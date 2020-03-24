Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросы

Несмотря на наличие соответствующего законодательства, реального введения чрезвычайного положения (ЧП) в Украине не было. Было театральное ЧП введенное с подачи мародера - олигарха Порошенко в ноябре 2018г. для срыва президентских выборов, но после того, как Верховная Рада вместо 60 дневного, утвердила только 30 дневный срок и попытка сохраниться у власти без выборов провалилась, серьезные ограничения прав и свобод не применялись.

Если в связи с распространением COVID19 будет введено ЧП, то следует знать возможные ограничения.

ЧП может вводиться в Украине на срок не более 30 дней (в отдельных местностях до 60 дней). ЧП вводится указом Президента Украины и в течении двух дней утверждается решением ВРУ. Указ Президента вступает в силу только после утверждения его ВРУ. ЧП может быть отменен раньше срока, на который он вводится. Инициатором может быть Президент и ВРУ.

Военное командование обеспечивает проведение мероприятий правового режима ЧП совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления. К военному командованию относится: руководство Национальной гвардии, СБУ, военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний на всем протяжении времени ЧП. Указом Президента, органам, организовывающим управление на соответствующей территории, могут быть даны дополнительные полномочия (областные и районные государственные администрации).

Могут ограничиваться действие нормативно-правовых актов местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, касающиеся прав и свобод человека (но не основоположных прав и свобод, предусмотренных международными правовыми актами и Конституцией Украины).

Указом президента могут вводиться:

• Особый порядок въезда и выезда, ограничение свободы передвижения на территории, где вводится ЧП.

• Ограничение движения транспорта, их осмотр.

• Усиление охраны общественного порядка

• Запрет на массовые акции

• Запрет забастовок

• Принудительное отчуждение или изъятие имущества юридических и физических лиц.

Из дополнительных ограничений могут применяться:

• Установление карантина и проведение других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий.

• Внедрение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости (в том числе туалетной бумаги и гречки).

• Мобилизация и использование ресурсов предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности, переориентация их на производство необходимой во время ЧП продукции.

• Изменение режима работ предприятий.

• Комендантский час (ограничение пребывания на улицах)

• Особенности распространения информационных материалов, способных дестабилизировать ситуацию, особенности передачи информации через интернет, регулирование работы теле, радио центров.

Во время ЧП запрещается проведение выборов.

Могут вводиться и более жесткие ограничения – например запрет реализации алкогольных напитков, что может сделать страдания граждан сидящих на карантине невыносимыми.

Правосудие в условиях чрезвычайного положения продолжает осуществляться судами, созданными в соответствии с Конституцией Украины (т.е. ныне действующими судами). Как это будет в реальности только предстоит понять. Сейчас, например, судьи одного из николаевских судов в полном составе ушли в отпуск и любое исковое заявление поданное в суд, даже не распределяется на судью в связи с их отсутствием. Т.е. фактически приостановлено совершение правосудия в отдельно взятом суде.

Детализация применяемых ограничений будет в указе Президента Украины.

Опыт Китайской Народной Республики, остановившей распространение вируса авторитарными, силовыми методами показывает, что самосознания и ответственности граждан недостаточно для борьбы с пандемией. Нужна и помощь палки.