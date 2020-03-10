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Вітаємо всіх президентів!
Куди та як роздеребанили 556 мільйонів гривень на ремонт доріг місцевого значення обласна державна адміністрація? Саме таким питанням задавалися депутати обласної ради під час сесії 5 березня. Незадоволення тим, як, та в який спосіб було розподіллено ці кошти чиновниками висловили депутати як опозиційних фракцій, так і цілком лояльних до нинішньої влади. Але критика останніх, цілком не агресивна, викликала неочікувану різку реакцію очільника ОДА. Що це? Прозріння та розуміння того, з ким будували «співпрацю», якщо можна так сказати? Або такий цікавий спосіб комунікації із спільниками? У свою чергу, чиновники ОДО не вважають, що розподіл коштів на ремонт доріг було здійснено кулуарно, а те, що депутати не погодили план адміністрації – ну, не погодили, то й не погодили – у обласної державної адміністрації є своє бачення, і вона буде втілювати його в життя. І хоча голова обласної ради Вікторія Москаленко рішуче заперечила можливість використання цих коштів без згоди депутатів і депутати вирішили розподіл переробити та 11 березня з новим розподілом їхати до Укравтодору, мені сумнівно, що щось з цього вийде. Бо, по-перше, чому просто не затвердити новий перерозподіл коштів рішенням сесії та віддати чиновникам до виконання? По-друге, я взагалі не вірю, що депутати зможуть домовитися між собою – бажань багато, а ресурсів мало, на всіх не вистачить.
Не знаю, як там коронавірус, а те, що частина депутатів обласної ради, та не тільки вони, вражена російським вірусом побєдобєсія – це точно. Таке враження, що вони не мешканці країни - Україна, яка намагається жити у загальноєвропейському контексті примирення та вшанування пам’яті всіх жертв Другої Світової війни, а вони громадяни країни - Російська Федерація, які живуть у контексті «святкування» страшного кровопролиття, яким і була та війна. Головне для них, повторююсь, не примирення та вшанування жертв, а святкування кривавої перемоги імперії, яка й досі, 75 років по тому, лишається у стані війни. Яка і була однієї з причин початку тої війни, але вперто не хоче визнавати цього факту та нести за це відповідальність. Яка тривалий час була одним із небагатьох союзників країни – іншої причини тої війни. І яка тим, що цілком випадково опинилась у стані переможців у тій війні, виправдовує своє існування та свою агресію по відношенню до України і не лише до України. І, таким чином, ці депутати демонструють повний ментальний та духовний зв’язок з країною-агресором. А, можливо, не лише ментальний та духовний.
Ну, а у нас в країні новий Уряд, першій випадок коронавірусу, і відставлений Генеральний прокурор. Володимир Зеленський, за ініціативою якого все і відбувалось, необхідність зміни Уряду пояснив тим, що нових обличь, яких було повно у вже старому Кабміні замало і що потрібні нові мізки та нові серця, та визнав, що старий Уряд знав, що робити, але координацію між головою та руками у нього було порушено. Та висловив ще низку претензій до власного Уряду. Після цього Кабінет Міністрів Гончарука було відправлено у відставку, а замість нього Прем’єр – Міністром став Денис Шмигаль, а новий склад Уряду було призначено з чималою кількістю незаповнених вакансій – у ньому відсутні міністри охорони здоров’я, освіти та науки та практично весь економічний блок, і це попри те, що сам Зеленській нарікав на падіння виробництва та дефіцит бюджету – проблеми економічні. Які у новому уряді немає кому вирішувати.
Але ще більш цікавим було винесення вотуму недовіри Генеральному Прокуророві Руслану Рябошапці, якого ще зовсім недавно Зеленський називав своєю на 100% людиною. Але милість була змінена на гнів. На Рябошапку було спущено скажених псів ненависті до Майдану та колишнього Президента України, які давно чекали команди «фас» і які повністю повторюють російську тезу про те, що єдина причина війни та негараздів в Україні – внутрішня а не зовнішня і треба лише знайти та покарати внутрішніх негідників. І ми розуміємо, що винних вже призначено, а завдання прокурорів та і всієї правоохоронної системи красиво цих винних «оформити». А після того, як сам Зеленській, будучі на Полтавщині, публічно висловився за відставку Рябошапки, доля його була вирішена – слуги Володимира Олександровича спільно із ОПЗЖ та частиною депутатських груп, скажімо так – дуже чуйних до побажань влади, Рябошапку зняли.
Отже, що ми маємо? А маємо те, що, раптом, нові обличчя не потрібні, проте потрібний досвід. У новому Уряді сила силенна обличь, які працювали і за часів і Януковича, і Кучми. З відповідним вмінням та багатим досвідом дружити з Росією та доводити ситуацію до краху. І вони вже почали озвучувати порядок денний зближення з Росією, мовляв, і воду в Крим можна поставляти. І це лише початок. А ще не слід називати всі ці уряди, а я певний, їх буде ще чимало, за прізвищами їх прем’єрів – всі вони уряди Зеленського, бо він один, фактично, приймає рішення щодо них, участь народних депутатів у, формально, парламентсько-президентській республіці зведена до ролі статистів, і він один несе повну відповідальність за них. І ми маємо відставленого Генерального Прокурора за те, що він недостатньо активно займався переслідуванням попереднього Президента України, про що слуги говорять прямо та відверто.
