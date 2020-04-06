Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!

Мы переживаем сложные времена. Значительная часть трудоспособного населения сегодня из-за коронавируса вынуждена сидеть по домам, жизнь в городе и стране приостановилась. Но только не для меня. По-прежнему я много общаюсь с людьми, правда, теперь в основном по телефону, стараюсь, как и всегда, помогать избирателям, работаю над очередной книгой (многие знают, что я не только являюсь членом Национального союза журналистов Украины, но ещё занимаюсь и писательской деятельностью, опубликовал ряд собственных произведений – мемуаристку, новеллы и т.д.). Ведь жизнь все равно продолжает идти вперед. Даже всемирная пандемия не повод сидеть, сложа руки и почивать на лаврах.

На днях прочел в блоге на «Преступности.НЕТ» публикацию уважаемого мною ректора Черноморского национального университета им. Петра Могилы Леонида Клименко. Я не шучу и не ерничаю, я действительно очень уважаю этого человека, с нуля, практически на голом месте создавшего великолепный николаевский вуз, который в скором времени отметит 25-летие своего существования. Много лет я слежу за деятельностью Леонида Павловича и считаю, что он – человек на своем месте. Именно поэтому я всецело поддерживал инициативу по присвоению ему звания почетного гражданина г. Николаева.

Поддерживал я его и в другом вопросе – в передаче печально известного «недостроя» так и не открывшейся поликлиники на ул. 3-й Слободской под клинический центр Черноморского национального университета. Это единственный из николаевских вузов, который сумел создать свою медицинскую кафедру, привлечь опытные преподавательские кадры, профессуру, необходимое оборудование. Дело оставалось за малым – отдать им недостроенное и постепенно разрушающееся в течение последних трех десятилетий здание, на базе которого ЧНУ мог бы создать университетскую клинику.

К глубокому моему сожалению, политические дрязги и кулуарные договорняки в горсовете до сих пор не позволили реализации этого прекрасного проекта. А ведь если бы сразу послушали Леонида Павловича и передали вузу объект, который всё равно стоит без дела, хуже того, является источником криминогенной опасности, привлекает наркоманов, бомжей и прочих социально ущербных субъектов, то уже к сегодняшнему дню клиника работала бы. И у нас появился бы дополнительный ресурс для борьбы с коронавирусом.

Признаюсь, что фракция «Оппозиционного блока», в состав которой я входил, обставила передачу «недостроя» вузу большим количеством практически невыполнимых условий. Как человек дисциплинированный, я должен был поддерживать позицию фракции. Но как николаевец, просто как разумный человек, я понимал, что чем раньше заработает клиника, тем лучше будет для городской общины. Эта двойственная ситуация, кстати, стала для меня одним из побудительных мотивов покинуть ряды «Оппоблока».

Сегодня, когда в наши двери уже не просто стучится, а нагло ломится смертельно опасная инфекция, доселе неведомая человечеству, настал час истины. Ладно, пусть клиника и не работала бы с инфицированными пациентами, это не её профиль. Но она бы позволила восполнить огромный дефицит квалифицированных медицинских кадров, резко обострившийся в последние годы. Сегодня идет отток медработников, многие старики уходят на пенсию, молодежь и люди среднего возраста предпочитают ехать на заработки за границу, где зарплаты многократно выше. Не хватает ни младшего медперсонала, ни квалифицированных врачей. Сложилась именно такая ситуация, об угрозе которой нас годами предупреждал уважаемый Леонид Павлович. В силу врожденной интеллигентности он, правда, не указал конкретные имена тех, кому мы должны быть «благодарны» за происходящее, кто блокировал решение вопроса. Но время расставит всё на свои места. И чем скорее горсовет исправит ошибку с передачей «недостроя» под университетскую клинику, тем лучше. Не зря в народе говорят: «Лучше поздно, чем никогда».

Большой потенциал для решения местных вопросов был и у николаевских нардепов предыдущего созыва. Речь не только о создании клиники, но и о развитии медицинской отрасли города в целом. И не только медицинской. Но вместо этого страну довели до ручки, загнали в долговую яму, так и не сумели прекратить войну. Наверное, только один Борис Козырь сумел сработать продуктивно, реально помочь избирателям своего округа. Он, кстати, и сегодня им помогает, хотя перестал быть народным депутатом: по-прежнему действует его общественная приемная, работают его помощники. И он, заметьте, далек от критиканства.

