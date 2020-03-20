|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:54
|Заход солнца:
|18:05
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.2 грн
|28.3 грн
|EUR
|29.05 грн
|30.5 грн
История одного депутата
«И вдруг,как будто
ожогом,рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет мою
краснокожую паспортину.»
Стихи о советском паспорте
В. Маяковский
У нашего героя паспорт был не в красной коже, а в синей, как и подобает более-менее приличному украинскому паспорту для выезда за рубеж. Но впечатление, произведенное на пограничника, оказалось похожим. Одного из николаевских депутатов попросту завернули на границе не дав выехать за рубеж и приобщиться к достижениям западной цивилизации, так как в исполнительном производстве по взысканию с него нескольких миллионов гривен долгов, государственный исполнитель обратился в суд и получил определение о запрете выезда должника за пределы страны. Это сейчас мы все отбываем наказание в импровизированной тюрьме, которой на время карантина стала Украина, а осенью прошлого года это было персональное наказание должнику.
К адвокатам компании «Оперативная юридическая помощь» (www.yurpom.net) депутат обратился только после столкновения на границе с запретом выезда. Не смотря на то, что этой ситуации в исполнительном производстве в принципе можно было избежать, нашим адвокатам пришлось стартовать с этапа обжалования определения районного суда в апелляционной инстанции.
Ограничение права выезда за рубеж является самым серьезным гражданским ограничением прав и свобод человека. Для ограничения права выезда за рубеж не достаточно самого факта неисполнения судебного решения, необходимы доказательства того, что государственный исполнитель исчерпал все возможности взыскания долга. При этом исполнитель должен доказать, что должник не просто не в состоянии выполнить решение суда (например при отсутствии у него средств) но и умышленно устраняется от исполнения решения суда.
В апелляции мы предоставили необходимые доказательства того, что государственный исполнитель не предпринял всех действий для розыска имущества и взыскания долга за счет заработной платы должника, показали, что погашение долга возможно и без применения таких ограничений прав человека, как запрет выезда за рубеж, довели, что должник не уклоняется от исполнения решения суда. Государственные исполнители часто идут по самому простому пути, пытаясь вместо тщательного исполнения своих обязанностей применять незаконно к должнику самые жесткие меры.
Апелляционный суд отменил незаконное определение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении ходатайства государственного исполнителя. Права человека были восстановлены. Однако гораздо легче не допустить появления такого решения районного суда, чем попадать в неловкую ситуацию на границе и бороться за свои права в апелляции.
|
Максим КовальБлоггер
|Союз юристов Николаевщины
|
Сразу в суд или сначала договариваться?
3093
|
Ратарийцы в Николаеве провели парусную регату
4066
|
Дерьмо из Очакова. Или он вам не Ройзман!
4279
|
Премьер который наоборот делает
3653
|
Избрано новое руководство адвокатуры Николаевской области
4518
|
Шановні миколаївці!
3409
|
Юрист года Николаевщины - ждем предложений
2947
|
Шестой год подряд в Николаеве вручены награды «Юрист года Николаевщины»
4245
|
Пару слов об адвокатуре
3041
|
Как банно-прачечная обслуга стала Николаевской элитой?
4074
|
Говорим Савченко – подразумеваем Порошенко
2539
|
Грязные флаги Савченко-Порошенко
1734
|
Каждый буратино мнит себя адвокатом
2188
|
Адвокатура усиливает свое влияние
2206
|
День скорби, а не праздник
1817
|
Крошка Цахес по прозвищу Порошенко
2197
|
Порошенко и кум Путина. Дружба навек?
2322
|
Стартовал прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»
2520
|
Сьомий рік поспіль визначені лауреати Юрист року Миколаївщини
2746
|
Об изменениях в адвокатуре Николаевской области
1995
|
За честные выборы!
2591
|
Полицейский беспредел в Николаевском районе
6372
|
Тенденции летней компании по выборам в парламент
970
|
Готовий взяти відповідальність за Миколаївську область на себе
2054
|
Как районная полиция рейдерам помогала. «Бесплатно»
1481
|
Что делать, если горсовет не продлевает договор аренды земли?
1050
|
История о непорядочном «фермере» и о Баштанской полиции, которая с преступностью хочет бороться. Но пока очень занята
1475
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»
1825
|
Адвокаты компании Максима Коваля «Оперативная юридическая помощь» выиграли суд у Николаевского областного совета
1111
|
Цього тижня відбудеться нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»
1223
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019
6529
|
День адвокатуры
4329
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариант
4103
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персонал
4268
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственности
3166
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грн
706
|
Максим КовальБлоггер
|Союз юристов Николаевщины
История одного депутата
«И вдруг,как будто
ожогом,рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет мою
краснокожую паспортину.»