Ви спитаєте мене – це реванш проросійських та антиукраїнських сил? І я вам відповім – так, це реванш проросійських та антиукраїнських сил.
Ви спитаєте мене – ми стоїмо на порозі політичних репресій проти тих, хто може опиратися цьому реваншу? І я вам відповім – так, ми стоїмо на порозі політичних репресій проти тих, хто може опиратися цьому реваншу.
Ви спитаєте – Україні слід чекати нових потрясінь та катаклізмів із непередбачуваними наслідками? І я вам відповім – так, Україні слід чекати нових потрясінь та катаклізмів із непередбачуваними наслідками.
Тому коронавірус, на мою думку, зараз – найменша з українських проблем.
За цим кланяюся, зустрінемось!
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
Куди та як роздеребанили 556 мільйонів гривень на ремонт доріг місцевого значення обласна державна адміністрація? Саме таким питанням задавалися депутати обласної ради під час сесії 5 березня. Незадоволення тим, як, та в який спосіб було розподіллено ці кошти чиновниками висловили депутати як опозиційних фракцій, так і цілком лояльних до нинішньої влади. Але критика останніх, цілком не агресивна, викликала неочікувану різку реакцію очільника ОДА. Що це? Прозріння та розуміння того, з ким будували «співпрацю», якщо можна так сказати? Або такий цікавий спосіб комунікації із спільниками? У свою чергу, чиновники ОДО не вважають, що розподіл коштів на ремонт доріг було здійснено кулуарно, а те, що депутати не погодили план адміністрації – ну, не погодили, то й не погодили – у обласної державної адміністрації є своє бачення, і вона буде втілювати його в життя. І хоча голова обласної ради Вікторія Москаленко рішуче заперечила можливість використання цих коштів без згоди депутатів і депутати вирішили розподіл переробити та 11 березня з новим розподілом їхати до Укравтодору, мені сумнівно, що щось з цього вийде. Бо, по-перше, чому просто не затвердити новий перерозподіл коштів рішенням сесії та віддати чиновникам до виконання? По-друге, я взагалі не вірю, що депутати зможуть домовитися між собою – бажань багато, а ресурсів мало, на всіх не вистачить.
Не знаю, як там коронавірус, а те, що частина депутатів обласної ради, та не тільки вони, вражена російським вірусом побєдобєсія – це точно. Таке враження, що вони не мешканці країни - Україна, яка намагається жити у загальноєвропейському контексті примирення та вшанування пам’яті всіх жертв Другої Світової війни, а вони громадяни країни - Російська Федерація, які живуть у контексті «святкування» страшного кровопролиття, яким і була та війна. Головне для них, повторююсь, не примирення та вшанування жертв, а святкування кривавої перемоги імперії, яка й досі, 75 років по тому, лишається у стані війни. Яка і була однієї з причин початку тої війни, але вперто не хоче визнавати цього факту та нести за це відповідальність. Яка тривалий час була одним із небагатьох союзників країни – іншої причини тої війни. І яка тим, що цілком випадково опинилась у стані переможців у тій війні, виправдовує своє існування та свою агресію по відношенню до України і не лише до України. І, таким чином, ці депутати демонструють повний ментальний та духовний зв’язок з країною-агресором. А, можливо, не лише ментальний та духовний.
Ну, а у нас в країні новий Уряд, першій випадок коронавірусу, і відставлений Генеральний прокурор. Володимир Зеленський, за ініціативою якого все і відбувалось, необхідність зміни Уряду пояснив тим, що нових обличь, яких було повно у вже старому Кабміні замало і що потрібні нові мізки та нові серця, та визнав, що старий Уряд знав, що робити, але координацію між головою та руками у нього було порушено. Та висловив ще низку претензій до власного Уряду. Після цього Кабінет Міністрів Гончарука було відправлено у відставку, а замість нього Прем’єр – Міністром став Денис Шмигаль, а новий склад Уряду було призначено з чималою кількістю незаповнених вакансій – у ньому відсутні міністри охорони здоров’я, освіти та науки та практично весь економічний блок, і це попри те, що сам Зеленській нарікав на падіння виробництва та дефіцит бюджету – проблеми економічні. Які у новому уряді немає кому вирішувати.
Але ще більш цікавим було винесення вотуму недовіри Генеральному Прокуророві Руслану Рябошапці, якого ще зовсім недавно Зеленський називав своєю на 100% людиною. Але милість була змінена на гнів. На Рябошапку було спущено скажених псів ненависті до Майдану та колишнього Президента України, які давно чекали команди «фас» і які повністю повторюють російську тезу про те, що єдина причина війни та негараздів в Україні – внутрішня а не зовнішня і треба лише знайти та покарати внутрішніх негідників. І ми розуміємо, що винних вже призначено, а завдання прокурорів та і всієї правоохоронної системи красиво цих винних «оформити». А після того, як сам Зеленській, будучі на Полтавщині, публічно висловився за відставку Рябошапки, доля його була вирішена – слуги Володимира Олександровича спільно із ОПЗЖ та частиною депутатських груп, скажімо так – дуже чуйних до побажань влади, Рябошапку зняли.
