Своєї зарази вистачає

Вітаємо всіх президентів!

Коронавірус впевнено стає топ-темою в світі та в Україні. На цю нову хворобу, яка виникла у материковому Китаї всього чотири місяці тому, вже встигли захворіти загалом понад 120 тисяч осіб – найбільше в самому Китаї та в Італії, голівудський актор Том Хенкс з дружиною, дружина канадійського прем’єра Джастіна Трюдо, помічник президента Бразилії, який під час візиту останнього до США зустрічався з Дональдом Трампом. Загалом, по всьому світу померло понад 4700 людей і поки я говорю, а ви читаєте і слухаєте ці слова, ця цифра змінюється. Країни світу запроваджують заходи безпеки: Сполучені Штати закривають кордони з країнами Шенгенської зони, Словачина взагалі закрила всі кордони, Італія оголосила карантин на всій території і її найбільші туристичні місця стоять незвично безлюдні, а в ресторанах, чергах до крамниць та аеропортах людей закликають не наближатися близько один до одного. Оголошено карантин до початку квітня і в Україні. Крім того, Україна закриває, поки що, на два тижні кордони для іноземців. Отже, з 12 березня на карантин закриті всі навчальні заклади від садочків до вищів, а ось, щодо інших заходів щодо обмеження контактів людей з людьми у різних містах та громадах різні підходи. Київ, наприклад, закрив кінотеатри та інші розважальні заклади, Миколаївській міській голова не вважає за потрібне це робити, сподіваючись на здоровий глузд містян. І хоча в Миколаєві та області поки що не виявлено жодного хворого на цю хворобу, влада готується її зустрічати.

Отже, що маємо на сьогодні? А маємо пандемію хвороби, проти якої, поки що, немає ані вакцини, ані будь якого іншого специфічного лікування. Хвороба ця поширюється як звичайний грипп, або інші респіраторні захворювання та, попри те, що більшість людей переносять її легко, у частини хворих – людей похилого віку, та тих, хто вже має певні проблеми зі здоров’ям, цей вірус викликає ускладнення, які потребують інтенсивної терапії. І проблема в тому, що ані українська система охорони здоров’я, ані, як це видно у Італії, жодна інша система охорони здоров’я не готова до такого масового напливу важких пацієнтів. Вони просто не розраховані на це. Отже, єдиним засобом боротьби з хворобою на сьогодні лишається максимальне гальмування її розповсюдження. Через карантин, через самоізоляцію як окремих людей, так і цілих регіонів або навіть і країн, через максимальне зменшення контактування з іншими людьми. Бо людина може бути здоровим носієм і інфікувати безліч людей, навіть не підозрюючи про це. Як будуть далі йти події – ми всі побачимо. Єдине, що можна вже зараз точно сказати – ця пандемія є чи не найбільшим випробуванням для світу і України. На мою думку, деякі держави, або уряди можуть і не встояти.

Ну, а крім короновірусу, у нас і своєї зарази вистачає. У Миколаївській міській раді оформилась депутатська група «Опозиційної платформи за життя», створено її з перебіжчиків із Оппоблоку та Нашого краю. Як то кажуть – війна та хвороби війною та хворобами, а вибори за розкладом. Очевидно, що дуже хочеться потрапити до наступної міської ради. І деякі учасники групи не здивували, а від деяких, скажу чесно – не чекав. Але радує відбір певних персоналій до ОПЗЖ – фігуранти корупційних справ, люди, яких добре знають і не скоро забудуть у миколаївських гуртожитках, ну, просто билинні богатирі. Як на мене – дуже характерний кадровий відбір. Втім, напередодні виборів ми побачимо ще й не такі кульбіти політиків, як діючих, так і тих, про яких всі вже думали, що вони на пенсії остаточно, як то вступ до партії «Наш край» колишнього очільника Миколаївської ОДА та нардепа від Партії регіонів Миколи Круглова.

