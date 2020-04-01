Обращение к мэру Николаева

«Или вирус среди вас»

Две недели назад я решил не критиковать мэра Николаева и его подчиненных. Потому что это помешало бы городу стать по-настоящему единым целым и спокойно пройти эпидемию вируса.

За это время я со своей командой сделал столько, сколько было в наших силах. Часть из того, что сделали, можно отследить в ФБ.

За это же время городская власть создала рабочие группы, которые функционируют сами по себе, а мэр, ежедневно выходящий в прямые эфиры, - тоже сам по себе.

И один из его посылов к горожанам формулируется так: вы, дорогие николаевцы, помогайте! А если уже помогли, из тех, кто не нравится - вы оппоненты! Вам только пиар и нужен, чтобы обмануть избирателей. Но вы помогайте!

Господин мэр. Вы, наверное, не поняли, но… На пороге Николаева - беда!

Жаль, что вы в упор не замечаете людей, которые реально помогают городу. Вы видите только врагов, которые позарились на вашу временную (!) должность. Вместо простого человеческого «спасибо», вы изо дня в день язвите и подкалываете людей, которые делают за свой счет ВАШУ РАБОТУ.

Я говорю не за себя. Мне ваша благодарность не нужна - я знаю, что вы за человек, давно с этим смирился и сделал выводы.

Но я знаю многих людей, которые за последний месяц потратили свои личные средства, чтобы помочь городу, а в ответ регулярно слышат упреки в пиаре, политических амбициях и прочем. Из ваших уст такая критика звучала бы правдоподобно, если бы вы сами не собирались на выборы в октябре.

Прямо сейчас очень много жителей Николаева заслуживают благодарности. Бизнесмены, работники предприятий и даже политики. Они все помогают городу не потому, что, как вам кажется, все хотят занять должность мэра. А потому что понимают, что так должно быть.

Вместо неуместной иронии, можно снизойти с вашего высокого кресла, позвонить и сказать им «спасибо». И люди пойдут вам на встречу.

Город сегодня ждет лидера. А не фейсбук-блогера, который пять лет тешит свое тщеславие и занимается самолюбованием.

Вы тут недавно просили волонтеров обеспечить город больничными койками. Уже 23 шт. моя команда передала в медучреждения города. Еще 6 - передадим туда, куда скажете.

Я лично и дальше буду помогать городу, больницам, ветеранам, пенсионерам и простым семьям. Очень многое мы не освещаем, потому что руководствуемся правилом «70/30». Только 30% помощи мы придаем огласке.

Я - публичный человек. И когда-то дал слово николаевцам помогать городу, пока у меня будет возможность. И то, что вы называете «пиаром», для меня, на самом деле, - отчет перед жителями о выполнении своего обещания. Хотя я не занимаю какую-либо должность.

Одни пишут: «Где ваша помощь?». Показал. Другие: «Делайте молча...». Всем же не угодишь, поэтому, просто присоединяйтесь к хорошим делам. Более того, считаю сегодня НУЖНО говорить о помощи городу. Вирус мы победим только тогда, когда каждый из нас будет искренне болеть за Николаев и всех его жителей.

Если вы, господин мэр, хотите, чтобы была сплоченная команда, которая будет противостоять беде, то перестаньте ехидничать и тешить свое тщеславие. Пора объединять людей. Я вам об этом говорил не раз, не раз предлагал помощь. Но вы, как человек из бизнеса, почему-то в первую очередь думаете о конкурентах, проецируя всё на свое кресло. Но кресло городского головы — это не бизнес. Это ответственность за людей. Подумайте об этом.

Понимаю, что в последнее время вы приободрились. Вам не вспоминают 100-миллионную площадь, маргарин вместо масла для детей, «львовский» мусор, плохие дороги и остальные недоработки. Так воспользуйтесь этим! Станьте хоть на это время реальным мэром, а не фейсбучным.

Вы в очень непростом положении и где-то я вам сочувствую, но вы пытаетесь оседлать коня пиара и хайпа. А это навредит городу и может унести вас в небытие.

Просить о помощи — это нормально. Мы, николаевцы, - одна семья. Но не забывайте говорить спасибо горожанам. Хоть иногда!

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P.S. И о неприятном.

В прошлом году я выбил у Кабмина субвенцию на помощь школам и детсадам Николаева. Это около 1 миллиона гривен. По изначальной задумке, закупались современные уборочные комплексы и планировалось провести программу по правилам гигиены для детей!

Что сделали ваши подчиненные? Отдали подряд фирме (очевидно, подставной, так как несколько раз менялись условия тендера под неё), которая продала школам и садам оборудования в ПЯТЬ раз дороже начальной цены.

То есть, из 1 миллиона гривен в карман ушло 800 тысяч. Всё.

Это простой пример, как тратит деньги команда Сенкевича. (Об этом мы еще поговорим подробнее чуть позже)

Поэтому, когда просите помощи, не забывайте, что деньги у вас под ногами. Просто надо перестать воровать и навести порядок, для начала, в своих рядах. Потому что вирус – среди вас.

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Всё будет хорошо! Точка.