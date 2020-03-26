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Вітаємо всіх, для кого є різниця! І всіх інших ми теж вітаємо.
У жовтні 1347 року до сицилійський порту Мессіна прибуло кілька генуезьких галер, завантажених спеціями, з Криму. Разом зі спеціями вони привезли до Західної Європи чуму, яка за кілька років знищила, за різними підрахунками, від 30% до 60% населення континенту і увійшла в історію під назвою Чорна смерть. Тодішня пандемія чуми - хвороба вирувала не тільки в Європі, - постраждали Китай, Індія, Середня Азія, Близький Схід, Північна Африка, залишила незгладимий слід в історії, наклавши відбиток на економіку, психологію, культуру і навіть генетичний склад населення.
11 березня 1918 року у форті Райлі американського штату Канзас був зафіксований перший смертельний випадок від невідомої хвороби, а кількість хворих з аналогічними симптомами досягла близько сотні чоловік. За однією з версій - це був перший зареєстрований випадок смерті від «іспанки». Пандемія «іспанського грипу», що за 18 місяців охопила третину людства і довгий час неправильно визначалась, призвела до загибелі близько 50 мільйонів чоловік, більше, ніж Перша Світова війни і будь-яка інша епідемія в історії людства.
Сьогодні світ та вже і Україна знаходяться у стані пандемії нової хвороби – так званого коронавірусу COVID-19, який, звісно, і близько не такий страшний як чума та «іспанський» грип, але несе чималу загрозу, особливо людям похилого віку. Отже, давайте поговоримо про те, які засоби боротьби з ним застосовує людство і Україна і на що нам всім слід чекати?
У місті Ухань, з якого почалась ця нова хвороба з січня було запроваджено надзвичайні карантинні заходи – люди під загрозою покарання змушенні були знаходитися вдома, та без крайньої потреби не мали права полишати домівки. Було заборонено всі масові заходи, всі крамниці та інші комерційні заклади, крім продуктових та медичних було закрито, рух громадського транспорту взагалі було припинено (). В результаті не відразу, а десь з початку березня рівень захворювання а, відповідно, і смертей пішов на спад. 18 березня в Ухані вперше не було зафіксовано жодного нового випадку захворювання на COVID-19.
Жорсткі обмежувальні заходи запроваджують європейські країни, куди зараз перемістився епіцентр епідемії. В Італії, яка найбільше в Європі страждає від коронавірусу, закрито майже все, люди сидять по домівках, а якщо ти виходиш з дому, ти повинен заповнювати папірець, на якому вказати, з якою метою ти опинився за межами домівки. Якщо в якості мети, наприклад, вказано робота, то це можуть перевірити поліцейські, які посилено патрулюють вулиці італійських міст. Якщо ти збрехав, на тебе чекає чималий штраф. Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія та багато інших країн Європи поступово запроваджують подібні заходи.
З 12 березня в Україні почали запроваджувати карантинні обмеження – припинено навчання у школах та вищах, а з 17 березня ці заходи значно посилилися: було закрито всі метрополітени країни, закриті кордони для іноземців, зупинені міжнародні та міжміські авіа, авто та залізничні пасажирські перевезення, закриті розважальні заклади, фітнес-клуби та тренажерні зали, всі магазини, крім продуктових та аптек; введено обмеження на масові збори людей кількістю понад 10 осіб. У громадському міському транспорті можна перевозити одночасно також не більше 10 осіб. Ресторани та кафе можуть працювати виключно на доставку їжі. Крім того, Київ, а, слідом за ним і інші міста, зокрема, Миколаїв, запроваджують ще жорсткіші заходи – до громадського транспорту відтепер без захисних масок не можна!
