Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020

Экономический кризис, безработица, нехватка продовольствия и еще много интересных фактов ниже.

Большинство стран мира с развитой экономикой войдут в экономический кризис(рецессия) в 2020 году. В среднем от 3,5% в США до 7,5% в Италии (падения экономического развития).

Безработица в США. Количество безработных американцев, которые обратились в службу по выплате пособий выросло в 15 раз на 14 дней, с 240 000 (12.03.2020) до 3,28 млн. человека (на 26.03.2020). Это в 4 раза больше исторического минимума в США в 1957 году. Аналитики пророчат рост до 4,4 млн. безработных, что составит около 1,34% всего населения США. Это было связано с пандемией и карантином на фоне вспышки коронавируса Covid-19, которая привела к закрытию многих компаний и потерей рабочих мест американцами. Некоторые аналитики прогнозируют рост безработных до 47 млн. человек в США. В общем в этом случае США переживет сильное испытание за последние 100 лет.

Продукты питания. ООН прогнозирует продовольственный кризис, особенно в странах, которые зависимы от рабочей силы из других регионов в с/х секторе экономики. Сбои уже могут быть в апреле-мае 2020 года. Поднятие мировых цен на зерно и с/х культуры неизбежен. Например Вьетнам уже ограничил экспорт риса. Россия полностью остановила экспорт обработанного зерна. А Казахстан приостановил экспорт пшеничной муки, гречихи, сахара и подсолнечного масла.

Нефть. В это ж время цены на нефть упали до 17-ти летнего минимума, что крайне сильно повлияет на экономику стран, где нефть приносит львиную долю дохода в казну. А с учетом ограничений на перевозки грузов, пассажирские перевозки и передвижение личного транспорта, спрос на топливо будет падать.

Британия без продуктов. В Британии в магазинах нет продуктов. Большая часть рабочих в сельском хозяйстве Великобритании — это иммигранты из других стран Евросоюза. А та как перемещение ограничено, многие вынужденно вернулись домой, то и работать не кому на полях и плантациях. Ситуация усложняется и тем, что пожилые люди старше 70 лет занимают 10% от всех работников в растениеводстве и животноводстве. И именно эта категория максимально подвержена риску covid-19. Поэтому ситуация в сельском Британии хозяйстве крайне плачевная.

Сингапур. Будет штрафовать граждан за несоблюдение разрешенной дистанции между людьми в публичных местах. Сумма штрафа 6985 дол. США. Или заключение в тюрьму на срок до 6 месяцев. Правительство Сингапура выделяет 33,3 млрд. дол. США на борьбу с последствиями эпидемии.

This is only the second time that Singapore has dipped into its reserves. The first time it did so was in 2009, during the global financial crisis, when the government drew 4.9 billion Singapore dollars ($3.40 billion). https://u.to/8GL1Fw

Венгрия стала последним государством в Европе, которая ввела 2-х недельный карантин.

Япония выделили 554 млрд дол. США на борьбу с последствиями эпидемии и помощи своим гражданам.

Экономический кризис в Италии.Италия уверенно идет к новому экономическому кризису, показывая 150% государственного долга от ВВП. И снова Италия близка к необходимости просить финансовую помощь у Евросоюза, чтобы не уйти в дефолт. Тем самым Италия снова угрожает стабильности Евро, как валюты. Берлину есть над чем подумать, с одной стороны — выплаты Италии по уже существующим займам, с другой стороны — не допустить новых займов и спасти Евро. Люди выстраиваются в длинные очереди за продуктами в магазины. Правительство уже выделяет продовольственные талоны.

Индия вводит 3-х недельных карантин и очень жесткие меры по передвижению.

Германия выделяет 750 млрд. евро на борьбу с последствиями пандемии.

Дубаи-2020 (Expo 2020) скорее всего будет перенесен на 1 год позднее. И рынок ОАЭ остается одним из самых устойчивых в мире под влиянием пандемии.

На 31 марта в ОАЭ подтверждено 611 случаев заражением covid-19, из которых 5 летальных. Alain Bejjani (Majid Al Futtaim CEO) также считает, что индустрия туризма не сможет вернуться на свои показатели вплоть до конца 2020 года и будет медленно возвращаться вплоть до конца 2021 года. Гражданам ОАЭ запрещено покидать страну еще с 18 марта.

Олимпиада в Токио 2020 будет перенесена.

Швеция не закрывает свои границы, не вводит карантин и не закрывает школы. Закрыты университеты и колледжи. Все предприятия работают и нет ограничений на проведения мероприятий. Швеция ограничивает передвижения своих граждан до 50 человек (на 29 марта) и ведет мягкую политику по отношению к борьбе с эпидемией, неся рекомендательный характер по мерам безопасности. В Швеции на 30 марта — 3700 случаем заражения и 110 смертей. На улицах практически нет людей в масках. Но в то же время прогноз падения экономики на 2020 год составил 4%.

США и Британия планируют ограничить общественную жизнь до 6 месяцев. Также Британия готовится развернуть свою систему здравоохранения на уровне военного положения. https://u.to/UkT1Fw

Правительство Британии выплатит самозанятым лицам налогооблагаемую субсидию в размере 80% от их среднемесячного дохода за последние три года.

Италия может продлить ограничения с 3 апреля до 31 июля. https://u.to/UkT1Fw

Mercedes F1 с врачами из UCLH планирует помочь Лондону и создать дыхательные аппараты, которые помогут пациентам находится дома при обнаружении вируса, не занимая места в больницах, которых на всех может не хватить. https://u.to/o0b1Fw

Швейная промышленность. Также ожидается большое падение на одежду, так как швейная промышленность осталась без заказов. Магазины по всей отрасли закрыты и приостановлены все закупки на заводах и фабриках. Бангладеш, Камбоджа и Китай могут получить 4 млн. безработных из швейной промышленности. Например в Камбодже находится более 4600 швейных фабрик, которые производят продукцию для всего мира. Камбоджа занимает 2-е место в мире по экспорту швейной продукции после Китая.

Половина Авиакомпаний останется без денег, если пандемия продолжится до июня. На 24 марта авиаперевозки в США и Европе сократились на 75%.

Netflixи Интернет. Netflix уже ограничил пропускную способность своих каналов для защиты от перегрузки своей сети. Рост потребления трафика в интернете вырос в 2,5 раза. В некоторых случаях домохозяйства увеличили потребление с 4 до 10 часов в сутки. На фоне всего этого остро становится вопрос «сетевого нейтралитета», который подразумевает равное разделение трафика между всеми участниками. Таким образом тот же Zoom может претендовать на большее количество трафика например в рабочее время, а Yuotube в выходные дни.

Украина. Также надо не забывать о том, что в Украине во всех магазинах есть продукты, уже достаточно предложений по медицинским маскам, падает цена на топливо на АЗС, ремонтируются дороги и возвращаются спец. рейсами туристы из других стран, идет снова снег, родители учатся дистанционно по Zoom в школе с детьми, интернет-провайдеры пока еще выдерживают нагрузки на сеть. Все конечно не так идеально, но и не так критично, как это происходит в других странах.