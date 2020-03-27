Всі наявні резерви – медицині

Останніми днями мною було підготовлено два депутатських звернення до голови Миколаївської ОДА та обласної ради щодо заходів до боротьби з корона вірусом.

Як стало відомо обласна державна адміністрація дала пропозиції на розгляд сесії обласної ради про виділення 36 млн. гривень на заходи боротьби з коронавірусом за рахунок вільних залишків обласного бюджету. На мою думку, цього вкрай мало! Це мізерна сума, якщо уявляти ситуацію із нашими лікарнями, їхнім матеріально-технічним забезпеченням, рівень зарплат медпрацівників, відсутність в аптеках області масок і антисептичних засобів.

Тому мною було запропоновано:

–здійснити аналіз та перерозподіл коштів по кожному розпоряднику обласного бюджету, переглянути фінансування ряду обласних програм (385 млн. гривень), бюджету розвитку (104 млн. гривень) та максимально направити кошти на вирішення проблем медичних закладів обласної комунальної власності і заходи по боротьбі з короновірусом;

–здійснити придбання тестів, антисептичних засобів, захисних масок для кожного жителя області;

–виділити додаткові кошти на ліки, придбання медичного обладнання для всіх лікарень обласного підпорядкування;

–мінімум в 2 рази підняти рівень заробітної плати медичним працівникам всіх закладів обласної комунальної власності, в першу чергу медикам обласної інфекційної лікарні;

–вжити заходи по наведенню елементарного санітарного порядку в населених пунктах області, особливо в обласному центрі Миколаїв.

Колегам з обласної ради я запропонувала спрямувати на заходи по боротьбі з коронавірусом кошти на здійснення депутатських повноважень. А це – півмільйона гривень у кожного депутата.

У той самий час, як область має використовувати всі резерви для боротьби з корона вірусом, особливо недоречними виглядає рішення голови обласної ради щодо купівлі імпортного позашляховика. Це викликало збурення та негативну реакцію населення області. Діяти так, коли відсутні елементарні засоби захисту населення – елементарна непорядність.

У зв’язку з цим мною запропоновано скасувати рішення обласної ради про придбання двох автомобілів та направити кошти на боротьбу з коронавірусом. В разі потреби виділити кошти на придбання автомобіля для обласної інфекційної лікарні.

Всі наявні резерви мають йти на потребу медицині.