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Вітаємо всіх президентів!
Є, є на світі справедливість! Гадаю, що саме так подумало на тижні, що минув, чимало українців, коли дізнались про те, що коронавірус було діагностовано у одного з народних депутатів України. Як стало відомо, захворів нардеп із парламентської групи «Довіра» Сергій Шахов, який був у Франції, а у Верховній Раді останнього разу був 6 березня, і вітав там жінок. До державної клініки нардеп вирішив не їхати, аби не заражати інших. Але, напевно, радісні відчуття частини українців змінилися на розчарування, коли стало відомо, що Шахов переносить хворобу легко і поки що нічого не відомо про те, чи захворіли інші народні депутати, члени Кабінету Міністрів чи сам Зеленський, які всі разом спілкувалися під Куполом 17 березня. І ні, це я не зловтішаюся із хвороби нардепа і не наводжу наклеп на український народ. Це я просто ще раз констатую давно відомий факт - мудрий український народ завжди обирає депутатами та президентами тих, хто обіцяє йому створити диво на землі, а коли ці казкарі не можуть виконати обіцяного, бо те, що вони обіцяли може втілити у життя хіба що Гендальф Білий, вони починають ненавидити власних обранців. А потім обирають нових обіцяльників.
Ну, якщо відкинути жарти, то ситуація в Україні стає дедалі все більш серйозною. Після перших карантинних заходів, які було запроваджено ще з 12 березня, з 17 березня їх було значно посилено. Рішенням Ради Національної безпеки і оборони та постановами Уряду було закрито всі метрополітени країни, закриті кордони для іноземців, зупинені міжнародні та міжміські авіа, авто та залізничні пасажирські перевезення, мають бути закриті розважальні заклади, фітнес-клуби та тренажерні зали, всі магазини, крім продуктових та аптек; введено обмеження на масові збори людей кількістю понад 10 осіб. У громадському міському транспорті можна перевозити одночасно також не більше 10 осіб. Ресторани та кафе можуть працювати виключно на доставку їжі. Крім того, Київ, а, слідом за ним і інші міста, зокрема, Миколаїв, запроваджують ще жорсткіші заходи – до громадського транспорту відтепер без захисних масок не можна!
Все це призвело до величезних незручностей. У великих містах з метро спостерігається справжній транспортний колапс – наземний транспорт, та й ще з такими обмеженнями, не в стані впоратися з величезною кількістю пасажирів – люди годинами чекають у чергах, аби доїхати до роботи, а потім додому. У менших містах, як то у Миколаєві ситуація не краще – на другий день обмежень маршруток на міських вулицях стало просто дуже мало, так саме, як і у великих містах кудись доїхати – велика проблема і це займає дуже багато часу. Найбільше дивує купа людей похилого віку, які масово мандрують вулицями міста, при тому, що вони є групою найбільшого ризику. Для того, щоб відвадити їх від громадського транспорту один за одним влада міст приймає рішення про скасування для них пільгового безкоштовного проїзду, наприклад, у Вознесенську. Миколаїв також, запроваджує подібні обмеження. Виходить, що якщо неможливо достукатися до людей через логічні аргументи, можливо, вдасться достукатися через гаманець. Може тоді і зрозуміють? А у Чернівцях, які є сумними лідерами по кількості захворівших в Україні рух громадського пасажирського транспорту взагалі скасовано.
Далеко не всі заклади громадського харчування перейшли на роботу виключно на доставку, деякі крамниці, які аж ніяк не можна віднести до продуктових продовжують працювати. Зокрема, продовжує працювати велика мережа будівельних супермаркетів «Епіцентр», хоча там і вимірюють температуру на вході, правда, не зрозуміло, яким чином це завадить передачі вірусу від носіїв, які не мають симптомів? Наскільки це, взагалі законно, та й взагалі, скажемо так, морально? Про це говорили окремі депутати Миколаївської міської ради на одному з чергових засіданнях сесії міської ради, а міський голова пообіцяв не надавати пільг з оподаткування порушникам карантину. Крім того, депутати перерозподілили бюджетні кошти, надавши міській медичній галузі додаткове фінансування.
