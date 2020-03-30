Чума обом домам! Або коронавірус…

Вітаємо всіх президентів!

Отже, світ та Україна все більше і більше занурюються у світову пандемію короновірусу. Кількість хворих та померлих у всьому світові, крім Китаю, стрімко збільшується. Захворів прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, декілька народних депутатів України. Хворі з’являються і в українських регіонах, їх кількість, на момент, коли готується цей матеріал, вже вимірюється сотнями, а коли ви його побачите, почуєте або прочитаєте змінитися у ще більшу сторону. Поки що їх відносно Європи небагато, але динаміка розвитку подій не залишає жодної надії – хвиля буде величезна, ми лише на початку вибуху. Уряд оголосив надзвичайну ситуацію на всій території України та продовжив дію карантину до 24 квітня, зазначивши, що надзвичайна ситуація це не надзвичайний стан. Крім того, Україна з вечора п’ятниці, 27 березня закрила державний кордон для всіх пасажирських перевезень, хоча за останні два тижні загалом до України повернулося сотні тисяч українців. Крім того, нарешті, в Україні з’явилась якась кількість захисного обладнання для лікарів, експрес-тести, які не точні та ПЛР-тести, які точні. Їх привезли з Китаю та розподілили по українських областях. Але, не дивлячись на заспокійливі заяви Зеленського та Шмигаля, мусимо констатувати, що Україна виявилась зовсім не готова до пандемії короновірусу. І це не мої думки, не чиїсь домисли, про це прямо говорить ніхто інший, як міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець.

В принципі, всі щось, десь так і думали. Дивлячись на колапс медичних систем Італії та Іспанії, мало хто сподівався, що українська медична система виявиться більш міцною – Україна не сама багата країна світу та Європи. Але, чесно кажучи, мало хто думав, що буде настільки погано. А те, що наша медична система не готова свідчить забагато цифр та фактів. Тут – і брак засобів захисту для лікарів – в Тернопільській області захворіло кілька лікарів, бо не мали ніяких таких засобів взагалі. Не кажу про всіх інших. Тут і відсутність алгоритму дій, або його застосування на практиці. Не зовсім зрозуміло, чим займався Уряд, Міністерство охорони здоров’я, спостерігаючи за тим, як епідемія все ближче та ближче наближається до українських кордонів. Бо очевидно, що неготовність є не лише наслідком загальної слабкості медичної системи, а й ще того, що не готувалися, не робили ніяких превентивних заходів і втратили найдорогоцінніше – час.

Але дещо для пом’якшення удару, нехай із запізненням, робиться – запроваджується карантин – на сьогодні це найбільш ефективний засіб перешкоджання розповсюдження хвороби. Нехай і з запізненням, почалось постачання систем захисту, тестування та лікування – апаратів штучної вентиляції легень – ШВЛ, тощо. І тут дуже важливим є координація всіх представників влади та розуміння цих дій суспільством. Від цього залежить сприйняття або не сприйняття суспільством дій влади, спокій та стабільність. Бо, як не буде стабільної ситуації – ніякий карантин не допоможе. І саме тому волоси стають дибки, коли спостерігаєш за тим, які дві гілки влади у Миколаївській області – державної та виконавчої, в особі Голови обласної державної адміністрації Олександра Стадніка та представницької, та, якщо так можна сказати – законодавчої, в особі Голови Миколаївської обласної ради Вікторії Москаленко, «координують» свої дії. Нагадаю, минулого року Олександр Васильович разом з певними депутатами обласної ради намагався Вікторію Вікторівну змістити з посади. Спроба, кілька спроб не вдалися. Ще тоді я казав, що цей вогонь протистояння не згасне, а тлітиме і за першої нагоди спалахне з новою силою. Так і сталося. З початку Олександр Стаднік, який зі два тижні був відсутній у публічному просторі, навіть тоді, коли той, чиї інтереси він представляє, знімав відоси про боротьбу з коронавірусом повним ходом, а потім з’явився в тому самому просторі і у відповідь на звинувачення голови облради у тому, що область не готова до зустрічі епідемії, відповів, що Москаленко не володіє інформацією. Натомість Вікторія Вікторівна, дотримуючись карантину, спілкувалась то з балкону, то з кухні, та пропонувала об’єднуватися. А потім зав’язалася боротьба за бюджет. Вірніше, за його перерозподіл. ОДА вносила одні пропозиції, в яких були, крім боротьби з коронавірусом чимало інших напрямів, а голова облради наполягала на тому, щоб кошти виділялися виключно на боротьбу з епідемією. Були спроби зібрати бюджетну комісію, безуспішні, із звинуваченнями у диверсії, був брифінг Москаленко, на який, як метеор яскравий, вривався Федір Барна, за яким, напевно, навічно залишиться репутація «людини – скандалу», і робив заяви, які мені не хочеться повторювати, краще подивитися та послухати самому, благо є відео, і, зрештою, було скликано позачергову сесію на п’ятницю. Депутатське зібрання вийшло надбурхливим, всі представники виконавчої влади залишили сесію, лунали звинувачення в узурпації влади та голоси відчаю від фахівців і, як вишенька на тортик – ствердження про те, хто тут, в області, є влада. В решті-решт, обласна рада прийняла правки до бюджету в редакції Москаленко та тих депутатів, які її підтримують. В цьому рішенні є гроші на придбання апаратів ШВЛ, іншого обладнання, доплати медикам, їх безкоштовне транспортування, захисні засоби для поліції, тощо.

