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Итак, что у нас творилось в информационном пространстве последние недели:
Начнем с короткой аналитики по общественному мнению и интересу людей к той или иной теме, связанной с пандемией: (цифры в мировом масштабе)
Падение спроса на "проживание и отели: -38%
Падение спроса на "авиаперелеты" -31%
Падение спроса "прокат автомобилей" -32%
Рост: Новости и СМИ +5%
Правительство +20%
Доставка еды +7%
Социальные сети +9%
Активно растут веб-конференции и доставка продуктов.
Теперь подробнее. Туризм:
Booking.com - падение суточного трафика по сравнению с февралем с 620к (17.02) до 356к (14.03) посетителей в сутки.
Посещаемость приложения Airbnb упала на 43%
Hotels.com потерям органический трафик увеличила на 2% платный трафик, тем самым создав увеличение конкуренции на падающем рынке.
Так как международные авиаперелеты закрыты и продолжают закрываться, растет конкуренция на внутренних перелетах внутри стран. Авиакомпании стремительно уходят в платный трафик через Google Ads, в некоторых регионах увеличивая его с 7% до 54% от общего трафика сайта.
Еще 9 марта Dow (Фондовый рынок США) уже потерял более 2000 пунктов. А 16 марта на 3000 пунктов.
FTSE 100 (Великобритания) упал на 30%. Последний раз такое было в 1998 году, 22 года назад. И это реальный серьезный обвал фондового рынка.
Так как в том же Hong Kong вспышка началась намного раньше, чем в других регионах, то можно предположить, что ожидает Европу и США в отношении падения целого направления туризма. Hong Kong потерял с начала пандемии 43%. Италия, в которой карантин начался позже потеряла 31%, Франция 22%, Германия 17%, США 14%. Поэтому для этих регионов - это еще не предел.
Туристическая компания Expedia показывает падение стоимости акций в 55%, в то время как Netflix - 34% роста.
Amazon показывает рост на 10%, а Disney падение на 25%.
По Google Trends спрос на "онлайн курсы" вырос в несколько раз.
А в это время в Украине
- таксисты без работы, без денег и автомобилями на стоянке.
- многие уезжают домой, съезжая с арендованных квартир и комнат.
- крупные производственные предприятия, работающие на экспорт накапливают продукцию без возможности вывезти.
- вся HoReCa трещит по швам и вынуждена переходить на доставку. Многие уволены или переведены на меньшую оплату для работы удаленно.
- компании, связанные с оффлайн рынком, сьезжают из офисов в меньшие или по домам
- бюджет готовится к недополучению налогов уже в следующем квартале из-за низкой активности бизнеса.
- накапливаются долги по коммунальным платежам.
В то же время в интернете ходит огромное количество фейковых новостей, которые еще больше будоражат пользователя. Такие как фотография вагона-цистерны с надписью "Covid-19", якобы новая вспышка в Китае хантавируса, про 500 львов в России, про астероид судного дня, военное положение в США, про эффективность гидроксихлорохина от Трампа или Ремдесивира, 100 долларов от StarBucks, о падении спроса на пиво Corona и много чего еще интересного и ложного гуляет по просторам интернета.
Всем терпения, спокойствия и веры. Новый кризис - это как и в прошлом, новые возможности и необходимость поменяться.
|
Евгений ВасиленкоБлоггер
|Специалист в онлайн репутации
|
Коронавирус в интернете
856
|
Евгений ВасиленкоБлоггер
|Специалист в онлайн репутации
Итак, что у нас творилось в информационном пространстве последние недели:
Начнем с короткой аналитики по общественному мнению и интересу людей к той или иной теме, связанной с пандемией: (цифры в мировом масштабе)
Падение спроса на "проживание и отели: -38%
Падение спроса на "авиаперелеты" -31%
Падение спроса "прокат автомобилей" -32%
Рост: Новости и СМИ +5%
Правительство +20%
Доставка еды +7%
Социальные сети +9%
Активно растут веб-конференции и доставка продуктов.
Теперь подробнее. Туризм:
Booking.com - падение суточного трафика по сравнению с февралем с 620к (17.02) до 356к (14.03) посетителей в сутки.
Посещаемость приложения Airbnb упала на 43%
Hotels.com потерям органический трафик увеличила на 2% платный трафик, тем самым создав увеличение конкуренции на падающем рынке.
Так как международные авиаперелеты закрыты и продолжают закрываться, растет конкуренция на внутренних перелетах внутри стран. Авиакомпании стремительно уходят в платный трафик через Google Ads, в некоторых регионах увеличивая его с 7% до 54% от общего трафика сайта.
Еще 9 марта Dow (Фондовый рынок США) уже потерял более 2000 пунктов. А 16 марта на 3000 пунктов.
FTSE 100 (Великобритания) упал на 30%. Последний раз такое было в 1998 году, 22 года назад. И это реальный серьезный обвал фондового рынка.
Так как в том же Hong Kong вспышка началась намного раньше, чем в других регионах, то можно предположить, что ожидает Европу и США в отношении падения целого направления туризма. Hong Kong потерял с начала пандемии 43%. Италия, в которой карантин начался позже потеряла 31%, Франция 22%, Германия 17%, США 14%. Поэтому для этих регионов - это еще не предел.
Туристическая компания Expedia показывает падение стоимости акций в 55%, в то время как Netflix - 34% роста.
Amazon показывает рост на 10%, а Disney падение на 25%.
По Google Trends спрос на "онлайн курсы" вырос в несколько раз.
А в это время в Украине
- таксисты без работы, без денег и автомобилями на стоянке.
- многие уезжают домой, съезжая с арендованных квартир и комнат.
- крупные производственные предприятия, работающие на экспорт накапливают продукцию без возможности вывезти.
- вся HoReCa трещит по швам и вынуждена переходить на доставку. Многие уволены или переведены на меньшую оплату для работы удаленно.
- компании, связанные с оффлайн рынком, сьезжают из офисов в меньшие или по домам
- бюджет готовится к недополучению налогов уже в следующем квартале из-за низкой активности бизнеса.
- накапливаются долги по коммунальным платежам.
В то же время в интернете ходит огромное количество фейковых новостей, которые еще больше будоражат пользователя. Такие как фотография вагона-цистерны с надписью "Covid-19", якобы новая вспышка в Китае хантавируса, про 500 львов в России, про астероид судного дня, военное положение в США, про эффективность гидроксихлорохина от Трампа или Ремдесивира, 100 долларов от StarBucks, о падении спроса на пиво Corona и много чего еще интересного и ложного гуляет по просторам интернета.
Всем терпения, спокойствия и веры. Новый кризис - это как и в прошлом, новые возможности и необходимость поменяться.
|
Коронавирус в интернете
856