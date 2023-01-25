Що стоїть за звільненням заступника Офісу президента, голів ОДА, заступників міністрів, а також прокурора. Хто може піти наступним?

24 січня 2023 року в Україні став днем масштабних кадрових рішень. Посад позбулися заступник голови Офісу президента, низка голів обласних адміністрацій та заступників міністрів, а також один заступник генерального прокурора.

Не всі чиновники пов'язані між собою, але причиною звільнення більшості з них стали корупційні скандали і розслідування їх Національним антикорупційним бюро.

Найсуттєвішим звільненням стала відставка заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка - останнього чиновника, який прийшов в ОП разом з колишнім головою офісу Андрієм Богданом.

В ОП Тимошенко відповідав за "Велике будівництво" і координацію з головами обласних адміністрацій і патанням гуманітарної допомоги в регіонах.

Слідом за Тимошенком Президент Володимир Зеленський звільнив голів обласних адміністрацій Херсонської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької та Київської областей.

Зокрема, звільнено Ярослава Янушевича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації, Валентина Резніченка – з посади голови Дніпропетровсьої ОДА, Олександра Старуха – з посади голови Запорізької ОДА, Дмитра Живицького – з посади голови Сумської ОДА, Олексія Кулебу – з посади голови Київської ОДА.

Перші троє були в команді Тимошенка. Останній зі списку - Кулеба зайняв крісло Тимошенка в ОП.

Призначення колишнього голови Київської ОДА відбулося за сприяння голови ОП Андрія Єрмака, який мав складні стосунки з Тимошенком.

Натягнуті відносини у Тимошенка були і з віце прем'єром з відновлення, міністром регіонального розвитку та інфраструктури Олександром Кубраковим, який отримав посаду за протекцією Єрмака.

Останні місяці Тимошенка і наближених до нього колишніх голів Дніпропетровської та Запорізької ОДА супроводжували корупційні скандали.

В жовтні стало відомо, що Тимошенко використовує в якості службового позашляхових Chevrolet Tahoe, який американська компанія General Motors передала Україні для вивезення людей з зони бойових дій.

Потім журналісти встановили, що заступник голови ОП ще влітку 2022 року почав використовувати новий автомобіль Porsche Taycan 2021 року вартістю близько $100 тисяч та жити у елітному особняку, який належить відомому забудовнику Ігорю Ніконову.

А пов’язана із Тимошенком фірма в кінці минулого року отримала 120 млн грн на телемарафон.

Водночас голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, який в своїй роботі орієнтувався на Тимошенко, був звинувачений у корупції.

Мова про ТОВ "Будінвест інжиніринг", яка отримує дорожні підряди в області з 2017 року коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва". 2 листопада 2022 року компанія отримала 1,5 млрд грн на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні.

19 грудня ТОВ "Будінвест інжиніринг" отримав від Дніпропетровської ОВА підряд на експлуатаційне утримання доріг області вартістю 16,6 млн грн.

А в січні 2022 року, перед самим звільнення Резніченка, департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА уклав угоду із ТОВ "Будінвест інжиніринг" на утримання автомобільних доріг місцевого значення за 100 мільйонів гривень.

Засновницею фірми до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Резніченка.

9 листопада 2022 року Яна Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

Справою з отриманням підрядів фірмою наближеною до Резніченка, зайнялося НАБУ.

Наприкінці грудня минулого року детективи НАБУ провели серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із "Великим будівництвом", серед яких – Резніченко. Також обшуки провели у підрядників ОВА – у приміщеннях фірми "Будінвест інжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.

Звільнений очільник Запорізької ОДА Олександр Старух також пов'язаний із корупційним скандалом.

В серпні 2022 року НАБУ з контррозвідкою СБУ провели 20 обшуків у Запорізькій міській раді, Запорізькій обласній військовій адміністрації, у складських приміщеннях та за адресами проживання осіб, які ймовірно причетні до розкрадання гумдопомоги.

Низка чиновників, в тому числі Старух, його заступник Злата Некрасова, депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, підозрювалася в розкраданні гуманітарної допомоги в промислових масштабах і перепродажі її через торгівельні мережі.

В жовтні НАБУ провело обшуки в радниці Тимошенка - Олени Симоненко.

За даними УП, обшуки проводилися в рамках розслідування зловживань, пов’язаних із розподіленням гуманітарної допомоги.

Одній цій справі так і не дали ходу нібито через брак доказів.

Новопризначений заступник керівника ОП Кулеба також займатиметься напрямками координації з регіонами, а також програмами з відновлення житла та інфраструктури, а відповідно і відповідатиме за освоєння бюджетів на це.

Чистки в Кабінеті міністрів

Через корупцій скандал без крісла 24 січня лишився і один із заступників міністра оборони Олексія Резнікова.

Зокрема у відставку пішов заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав. Її вже підтримав міністр Резніков, який звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів.

Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ і подав заяву на звільнення через скандал із закупкам послуг харчування для військових частин.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на окремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на 13 мільярдів гривень розслідує НАБУ.

Окрім того уряд звільнив заступника міністра розвитку громад та територій Івана Лукерю та його колегу В'ячеслава Негоду.

Звільнення сталися після гучного корупційного скандалу з їхнім колегою - 22 січня детективи НАБУ затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабара у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону. Того ж дня Кабмін його звільнив.

24 січня Вищий антикорсуд відправив ексзаступника міністра під домашній арешт. Лозинський зобов‘язаний цілодобово бути під домашнім арештом.

Всі троє були призначені заступниками міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова.

