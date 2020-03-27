В Николаевской ОГА рассказали о ситуации с коронавирусом

Статьи

Олег Покальчук о пандемии: Демократии в классическом смысле в Украине нет, поэтому ей ничего не угрожает

Осенью 2019 года социальный психолог и публицист Олег Покальчук в интервью «Укра

Евгений Руденко

В Украине объявили чрезвычайную ситуацию государственного масштаба — что это означает? Отвечаем на главные вопросы

Кабинет министров на месяц — до 24 апреля — вводит в Украине режим чрезвычайной

Новое время

Запасна влада: хто і як керуватиме державою в разі форс-мажору

В усіх країнах, де вирує епідемія COVID-19, хвороба не оминає нікого. Політики,

Олександр Радчук, спеціально для «Слово і Діло»

Віталій Герсак: «Поки я займаю посаду начальника Управління, жодних компромісів із злочинністю в регіоні не буде»

Напередодні 25 березня - дати професійного свята співробітників Служби безпеки У

Руслан Підгорний, Южная правда

Новостройка или вторичка: где лучше купить квартиру в 2020

И у новостроек, и у вторичного жилья есть много поклонников. Сделать выбор в пол

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«Свідомо знову лізу в пекло» – українська медсестра з міста Берґамо, яка поборола коронавірус

Рим – Уже місяць, як Італією вирує агресивна епідемія коронавірусу. Країна б’є с

Наталка Кудрик, Радіо Свобода

Посткарантинный мир

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 обрушила привычный образ жизни миллионов людей.

Владимир Кулагин, Lenta.ru

«Борьба с коронавирусом хуже, чем болезнь». Почему в США заговорили о катастрофических последствиях тотального карантина

В мире все активнее раздаются голоса, что нужно прекращать бороться с коронавиру

Виктория Венк, Страна.ua.

«Wow, what the hell!», или Что делает киевскую Родину-мать известной на весь мир

800 тысяч посетителей в 2019 году. До 40% из них – иностранцы. Эти цифры показыв

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, Украинская правда.

Людство зіткнулося з викликом небезпечного вірусу. Поради глави ПЦУ в час пандемії

Усе людство зіткнулося з викликом поширення небезпечного вірусу. Це дійсно велик

Глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Радіо Свобода

АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров

Компания «АТБ-Маркет» объявила о введении новых мер, которые должны обеспечить с

Наталия Агапова

Як пережити самоізоляцію та не зʼїхати з глузду — шість порад для свідомих і самотніх від соціального психолога Олега Покальчука

Мільйони людей по всьому світу змінили звичний спосіб життя, щоб запобігти пошир

Марія Жартовська, TheBabel

Дев’ять фактів про те, наскільки бідні українці

Ми думаємо, що бідність — це жебраки в метро, які неприємно пахнуть. А в Європі

BusinessViews

"Карантинні пільги" для бізнесу: якою є справжня ціна перерви на пандемію

Як держава планує допомогти бізнесу пережити коронавірус, чи будуть такі заходи

Галина Калачова, УП

Коронавірус та місцеві вибори. Як пандемія вплине на результати

Початок виборчого сезону припав на введення в Україні карантину через ускладненн

Анна Сімонян, УП

От кондиционеров до тепловентиляторов: как украинцы создают уют в доме

С наступлением весны и отключением отопления украинцы задумываются о покупке тех

НикВести

Просил 12 миллиардов у Ахметова с Коломойским, грозил Кернесу и призвал заняться сексом. О чем говорил Зе на «Свободе слова»

Сегодня президент Украины принял участие в шоу «Свобода слова» на ICTV. Там он у

Страна

ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины: «АТБ» приблизился к первой десятке

Налоговая служба Украины по итогам года обнародовала рейтинг крупнейших представ

Олег Таранко

Нескучной вам самоизоляции: рассказываем, чем занять себя дома во время карантина

11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала COVID-19 пандемией. По су

Алиса Мелик, НикВести