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Несмотря на наличие соответствующего законодательства, реального введения чрезвычайного положения (ЧП) в Украине не было. Было театральное ЧП введенное с подачи мародера - олигарха Порошенко в ноябре 2018г. для срыва президентских выборов, но после того, как Верховная Рада вместо 60 дневного, утвердила только 30 дневный срок и попытка сохраниться у власти без выборов провалилась, серьезные ограничения прав и свобод не применялись.
Если в связи с распространением COVID19 будет введено ЧП, то следует знать возможные ограничения.
ЧП может вводиться в Украине на срок не более 30 дней (в отдельных местностях до 60 дней). ЧП вводится указом Президента Украины и в течении двух дней утверждается решением ВРУ. Указ Президента вступает в силу только после утверждения его ВРУ. ЧП может быть отменен раньше срока, на который он вводится. Инициатором может быть Президент и ВРУ.
Военное командование обеспечивает проведение мероприятий правового режима ЧП совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления. К военному командованию относится: руководство Национальной гвардии, СБУ, военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний на всем протяжении времени ЧП. Указом Президента, органам, организовывающим управление на соответствующей территории, могут быть даны дополнительные полномочия (областные и районные государственные администрации).
Могут ограничиваться действие нормативно-правовых актов местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, касающиеся прав и свобод человека (но не основоположных прав и свобод, предусмотренных международными правовыми актами и Конституцией Украины).
Указом президента могут вводиться:
• Особый порядок въезда и выезда, ограничение свободы передвижения на территории, где вводится ЧП.
• Ограничение движения транспорта, их осмотр.
• Усиление охраны общественного порядка
• Запрет на массовые акции
• Запрет забастовок
• Принудительное отчуждение или изъятие имущества юридических и физических лиц.
Из дополнительных ограничений могут применяться:
• Установление карантина и проведение других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий.
• Внедрение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости (в том числе туалетной бумаги и гречки).
• Мобилизация и использование ресурсов предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности, переориентация их на производство необходимой во время ЧП продукции.
• Изменение режима работ предприятий.
• Комендантский час (ограничение пребывания на улицах)
• Особенности распространения информационных материалов, способных дестабилизировать ситуацию, особенности передачи информации через интернет, регулирование работы теле, радио центров.
Во время ЧП запрещается проведение выборов.
Могут вводиться и более жесткие ограничения – например запрет реализации алкогольных напитков, что может сделать страдания граждан сидящих на карантине невыносимыми.
Правосудие в условиях чрезвычайного положения продолжает осуществляться судами, созданными в соответствии с Конституцией Украины (т.е. ныне действующими судами). Как это будет в реальности только предстоит понять. Сейчас, например, судьи одного из николаевских судов в полном составе ушли в отпуск и любое исковое заявление поданное в суд, даже не распределяется на судью в связи с их отсутствием. Т.е. фактически приостановлено совершение правосудия в отдельно взятом суде.
Детализация применяемых ограничений будет в указе Президента Украины.
Опыт Китайской Народной Республики, остановившей распространение вируса авторитарными, силовыми методами показывает, что самосознания и ответственности граждан недостаточно для борьбы с пандемией. Нужна и помощь палки.
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Максим КовальБлоггер
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Максим КовальБлоггер
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Несмотря на наличие соответствующего законодательства, реального введения чрезвычайного положения (ЧП) в Украине не было. Было театральное ЧП введенное с подачи мародера - олигарха Порошенко в ноябре 2018г. для срыва президентских выборов, но после того, как Верховная Рада вместо 60 дневного, утвердила только 30 дневный срок и попытка сохраниться у власти без выборов провалилась, серьезные ограничения прав и свобод не применялись.
Если в связи с распространением COVID19 будет введено ЧП, то следует знать возможные ограничения.
ЧП может вводиться в Украине на срок не более 30 дней (в отдельных местностях до 60 дней). ЧП вводится указом Президента Украины и в течении двух дней утверждается решением ВРУ. Указ Президента вступает в силу только после утверждения его ВРУ. ЧП может быть отменен раньше срока, на который он вводится. Инициатором может быть Президент и ВРУ.
Военное командование обеспечивает проведение мероприятий правового режима ЧП совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления. К военному командованию относится: руководство Национальной гвардии, СБУ, военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний на всем протяжении времени ЧП. Указом Президента, органам, организовывающим управление на соответствующей территории, могут быть даны дополнительные полномочия (областные и районные государственные администрации).
Могут ограничиваться действие нормативно-правовых актов местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, касающиеся прав и свобод человека (но не основоположных прав и свобод, предусмотренных международными правовыми актами и Конституцией Украины).
Указом президента могут вводиться:
• Особый порядок въезда и выезда, ограничение свободы передвижения на территории, где вводится ЧП.
• Ограничение движения транспорта, их осмотр.
• Усиление охраны общественного порядка
• Запрет на массовые акции
• Запрет забастовок
• Принудительное отчуждение или изъятие имущества юридических и физических лиц.
Из дополнительных ограничений могут применяться:
• Установление карантина и проведение других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий.
• Внедрение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости (в том числе туалетной бумаги и гречки).
• Мобилизация и использование ресурсов предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности, переориентация их на производство необходимой во время ЧП продукции.
• Изменение режима работ предприятий.
• Комендантский час (ограничение пребывания на улицах)
• Особенности распространения информационных материалов, способных дестабилизировать ситуацию, особенности передачи информации через интернет, регулирование работы теле, радио центров.
Во время ЧП запрещается проведение выборов.
Могут вводиться и более жесткие ограничения – например запрет реализации алкогольных напитков, что может сделать страдания граждан сидящих на карантине невыносимыми.
Правосудие в условиях чрезвычайного положения продолжает осуществляться судами, созданными в соответствии с Конституцией Украины (т.е. ныне действующими судами). Как это будет в реальности только предстоит понять. Сейчас, например, судьи одного из николаевских судов в полном составе ушли в отпуск и любое исковое заявление поданное в суд, даже не распределяется на судью в связи с их отсутствием. Т.е. фактически приостановлено совершение правосудия в отдельно взятом суде.
Детализация применяемых ограничений будет в указе Президента Украины.
Опыт Китайской Народной Республики, остановившей распространение вируса авторитарными, силовыми методами показывает, что самосознания и ответственности граждан недостаточно для борьбы с пандемией. Нужна и помощь палки.
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