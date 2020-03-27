Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»

Нарешті з’явилося остаточне рішення Верховного Суду України в багаторічній судовій епопеї, що триває з 2014 року, щодо скандальної справи лісу «Маяк». І фігурантами, якої є пан Бабенко В.А., що багато років перебуває на теплій посаді Головного екологічного інспектора Миколаївської області. Пан Бабенко оскаржував Рішення Корабельного районного суду та Апеляційного суду щодо визнання незаконним відведення у приватне володіння земельної ділянки лісу «Маяк» (по вул. Мєндєлєєва, 1/40) та повернення її у власність держави. Ця ділянка була перекуплена у «впливового бізнесмена» Пеліпаса. На ній, всупереч судових заборон, вже збудовано маєточок:

В наслідок чого порушено декілька кримінальних справи. Правда МВС їх розслідувати не квапиться.

За відновлення справедливості та повернення цієї ділянки державі точилася запекла боротьба. Треба відзначити позитивну роль прокуратури, її послідовну позицію. Майданівці-активісти, з-за протестів яких й розпочалось повернення соснового урочища народу, брали участь, як «треті особи» в чисельних засідань суду, неодноразово їздили в столицю:

Нагадаємо, що справа стосується відновлення державної власності над лісом «Маяк» (соснове урочище «Жовтневе»), який знаходиться на березі П. Бугського лиману та зухвало «роздеребаненого» Миколаївською міськрадою в інтересах впливових «спритників» на протязі 2006-2012 років, незважаючи на те, що ця територія взагалі не належала місту.

Пан Бабенко В.А., начебто купив одну з діляночок у родини відомого «бізнесмена» Пеліпаса, що в свою чергу проходить у гучній кримінальній справі з іншим «бізнесменом» «Мультіком». Бабенко, у безпосередні обов’язки якого якраз входить захист лісів, схоже вирішив оселитися в урочищі на берегу лиману, мабуть що б особисто цілодобово його вартувати? А ринкова вартість порожньої ділянки (по матеріалам інших справ) там складає 20 – 30 тис. доларів США.

15.08.2016 року районний суд вже повертав ділянку у власність Держави. 09.11.2016 року Апеляційний суд підтримав це рішення.

Але 06.09.2017 року Вищій спеціалізований суд України, незважаючи на присутність активістів, незвичайно довго мусолив процес, в ході цього дивним чином міняв свій склад, а потім, з явними ознаками упередженості, нарешті прийняв «хитре» рішення про відправку справи на новий розгляд у суд першої інстанції. Цікаво, що сумнівів щодо того, що земля відводилась незаконно навіть не виникло. Виникла процесуальна «зачіпка» щодо терміну позовної заяви прокуратури. Касацію подав Бабенко спільно з Пеліпас.

Боротьба за відновлення справедливості продовжилася і 04.02.2019 року Корабельний районний суд повторно визнав незаконним відведення у приватну власність ділянки за адресою: вул. Мєндєлєєва, 1/40 та повернув її Державі.

В тому ж 2019 році розгляд продовжується в апеляції. Бабенко-Пеліпас намагалися усіляко затягнути справу.

І от в 2020 році нарешті, вже остаточне рішення судової влади, а саме Верховного Суду, на користь громади. Приватизацію ділянки лісу визнано незаконною і постановлено повернути у власність держави:

Тепер справа добитися судового рішення на знесення незаконного маєтку та компенсації заподіяної шкоди.

Наразі, за майже 6 років важкої боротьби, в наслідок протестів, навіть сутичок, сотень судових засідань, з восьми десятків ділянок розданих у лісі, вже остаточно повернуто Державі вже більше пів сотні наділів. Головне, активісти у 2016 році домоглися визнання у Верховному суді України незаконності володінням родиною Пеліпас однієї з ділянок у сосновому урочище. А це вже є судовою практикою вищого суддівського органу і мабуть саме це не дало касаційному суду зухвало прийняти рішення повністю на користь Бабенка.

Прикметно. Всупереч судовій забороні впливовий чиновник Бабенко та дехто інши зухвало будували маєточки. Порушувалось кримінальне провадження 18.06.2015 за № 42015150020000027.

На протязі 2015-2016 року впливовий чиновник Бабенко, знов таки всупереч судовій забороні, чотири рази подає до Державної архітектурно-будівельної інспекції декларацію на введення в експлуатацію житлового будинку, але отримує відмови. 02.09.2016 року, вже після рішення суду першої інстанції, реєстраційна служба Миколаївського міського управління юстиції реєструє Бабенко право власності на нерухоме майно на ділянці, що повернута у власність Держави. Цікаво, що до реєстраційної служби, надано «як підтвердження», декларацію, яка має номер декларації 2013 року, що подавалась у ДАБІ з формулюванням «на початок будівельних робіт», а не на «ввід в експлуатацію». Відповідно до листа Прокуратури Миколаївської області (від 26.01.2017 року віх. № 05-4-17) вказується, що 25.01.2017 року Миколаївською місцевою прокуратурою № 2 розпочато кримінальне провадження за фактом використання завідомо підробленого документу шляхом реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності Бабенка В.А. на житловий будинок в урочищі «Жовтневе», за ч. 4 ст. 358 КК України.