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«Или вирус среди вас»
Две недели назад я решил не критиковать мэра Николаева и его подчиненных. Потому что это помешало бы городу стать по-настоящему единым целым и спокойно пройти эпидемию вируса.
За это время я со своей командой сделал столько, сколько было в наших силах. Часть из того, что сделали, можно отследить в ФБ.
За это же время городская власть создала рабочие группы, которые функционируют сами по себе, а мэр, ежедневно выходящий в прямые эфиры, - тоже сам по себе.
И один из его посылов к горожанам формулируется так: вы, дорогие николаевцы, помогайте! А если уже помогли, из тех, кто не нравится - вы оппоненты! Вам только пиар и нужен, чтобы обмануть избирателей. Но вы помогайте!
Господин мэр. Вы, наверное, не поняли, но… На пороге Николаева - беда!
Жаль, что вы в упор не замечаете людей, которые реально помогают городу. Вы видите только врагов, которые позарились на вашу временную (!) должность. Вместо простого человеческого «спасибо», вы изо дня в день язвите и подкалываете людей, которые делают за свой счет ВАШУ РАБОТУ.
Я говорю не за себя. Мне ваша благодарность не нужна - я знаю, что вы за человек, давно с этим смирился и сделал выводы.
Но я знаю многих людей, которые за последний месяц потратили свои личные средства, чтобы помочь городу, а в ответ регулярно слышат упреки в пиаре, политических амбициях и прочем. Из ваших уст такая критика звучала бы правдоподобно, если бы вы сами не собирались на выборы в октябре.
Прямо сейчас очень много жителей Николаева заслуживают благодарности. Бизнесмены, работники предприятий и даже политики. Они все помогают городу не потому, что, как вам кажется, все хотят занять должность мэра. А потому что понимают, что так должно быть.
Вместо неуместной иронии, можно снизойти с вашего высокого кресла, позвонить и сказать им «спасибо». И люди пойдут вам на встречу.
Город сегодня ждет лидера. А не фейсбук-блогера, который пять лет тешит свое тщеславие и занимается самолюбованием.
Вы тут недавно просили волонтеров обеспечить город больничными койками. Уже 23 шт. моя команда передала в медучреждения города. Еще 6 - передадим туда, куда скажете.
Я лично и дальше буду помогать городу, больницам, ветеранам, пенсионерам и простым семьям. Очень многое мы не освещаем, потому что руководствуемся правилом «70/30». Только 30% помощи мы придаем огласке.
Я - публичный человек. И когда-то дал слово николаевцам помогать городу, пока у меня будет возможность. И то, что вы называете «пиаром», для меня, на самом деле, - отчет перед жителями о выполнении своего обещания. Хотя я не занимаю какую-либо должность.
Одни пишут: «Где ваша помощь?». Показал. Другие: «Делайте молча...». Всем же не угодишь, поэтому, просто присоединяйтесь к хорошим делам. Более того, считаю сегодня НУЖНО говорить о помощи городу. Вирус мы победим только тогда, когда каждый из нас будет искренне болеть за Николаев и всех его жителей.
Если вы, господин мэр, хотите, чтобы была сплоченная команда, которая будет противостоять беде, то перестаньте ехидничать и тешить свое тщеславие. Пора объединять людей. Я вам об этом говорил не раз, не раз предлагал помощь. Но вы, как человек из бизнеса, почему-то в первую очередь думаете о конкурентах, проецируя всё на свое кресло. Но кресло городского головы — это не бизнес. Это ответственность за людей. Подумайте об этом.
Понимаю, что в последнее время вы приободрились. Вам не вспоминают 100-миллионную площадь, маргарин вместо масла для детей, «львовский» мусор, плохие дороги и остальные недоработки. Так воспользуйтесь этим! Станьте хоть на это время реальным мэром, а не фейсбучным.
Вы в очень непростом положении и где-то я вам сочувствую, но вы пытаетесь оседлать коня пиара и хайпа. А это навредит городу и может унести вас в небытие.