Отже, що ми маємо? А маємо те, що, раптом, нові обличчя не потрібні, проте потрібний досвід. У новому Уряді сила силенна обличь, які працювали і за часів і Януковича, і Кучми. З відповідним вмінням та багатим досвідом дружити з Росією та доводити ситуацію до краху. І вони вже почали озвучувати порядок денний зближення з Росією, мовляв, і воду в Крим можна поставляти. І це лише початок. А ще не слід називати всі ці уряди, а я певний, їх буде ще чимало, за прізвищами їх прем’єрів – всі вони уряди Зеленського, бо він один, фактично, приймає рішення щодо них, участь народних депутатів у, формально, парламентсько-президентській республіці зведена до ролі статистів, і він один несе повну відповідальність за них. І ми маємо відставленого Генерального Прокурора за те, що він недостатньо активно займався переслідуванням попереднього Президента України, про що слуги говорять прямо та відверто.
Ви спитаєте мене – це реванш проросійських та антиукраїнських сил? І я вам відповім – так, це реванш проросійських та антиукраїнських сил.
Ви спитаєте мене – ми стоїмо на порозі політичних репресій проти тих, хто може опиратися цьому реваншу? І я вам відповім – так, ми стоїмо на порозі політичних репресій проти тих, хто може опиратися цьому реваншу.
Ви спитаєте – Україні слід чекати нових потрясінь та катаклізмів із непередбачуваними наслідками? І я вам відповім – так, Україні слід чекати нових потрясінь та катаклізмів із непередбачуваними наслідками.
Тому коронавірус, на мою думку, зараз – найменша з українських проблем.
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Закошмарить Сенкевича
4663
|
Об «императивном мандате»
4304
|
Зацентралили
4222
|
Страсти по декоммунизации
3919
|
Генетическая память
2911
|
Сварить лягушку
5225
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3849
|
Чума на ваши все дома!
4100
|
Синусоида
3121
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3104
|
Война миров
3835
|
Чего изволите?
3204
|
С праздником освобождения
3497
|
Николаевские провы
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Россотрудники
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О людях и собаках
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Все уже было и все еще будет
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Голубь сизокрылый
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О мухах
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Усатые — бородатым
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«Не смешите наши «Руты»
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Реванш под видом шизофрении
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Лучше бы пил и курил
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Гопота ты моя, гопота!
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Не ходите дети в Африку гулять!
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Не молчание ягнят
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Недоразумение
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Не Майдан
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
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Петля времени
2769
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2874
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2428
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Наш ответ Чемберлену
2810
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Молчание ягнят
2843
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
2867
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
2865
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Он хороший!
2891
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Богатства у них много, порядка только нет
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2186
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3267
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2701
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2042
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Дважды в одну реку
2269
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Молоко
1734
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Фронда принцев
1818
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Взять свое любой ценой
1436
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Очаровательные инопланетяне
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
1941
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Бесовский полк
2733
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3043
|
«Мостровосхитители»
1996
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2313
|
Украсть своего Эйхмана
2181
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2154
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2284
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2659
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2118
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2577
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2713
|
И вновь продолжается бой!
2630
|
Предел терпения и предвыборный чёс
1981
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А Васька слушает…
2006
|
Не праздничные заметки…
1894
|
Горячее лето, переходящее в осень
1764
|
Слава котам!
2421
|
Змея, кусающая себя за хвост
2204
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2329
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2421
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2448
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2417
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
1958
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1700
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
1970
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2356
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2177
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1485
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1775
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
1898
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1522
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1459
|
Встояти перед спокусами
1610
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1465
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1280
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1717
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1881
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2436
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3169
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3391
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2724
|
Це страшне слово – рейд!
2980
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3083
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3032
|
Обирайте! Але – відповідайте!
2761
|
Позеленим країну!
2560
|
Янукович 2.0
2341
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А як ви пісяєте?
2284
|
Парашутів на всіх немає
1910
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1741
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1553
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1184
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
992
|
День Победы?
956
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1154
|
Час хаосу
1333
|
Генератор криз
1009
|
Не реванш, кажете…
1155
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1217
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
842
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
958
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
944
|
Таргани і без параду
1176
|
Зеленеє жито ще й овес
962
|
Ветераны и Папа Римский
781
|
«Скорострєли» чекають на пунш
844
|
Не Британія…
623
|
Авторитаризм на марші
813
|
Лохи всі ми
1006
|
Три варіанти та останній елемент
880
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
851
|
Не переконали…
2981
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1487
|
Маппет – шоу
2737
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1041
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1062
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
1967
|
Наш Вінні Гамбінні
842
|
Безславні засранці
899
|
Найважливіший день
604
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5437
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
2558
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
3822
|
Грьобаний Екібастуз!
1135
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
2540
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
3233
|
«Мюнхен» навиворіт
4448
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
6442
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
5192
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
6480
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
1798
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Контрреволюція огидності
4631
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
722
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
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