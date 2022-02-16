Сейчас в Николаеве строят значительно больше, нежели пять-десять лет назад. И это замечательно! Но лишь в том случае, если застройщик безукоризненно соблюдает нормы действующего законодательства и прислушивается к мнению жителей окрестных домов. Ну, а если нет...

Скандалов, когда очередная фирма, наплевав на закон и интересы горожан, пыталась втюхать объект — жилой дом, офис, супермаркет — туда, где ему не место, у нас было великое множество: «АТБ» на Космонавтов, сквер на Херсонском шоссе, офис на углу Садовой и Потемкинской, пятиэтажный «фитнес-центр» возле рынка на ул. Строителей, несостоявшаяся многоэтажка на 1-м КП во дворе между офицерскими малосемейками и т.д., и т. п.

События последних месяцев показывают, что скоро к этому длинному перечню, накопленному за много лет, может добавиться еще один объект, точнее — сразу два.

Но обо всём по порядку.

Сквер с каскадным фонтаном в микрорайоне «Сухой фонтан» — одна из известных историко-архитектурных изюминок города, впрочем, как и весь этот микрорайон. Если стоять лицом к реке, слева от сквера находится пустырь. Когда-то, еще до строительства нынешнего областного Дворца культуры, здесь находился клуб судостроителей, летняя площадка для кинопоказов, были высажены зеленые насаждения. Рядом — рабочие бараки. Постепенно всё это отжило свой век, превратилось в руины и частично было снесено. Теперь этот голый участок — как бельмо на глазу, он прямо-таки просится под застройку или, как минимум под благоустройство с созданием зеленой зоны.

Ценители таких лакомых земельных участков в городе имеются. Поэтому он давным-давно, еще задолго до избрания мэром А.Сенкевича, плавно перешел из городской в частную собственность. Официально — под строительство медицинского центра. Но за прошедшие десятилетия никакого мед. центра тут так и не появилось, зато в 2021 году горсовет изменил целевое назначение, разрешив использовать землю под жилую застройку.

С этого, собственно, всё и началось.

В прошлом году ООО «Солид констракшн компани» (название-то какое солидное!) объявило о желании построить тут два семиэтажных дома с встроенными помещениями и подземным паркингом — общей сложностью 158 просторных квартир. Что самое удивительное, вскоре появилась инициативная группа из трех десятков жильцов микрорайона, которые поддержали проект. Вообще, конечно, интересно: когда у людей под носом хотят строить многоэтажку, да не одну, обычно у них это не вызывает радостного энтузиазма. Вторая странность заключается в том, что почти все сторонники стройки живут в элитном доме по ул. Никольская, 4б. Чем было мотивировано такое единодушие — остается только догадываться.

Зато жильцы других соседних домов — Никольская, 4а, Бугский Бульвар 1б, 1г и 3б — строительству воспротивились. И со своей стороны собрали 136 подписей — тоже за проведение слушаний, но с противоположной целью: воспрепятствовать сооружению семиэтажек.

Этих людей понять можно. Они опасаются, что будут вырублены многолетние деревья в зоне строительства, новостройки нарушат инсоляцию их квартир, близлежащие дворы заполонит масса новых автомобилей. Ведь 158 квартир купят явно не кассиры и охранники супермаркетов, а люди намного более обеспеченные, в семье которых не менее 1-2 автомобилей. Вместит ли их обещанный застройщиком подземный паркинг? Он конечно анонсирует соблюдение концепции «двор без машин», но, чтобы понять, как это может выглядеть на самом деле, достаточно заглянуть за забор упомянутого дома по ул. Никольская, 4б, где машины вереницами стоят под навесами, словно на параде. А ведь там квартир в несколько раз меньше, чем в планируемых новостройках!

То, что машины заполонят дворы и проезды — как пить дать. А местные жители деликатно напоминают еще и об особенностях грунтов Сухого фонтана, под которым расположены карстовые пещеры. Поскольку строить хотят высотные дома в несколько секций, не начнут ли они оседать в землю, не «поплывут» ли по склону в сторону береговой линии?

