Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грн

«Государство крало и ему было стыдно. Крало оно постоянно и постоянно стыдилось. Поэтому его розовые щечки всегда были прикрыты лозунгами оптимизации, реорганизации, реструктуризации и диджитализации.»

По мотивам сентенции И.Ильфа и Е.Петрова из романа «Двенадцать стульев»

«Ст.1 Главной задачей Государства является изъятие денежных знаков у гражданина».

Первая непринятая поправка к Конституции Украины.

Свет еще не видывал такого голубого воришки. Звали его украинское государство и лучшей подружкой у него была государственная исполнительная служба (украинская аббревиатура ДВС). Наше государство рассматривает своих граждан исключительно как источник наполнения бюджета, запускает свою руку в карман гражданина через коммунальные платежи, гос.услуги, налоги, сборы, акцизы и пр., и нам это уже давно привычно. Но есть и новеллы по изъятию денежных знаков у населения. Авангардом внедрения инноваций в нашем случае выступила ДВС.

К адвокатам компании «Оперативная юридическая помощь» (www.yurpom.net ) обратился николаевец, который приобрел в 2008г. автомобиль. Попользовавшись им, человек продал его. В 2019г. ему пришло «письмо счастья» из исполнительной службы Южного межрегионального управления юстиции, в котором ему сообщалось об аресте всех его счетов, автомобилей и недвижимости в связи с неуплатой исполнительного сбора в размере более 528 000 грн.

Выяснилось, что когда он оформлял автомобиль, МРЭО полиции ошибочно не проверило наличие ареста на авто в базе обременений министерства юстиции. Автомобиль был залоговый в обеспечении кредита у одного из мелких украинских банков. Гражданин к банковскому займу никакого отношения не имел. Проблема была только в автомобиле.

Банк, получив решение суда о взыскании долга за счет продажи автомобиля обратился в 2016г. в исполнительную службу. Так как автомобиля у гражданина на тот момент уже не было, государственный исполнитель вернул банку исполнительный лист, в связи с отсутствием у гражданина взыскиваемого автомобиля. На этом бы и истории конец, но умный исполнитель выделил в отдельное производство взыскание с гражданина исполнительного сбора в размере 10% от суммы кредита, который взяли иные лица и к которому наш клиент никакого отношения к кредиту не имел, так как не был ни заемщиком, ни поручителем.

Но разве такая мелочь может остановить государственного исполнителя следящего за наполнением бюджета и своей премией? К слову, кредит, который взяли иные люди был в сумме 5 289 797,39грн. и исполнитель не мудрствуя лукаво вписал в постановление о взыскании исполнительного сбора сумму в 10% от вышеуказанных 5 289 797,39 грн. То, что взыскание должно было производиться только за счет отсутствующего автомобиля, равно как и сама залоговая стоимость автомобиля оцененного банком в 92 тысяч гривен исполнителя не смутило. Не смутил его и иск гражданина в суд поданный адвокатами нашей компании.

В суде он упорно пытался доказать, что сумма судебного сбора с ненайденного им автомобиля стоимостью 90 тыс. гривен не может быть меньшей, чем 528 000грн. К счастью, в Николаевском окружном административном суде нашелся калькулятор при помощи которого удалось выяснить, что сумма сбора от взыскания долга за счет залогового автомобиля не может быть больше 10% от стоимости реализации автомобиля, а в связи с отсутствием автомобиля, искомая сумма равна 0.

Наверное здесь стоило бы поставить точку. Но к сожалению, глупость ретивых государственных чиновников, пытающихся «отжать» деньги у граждан всегда компенсируется из наших с вами карманов. Так как государство содержится за счет наших налогов, из которых выплачивается и зарплата чиновников, то по сути, опосредованно, из наших карманов государство теперь возвратит пострадавшему гражданину деньги и за судебный сбор и за правовую помощь. А неуемных деятелей ДВС ждет еще множество подобных судебных решений.