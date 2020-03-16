Коронавирус в интернете

По роду своей деятельности, я занимаюсь digital-расследованиями (одно из направлений онлайн-репутации). Небольшую работу решил сделать по Коронавирусу (Covid-19, 2019-nCoV). Цифры.

- 13 марта 2020 года число найденных результатов в Google по запросу "covid-19" было 1.8 млрд. результатов.

- 16 марта 2020 года (спустя 72 часа) - 2,27 млрд. Рост 26% за 72 часа. То есть количество информации в интернете, связанной с covid-19 растет со скоростью (с 13.03.20 ао 16.03.20) 26% за 3 дня.

- количество видео-контента выросло в этот же период с 384 млн. результатов до 567 млн. - на 47% за 72 часа.

- количество посещений сайта ВОЗ выросло с 15 млн. (декабрь) до 62 млн. (в феврале). Из которых топ-5 государств по посещениям сайта ВОЗ (who.int) - США, Великобритания, Мексика, КИтай, Индия).

- первое упоминание в Фейсбук covid-19 появилось (доступное на сейчас) - 29 ноября 2019 года. Самое интересное, что опубликовал пост ночной клуб в Испании, в городе Нарон. В тексте четко указано, что некоторые события будут перенесены из-за угрозы эпидемии (a la alerta sanitaria) на covid-19. Скриншот прилагается ниже. Ссылка на пост: https://bitly.su/l897DfAV

- google trends фиксирует активный рост интереса с начала февраля

- первое упоминание в интернете (доступное на 13 марта) - 3 ноября 2019 года - на сайте https://www.sccmo.org/

Самое интересное в том, что на официальном сайте ВОЗ есть текст: ...коронавирусной инфекции COVID-19, которая была впервые зарегистрирована 31 декабря 2019 г. в г. Ухань, Китай... источник: https://www.who.int/…/emerg…/diseases/novel-coronavirus-2019

Организация по защите окружающей среды в Калифорнии (США) еще 3 декабря уже опубликовала информацию в Фейсбуке об угрозе эпидемии covid-19. Скриншот прилагается ниже. Ссылка https://bitly.su/lAFoWv

- 1 декабря 2019 в Фейсбуке частная мед клиника Лондоне уже опубликовала пост "Мы преодолеем коронавирус". Скриншот ниже. Ссылка: https://bitly.su/vlqm3cc

- в телеграм есть канал с названием "Коронавирус" - и там 98 000 подписчиков.

- Pinterest вообще запретил поиск по слову covid-19. Также сильно ограничил публикации по этой теме

- ну а за 17 дол. можно купить футболку Novel Coronavirus https://www.redbubble.com/shop/p/44826986.FB110

- 7 января никому не известный сайт, с хостингом в Китае, адресом и тел в США (Нью-Джерси) предлагает в продажу антитела от коронавируса: https://u.to/k97OFw

Сайту всего 1,5 года. Зарегистрирован на 2 года до сентября 2020.

Ну и напоследок - Билл Гейтс. Статья опубликована 4 ноября 2019 года. В статье есть видео. В статье говорится об эксперименте (симулятор), который совсем недавно, в 2019 году провел Фонд Билла Гейтса, в котором они выявили, что коронавирус должен убить около 65 млн. людей по всему миру на протяжении 18 месяцев. Интересное пандемическое учение, имитирующее глобальную вспышку коронавируса. Также были изучены варианты разрушения привычного общества через социальные и экономические последствия.

Кодовое название: "Событие 201" Ссылка: https://u.to/cePOFw

Желаю Всем устойчивости.