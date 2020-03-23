«Справедливість», яка нікого не врятує…

Вітаємо всіх президентів!

Є, є на світі справедливість! Гадаю, що саме так подумало на тижні, що минув, чимало українців, коли дізнались про те, що коронавірус було діагностовано у одного з народних депутатів України. Як стало відомо, захворів нардеп із парламентської групи «Довіра» Сергій Шахов, який був у Франції, а у Верховній Раді останнього разу був 6 березня, і вітав там жінок. До державної клініки нардеп вирішив не їхати, аби не заражати інших. Але, напевно, радісні відчуття частини українців змінилися на розчарування, коли стало відомо, що Шахов переносить хворобу легко і поки що нічого не відомо про те, чи захворіли інші народні депутати, члени Кабінету Міністрів чи сам Зеленський, які всі разом спілкувалися під Куполом 17 березня. І ні, це я не зловтішаюся із хвороби нардепа і не наводжу наклеп на український народ. Це я просто ще раз констатую давно відомий факт - мудрий український народ завжди обирає депутатами та президентами тих, хто обіцяє йому створити диво на землі, а коли ці казкарі не можуть виконати обіцяного, бо те, що вони обіцяли може втілити у життя хіба що Гендальф Білий, вони починають ненавидити власних обранців. А потім обирають нових обіцяльників.

Ну, якщо відкинути жарти, то ситуація в Україні стає дедалі все більш серйозною. Після перших карантинних заходів, які було запроваджено ще з 12 березня, з 17 березня їх було значно посилено. Рішенням Ради Національної безпеки і оборони та постановами Уряду було закрито всі метрополітени країни, закриті кордони для іноземців, зупинені міжнародні та міжміські авіа, авто та залізничні пасажирські перевезення, мають бути закриті розважальні заклади, фітнес-клуби та тренажерні зали, всі магазини, крім продуктових та аптек; введено обмеження на масові збори людей кількістю понад 10 осіб. У громадському міському транспорті можна перевозити одночасно також не більше 10 осіб. Ресторани та кафе можуть працювати виключно на доставку їжі. Крім того, Київ, а, слідом за ним і інші міста, зокрема, Миколаїв, запроваджують ще жорсткіші заходи – до громадського транспорту відтепер без захисних масок не можна!

Все це призвело до величезних незручностей. У великих містах з метро спостерігається справжній транспортний колапс – наземний транспорт, та й ще з такими обмеженнями, не в стані впоратися з величезною кількістю пасажирів – люди годинами чекають у чергах, аби доїхати до роботи, а потім додому. У менших містах, як то у Миколаєві ситуація не краще – на другий день обмежень маршруток на міських вулицях стало просто дуже мало, так саме, як і у великих містах кудись доїхати – велика проблема і це займає дуже багато часу. Найбільше дивує купа людей похилого віку, які масово мандрують вулицями міста, при тому, що вони є групою найбільшого ризику. Для того, щоб відвадити їх від громадського транспорту один за одним влада міст приймає рішення про скасування для них пільгового безкоштовного проїзду, наприклад, у Вознесенську. Миколаїв також, запроваджує подібні обмеження. Виходить, що якщо неможливо достукатися до людей через логічні аргументи, можливо, вдасться достукатися через гаманець. Може тоді і зрозуміють? А у Чернівцях, які є сумними лідерами по кількості захворівших в Україні рух громадського пасажирського транспорту взагалі скасовано.

Далеко не всі заклади громадського харчування перейшли на роботу виключно на доставку, деякі крамниці, які аж ніяк не можна віднести до продуктових продовжують працювати. Зокрема, продовжує працювати велика мережа будівельних супермаркетів «Епіцентр», хоча там і вимірюють температуру на вході, правда, не зрозуміло, яким чином це завадить передачі вірусу від носіїв, які не мають симптомів? Наскільки це, взагалі законно, та й взагалі, скажемо так, морально? Про це говорили окремі депутати Миколаївської міської ради на одному з чергових засіданнях сесії міської ради, а міський голова пообіцяв не надавати пільг з оподаткування порушникам карантину. Крім того, депутати перерозподілили бюджетні кошти, надавши міській медичній галузі додаткове фінансування.

Отже, що маємо? Коронавірус в Україні. Кількість хворих збільшується. Карантинні обмеження вже призводять до страшних незручностей, ламається звичайний спосіб життя, бізнес зазнає втрат. І це – лише початок, сотні тисяч, якщо не мільйони українців повернулися з заражених країн і вони продовжують повертатися. Але в умовах, коли немає вакцини, немає колективного імунітету – бо хвороба нова і ніхто ще нею не хворів, - жорсткий карантин – це єдиний дієвий засіб запобігти катастрофи. Ще раз – ми будемо хворіти цим коронавірусом, але основне завдання – зробити так, щоб одночасно хворих не було забагато, аби витримала система охорони здоров’я. І так, є питання організації підвезення медиків та працівників аптек, продуктових магазинів та інфраструктури життєзабезпечення, які треба вирішувати. Як і питання підтримки бізнеса, особливо дрібного, який теж є найбільш вразливий до таких катаклізмів. Ну, а хто скептично ставиться до всього цього, пропоную переглянути кадри з італійського міста Бергамо, в якому військовими вантажівками розвозяться тіла померлих від COVID-19 до крематоріїв інших міст. Просто місцевий крематорій за добу може спалити лише 25 тіл, а за добу там помирає зараз по 90 містян, ось вони і змушенні розвозити тіла своїх померлих по інших крематоріях. Рідним не дають можливості попрощатися із своїми померлими, натомість, вони зможуть отримати їх прах.

А тим часом, Верховна Рада, хоча також пішла на карантин до початку квітня, знайшла можливість за зверненням Зеленського провести позачергову сесію, прийняти закон, який посилює відповідальність за порушення карантинних обмежень та призначити нового Генерального Прокурора. Ним вперше за всю історію незалежної України стала жінка Ірина Венедіктова – третій номер у партійному списку партії «Слуга народу» на парламентських виборах, радник Зеленського з правових питань під час президентської кампанії, як кажуть, людина дуже честолюбна та цілеспрямована і аж ніяк політично не заангажована!

Не обіцяю, що буде добре, але цікаво буде – це точно!

За цим кланяюся, зустрінемось!