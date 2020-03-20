Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?

История одного депутата

«И вдруг,как будто

ожогом,рот

скривило

господину.

Это

господин чиновник

берет мою

краснокожую паспортину.»

Стихи о советском паспорте

В. Маяковский

У нашего героя паспорт был не в красной коже, а в синей, как и подобает более-менее приличному украинскому паспорту для выезда за рубеж. Но впечатление, произведенное на пограничника, оказалось похожим. Одного из николаевских депутатов попросту завернули на границе не дав выехать за рубеж и приобщиться к достижениям западной цивилизации, так как в исполнительном производстве по взысканию с него нескольких миллионов гривен долгов, государственный исполнитель обратился в суд и получил определение о запрете выезда должника за пределы страны. Это сейчас мы все отбываем наказание в импровизированной тюрьме, которой на время карантина стала Украина, а осенью прошлого года это было персональное наказание должнику.

К адвокатам компании «Оперативная юридическая помощь» (www.yurpom.net) депутат обратился только после столкновения на границе с запретом выезда. Не смотря на то, что этой ситуации в исполнительном производстве в принципе можно было избежать, нашим адвокатам пришлось стартовать с этапа обжалования определения районного суда в апелляционной инстанции.

Ограничение права выезда за рубеж является самым серьезным гражданским ограничением прав и свобод человека. Для ограничения права выезда за рубеж не достаточно самого факта неисполнения судебного решения, необходимы доказательства того, что государственный исполнитель исчерпал все возможности взыскания долга. При этом исполнитель должен доказать, что должник не просто не в состоянии выполнить решение суда (например при отсутствии у него средств) но и умышленно устраняется от исполнения решения суда.

В апелляции мы предоставили необходимые доказательства того, что государственный исполнитель не предпринял всех действий для розыска имущества и взыскания долга за счет заработной платы должника, показали, что погашение долга возможно и без применения таких ограничений прав человека, как запрет выезда за рубеж, довели, что должник не уклоняется от исполнения решения суда. Государственные исполнители часто идут по самому простому пути, пытаясь вместо тщательного исполнения своих обязанностей применять незаконно к должнику самые жесткие меры.

Апелляционный суд отменил незаконное определение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении ходатайства государственного исполнителя. Права человека были восстановлены. Однако гораздо легче не допустить появления такого решения районного суда, чем попадать в неловкую ситуацию на границе и бороться за свои права в апелляции.