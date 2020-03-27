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Илья ШполянскийБлоггер
|Руководитель Николаевской областной организации Ассоциации инвалидов АТО
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|
Илья ШполянскийБлоггер
|Руководитель Николаевской областной организации Ассоциации инвалидов АТО
|
Мифы и реальность о переаттестации Национальной Полиции
3869
|
Найближчий план роботи Миколаївської філії «Українська асоціація інвалідів АТО»
3276
|
Новое слово в мужском воспитании
5894
|
К нам приехал ревизор
2802
|
Красный флаг и «георгиевская» лента отношения к памяти дедов не имеют
2779
|
Точки над І, по парку Победы и приезду президента
3571
|
Печенюшки для Николай Палыча или гром среди ясного неба...
4367
|
Кинбурн кэмп - не ок?
1764
|
О мифе про конфликт между «афганцами» и «Атошниками»
2447
|
Учасники АТО організували відпочинок для 83 дітей із Станиці-Луганської
3671
|
Ветерани АТО Миколаївської області відкривають нові підприємства
2598
|
Мер Миколаєва зустрінеться із ветеранами АТО-ООС
2712
|
Учасник АТО може отримати 50 тисяч на відкриття власного бізнесу
741
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»
4356