Отже, що маємо? Коронавірус в Україні. Кількість хворих збільшується. Карантинні обмеження вже призводять до страшних незручностей, ламається звичайний спосіб життя, бізнес зазнає втрат. І це – лише початок, сотні тисяч, якщо не мільйони українців повернулися з заражених країн і вони продовжують повертатися. Але в умовах, коли немає вакцини, немає колективного імунітету – бо хвороба нова і ніхто ще нею не хворів, - жорсткий карантин – це єдиний дієвий засіб запобігти катастрофи. Ще раз – ми будемо хворіти цим коронавірусом, але основне завдання – зробити так, щоб одночасно хворих не було забагато, аби витримала система охорони здоров’я. І так, є питання організації підвезення медиків та працівників аптек, продуктових магазинів та інфраструктури життєзабезпечення, які треба вирішувати. Як і питання підтримки бізнеса, особливо дрібного, який теж є найбільш вразливий до таких катаклізмів. Ну, а хто скептично ставиться до всього цього, пропоную переглянути кадри з італійського міста Бергамо, в якому військовими вантажівками розвозяться тіла померлих від COVID-19 до крематоріїв інших міст. Просто місцевий крематорій за добу може спалити лише 25 тіл, а за добу там помирає зараз по 90 містян, ось вони і змушенні розвозити тіла своїх померлих по інших крематоріях. Рідним не дають можливості попрощатися із своїми померлими, натомість, вони зможуть отримати їх прах.
А тим часом, Верховна Рада, хоча також пішла на карантин до початку квітня, знайшла можливість за зверненням Зеленського провести позачергову сесію, прийняти закон, який посилює відповідальність за порушення карантинних обмежень та призначити нового Генерального Прокурора. Ним вперше за всю історію незалежної України стала жінка Ірина Венедіктова – третій номер у партійному списку партії «Слуга народу» на парламентських виборах, радник Зеленського з правових питань під час президентської кампанії, як кажуть, людина дуже честолюбна та цілеспрямована і аж ніяк політично не заангажована!
Не обіцяю, що буде добре, але цікаво буде – це точно!
За цим кланяюся, зустрінемось!
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
Є, є на світі справедливість! Гадаю, що саме так подумало на тижні, що минув, чимало українців, коли дізнались про те, що коронавірус було діагностовано у одного з народних депутатів України. Як стало відомо, захворів нардеп із парламентської групи «Довіра» Сергій Шахов, який був у Франції, а у Верховній Раді останнього разу був 6 березня, і вітав там жінок. До державної клініки нардеп вирішив не їхати, аби не заражати інших. Але, напевно, радісні відчуття частини українців змінилися на розчарування, коли стало відомо, що Шахов переносить хворобу легко і поки що нічого не відомо про те, чи захворіли інші народні депутати, члени Кабінету Міністрів чи сам Зеленський, які всі разом спілкувалися під Куполом 17 березня. І ні, це я не зловтішаюся із хвороби нардепа і не наводжу наклеп на український народ. Це я просто ще раз констатую давно відомий факт - мудрий український народ завжди обирає депутатами та президентами тих, хто обіцяє йому створити диво на землі, а коли ці казкарі не можуть виконати обіцяного, бо те, що вони обіцяли може втілити у життя хіба що Гендальф Білий, вони починають ненавидити власних обранців. А потім обирають нових обіцяльників.
Ну, якщо відкинути жарти, то ситуація в Україні стає дедалі все більш серйозною. Після перших карантинних заходів, які було запроваджено ще з 12 березня, з 17 березня їх було значно посилено. Рішенням Ради Національної безпеки і оборони та постановами Уряду було закрито всі метрополітени країни, закриті кордони для іноземців, зупинені міжнародні та міжміські авіа, авто та залізничні пасажирські перевезення, мають бути закриті розважальні заклади, фітнес-клуби та тренажерні зали, всі магазини, крім продуктових та аптек; введено обмеження на масові збори людей кількістю понад 10 осіб. У громадському міському транспорті можна перевозити одночасно також не більше 10 осіб. Ресторани та кафе можуть працювати виключно на доставку їжі. Крім того, Київ, а, слідом за ним і інші міста, зокрема, Миколаїв, запроваджують ще жорсткіші заходи – до громадського транспорту відтепер без захисних масок не можна!
