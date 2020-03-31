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Відбудова дистанційного навчання з фактичного нуля в Україні, що здійснюється в екстремальних епідеміологічних умовах, катастрофічно б'є по якості освіти і доступності до неї, особливо в сільській місцевості, водночас розмиваючи тривалість навчального 2019-2020 навчального року до мрійливо-вигаданого, але припустимо затяжного етапу. Будьмо реалістами: те, що ми бачимо, тільки зовні схоже на дистанційну освіту.
На жаль, є прогалини в дошкіллі та початковій школі, але про ці рівні освіти сьогодні мало згадують в силу різних причин. Проте рівень керованості та самостійності середньої та старшої школи, як і профтехосвіти, сьогодні значно відстають від компетентностей і мотивації здобувачів вищої освіти. А це означає головне: ЗНО знань варто перекривати ЗНО компетентностей, як це було альтернативно рекомендовано нашим комітетом роками раніше. Крім того, має відбутися обіцяна реформа системи тестувань, а в нинішніх умовах - варто надати право закладам фахової передвищої освіти та вищої освіти набирати студентів на І курс з іншою шкалою балів чи за своїми тестами, як це колись було в НУ "КМА". Звісно, не забуваймо про молодь з окупованих територій, військовослужбовців, вимушено переміщених осіб, заробітчан, які готові залишатися в Україні, щоб навчатися, працювати, зміцнювати економіку. На жаль, немає досі національної програми розвитку людського капіталу, хоча були парламентські слухання. Натомість маємо скорочення, хоч і незначне, видатків на освіту і науку.
Але скільки б не було сценаріїв розвитку глобальної ситуації, хто б не очолив відомство і хто б із футурологів не малював плани розвитку ситуації, очевидно одне: відсутність широкого діалогу з учасниками навчального процесу - освітянами, здобувачами освіти, батьківством, а також стейкхолдерами - компенсаторами безгрошів'я та комунікаторами з ринком праці, рівень вертикальної та горизонтальної взаємодії, законодавчий консерватизм зведе чимало ініціатив Міністерства освіти і науки України та частково безпорадні органи управління освітою, особливо в корупціогенних та зовсім юних ОТГ, нанівець. І навряд чи це допоможе зупинити міграцію молоді за кордон, як його нарешті відкриють.
Проблема в головному: ми досі не оцініли масштабу наслідків, які можуть насунути на поранену війною, епідемією, корупцією Україну.
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Тарас КреминьБлоггер
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Тарас КреминьБлоггер
|Народный депутат Украины
Відбудова дистанційного навчання з фактичного нуля в Україні, що здійснюється в екстремальних епідеміологічних умовах, катастрофічно б'є по якості освіти і доступності до неї, особливо в сільській місцевості, водночас розмиваючи тривалість навчального 2019-2020 навчального року до мрійливо-вигаданого, але припустимо затяжного етапу. Будьмо реалістами: те, що ми бачимо, тільки зовні схоже на дистанційну освіту.
На жаль, є прогалини в дошкіллі та початковій школі, але про ці рівні освіти сьогодні мало згадують в силу різних причин. Проте рівень керованості та самостійності середньої та старшої школи, як і профтехосвіти, сьогодні значно відстають від компетентностей і мотивації здобувачів вищої освіти. А це означає головне: ЗНО знань варто перекривати ЗНО компетентностей, як це було альтернативно рекомендовано нашим комітетом роками раніше. Крім того, має відбутися обіцяна реформа системи тестувань, а в нинішніх умовах - варто надати право закладам фахової передвищої освіти та вищої освіти набирати студентів на І курс з іншою шкалою балів чи за своїми тестами, як це колись було в НУ "КМА". Звісно, не забуваймо про молодь з окупованих територій, військовослужбовців, вимушено переміщених осіб, заробітчан, які готові залишатися в Україні, щоб навчатися, працювати, зміцнювати економіку. На жаль, немає досі національної програми розвитку людського капіталу, хоча були парламентські слухання. Натомість маємо скорочення, хоч і незначне, видатків на освіту і науку.
Але скільки б не було сценаріїв розвитку глобальної ситуації, хто б не очолив відомство і хто б із футурологів не малював плани розвитку ситуації, очевидно одне: відсутність широкого діалогу з учасниками навчального процесу - освітянами, здобувачами освіти, батьківством, а також стейкхолдерами - компенсаторами безгрошів'я та комунікаторами з ринком праці, рівень вертикальної та горизонтальної взаємодії, законодавчий консерватизм зведе чимало ініціатив Міністерства освіти і науки України та частково безпорадні органи управління освітою, особливо в корупціогенних та зовсім юних ОТГ, нанівець. І навряд чи це допоможе зупинити міграцію молоді за кордон, як його нарешті відкриють.
Проблема в головному: ми досі не оцініли масштабу наслідків, які можуть насунути на поранену війною, епідемією, корупцією Україну.
|
10 тез про обласний бюджет Миколаївщини на 2016 рік
3195
|
Африканській чумі свиней - боротьбу, горе-чиновникам - звільнення!
3488
|
#підтримуюТАКТV
2555
|
Щодо можливого замінування Кривоозерського аграрного ліцею
2509
|
Хто відповість за львівський сміттєколапс?
2771
|
Колеги-нардепи, уникаймо популізму: його і так достатньо в світі
2944
|
Освіта потребує реформ
2930
|
Разом - до реформ освіти!
3030
|
Чи потрібен Миколаєву музей міста?
3117
|
Схиляю голову перед пам'яттю батьків нації
3323
|
Миколаївщина — надійний партнер?
3452
|
Чим вигідна львівська «сміттєва справа» Миколаєву?
4160
|
Відродження чи занепад
3292
|
Альтернативна енергетика Миколаївщини
3558
|
Наймоторошніші місця Миколаєва: полігон ТПВ чи невідомі фавели?
4471
|
Щодо одних із найгірших результатів ЗНО по Миколаївщині
3299
|
Українській школі — конституційну підтримку державної мови
4332
|
Гірським та острівним школам у важкодоступній місцевості - парламентську підтримку
3385
|
Миколаївщина-80: річниця створення області та "червоний терор"
2464
|
Мовна битва за українську освіту: ми переможемо!
3337
|
Перезавантаження освіти по-миколаївськи: стрибок у прірву чи марафон назустріч реформам?
3940
|
Що змішалося в домі Облонських?
3093
|
Лікарням - краще обладнання, лікарям - підвищення зарплат!
3584
|
Бути розумним - be smart - перспективно!
2753
|
Золоте 30-ліття українського фрістайлу з миколаївською пропискою
3243
|
Інтернет у школах Миколаївщини: доступ до знань чи тест на цифрові реформи?
1863
|
Бразилія готова навчатися в Україні!
1777
|
Україна - вперше на книжковому ярмарку в Буенос-Айресі
1676
|
Університетська клініка - семимильний крок у майбутнє!
2641
|
Чи відремонтують Варварівський міст та головні транспортні артерії півдня України?
2238
|
Вступна кампанія-2018: надія на відродження вищої освіти Миколаївщини?
1922
|
Коли створять у школах рекомендоване безпечне середовище?
2833
|
Де ж освітня субвенція для Миколаївщини або ледачих гастролерів - на звільнення!
1590
|
Чи потрібна освітня субвенція миколаївським чиновникам?
1202
|
Миколаївщина - колиска театрального мистецтва?
2231
|
Про результати виборів у ОТГ
3604