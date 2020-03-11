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Музей судостроения и флота глазами пацифистов.
Мое поколение воспитывали, прославляя мощь и славу кораблестроения , но мальчики и девочки родившееся в 90-е не застали даже спуска корабля.
Это поколение айтишников, креативных и творческих людей мира, пацифистов, интересно, как они относятся к славе корабелов:
наш родной город построен для войны;
69 лет войны за контроль над Черным морем (представляете количество жертв) и роль Николаева на геополитической карте мира;
военная и разрушительная мощь построенная на судостроительных заводах нашего города, корабли которого играли ключевую роль в 5 войнах: Русско-турецкой, Крымской, Первой мировой, Второй мировой, Холодной войне.
Вся эта история собрана в одном здании – в музее Судостроения и флота Muzey Sudostroenie.
Как смотрит на экспозицию музея и историю города новое поколение?
|
Александр МаксименкоБлоггер
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|
Александр МаксименкоБлоггер
|ГО "Фонд оновлення села"
Музей судостроения и флота глазами пацифистов.
Мое поколение воспитывали, прославляя мощь и славу кораблестроения , но мальчики и девочки родившееся в 90-е не застали даже спуска корабля.
Это поколение айтишников, креативных и творческих людей мира, пацифистов, интересно, как они относятся к славе корабелов:
наш родной город построен для войны;
69 лет войны за контроль над Черным морем (представляете количество жертв) и роль Николаева на геополитической карте мира;
военная и разрушительная мощь построенная на судостроительных заводах нашего города, корабли которого играли ключевую роль в 5 войнах: Русско-турецкой, Крымской, Первой мировой, Второй мировой, Холодной войне.
Вся эта история собрана в одном здании – в музее Судостроения и флота Muzey Sudostroenie.
Как смотрит на экспозицию музея и историю города новое поколение?
|
Селам — новую жизнь!
3316
|
С Днем Святого Николая! Работа над брендом продолжается
2617
|
Обратите внимание на досуг молодежи в селах
2272
|
Три года в селе: первый результат
2871
|
Про реалізацію молодіжної політики
1843
|
Маленький шаг в развитии туризма города лучше, чем никакого
1870
|
А если дороги сделают?
2659
|
Аудіогід «Слухай дорогою»
1850
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!
5326