І тут слід зазначити, що далеко не всі ті, хто має виконувати карантинні заходи їх виконують. Не всі заклади громадського харчування перейшли на роботу виключно на доставку, деякі крамниці, які аж ніяк не можна віднести до продуктових продовжують працювати. Зокрема, продовжує працювати велика мережа будівельних супермаркетів «Епіцентр», хоча там і вимірюють температуру на вході правда, не зрозуміло, яким чином це завадить передачу вірусу від носіїв, які не мають симптомів? А люди похилого віку – ті, які у разі зараження ризикують найбільше – вперто продовжують мандрувати вулицями по своїх справах. І, поки що, кількість хворих та кількість померлих в Україні, порівняно із іншими країнами мізерна, але люди розумні усвідомлюють, що хвиля захворювання в Україні – це питання часу і, не такого вже і великого часу. Бо від початку розповсюдження хвороби із заражених країн до України повернулося сотні тисяч українців і вони продовжують повертатися тисячами, тепер вже за допомогою держави. І чимало з них, це можна сказати майже впевнено, є носіями вірусу, не маючи жодних ознак хвороби. Але, якщо хворих одночасно буде забагато, якщо хвиля буде у вигляді цунамі, то українська система охорони здоров’я не витримає такого навантаження. Просто немає такої кількості необхідного обладнання і його нема де взяти ні за які гроші. А, навіть, якщо б і було обладнання стільки, скільки треба, немає такої кількості лікарів та медичних працівників – їх неможливо приготувати та навчити за два чи три тижні. І, нагадаю, вакцини чи спеціальних ліків проти цієї нової зарази ще не вигадали і не виготовляють а лише тестують перші експериментальні зразки. А, оскільки хвороба нова, ніхто нею ще не хворів, то і колективного імунітету проти неї немає і ніщо не зупиняє її розповсюдження. Отже, що робити у цій ситуації? Схоже на те, що людство винайшло відповідь на це питання вже давно.
Під час пандемії чуми у 14 столітті люди не знали що спричиняло та передавало ту страшну хворобу, а медицина була, фактично, відсутня як така. Але вони помітили, що люди, які не контактували з хворими, самі не хворіли. Крім того, вони помітили, що якщо людей, які потенційно можуть бути хворими, але поки що не мають проявів хвороби, ізолювати на певний час і вони за цей час не захворіють, то вони напевно, вже не захворіють самі і нікого не заразять. Саме тому влада Венеції, наприклад, всіх іноземних купців, які прибували до їх міста, розміщали на 40-денну ізоляцію на один з віддалених островів. Quaranta giorni – сорок днів – так це звучало італійською і саме звідти має походження термін «карантин». Отже, карантин – це самий простий і дуже ефективний спосіб припинення розповсюдження будь якої інфекційної хвороби. Хвороба передається від людини до людина і якщо розірвати цей ланцюг, її можна зупинити. Але карантин лише тоді ефективний, коли його дотримуються всі, кого він стосується, без виключень. Бо, якщо там будуть якісь виключення, то ці виключення стануть тими шпаринками, через які хвороба вирветься на волю.
Отже, які висновки можемо зробити зараз.
Висновок першій – так, всі ці заходи створюють всім нам надзвичайні незручності – ламається весь спосіб життя, до якого ми всі звикли, закриття метро та обмеження кількості перевезення пасажирів створили у всіх великих містах справжній транспортний колапс – люди змушені чекати годинами та стояти у довжелезних чергах аби уїхати у потрібному їм напрямі, а в Миколаєві, наприклад, на другий день обмежень маршруток стало дуже мало, а на водія трамвая напали;
Висновок другий – всі ці карантинні обмеження – це поки що не дуже помітно - але це вже почалося – завдадуть страшного удару по, і без того, кволій українській економіці. Бо економіка це, перед усім, - люди. Це люди, які працюють, вони виробляють якийсь продукт, продають його, за це живуть, з цього сплачують податки. А якщо ти не можеш продавати свій продукт, бо він потрапляє під карантині обмеження, чи просто не можеш доїхати до роботи, бо далеко не всю роботу можна виконувати дистанційно, то не буде ніякого продукту, не буде заробітку, не буде бюджету – і так далі можна будувати цей прикрий ланцюжок;
Висновок четвертий – якщо в Україні почнеться серйозний спалах, то трьома тижнями обмеження не закінчяться. Пам’ятаєте, я сказав, що в Ухані 18 березня вперше не зареєстровано жодного випадку захворювання? Так ось, китайці говорять про те, що скасують карантин не раніше як через два тижні після останнього зареєстрованого випадку хвороби. А у нас, на відміну від Китаю, все тільки починається. Отже, дуже вірогідно, що все це – надовго і слід до цього готуватися та звикати, як би це не було важко;
Висновок п’ятий і він обнадійливий – досвід того ж Китаю показує, що жорсткі карантинні заходи є ефективними і, поки що, єдиними дієвими способами боротьби з катастрофічним перебігом цієї хвороби;
Висновок шостий і останній на сьогодні. Ми всі стоїмо на порозі, ні не правильно – ми всі вже увійшли у чергове величезне випробування. Наше життя вже дуже сильно змінилося у не найкращу сторону – і це лише початок. Слід бути готовими до цього. І від поведінки кожного з нас залежіть те, скільки ми понесемо жертв у цій новій війні, скільки інших втрат зазнаємо на ній та як швидко оговтаємося після її закінчення. І ніхто, насправді, не знає коли все це закінчіться.
Ось такі собі висновки у нас сьогодні.