Просить о помощи — это нормально. Мы, николаевцы, - одна семья. Но не забывайте говорить спасибо горожанам. Хоть иногда!
***
P.S. И о неприятном.
В прошлом году я выбил у Кабмина субвенцию на помощь школам и детсадам Николаева. Это около 1 миллиона гривен. По изначальной задумке, закупались современные уборочные комплексы и планировалось провести программу по правилам гигиены для детей!
Что сделали ваши подчиненные? Отдали подряд фирме (очевидно, подставной, так как несколько раз менялись условия тендера под неё), которая продала школам и садам оборудования в ПЯТЬ раз дороже начальной цены.
То есть, из 1 миллиона гривен в карман ушло 800 тысяч. Всё.
Это простой пример, как тратит деньги команда Сенкевича. (Об этом мы еще поговорим подробнее чуть позже)
Поэтому, когда просите помощи, не забывайте, что деньги у вас под ногами. Просто надо перестать воровать и навести порядок, для начала, в своих рядах. Потому что вирус – среди вас.
***
Всё будет хорошо! Точка.
|
Артем ИльюкБлоггер
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Артем ИльюкБлоггер
|Народный депутат Украины от партии "Відродження"
«Или вирус среди вас»
Две недели назад я решил не критиковать мэра Николаева и его подчиненных. Потому что это помешало бы городу стать по-настоящему единым целым и спокойно пройти эпидемию вируса.
За это время я со своей командой сделал столько, сколько было в наших силах. Часть из того, что сделали, можно отследить в ФБ.
За это же время городская власть создала рабочие группы, которые функционируют сами по себе, а мэр, ежедневно выходящий в прямые эфиры, - тоже сам по себе.
И один из его посылов к горожанам формулируется так: вы, дорогие николаевцы, помогайте! А если уже помогли, из тех, кто не нравится - вы оппоненты! Вам только пиар и нужен, чтобы обмануть избирателей. Но вы помогайте!
Господин мэр. Вы, наверное, не поняли, но… На пороге Николаева - беда!
Жаль, что вы в упор не замечаете людей, которые реально помогают городу. Вы видите только врагов, которые позарились на вашу временную (!) должность. Вместо простого человеческого «спасибо», вы изо дня в день язвите и подкалываете людей, которые делают за свой счет ВАШУ РАБОТУ.
Я говорю не за себя. Мне ваша благодарность не нужна - я знаю, что вы за человек, давно с этим смирился и сделал выводы.
Но я знаю многих людей, которые за последний месяц потратили свои личные средства, чтобы помочь городу, а в ответ регулярно слышат упреки в пиаре, политических амбициях и прочем. Из ваших уст такая критика звучала бы правдоподобно, если бы вы сами не собирались на выборы в октябре.
Прямо сейчас очень много жителей Николаева заслуживают благодарности. Бизнесмены, работники предприятий и даже политики. Они все помогают городу не потому, что, как вам кажется, все хотят занять должность мэра. А потому что понимают, что так должно быть.
Вместо неуместной иронии, можно снизойти с вашего высокого кресла, позвонить и сказать им «спасибо». И люди пойдут вам на встречу.
Город сегодня ждет лидера. А не фейсбук-блогера, который пять лет тешит свое тщеславие и занимается самолюбованием.
Вы тут недавно просили волонтеров обеспечить город больничными койками. Уже 23 шт. моя команда передала в медучреждения города. Еще 6 - передадим туда, куда скажете.
Я лично и дальше буду помогать городу, больницам, ветеранам, пенсионерам и простым семьям. Очень многое мы не освещаем, потому что руководствуемся правилом «70/30». Только 30% помощи мы придаем огласке.
Я - публичный человек. И когда-то дал слово николаевцам помогать городу, пока у меня будет возможность. И то, что вы называете «пиаром», для меня, на самом деле, - отчет перед жителями о выполнении своего обещания. Хотя я не занимаю какую-либо должность.