Все це призвело до величезних незручностей. У великих містах з метро спостерігається справжній транспортний колапс – наземний транспорт, та й ще з такими обмеженнями, не в стані впоратися з величезною кількістю пасажирів – люди годинами чекають у чергах, аби доїхати до роботи, а потім додому. У менших містах, як то у Миколаєві ситуація не краще – на другий день обмежень маршруток на міських вулицях стало просто дуже мало, так саме, як і у великих містах кудись доїхати – велика проблема і це займає дуже багато часу. Найбільше дивує купа людей похилого віку, які масово мандрують вулицями міста, при тому, що вони є групою найбільшого ризику. Для того, щоб відвадити їх від громадського транспорту один за одним влада міст приймає рішення про скасування для них пільгового безкоштовного проїзду, наприклад, у Вознесенську. Миколаїв також, запроваджує подібні обмеження. Виходить, що якщо неможливо достукатися до людей через логічні аргументи, можливо, вдасться достукатися через гаманець. Може тоді і зрозуміють? А у Чернівцях, які є сумними лідерами по кількості захворівших в Україні рух громадського пасажирського транспорту взагалі скасовано.
Далеко не всі заклади громадського харчування перейшли на роботу виключно на доставку, деякі крамниці, які аж ніяк не можна віднести до продуктових продовжують працювати. Зокрема, продовжує працювати велика мережа будівельних супермаркетів «Епіцентр», хоча там і вимірюють температуру на вході, правда, не зрозуміло, яким чином це завадить передачі вірусу від носіїв, які не мають симптомів? Наскільки це, взагалі законно, та й взагалі, скажемо так, морально? Про це говорили окремі депутати Миколаївської міської ради на одному з чергових засіданнях сесії міської ради, а міський голова пообіцяв не надавати пільг з оподаткування порушникам карантину. Крім того, депутати перерозподілили бюджетні кошти, надавши міській медичній галузі додаткове фінансування.
Отже, що маємо? Коронавірус в Україні. Кількість хворих збільшується. Карантинні обмеження вже призводять до страшних незручностей, ламається звичайний спосіб життя, бізнес зазнає втрат. І це – лише початок, сотні тисяч, якщо не мільйони українців повернулися з заражених країн і вони продовжують повертатися. Але в умовах, коли немає вакцини, немає колективного імунітету – бо хвороба нова і ніхто ще нею не хворів, - жорсткий карантин – це єдиний дієвий засіб запобігти катастрофи. Ще раз – ми будемо хворіти цим коронавірусом, але основне завдання – зробити так, щоб одночасно хворих не було забагато, аби витримала система охорони здоров’я. І так, є питання організації підвезення медиків та працівників аптек, продуктових магазинів та інфраструктури життєзабезпечення, які треба вирішувати. Як і питання підтримки бізнеса, особливо дрібного, який теж є найбільш вразливий до таких катаклізмів. Ну, а хто скептично ставиться до всього цього, пропоную переглянути кадри з італійського міста Бергамо, в якому військовими вантажівками розвозяться тіла померлих від COVID-19 до крематоріїв інших міст. Просто місцевий крематорій за добу може спалити лише 25 тіл, а за добу там помирає зараз по 90 містян, ось вони і змушенні розвозити тіла своїх померлих по інших крематоріях. Рідним не дають можливості попрощатися із своїми померлими, натомість, вони зможуть отримати їх прах.
