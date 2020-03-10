Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу

Вітаємо всіх президентів!

Куди та як роздеребанили 556 мільйонів гривень на ремонт доріг місцевого значення обласна державна адміністрація? Саме таким питанням задавалися депутати обласної ради під час сесії 5 березня. Незадоволення тим, як, та в який спосіб було розподіллено ці кошти чиновниками висловили депутати як опозиційних фракцій, так і цілком лояльних до нинішньої влади. Але критика останніх, цілком не агресивна, викликала неочікувану різку реакцію очільника ОДА. Що це? Прозріння та розуміння того, з ким будували «співпрацю», якщо можна так сказати? Або такий цікавий спосіб комунікації із спільниками? У свою чергу, чиновники ОДО не вважають, що розподіл коштів на ремонт доріг було здійснено кулуарно, а те, що депутати не погодили план адміністрації – ну, не погодили, то й не погодили – у обласної державної адміністрації є своє бачення, і вона буде втілювати його в життя. І хоча голова обласної ради Вікторія Москаленко рішуче заперечила можливість використання цих коштів без згоди депутатів і депутати вирішили розподіл переробити та 11 березня з новим розподілом їхати до Укравтодору, мені сумнівно, що щось з цього вийде. Бо, по-перше, чому просто не затвердити новий перерозподіл коштів рішенням сесії та віддати чиновникам до виконання? По-друге, я взагалі не вірю, що депутати зможуть домовитися між собою – бажань багато, а ресурсів мало, на всіх не вистачить.

Не знаю, як там коронавірус, а те, що частина депутатів обласної ради, та не тільки вони, вражена російським вірусом побєдобєсія – це точно. Таке враження, що вони не мешканці країни - Україна, яка намагається жити у загальноєвропейському контексті примирення та вшанування пам’яті всіх жертв Другої Світової війни, а вони громадяни країни - Російська Федерація, які живуть у контексті «святкування» страшного кровопролиття, яким і була та війна. Головне для них, повторююсь, не примирення та вшанування жертв, а святкування кривавої перемоги імперії, яка й досі, 75 років по тому, лишається у стані війни. Яка і була однієї з причин початку тої війни, але вперто не хоче визнавати цього факту та нести за це відповідальність. Яка тривалий час була одним із небагатьох союзників країни – іншої причини тої війни. І яка тим, що цілком випадково опинилась у стані переможців у тій війні, виправдовує своє існування та свою агресію по відношенню до України і не лише до України. І, таким чином, ці депутати демонструють повний ментальний та духовний зв’язок з країною-агресором. А, можливо, не лише ментальний та духовний.

Ну, а у нас в країні новий Уряд, першій випадок коронавірусу, і відставлений Генеральний прокурор. Володимир Зеленський, за ініціативою якого все і відбувалось, необхідність зміни Уряду пояснив тим, що нових обличь, яких було повно у вже старому Кабміні замало і що потрібні нові мізки та нові серця, та визнав, що старий Уряд знав, що робити, але координацію між головою та руками у нього було порушено. Та висловив ще низку претензій до власного Уряду. Після цього Кабінет Міністрів Гончарука було відправлено у відставку, а замість нього Прем’єр – Міністром став Денис Шмигаль, а новий склад Уряду було призначено з чималою кількістю незаповнених вакансій – у ньому відсутні міністри охорони здоров’я, освіти та науки та практично весь економічний блок, і це попри те, що сам Зеленській нарікав на падіння виробництва та дефіцит бюджету – проблеми економічні. Які у новому уряді немає кому вирішувати.

Але ще більш цікавим було винесення вотуму недовіри Генеральному Прокуророві Руслану Рябошапці, якого ще зовсім недавно Зеленський називав своєю на 100% людиною. Але милість була змінена на гнів. На Рябошапку було спущено скажених псів ненависті до Майдану та колишнього Президента України, які давно чекали команди «фас» і які повністю повторюють російську тезу про те, що єдина причина війни та негараздів в Україні – внутрішня а не зовнішня і треба лише знайти та покарати внутрішніх негідників. І ми розуміємо, що винних вже призначено, а завдання прокурорів та і всієї правоохоронної системи красиво цих винних «оформити». А після того, як сам Зеленській, будучі на Полтавщині, публічно висловився за відставку Рябошапки, доля його була вирішена – слуги Володимира Олександровича спільно із ОПЗЖ та частиною депутатських груп, скажімо так – дуже чуйних до побажань влади, Рябошапку зняли.

Отже, що ми маємо? А маємо те, що, раптом, нові обличчя не потрібні, проте потрібний досвід. У новому Уряді сила силенна обличь, які працювали і за часів і Януковича, і Кучми. З відповідним вмінням та багатим досвідом дружити з Росією та доводити ситуацію до краху. І вони вже почали озвучувати порядок денний зближення з Росією, мовляв, і воду в Крим можна поставляти. І це лише початок. А ще не слід називати всі ці уряди, а я певний, їх буде ще чимало, за прізвищами їх прем’єрів – всі вони уряди Зеленського, бо він один, фактично, приймає рішення щодо них, участь народних депутатів у, формально, парламентсько-президентській республіці зведена до ролі статистів, і він один несе повну відповідальність за них. І ми маємо відставленого Генерального Прокурора за те, що він недостатньо активно займався переслідуванням попереднього Президента України, про що слуги говорять прямо та відверто.

Ви спитаєте мене – це реванш проросійських та антиукраїнських сил? І я вам відповім – так, це реванш проросійських та антиукраїнських сил.

Ви спитаєте мене – ми стоїмо на порозі політичних репресій проти тих, хто може опиратися цьому реваншу? І я вам відповім – так, ми стоїмо на порозі політичних репресій проти тих, хто може опиратися цьому реваншу.

Ви спитаєте – Україні слід чекати нових потрясінь та катаклізмів із непередбачуваними наслідками? І я вам відповім – так, Україні слід чекати нових потрясінь та катаклізмів із непередбачуваними наслідками.

Тому коронавірус, на мою думку, зараз – найменша з українських проблем.

За цим кланяюся, зустрінемось!