Зато другие сегодня активно критикуют – не сделано одно, другое, третье. Простите, а сами-то вы что сделали, господа экс-депутаты? Складывается впечатление, что, оставшись без одного теплого кресла, вы захотели пересесть в другое – в мэрское. И это ни для кого не секрет. Вот только кресло-то одно, а вас, толпящихся вокруг него, слишком много!

Боюсь огорчить претендентов, но они слабо понимают, что такое работа мэра. А это на самом деле не сплошные праздники, загранкомандировки и перерезание ленточек, а работа в режиме 24/7 без выходных и проходных.

Вот Владислав Чайка видел на примере отца, что значит быть мэром. Собственно, «видел» – мягко сказано. Наоборот он практически не видел его, не мог провести с ним столько времени, сколько хотелось. И длилось это почти 13 лет, в течение которых Владимир Дмитриевич, царствие ему небесное, был городским головой. Так что не думайте, что мэрство – легкий хлеб.

Не нужно на первый план выставлять политическую целесообразность. Хватит злобы и цинизма! Давайте конкретными делами помогать городской общине. Прежде всего, помогать медикам, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. Ведь никакими деньгами не оценить тот риск, которому они себя подвергают. Скажите, во сколько вы готовы оценить свою жизнь? Не знаете?! А эти люди каждый день делают свою работу – изматывающую, смертельно опасную, но крайне необходимую обществу. И вместо того, чтобы ценить этот труд, помогать им, поддерживать морально, да в конце концов просто не мешать, и не путаться у них под ногами, не создавать панику, находятся люди, которые цинично пиарятся на народной беде, а заодно поливают николаевскую медицину грязью.

Мы, группа депутатов Николаевского горсовета, представляющая «Опозиційну платформу — За життя», за свои деньги закупили для медработников средства индивидуальной защиты и тихо, без помпы, передали их по назначению. Сегодня мы рассматриваем более серьезные проекты, которые сможем реализовать в поддержку медиков. И все это мы делаем за свой счет, а не за средства каких-то западных грантов, закордонных канадских друзей или еще кого-то. Каждый из представителей нашей депутатской группы дает столько, сколько может. Поверьте, тут собрались далеко не богачи. Тот же депутат Сергей Жайворонок получает зарплату меньше 7 тыс. грн., но он выделил из личных средств 5 тыс. грн. за закупку средств защиты. Да, для кого-то это мало, но для него – серьезная сумма, которую он оторвал от своей семьи. Аналогичным образом поступили братья Карцевы, Олег Солтис и другие депутаты, входящие в нашу группу.

Я прошу всех потенциальных кандидатов в депутаты и мэры не пиариться на общей беде, не выбивать из рабочей колеи губернатора, мэра, начальников областных управлений полиции и СБУ, руководство здравоохранения, администрации больниц. Все эти люди выполняют свой долг на грани физических возможностей, у них не хватает времени на сон и отдых, на общение с семьями. Поймите, что они работают не для себя, а для вас. Им сегодня тяжело, очень тяжело. Помните об этом.

Конечно, у нас полно недостатков и мы крайне далеки от того, чтобы всё в Николаеве было идеально. Но давайте всё же умерим критиканский пыл, давайте будем поддерживать медиков, правоохранителей, военнослужащих, принимающих участие в ООС, о которых тоже нельзя забывать ни на минуту, даже несмотря на страшащую общество пандемию коронавируса. Наши воины уже шесть лет стойко защищают нас в окопах, и не их вина в том, что политики никак не могут закончить опостылевшую всем войну.

Пасквили никогда никого не объединяли. А наша сила – в единстве. Давайте быть сплоченной и дружной николаевской семьей, давайте хотя бы сейчас не заниматься критиканством и охотой на ведьм.

Когда пройдет это тяжелое время, тогда и раздадим всем сестрам по серьгам. И тогда нас рассудят люди – наши николаевцы.