А тим часом, Верховна Рада, хоча також пішла на карантин до початку квітня, знайшла можливість за зверненням Зеленського провести позачергову сесію, прийняти закон, який посилює відповідальність за порушення карантинних обмежень та призначити нового Генерального Прокурора. Ним вперше за всю історію незалежної України стала жінка Ірина Венедіктова – третій номер у партійному списку партії «Слуга народу» на парламентських виборах, радник Зеленського з правових питань під час президентської кампанії, як кажуть, людина дуже честолюбна та цілеспрямована і аж ніяк політично не заангажована!
Не обіцяю, що буде добре, але цікаво буде – це точно!
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Закошмарить Сенкевича
4707
|
Об «императивном мандате»
4325
|
Зацентралили
4244
|
Страсти по декоммунизации
3939
|
Генетическая память
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Сварить лягушку
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При Викторе Федоровиче такого не было…
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Чума на ваши все дома!
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Синусоида
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Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
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Война миров
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Чего изволите?
3234
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С праздником освобождения
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Николаевские провы
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Россотрудники
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О людях и собаках
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Все уже было и все еще будет
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Голубь сизокрылый
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О мухах
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Усатые — бородатым
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«Не смешите наши «Руты»
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Реванш под видом шизофрении
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Лучше бы пил и курил
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Гопота ты моя, гопота!
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Не ходите дети в Африку гулять!
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Не молчание ягнят
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Недоразумение
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Не Майдан
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3377
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4280
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Петля времени
2787
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3576
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2886
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2440
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Наш ответ Чемберлену
2823
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Молчание ягнят
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
2883
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
2892
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Он хороший!
2905
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Богатства у них много, порядка только нет
2395
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2203
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3282
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2714
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2053
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Дважды в одну реку
2280
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Молоко
1757
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Фронда принцев
1833
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Взять свое любой ценой
1449
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Очаровательные инопланетяне
1812
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
1956
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Бесовский полк
2753
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3058
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«Мостровосхитители»
2012
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2324
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Украсть своего Эйхмана
2197
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Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2166
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2294
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2671
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2127
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Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2589
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2727
|
И вновь продолжается бой!
2642
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Предел терпения и предвыборный чёс
1993
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А Васька слушает…
2019
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Не праздничные заметки…
1906
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Горячее лето, переходящее в осень
1779
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Слава котам!
2434
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Змея, кусающая себя за хвост
2212
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Не догнали, но хоть согрелись…
2364
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Чи матиме ми силу це слухати?...
2430
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Самоуправление, которое мы заслужили…
2457
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Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2430
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
1979
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1714
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
1997
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2385
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2205
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1501
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1790
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
1926
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1541
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1475
|
Встояти перед спокусами
1643
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1482
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1307
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1740
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1900
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2469
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3190
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3423
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2751
|
Це страшне слово – рейд!
3004
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3106
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3063
|
Обирайте! Але – відповідайте!
2789
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Позеленим країну!
2581
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Янукович 2.0
2370
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А як ви пісяєте?
2308
|
Парашутів на всіх немає
1933
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Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1760
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1579
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1204
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1012
|
День Победы?
979
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1177
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Час хаосу
1370
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Генератор криз
1036
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Не реванш, кажете…
1200
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1239
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
862
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
971
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
966
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Таргани і без параду
1203
|
Зеленеє жито ще й овес
1003
|
Ветераны и Папа Римский
794
|
«Скорострєли» чекають на пунш
871
|
Не Британія…
649
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Авторитаризм на марші
838
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Лохи всі ми
1038
|
Три варіанти та останній елемент
933
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
889
|
Не переконали…
3028
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1521
|
Маппет – шоу
2783
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1075
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1102
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2019
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Наш Вінні Гамбінні
876
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Безславні засранці
953
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Найважливіший день
631
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5479
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
2593
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
3866
|
Грьобаний Екібастуз!
1180
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
2590
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
3287
|
«Мюнхен» навиворіт
4493
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
6530
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
5259
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
6545
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
1876
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Контрреволюція огидності
4803
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
897
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
1068
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Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
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Своєї зарази вистачає
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