Я не знаю, як далі будуть розвиватися події і що робитиме Стаднік, який отримав чергову нищівну поразку від Москаленко. Але, не дуже веселе враження складається, коли дивишся на все це. Ми розуміємо, що зараз критичний момент. Ми розуміємо, що жертви будуть, вони вже є, але їх кількість можна зменшити. І зробити це можуть ті, кому ми на виборах делегували такі повноваження, надали їм ресурси – владні, фінансові, кому ми довірилися. І коли бачиш, як дві гілки влади, замість того, щоб у критичний момент діяти разом та злагоджено, відкинувши протиріччя, хоча б на час подолання кризи, сваряться між собою буквально у прямому ефірі, то хочеться як герой Шекспіра сказати їм: Чума обом домам! Ну, або коронавірус, відповідно до моменту. Припинить це негайно! Бо не простять вам ані люди, ані Бог!

І ще хочеться додати. У 2014 році ситуація була схожа – російська навала, криза, небезпека. І виконавчу владу тоді представляли люди політична орієнтація яких була, скажемо так, зовсім інша, ніж політична орієнтація більшості тодішньої обласної ради. Але вони працювали разом. І обласна рада приймала всі правильні рішення і це більшою мірою залежало від представників саме виконавчої влади, хоча ресурсів тоді було незрівнянно менше. Але це ж вміти треба. А як не вмієш – то не вмієш.

Епідемію у світі ще не подолано, схоже, вона ще не вийшла на найвищий рівень. Але наслідки вже є. Економіка світу та окремих країн зазнає втрат. І слід розуміти – найслабкіші економіки постраждають найбільше – і наша економіка серед таких, це правда. Вже зараз Кабінет Міністрів пропонує секвестр державного бюджету, збільшення дефіциту в чотири рази до 202 міллиардів гривень. Під ніж хочуть пустити кіно, культуру, фонд регіонального розвитку і ще багато чого. Але слід пам’ятати всім, що причина бюджетної катастрофи – не коронавірус, вже у січні, коли про карантин ніхто нічого не казав, бюджетна недоїмка була під 20%. А коронавірус може посилити ефект від непрофесійного управління країною до неймовірних розмірів. А у всьому світі вже скасовуються або переносяться національні та міжнародні спортивні змагання, в тому числі – Олімпіада в Токіо. Всі, крім білоруського футбольного чемпіонату, бо в Білорусії є національні ліки – Лукашенко, алкоголь, сауна і трактор.

А якщо серйозно, враховуючи все, що відбувається, майже все залежіть від нас самих. Дотримання карантинних заходів – тримати дистанцію між людьми, обмеження контактів до мінімально необхідного, допомога літнім людям.

Намагайтеся не захворіти!

За цим кланяюся, зустрінемось!