Стихи о советском паспорте
В. Маяковский
У нашего героя паспорт был не в красной коже, а в синей, как и подобает более-менее приличному украинскому паспорту для выезда за рубеж. Но впечатление, произведенное на пограничника, оказалось похожим. Одного из николаевских депутатов попросту завернули на границе не дав выехать за рубеж и приобщиться к достижениям западной цивилизации, так как в исполнительном производстве по взысканию с него нескольких миллионов гривен долгов, государственный исполнитель обратился в суд и получил определение о запрете выезда должника за пределы страны. Это сейчас мы все отбываем наказание в импровизированной тюрьме, которой на время карантина стала Украина, а осенью прошлого года это было персональное наказание должнику.
К адвокатам компании «Оперативная юридическая помощь» (www.yurpom.net) депутат обратился только после столкновения на границе с запретом выезда. Не смотря на то, что этой ситуации в исполнительном производстве в принципе можно было избежать, нашим адвокатам пришлось стартовать с этапа обжалования определения районного суда в апелляционной инстанции.
Ограничение права выезда за рубеж является самым серьезным гражданским ограничением прав и свобод человека. Для ограничения права выезда за рубеж не достаточно самого факта неисполнения судебного решения, необходимы доказательства того, что государственный исполнитель исчерпал все возможности взыскания долга. При этом исполнитель должен доказать, что должник не просто не в состоянии выполнить решение суда (например при отсутствии у него средств) но и умышленно устраняется от исполнения решения суда.
В апелляции мы предоставили необходимые доказательства того, что государственный исполнитель не предпринял всех действий для розыска имущества и взыскания долга за счет заработной платы должника, показали, что погашение долга возможно и без применения таких ограничений прав человека, как запрет выезда за рубеж, довели, что должник не уклоняется от исполнения решения суда. Государственные исполнители часто идут по самому простому пути, пытаясь вместо тщательного исполнения своих обязанностей применять незаконно к должнику самые жесткие меры.
Апелляционный суд отменил незаконное определение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении ходатайства государственного исполнителя. Права человека были восстановлены. Однако гораздо легче не допустить появления такого решения районного суда, чем попадать в неловкую ситуацию на границе и бороться за свои права в апелляции.
|
Сразу в суд или сначала договариваться?
3093
|
Ратарийцы в Николаеве провели парусную регату
4066
|
Дерьмо из Очакова. Или он вам не Ройзман!
4279
|
Премьер который наоборот делает
3653
|
Избрано новое руководство адвокатуры Николаевской области
4518
|
Шановні миколаївці!
3409
|
Юрист года Николаевщины - ждем предложений
2947
|
Шестой год подряд в Николаеве вручены награды «Юрист года Николаевщины»
4245
|
Пару слов об адвокатуре
3041
|
Как банно-прачечная обслуга стала Николаевской элитой?
4074
|
Говорим Савченко – подразумеваем Порошенко
2539
|
Грязные флаги Савченко-Порошенко
1734
|
Каждый буратино мнит себя адвокатом
2188
|
Адвокатура усиливает свое влияние
2206
|
День скорби, а не праздник
1817
|
Крошка Цахес по прозвищу Порошенко
2197
|
Порошенко и кум Путина. Дружба навек?
2322
|
Стартовал прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»
2520
|
Сьомий рік поспіль визначені лауреати Юрист року Миколаївщини
2746
|
Об изменениях в адвокатуре Николаевской области
1995
|
За честные выборы!
2591
|
Полицейский беспредел в Николаевском районе
6372
|
Тенденции летней компании по выборам в парламент
970
|
Готовий взяти відповідальність за Миколаївську область на себе
2054
|
Как районная полиция рейдерам помогала. «Бесплатно»
1481
|
Что делать, если горсовет не продлевает договор аренды земли?
1050
|
История о непорядочном «фермере» и о Баштанской полиции, которая с преступностью хочет бороться. Но пока очень занята
1475
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»
1825
|
Адвокаты компании Максима Коваля «Оперативная юридическая помощь» выиграли суд у Николаевского областного совета
1111
|
Цього тижня відбудеться нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»
1223
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019
6529
|
День адвокатуры
4329
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариант
4103
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персонал
4268
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственности
3166
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грн
706