Далі буде.
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх, для кого є різниця! І всіх інших ми теж вітаємо.
У жовтні 1347 року до сицилійський порту Мессіна прибуло кілька генуезьких галер, завантажених спеціями, з Криму. Разом зі спеціями вони привезли до Західної Європи чуму, яка за кілька років знищила, за різними підрахунками, від 30% до 60% населення континенту і увійшла в історію під назвою Чорна смерть. Тодішня пандемія чуми - хвороба вирувала не тільки в Європі, - постраждали Китай, Індія, Середня Азія, Близький Схід, Північна Африка, залишила незгладимий слід в історії, наклавши відбиток на економіку, психологію, культуру і навіть генетичний склад населення.
11 березня 1918 року у форті Райлі американського штату Канзас був зафіксований перший смертельний випадок від невідомої хвороби, а кількість хворих з аналогічними симптомами досягла близько сотні чоловік. За однією з версій - це був перший зареєстрований випадок смерті від «іспанки». Пандемія «іспанського грипу», що за 18 місяців охопила третину людства і довгий час неправильно визначалась, призвела до загибелі близько 50 мільйонів чоловік, більше, ніж Перша Світова війни і будь-яка інша епідемія в історії людства.
Сьогодні світ та вже і Україна знаходяться у стані пандемії нової хвороби – так званого коронавірусу COVID-19, який, звісно, і близько не такий страшний як чума та «іспанський» грип, але несе чималу загрозу, особливо людям похилого віку. Отже, давайте поговоримо про те, які засоби боротьби з ним застосовує людство і Україна і на що нам всім слід чекати?
У місті Ухань, з якого почалась ця нова хвороба з січня було запроваджено надзвичайні карантинні заходи – люди під загрозою покарання змушенні були знаходитися вдома, та без крайньої потреби не мали права полишати домівки. Було заборонено всі масові заходи, всі крамниці та інші комерційні заклади, крім продуктових та медичних було закрито, рух громадського транспорту взагалі було припинено (). В результаті не відразу, а десь з початку березня рівень захворювання а, відповідно, і смертей пішов на спад. 18 березня в Ухані вперше не було зафіксовано жодного нового випадку захворювання на COVID-19.
Жорсткі обмежувальні заходи запроваджують європейські країни, куди зараз перемістився епіцентр епідемії. В Італії, яка найбільше в Європі страждає від коронавірусу, закрито майже все, люди сидять по домівках, а якщо ти виходиш з дому, ти повинен заповнювати папірець, на якому вказати, з якою метою ти опинився за межами домівки. Якщо в якості мети, наприклад, вказано робота, то це можуть перевірити поліцейські, які посилено патрулюють вулиці італійських міст. Якщо ти збрехав, на тебе чекає чималий штраф. Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія та багато інших країн Європи поступово запроваджують подібні заходи.
З 12 березня в Україні почали запроваджувати карантинні обмеження – припинено навчання у школах та вищах, а з 17 березня ці заходи значно посилилися: було закрито всі метрополітени країни, закриті кордони для іноземців, зупинені міжнародні та міжміські авіа, авто та залізничні пасажирські перевезення, закриті розважальні заклади, фітнес-клуби та тренажерні зали, всі магазини, крім продуктових та аптек; введено обмеження на масові збори людей кількістю понад 10 осіб. У громадському міському транспорті можна перевозити одночасно також не більше 10 осіб. Ресторани та кафе можуть працювати виключно на доставку їжі. Крім того, Київ, а, слідом за ним і інші міста, зокрема, Миколаїв, запроваджують ще жорсткіші заходи – до громадського транспорту відтепер без захисних масок не можна!
