Женевской конвенции», — говорит Александр Белецкий.

Тем, кто останется в городе, где стреляют, он советует заклеить окна скотчем крест-накрест и завесить их тяжелыми одеялами. Так уменьшаются риски пораниться осколками стекла.

Как выжить в городе во время осады?

Всегда будут те, кто захочет уехать, но не сможет.

Осада города может продлиться очень долго. В среднестатистической украинской семье есть продукты в расчете на три дня. В супермаркетах — на четыре. Но их разграбят. Еду придется добывать. В частности, на черном рынке. Сдачу там никто не даст, поэтому наличные деньги должны быть мелкими купюрами. Потому что хлеб можно купить за 10 долларов, а можно и за 100. Местная валюта обесценивается моментально.

Когда деньги обесцениваются, многие бытовые вещи становятся очень ценными. Например, сигареты, женские прокладки и т.д.

При отключении тепла помогут такие лайфхаки как обильно смазать тело вазелином — так лучше сохраняется тепло.

Также хорошо согревают картон и бумага — недаром бездомные используют их во время сна на улице.

Что стоит уметь, если пропадут электричество и отопление?

Это ключ к выживанию в экстремальных условиях. Надо объединяться с соседями. Решать бытовые вопросы, о которых в мирное время мы даже не задумываемся. К примеру, куда выносить фекалии? Если не будет воды и вы что-нибудь не придумаете, весь дом через неделю получит кишечные инфекции. Надо банально думать, а что делать, если в доме кто-нибудь умрет? Как готовить еду? Энергия — золото, поэтому лучше готовить обеды в большом котле на большое количество людей. По опыту оккупированных городов на востоке страны, мародеры обходили дома, где люди объединились и организовали защиту жилья.

Ну и наконец, если вы все же решите посетить эти курсы.

Суть всех тренингов, на которых учат самообороне, выживанию, тактической медицине, медицинской помощи, стрельбе и тому подобному — не быть ситуативными. Даже если будет деэскалация, мы продолжаем жить со страной-агрессором под боком. И не хочется через год или пять в панике снова спрашивать друг друга о тревожном чемоданчике и бомбоубежищах. Прохождение таких курсов хотя бы 1-2 раза в год должно стать нормой.

Наталья Бушковская, hromadske