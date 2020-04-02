|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:28
|Заход солнца:
|19:23
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|27.9 грн
|EUR
|29.75 грн
|30.5 грн
Ответ короткий – потому, что этих средств крайне мало! Это мизер! Хорошо зная ситуацию в нашей медицине, в очередной раз заявляю – этого крайне недостаточно!
На внеочередной сессии областного совета мной был внесен ряд предложений:
– отменить или пересмотреть все капитальные расходы как областному совету, так и всем другим распорядителям средств областного бюджета;
– осуществить перераспределение государственных субвенций (240 млн. грн), средств на реализацию областных программ (385 млн. грн.), бюджета развития (104 млн. грн.);
– саккумулировать средства, выделенные депутатам ОС на выполнение их депутатских полномочий (а это по 500 тыс. грн. каждому – всего 32 млн. грн.) на медицинскую отрасль;
– отменить решения по приобретению автомобилей для областного совета и областной государственной администрации.
Общая сумма вышеупомянутых предложений составляла почти 1 млрд. грн., а решением последней сессии Николаевского ОС на эти цели было выделено всего 109 млн. грн.!
Очень жаль, что большинство депутатов не учитывают всю серьезность ситуации и не знают реалий, которые имеют место в нашей медицине. К тому же, средства государственных субвенций Правительство в ближайшее время может забрать ...
Выход из этой ситуации вижу в одном – срочно, в спокойном режиме облсовету, облгосадминистрации на заседаниях постоянных комиссий областного совета отработать дополнительные изменения в областной бюджет и таки направить МАКСИМУМ средств на решение проблем медицины и на борьбу с коронавирусом.
Считаю необходимым областной государственной администрации, райгосадминистрациям, городским советам взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на продукты питания, медицинские препараты в аптеках нашей области.
Предлагаю облгосадминистрации срочно отработать вопрос закупки пшеницы урожая прошлого года за средства областного бюджета для стабильного обеспечения населения области хлебобулочными изделиями (минимум на год) по ценам, значительно ниже рыночных.
Ведь никто не знает, что завтра будет с ценами на зерно пшеницы. К тому же неизвестно, какой урожай получат аграрии области в этом засушливом году и смогут ли они эффективно сработать в условиях карантина и чрезвычайного положения.
Призываю всех к плодотворной работе!
|
Татьяна ДемченкоБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета, глава фракции "Нова держава"
|
Задачи облсовета на февраль
2801
|
ОГА перевела ответственность на депутатов
2118
|
Кто сказал, что к проблемам Николаевской области нужно добавить ремонт ж/д вокзала?
1936
|
Еланецкий район – на грани социального взрыва!
3056
|
Про дорожний колапс на Миколаївщині
2286
|
Одна говорильня: ні доріг, ні грошей
1626
|
Вечная память
2354
|
Подвиг не має бути забутий!
2543
|
Бюджетні кошти - «подарунок» до виборів?
2237
|
Так чиїх же батьків ми діти?
3438
|
Частина депутатів обласної ради проти адміністративно-територіальної реформи та знищення районів в Миколаївській області
4154
|
Сільська медицина: ремонтувати, а не зачиняти
2774
|
Чому депутати обласної ради вимагають звіт голови обласної ради
1200
|
Про завдання обласної ради
935
|
Чи відповість голова обласної ради Москаленко за невиконання рішення сесії
956
|
З ярмарку - ані грошей, ані солі…
1248
|
Чому Москаленко опустила до нуля роботу Миколаївської обласної ради?
1779
|
Один район – одна громада?
4045
|
Ситуація вимагає змін: обласна рада має працювати на громаду
750
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній залі
3226
|
Всі наявні резерви – медицині
778
|
Татьяна ДемченкоБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета, глава фракции "Нова держава"
Ответ короткий – потому, что этих средств крайне мало! Это мизер! Хорошо зная ситуацию в нашей медицине, в очередной раз заявляю – этого крайне недостаточно!
На внеочередной сессии областного совета мной был внесен ряд предложений:
– отменить или пересмотреть все капитальные расходы как областному совету, так и всем другим распорядителям средств областного бюджета;
– осуществить перераспределение государственных субвенций (240 млн. грн), средств на реализацию областных программ (385 млн. грн.), бюджета развития (104 млн. грн.);
– саккумулировать средства, выделенные депутатам ОС на выполнение их депутатских полномочий (а это по 500 тыс. грн. каждому – всего 32 млн. грн.) на медицинскую отрасль;
– отменить решения по приобретению автомобилей для областного совета и областной государственной администрации.
Общая сумма вышеупомянутых предложений составляла почти 1 млрд. грн., а решением последней сессии Николаевского ОС на эти цели было выделено всего 109 млн. грн.!
Очень жаль, что большинство депутатов не учитывают всю серьезность ситуации и не знают реалий, которые имеют место в нашей медицине. К тому же, средства государственных субвенций Правительство в ближайшее время может забрать ...
Выход из этой ситуации вижу в одном – срочно, в спокойном режиме облсовету, облгосадминистрации на заседаниях постоянных комиссий областного совета отработать дополнительные изменения в областной бюджет и таки направить МАКСИМУМ средств на решение проблем медицины и на борьбу с коронавирусом.
Считаю необходимым областной государственной администрации, райгосадминистрациям, городским советам взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на продукты питания, медицинские препараты в аптеках нашей области.
Предлагаю облгосадминистрации срочно отработать вопрос закупки пшеницы урожая прошлого года за средства областного бюджета для стабильного обеспечения населения области хлебобулочными изделиями (минимум на год) по ценам, значительно ниже рыночных.
Ведь никто не знает, что завтра будет с ценами на зерно пшеницы. К тому же неизвестно, какой урожай получат аграрии области в этом засушливом году и смогут ли они эффективно сработать в условиях карантина и чрезвычайного положения.
Призываю всех к плодотворной работе!
|
Задачи облсовета на февраль
2801
|
ОГА перевела ответственность на депутатов
2118
|
Кто сказал, что к проблемам Николаевской области нужно добавить ремонт ж/д вокзала?
1936
|
Еланецкий район – на грани социального взрыва!
3056
|
Про дорожний колапс на Миколаївщині
2286
|
Одна говорильня: ні доріг, ні грошей
1626
|
Вечная память
2354
|
Подвиг не має бути забутий!
2543
|
Бюджетні кошти - «подарунок» до виборів?
2237
|
Так чиїх же батьків ми діти?
3438
|
Частина депутатів обласної ради проти адміністративно-територіальної реформи та знищення районів в Миколаївській області
4154
|
Сільська медицина: ремонтувати, а не зачиняти
2774
|
Чому депутати обласної ради вимагають звіт голови обласної ради
1200
|
Про завдання обласної ради
935
|
Чи відповість голова обласної ради Москаленко за невиконання рішення сесії
956
|
З ярмарку - ані грошей, ані солі…
1248
|
Чому Москаленко опустила до нуля роботу Миколаївської обласної ради?
1779
|
Один район – одна громада?
4045
|
Ситуація вимагає змін: обласна рада має працювати на громаду
750
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній залі
3226
|
Всі наявні резерви – медицині
778