Музей судостроения и флота глазами пацифистов

Музей судостроения и флота глазами пацифистов.

Мое поколение воспитывали, прославляя мощь и славу кораблестроения , но мальчики и девочки родившееся в 90-е не застали даже спуска корабля.

Это поколение айтишников, креативных и творческих людей мира, пацифистов, интересно, как они относятся к славе корабелов:

наш родной город построен для войны;

69 лет войны за контроль над Черным морем (представляете количество жертв) и роль Николаева на геополитической карте мира;

военная и разрушительная мощь построенная на судостроительных заводах нашего города, корабли которого играли ключевую роль в 5 войнах: Русско-турецкой, Крымской, Первой мировой, Второй мировой, Холодной войне.

Вся эта история собрана в одном здании – в музее Судостроения и флота Muzey Sudostroenie.

Как смотрит на экспозицию музея и историю города новое поколение?