Згодом Чернишов перейшов працювати головою НАК "Нафтогаз України". Натомість Мінрегіон разом із заступниками увійшов до Міністерства розвитку громад, територій Олександра Кубракова.

Через новостворене міністерство "проходитиме" фінансування від міжнародних партнерів України на відновлення. Так званий "план Маршалла" для України. А тому Кубракову "чужі" заступники не потрібні.

Окрім того 24 січня Кабмін звільнив з посади заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка. Його звільнили за власним бажанням. Музиченко займав посаду заступника міністра соцполітики з вересня 2019 року, займався питаннями соцдопомоги, субсидіями і соцпрограмами.

Відпочинок за гроші бізнесмена із сумнівною репутацією

Гучна відставка відбулося в Генеральній прокуратурі і також стосується заступника.

Звільнено було заступника генерального прокурора Олексія Симоненка, який вважається людиною заступника голови ОП і підозрюваного НАБУ Олега Татарова.

Як з'ясувалося, Симоненко під час воєнного стану їздив у відпустку за кордон всупереч прямій забороні президента Зеленського. Під час новорічних свят він десять днів провів в іспанській Марбельї.

Симоненко покинув Україну і повернувся на автомобілі Мерседес, який зареєстрований на компанію ТОВ "Холдинг "Гранд Готель".

Ця компанія належить дружині відомого львівського підприємця із сумнівною репутацією Григорія Козловського. Йому належить "Винниківська тютюнова фабрика", яка звинувачувалася у виробництві нелегальних сигарет.

При цьому повертався в Україну Симоненко в супроводі охоронця Козловського.

За даними УП, Козловський почесний президента ФК "Рух" та власник улюбленого з початку вторгнення серед української еліти готеля у Львівській області "Emily Resort", який іноді безкоштовно приймає топ-посадовців.

За даними Бабель, Симоненко розвалив справу щодо заступника голови офісу президента Татарова.

Симоненко був заступником генпрокурорки Ірини Венедиктової, курував розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, а також розслідування справи Катерини Гандзюк. Він підписав підозру колишньому президенту Петру Порошенку.

Кого ще можуть звільнити?

На цьому кадрові зміни у владі не закінчаться. На початку лютого очікується ще одна хвиля звільнень.

За даними Forbes, посади можуть втратити міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін та міністр спорту Вадим Гутцайт.

Окрім того, за даними джерел Цензор.НЕТ, звільнити можуть і міністра енергетики Германа Галущенка.

На його звільненні наполягають західні партнери, в тому числі США. Дії міністра викликали невдоволення партнерів через підходи з управління державними енергетичними підприємствами, в першу чергу ОГТСУ і "Укренерго".

Ще 13 вересня 2022 року посол США в Україні Бріджет Брінк розмістила твіт про зустріч з міністром енергетики Германом Галущенком.

В ньому вона висловила занепокоєння щодо дотримання принципів корпоративного управління в Укренерго та ОГТСУ. Тоді міністр Галущенко намагався звільнити голову ОГТСУ Сергія Макогона і поставити свого керівника.

Попри застереження посла вже 19 вересня АТ "Магістральні газопроводи України" звільнили Сергія Макогона з посади глави ТОВ "Оператор ГТС України".

Водночас Євросоюз, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та Світовий Банк підтримали запропоновану Макогоном реформу корпоративного управління ОГТСУ. Вона передбачала створення нової наглядової ради в самому ОГТСУ, обрання нового складу правління компанії новою наглядовою радою, а також ліквідацію "МГУ" як зайвої ланки управління.

Галущенко також намагається звільнити і керівника оператора магістральних електричних мереж "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Як повідомляв Монополіст, остання спроба була у вересні 2022 року, коли компанія отримувала десятки мільйонів доларів від продажу перетину для експорту електроенергії в ЄС - з 30 червня по 9 жовтня 2022 року загальна вартість доступу до міждержавних електромереж склала понад 4,9 млрд грн.

У жовтні, після першого ракетного обстрілу РФ енерго інфраструктури України, експорт електроенергії було зупинено. Водночас західні партнери почали надавати Україні енергетичне обладнання і фінансування на відновлення, в першу чергу кошти передбачаються для об'єктів "Укренерго". Після того як оператор почав концентрувати на собі ресурси для відновлення, ідея змінити керівництво "Укренерго" на більш лояльне стала знову актуальною для міністра Галущенка.

Ще однією з причин звільнення Галущенка можуть бути закупівлі "Енергоатомом" обладнання та розхідних матеріалів за завищеними цінами. Президентом оператора АЕС України є людина міністра - Петро Котін.

За даними сайту Наші гроші, який моніторить держзакупівлі, під час російських атак на енергетичну інфраструктуру України, "Енергоатом" провів низку тендерів, на яких було здійснено закупівлі за значно завищеними цінами.

До аргументів за звільнення Галущенка також варто додати:

- створення за ініціативи заступника голови ОП Р.Шурми та Галущенка експортера електроенергії - державного трейдера ЕКУ, яка свого часу сконцентрувала 50% обсягів електроенергії. Компанія отримала від "Енергоатому" 0,5 млрд грн допомоги та відстрочку оплати за електроенергію на 90 днів.

- провал програми накопичення вугілля на складах державної генеруючої компанії "Центренерго" в достатній кількості. Через це компанія перейшла на споживання газу і накопичила борг у майже 3 млрд грн перед "Нафтогазом". В результаті НАК відмовився постачати газ компані і вона відібрала його несанкціоновано з труби, внаслідок чого збитків зазнав державний "Оператор ГТС".

Юрій Віннічук, Цензор.НЕТ