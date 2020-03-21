Борьба за живучесть

Борьба за живучесть - это совокупность

действийличного состава,

направленных на поддержание

и восстановление боеспособности

поврежденного корабля

2019 год в Николаеве был не только годом здравоохранения (как об этом неустанно говорит городской голова), но и годом показушного обновления его внешнего вида.

Эта тенденция продолжается и сегодня. Полным ходом продолжаются ремонты тротуаров, проводятся тендеры и подписываются договора на проведения всевозможных ремонтных и строительных работ на объектах инфраструктуры, необходимость которых не всегда обоснована. Примеры? Пожалуйста - реконструкция Соборной площади, ДК «Молодежный», строительство троллейбусной линии в Корабельный район…

То, что еще вчера могло быть дискуссионным (о вкусах не спорят), сегодня просто недопустимо. На пороге нашего дома не «коронавирус», а глобальный экономический кризис, последствия которого для Николаева вряд ли кто-то сегодня сможет предсказать.

В таких условиях продолжаю настаивать на необходимости срочной остановки на время кризиса любых платежей из СПЕЦИАЛЬНОГО фонда бюджета города, не связанных напрямую с его жизнеобеспечением.

К сожалению, ни городской голова, ни коллеги-депутаты серьезно не воспринимают надвигающуюся угрозу.

С принятием 17 марта 2020 года Закона Украины «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далее - Закон) ситуация с поступлениями в бюджет города становится критической.

Закон полностью «обнулил» в марте-апреле поступления в бюджет средств от уплаты налога на недвижимость и платы за землю.

Несомненно, на период надвигающегося кризиса бизнес должен иметь «отдушину», возможно, еще более серьезную, чем предусмотрено Законом. Но при этом нельзя не считаться с тем, что принятый Закон больно бьет по местным бюджетам.

Для демпфирования такого удара руководство города ОБЯЗАНО сократить расходование бюджетные средства на покраску терпящего бедствие “корабля» и направить все усилия на «борьбу за его живучесть».

Именно сокращение не критических расходов бюджета, в первую очередь из средств специального фонда, должно обеспечить непрерывность работы учреждений здравоохранения и социальной сферы, стратегических объектов, таких как водоканал (благо, что отопительный сезон уже практически закончился), служить источником для возможной помощи малому и среднему бизнесу, сворачивание которого приведет к непредсказуемым последствиям.

Чтобы не выглядеть «кухаркой» или «паникером», как это пытается представить городской голова, обрисую крупными мазками скложившуюся ситуацию с бюджетом, ссылаясь при этом на данные сайта городского совета https://mkrada.gov.ua/content/rozpis-miskogo-byudzhetu-2018r.html (по состоянию на 01.03.2020 года).

Итак, поступления в городской бюджет от уплаты налога на недвижимость и платы за землю суммарно по году планировались на уровне 350 миллионов. С принятием Закона только за два месяца (март и апрель) по этим статьям бюджет недополучит без малого 60 миллионов (это примерно по 30 миллионов в месяц или 60% от месячных расходов специального фонда.

Но это еще не все!

Основной статьей наполнения городского бюджета является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2020 году поступления от этого налога должны были составить 2,1 миллиарда гривен.

Но кризис неизбежно сделает свое дело и защищая бизнес его владельцы будут вынуждены «ужиматься»: сокращать непроизводственные расходы и персонал, переходить на «серые» схемы оплаты труда и т.д… Все это неминуемо приведет к сокращению поступлений НДФЛ в бюджет.

Дай Б-г, чтобы потери этого налога не превысили 10% от планируемого уровня. Но в денежном выражении даже 10% это минус 16,2 миллиона гривен в марте и 17,7 миллиона в апреле. Дальше лучше не будет!

Сокрушительный удар «коронавирус» нанес, в первую очередь, по малому бизнесу, который в виде единого налога приносит в городской бюджет 426 млн грн. в год. Думаю, поступления от «единщиков» сократятся в лучшем на 20%, но даже при 10%-м сокращении поступлений этого налога в городском бюджете образуется «дыра» в 2 млн. грн. в месяц.

Ограничение транспортных перевозок при сокращении бизнес-активности и введение карантина неминуемо приведет к уменьшению спроса на топливо. Как следствие, уменьшатся поступления топливного акциза, ранее планируемого на уровне 105 миллиона в год. Даже если провал продаж топлива не превысит те же 10% (во что я слабо верю) - это еще минус 1 млн. в месяц.

Есть еще один источник поступлений в бюджет – это акцизный налог от реализации подакцизных товаров, поступления от которого ожидались в сумме 104 миллиона гривен в год. Вряд ли стоит в марте-апреле ожидать увеличится потребление алкоголя и роста продаж новых автомобилей. Можно смело предположить, что и здесь бюджет будет потеряет менее 1 миллиона в месяц.

В целом, только за период с 1 марта по 30 апреля городской бюджет может недополучить 103 миллиона (45,3 млн.грн. - в марте, 57,7 млн.грн. - в апреле). И это при условии, что уровень падения бизнеса не превысит 10%. Если же этот показатель будет приближаться к 20% (что вполне возможно), потери только в апреле могут превысить 80 миллионов!

А что же с расходами специально фонда?

На капитальные ремонты, новое строительство, реконструкцию и реставрацию объектов городской инфраструктуры в бюджете 2020 предусмотрено в марте - 44,2 миллиона, в апреле - 50,8 миллионов гривен.

Вывод – после вступления в силу Закона, введения по всей стране карантина, неизбежно приводящего к стагнации экономики, бюджет города в марте-апреле вряд ли сможет в полном объеме финансировать расходы специального фонда. Мало того, придется на 5-7 миллионов в месяц урезать святая святых - расходы общего фонда бюджета, из которого финансируются, в том числе, и защищенные статьи. Все это при оптимистичном прогнозе, если падении экономики не превысит 10%. Если же падение экономики приблизится к 20%, общий фонд бюджета придется урезать минимум на 30 миллионов в месяц и это при условии полной остановки финансирования расходов специального фонда!

Отказ от «покраски корабля» накануне возможного крушения - единственный выход в создавшихся условиях. Задача ближайшего времени - остановить бездумное разбазаривание и так скудных бюджетных средств, как бы это не было больно мэру и его окружению.

В очередной раз призываю городского голову и коллег-депутатов ответственно отнестись к создавшейся ситуации и на время кризиса остановить платежи из СПЕЦИАЛЬНОГО фонда бюджета города.

За промедление с принятием этого решения расплата наступит неминуемо, причем, быстрее, чем многие думают!

Надеюсь, что COVID-19 обойдет наш дом стороной!

P.S. Гоню от себя мысли о том, что будет, если «коронавирус» задержиться в Украине хотя бы до лета…