І тут слід зазначити, що далеко не всі ті, хто має виконувати карантинні заходи їх виконують. Не всі заклади громадського харчування перейшли на роботу виключно на доставку, деякі крамниці, які аж ніяк не можна віднести до продуктових продовжують працювати. Зокрема, продовжує працювати велика мережа будівельних супермаркетів «Епіцентр», хоча там і вимірюють температуру на вході правда, не зрозуміло, яким чином це завадить передачу вірусу від носіїв, які не мають симптомів? А люди похилого віку – ті, які у разі зараження ризикують найбільше – вперто продовжують мандрувати вулицями по своїх справах. І, поки що, кількість хворих та кількість померлих в Україні, порівняно із іншими країнами мізерна, але люди розумні усвідомлюють, що хвиля захворювання в Україні – це питання часу і, не такого вже і великого часу. Бо від початку розповсюдження хвороби із заражених країн до України повернулося сотні тисяч українців і вони продовжують повертатися тисячами, тепер вже за допомогою держави. І чимало з них, це можна сказати майже впевнено, є носіями вірусу, не маючи жодних ознак хвороби. Але, якщо хворих одночасно буде забагато, якщо хвиля буде у вигляді цунамі, то українська система охорони здоров’я не витримає такого навантаження. Просто немає такої кількості необхідного обладнання і його нема де взяти ні за які гроші. А, навіть, якщо б і було обладнання стільки, скільки треба, немає такої кількості лікарів та медичних працівників – їх неможливо приготувати та навчити за два чи три тижні. І, нагадаю, вакцини чи спеціальних ліків проти цієї нової зарази ще не вигадали і не виготовляють а лише тестують перші експериментальні зразки. А, оскільки хвороба нова, ніхто нею ще не хворів, то і колективного імунітету проти неї немає і ніщо не зупиняє її розповсюдження. Отже, що робити у цій ситуації? Схоже на те, що людство винайшло відповідь на це питання вже давно.
Під час пандемії чуми у 14 столітті люди не знали що спричиняло та передавало ту страшну хворобу, а медицина була, фактично, відсутня як така. Але вони помітили, що люди, які не контактували з хворими, самі не хворіли. Крім того, вони помітили, що якщо людей, які потенційно можуть бути хворими, але поки що не мають проявів хвороби, ізолювати на певний час і вони за цей час не захворіють, то вони напевно, вже не захворіють самі і нікого не заразять. Саме тому влада Венеції, наприклад, всіх іноземних купців, які прибували до їх міста, розміщали на 40-денну ізоляцію на один з віддалених островів. Quaranta giorni – сорок днів – так це звучало італійською і саме звідти має походження термін «карантин». Отже, карантин – це самий простий і дуже ефективний спосіб припинення розповсюдження будь якої інфекційної хвороби. Хвороба передається від людини до людина і якщо розірвати цей ланцюг, її можна зупинити. Але карантин лише тоді ефективний, коли його дотримуються всі, кого він стосується, без виключень. Бо, якщо там будуть якісь виключення, то ці виключення стануть тими шпаринками, через які хвороба вирветься на волю.
Отже, які висновки можемо зробити зараз.
Висновок першій – так, всі ці заходи створюють всім нам надзвичайні незручності – ламається весь спосіб життя, до якого ми всі звикли, закриття метро та обмеження кількості перевезення пасажирів створили у всіх великих містах справжній транспортний колапс – люди змушені чекати годинами та стояти у довжелезних чергах аби уїхати у потрібному їм напрямі, а в Миколаєві, наприклад, на другий день обмежень маршруток стало дуже мало, а на водія трамвая напали;
Висновок другий – всі ці карантинні обмеження – це поки що не дуже помітно - але це вже почалося – завдадуть страшного удару по, і без того, кволій українській економіці. Бо економіка це, перед усім, - люди. Це люди, які працюють, вони виробляють якийсь продукт, продають його, за це живуть, з цього сплачують податки. А якщо ти не можеш продавати свій продукт, бо він потрапляє під карантині обмеження, чи просто не можеш доїхати до роботи, бо далеко не всю роботу можна виконувати дистанційно, то не буде ніякого продукту, не буде заробітку, не буде бюджету – і так далі можна будувати цей прикрий ланцюжок;
Висновок четвертий – якщо в Україні почнеться серйозний спалах, то трьома тижнями обмеження не закінчяться. Пам’ятаєте, я сказав, що в Ухані 18 березня вперше не зареєстровано жодного випадку захворювання? Так ось, китайці говорять про те, що скасують карантин не раніше як через два тижні після останнього зареєстрованого випадку хвороби. А у нас, на відміну від Китаю, все тільки починається. Отже, дуже вірогідно, що все це – надовго і слід до цього готуватися та звикати, як би це не було важко;
Висновок п’ятий і він обнадійливий – досвід того ж Китаю показує, що жорсткі карантинні заходи є ефективними і, поки що, єдиними дієвими способами боротьби з катастрофічним перебігом цієї хвороби;
Висновок шостий і останній на сьогодні. Ми всі стоїмо на порозі, ні не правильно – ми всі вже увійшли у чергове величезне випробування. Наше життя вже дуже сильно змінилося у не найкращу сторону – і це лише початок. Слід бути готовими до цього. І від поведінки кожного з нас залежіть те, скільки ми понесемо жертв у цій новій війні, скільки інших втрат зазнаємо на ній та як швидко оговтаємося після її закінчення. І ніхто, насправді, не знає коли все це закінчіться.
Ось такі собі висновки у нас сьогодні.
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