Одни пишут: «Где ваша помощь?». Показал. Другие: «Делайте молча...». Всем же не угодишь, поэтому, просто присоединяйтесь к хорошим делам. Более того, считаю сегодня НУЖНО говорить о помощи городу. Вирус мы победим только тогда, когда каждый из нас будет искренне болеть за Николаев и всех его жителей.
Если вы, господин мэр, хотите, чтобы была сплоченная команда, которая будет противостоять беде, то перестаньте ехидничать и тешить свое тщеславие. Пора объединять людей. Я вам об этом говорил не раз, не раз предлагал помощь. Но вы, как человек из бизнеса, почему-то в первую очередь думаете о конкурентах, проецируя всё на свое кресло. Но кресло городского головы — это не бизнес. Это ответственность за людей. Подумайте об этом.
Понимаю, что в последнее время вы приободрились. Вам не вспоминают 100-миллионную площадь, маргарин вместо масла для детей, «львовский» мусор, плохие дороги и остальные недоработки. Так воспользуйтесь этим! Станьте хоть на это время реальным мэром, а не фейсбучным.
Вы в очень непростом положении и где-то я вам сочувствую, но вы пытаетесь оседлать коня пиара и хайпа. А это навредит городу и может унести вас в небытие.
Просить о помощи — это нормально. Мы, николаевцы, - одна семья. Но не забывайте говорить спасибо горожанам. Хоть иногда!
***
P.S. И о неприятном.
В прошлом году я выбил у Кабмина субвенцию на помощь школам и детсадам Николаева. Это около 1 миллиона гривен. По изначальной задумке, закупались современные уборочные комплексы и планировалось провести программу по правилам гигиены для детей!
Что сделали ваши подчиненные? Отдали подряд фирме (очевидно, подставной, так как несколько раз менялись условия тендера под неё), которая продала школам и садам оборудования в ПЯТЬ раз дороже начальной цены.
То есть, из 1 миллиона гривен в карман ушло 800 тысяч. Всё.
Это простой пример, как тратит деньги команда Сенкевича. (Об этом мы еще поговорим подробнее чуть позже)
Поэтому, когда просите помощи, не забывайте, что деньги у вас под ногами. Просто надо перестать воровать и навести порядок, для начала, в своих рядах. Потому что вирус – среди вас.
***
Всё будет хорошо! Точка.
|
Депутатский корпус горсовета сократится уже на ближайших выборах
3746
|
За спиной у николаевцев хотят приватизировать завод «Заря»
3498
|
Обращение к депутатам областного совета
2706
|
Дворовой праймериз: мы ищем депутатов из подъездов
3266
|
«Обуть» «скорые помощи» в зимнюю резину – вопрос жизни и смерти
2604
|
Шо, опять?!
3077
|
Филькина грамота
2530
|
Сегодняшняя сессия – это позор власти
2608
|
Об исполнительном комитете Николаевского городского совета
2758
|
Кто имеет право на бесплатный газовый счетчик?
10978
|
Николаев – не выгребная яма
2975
|
Учителям и воспитателям – муниципальную надбавку!
2946
|
Отопление на бумаге – показатель профессионализма городской власти
2449
|
Николаев без наркотиков
2313
|
Я не нуждаюсь в повышении заработной платы
2316
|
С наступающими праздниками!
3050
|
Николаеву нужен новый мэр
4118
|
Venceremos! (Или как говорят в Николаеве – не всеремось!)
3511
|
Через 100 лет символом Николаева может стать кладбище
3112
|
Депутаты обязаны спасти николаевцев от «монумента дюминской славы»
4600
|
Буду поддерживать Захарову
2643
|
Почему Сенкевич выборочно подходит к проблемам городского хозяйства?
3303
|
Как превратить 20 миллионов гривен в 3 миллиона
3035
|
Несколько слов о сегодняшней сессии облсовета
1697
|
«Мертвые души» Вознесенска
2877
|
А что вы получили от ЖЭКов за последние годы?
2337
|
Местным политикам выгоден кризис ЖКХ в Николаеве
1960
|
200 миллионов гривен газовой аферы — какой урок пора извлечь Николаеву
1819