Поки світ та Україна боролися з коронавірусом, чиновники Херсонської обласної державної адміністрації відмічали Міжнародний жіночий день. Святкування, можна сказати, було запальним, з піснями та танцями. Відсвяткували та й відсвяткували. Але святкування мало наслідки. Відео святкування хтось з гостей злів у мережу, його подивилося чимало людей, і про нього розповіли навіть на центральних телеканалах. Як звичайно, поява навіть частково оголеного жіночого тіла у приміщенні державної установи викликала хвилю обурення. Як наслідок – одного заступника голови, керівника апарату та начальника управління культури Херсонської ОДА було звільнено. І, якщо чесно, я не розумію – за що? Ну, що такого вони зробили? Запросили на святкування жіночого дня музичну групу з, скажемо так, не елітарним контентом? Вибачте, але за всіх часів всі чиновники завжди наслідували звички та підлаштовувались під верховних правителів. За часів Кучми просто пили горілку. Ющенко любив оперу і члени його адміністрації ходили з ним до опери, хоча можна лише уявити як їм там було нудно. За часів Януковича навіть прокурори лабали «мурку». А коли президентом країни обирають виконавця гумористичних номерів, скажемо так, з не елітарним контентом, то годі чекати чогось іншого від чиновників. От я і не розумію – за що звільнили херсонських чиновників?

В Росії, схоже, повним ходом все йде до повного відтворення всіх атрибутів монархічної імперії. Ніяк інакше не можна назвати ту комедію, яку там влаштовують під виглядом внесення змін до Конституції. Під час обговорення цих змін, що вже смішно, перша жінка-космонавт Валентина Терєшкова, яка після польоту в космос не вилазила зі всіляких президій, запропонувала дати можливість діючому Президенту Росії, тобто, Путіну, обиратися знову, хоча він добуває на президентській посаді другий раз поспіль, а більше двох разів поспіль в Росії не можна. При чому, розпочала вона свій виступ з опису народного хвилювання з приводу того, що без Путіна в Росії життя неможливе, а раз так, то треба дати йому можливість балотуватися та обиратися знову. Володимир Путін, дізнавшись про таку несподівану ініціативу його депутатів Державної Думи миттєво, кинувши всі справи, приїхав до будинку парламенту, прочитав промову на двадцять хвилин, очевидно, що чистий експромт, та відмовився від ідеї необмежених президентських строків, але милостиво погодився на, те, щоб йому дали ще раз обиратися, якщо, звісно, це погодить Конституційний Суд Росії. І щоб там не казав Володимир Володимирович про те, що йому не хочеться повертатися до совєцкіх часів, але все це дужі ті часи нагадує і за формою, і за суттю.

Отже, що виходить? А виходить, що Путін, у якого у 2024 році спливає вже четвертий строк його президентських повноважень буде керувати Росією до 2036 року, якщо, звісно, вистачить здоров’я, йому у цьому році виповнюється 68 років. В тому, що Конституційний Суд дасть позитивний висновок, і далі все буде позитивне – і народне схвалення 22 квітня і результати двох президентських виборів – особисто в мене ніяких сумнівів немає. Якщо, звичайно, не почнеться новий період розпаду Росії внаслідок кризи, яку спричинить її агресивна політика. І це значить, що до 2036 року ніякої зміни російської політики відносно України - не буде. Ніякого визнання самого факту українців - не буде. Ніякого визнання права українців на самостійне існування, на власну державу – не буде. Ніякого миру без капітуляції - не буде. Навіть не варто на інше і сподіватися. І хто цього не розуміє – або дурень, або агент ворога.

Ну, а поки у Росії остаточно кристалізується хижий тоталітарний режим, у нас, крім коронавірусу у Мінську домовляються про прямі перемовини з представниками ОРДЛО у вигляді так званої Консультативної ради, в якій Росія – спостерігач. Тобто, незважаючи на те, що саму можливість цього Зеленський нещодавно заперечував, ми зараз спостерігаємо реалізацію цього сценарію. В той же час, радник Секретаря РНБО презентує свою так звану платформу національного примирення. І перша і друга подія – це погодження з тезою про те, що конфлікт на Донбасі – виключно внутрішній і Росія не має до нього жодного стосунку зі всіма відповідними наслідками такої тези. Але і знаходяться і такі в Україні, яких такий порядок денний категорично не влаштовує і вважають подібну політику капітуляцією та прямою зрадою національних інтересів. Отже, незважаючи на пандемію коронавірусу, політичний карантин нам всім не загрожує. Не гарантую, що буде добре, але цікаво буде точно.

За цим кланяюся, зустрінемось!