Словом, вопросов множество. Ответ на них могли бы дать локальные общественные слушания, изначально назначенные на 11 ноября прошлого года в ДК строителей. Но из-за карантина их так и не провели. В этот день группа противников строительства специально, во избежание возможных фальсификаций, на камеры зафиксировала: ДК пуст, сюда никто не пришел. Это же подтверждает и депутат облсовета Александр Потемкин, к которому жители обратились за помощью.

Вот тут-то и начинается самое интересное. Депутат потребовал разъяснений от городских властей. В ответе заместителя городского головы Юрия Андриенко черным по-белому значится, что в соответствии с Генпланом города и Планом зонирования территории г. Николаева «данный участок входит в зону смешанной малоэтажной от 2 до 4 этажей жилой застройки и общественной застройки». А согласно пояснительной записке к проекту градостроительной документации «Историко-архитектурный опорный план г. Николаева с определением границ и режимов использования зон охраны памятников и исторических ареалов», эта территория определена как «зона регулирования застройки комплексов памятников исторического центра города, в которой разрешается новое строительство с соблюдением ограничений в отношении высоты, которая не должна превышать 15 м».

Теоретически высоту домов можно увеличить до 9 этажей, но для этого необходимо специальное разрешение, одним из этапов получения которого и являются общественные слушания. Вот только, согласно «Положению об общественных слушаниях в г. Николаеве», утвержденному решением горсовета №2/8 от 28.012016, из-за того, что за проведение слушаний выступило в общей сложности свыше 100 жителей, они должны быть уже не локальными, а общегородскими.

Должны, но карантин пока никто не отменял, и за нарушение карантинных ограничений участникам грозит штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн. Так что, пока никаких слушаний, как и других массовых мероприятий!

Слушаний не было, но зато проект строительства рассмотрели на заседании городского архитектурно-градостроительного совета осенью прошлого года, где он был подвергнут полному разгрому, причем не какими-то «бабами манями», а высококлассными специалистами. Красноречив итог голосования: «за» проект — 0 голосов, «против» проекта — 11, «воздержались» - 4.

Что же возмутило профессионалов в сфере градостроительства?

Проект «стройки века» противоречит Генплану, утвержденному зоннингу и детальному плану территории, который, оказывается, был разработан для этой части города с включением набережной. Он нарушает единый архитектурный ландшафт территории у сквера «Каскадный», подавляет фоновую застройку, нарушает целостную панораму микрорайона, особенно если смотреть с правого берега реки при въезде на Варваровский мост. На рубеже 80-90-х гг ближе к яхт-клубу на Сухом фонтане и так втюхали три высотных «свечки». Этого мало? Зачем и дальше нагромождать многоэтажки, угрюмо нависающие над рекой в историческом микрорайоне, ведь в Николаеве и без того хватает сумбурной и бесталанной градостроительной мешанины?!

Были и возражения, касающиеся вопросов безопасности. К примеру, проект не соответствует требованиям ДБН в части доступа спасателей, в т.ч. с автолестниц и автоподъемников в каждую квартиру и помещение.

Когда информации недостаточно, конкретные факты начинают подменяться слухами. Говорят, что в строительстве заинтересован брат покойного мэра В.Д.Чайки, сам прежде занимавшийся строительством домов, в т.ч. и на Сухом Фонтане; что неформальную поддержку проекту оказывает облгосадминистрация, чуть ли не сам Виталий Ким.

Молодец, если поддерживает инвесторов и новое строительство. Но нужно же понимать, что это историческая зона малоэтажной застройки, несущая рекреационную нагрузку, что её нельзя перегружать высотными «халабудами», в результате чего Сухой фонтан утратит свою историко-архитектурную идентичность. С одной стороны, мы хотим благоустроить набережную от Варваровского моста до яхт-клуба, соединив её единой парковой прогулочной зоной, а с другой — будем лепить многоэтажки, торчащие, словно бельмо на глазу?

Зачем злить общественность, нести репутационные потери? В конце концов — нельзя нарушать закон! А тут нарушений — вагон и маленькая тележка.

Да, вкладывать деньги в город, его инфраструктуру можно и нужно. Это похвально! Но делать это следует рационально, с умом. Не должны гипотетические барыши от продажи жилья затуманивать разум. Поймите это, господа застройщики.

Николаев — наш общий город, и нам здесь жить!

«Вечерний Николаев», С.Радишевский