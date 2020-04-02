Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?

Ответ короткий – потому, что этих средств крайне мало! Это мизер! Хорошо зная ситуацию в нашей медицине, в очередной раз заявляю – этого крайне недостаточно!

На внеочередной сессии областного совета мной был внесен ряд предложений:

– отменить или пересмотреть все капитальные расходы как областному совету, так и всем другим распорядителям средств областного бюджета;

– осуществить перераспределение государственных субвенций (240 млн. грн), средств на реализацию областных программ (385 млн. грн.), бюджета развития (104 млн. грн.);

– саккумулировать средства, выделенные депутатам ОС на выполнение их депутатских полномочий (а это по 500 тыс. грн. каждому – всего 32 млн. грн.) на медицинскую отрасль;

– отменить решения по приобретению автомобилей для областного совета и областной государственной администрации.

Общая сумма вышеупомянутых предложений составляла почти 1 млрд. грн., а решением последней сессии Николаевского ОС на эти цели было выделено всего 109 млн. грн.!

Очень жаль, что большинство депутатов не учитывают всю серьезность ситуации и не знают реалий, которые имеют место в нашей медицине. К тому же, средства государственных субвенций Правительство в ближайшее время может забрать ...

Выход из этой ситуации вижу в одном – срочно, в спокойном режиме облсовету, облгосадминистрации на заседаниях постоянных комиссий областного совета отработать дополнительные изменения в областной бюджет и таки направить МАКСИМУМ средств на решение проблем медицины и на борьбу с коронавирусом.

Считаю необходимым областной государственной администрации, райгосадминистрациям, городским советам взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на продукты питания, медицинские препараты в аптеках нашей области.

Предлагаю облгосадминистрации срочно отработать вопрос закупки пшеницы урожая прошлого года за средства областного бюджета для стабильного обеспечения населения области хлебобулочными изделиями (минимум на год) по ценам, значительно ниже рыночных.

Ведь никто не знает, что завтра будет с ценами на зерно пшеницы. К тому же неизвестно, какой урожай получат аграрии области в этом засушливом году и смогут ли они эффективно сработать в условиях карантина и чрезвычайного положения.

Призываю всех к плодотворной работе!