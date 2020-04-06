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Вітаємо всіх президентів!
Пандемія коронавірусу продовжує свої сумні жнива на планеті. Не менше половини людства опинилося на карантині, зареєстровано понад мільйон хворих і понад 50 тисяч померлих. Коли цей матеріал готувався, кількість офіційно зареєстрованих хворих в Україні впритул наблизилася до тисячі осіб, кількість померлих – вже понад два десятки, а коли ви побачите, прочитаєте або почуєте мою розповідь, певний, ці цифри збільшяться – ситуація стрімко змінюється, і поки що – не в сторону покращення. Українські урядовці говорять про те, що щодня кількість хворих на COVID-19 збільшується в середньому на 10% і найближчими тижнями на нас чекає пік епідемії.
Отже, з 6 квітня Кабміном запроваджуються більш жорсткі заходи карантину, під заборону підпадатиме:
- перебування в громадських місцях без документів, що посвідчують особу;
- перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу повнолітніх;
– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- самовільне залишення місць ізоляції та обсервації;
- відвідання установ, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ та закладів, що надають соціальні послуги, тощо.
Хоча, особисто мені, не зовсім зрозуміло, яким чином супровід 14-річних як і заборона поодиноких прогулянок парками та наявність у мене паспорта на вулиці завадить розповсюдженню вірусу?
У будь якому разі, хвороба наступає і тут знову і знову постає питання спільних дій всіх гілок влади. Ми всі пам’ятаємо бурхливу сесію обласної ради 27 березня, на якій депутати прийняли рішення про перерозподіл обласного бюджету та виділення понад сотні мільйонів гривень на боротьбу з епідемією. Минув тиждень – як там справи, чи виконує виконавча влада, тобто, обласна державна адміністрація ці рішення? На пряме запитання про це голова ОДА Олександр Стаднік відповів розлого та непрямо, натякнувши на незаконність цього рішення. Говорячи про законність, голова ОДА, напевно, має на увазі заяву заступника голови обласної ради Андрія Кротова, в якій він стверджує про те, що не голосував за відповідний проект рішення обласної ради, а за нього це, начебто, зробила Вікторія Москаленко, хоча заявив він про це через кілька днів після сесії. Сама Вікторія Вікторівна це заперечує і говорить про те, що всі ці заяви не мають жодних юридичних підстав та наслідків. А Олександр Васильович збирається звертатися за оцінкою законності рішень обласної ради до бюджетної комісії ради – її окремого органу, це туди, де голова Федір Барна, який буде, напевно, головою цієї комісії за будь яких президентів та політичних режимів.
Отже, підсумуємо. Ми на порозі піку епідемії, марно сподіватися, що Миколаївську область вона омине. А гілки обласної ради й досі зайняті політичними розборками, замість того, щоб спільно готуватися зустріти хвилю захворювань.
У будь якому разі, коронавірус вже спричинив величезні зміни у нашому житті. Засідання постійних комісій міської ради, наприклад, відбуваються на вулиці, на свіжому повітрі, депутати та чиновники дотримуються карантинної дистанції, надаючи всім приклад правильної карантинної поведінки. Хоча, напевно, надлишок кисню, провокує у деяких депутатів появу дуже цікавих ідей, як перекласти вирішення проблеми коронавірусу на чужі плечі та не «паритися». А міській голова Олександр Сєнкевич анонсує проведення сесії міської ради дистанційно.
А тим часом, в Україні від 30 березня нові міністри фінансів та міністр охорони здоров’я. На позачерговому засіданні Верховної Ради депутати за представленням Уряду, а, фактично, Зеленського, зробили таку заміну, хоч і не з першого разу. Хоча їх попередники не пропрацювали на своїх посадах навіть місяць. Ну що тут сказати? По-перше, Зеленський, а він за все це відповідає, міняє урядовців так часто, що особисто я не певний, чи варто взагалі запам’ятовувати прізвища прем’єрів та міністрів. По-друге, це дуже красномовно говорить про професійний рівень нової владної команди – міняти ключових міністрів під час епідемії по кілька раз за місяць – це здОрово! Це кадрова робота на висоті! Хоча, є версія, що у всьому винувата… Уляна Супрун. Принаймні, так про причини свого звільнення сказав вже колишній міністр МОЗу, не називаю його прізвища, аби не засмічувати мою та вашу пам’ять. Уявляєте, які вони - порохоботські урядовці! Давно вже не прі ділах, а на кадрову політику нової влади досі впливають! Ні фіга собі!
І ця версія що «порохоботи» досі рулять має ще одне підтвердження! На тому ж засіданні парламенту було проголосовано два дуже важливих закони – про банківську діяльність – так званий «антиколомойський» закон, відповідно до якого Ігор Валерійович втрачає шанси повернути собі Приватбанк, та закон про обіг сільхозгосподарської землі. Обидва закони було прийнято за підтримки «Європейської солідарності» та «Голосу», слуги Зеленського не дали необхідної кількості голосів, хоча у них цілком є така можливість.
Отже, всі спостерігачі констатували що так звана «монобільшість» 30 березня 2020 року померла остаточно, проіснувавши всього 7 місяців. А мала існувати 5 років. І це дивно. Дивно, бо партія «Слуга народу» - це давня політична сила з відомою, сталою ідеологією. До неї і до її фракції входять люди, які об’єднані одним баченням майбутнього України, вони добре знають один одного, вони являють собою загартовану у багатьох політичних баталіях команду. Це вам не якесь збіговисько набраних по інтернетах та вулицях випадкових людей! Хіба не так? Невже ті, хто голосував за цю партію голосували не за таку політсилу? А за що вони, вибачте, тоді голосували?
Що ще важливо – прийняття цих двох законів є умовою продовження співпраці із Міжнародним Валютним Фондом. Бо грошей у державній казні катастрофічно не вистачає – у першому кварталі 2020 року недобрали до державного бюджету майже 28 мільярдів гривень, або 11,6% від плану. А задля того, щоб ці два закони було прийнято Володимир Олександрович особисто приїздив до парламенту або простимулювати нардепів. Хоча, коли Зеленський йшов до влади він посилав суспільству зовсім інші сигнали, а саме, посилав МВФ в жопу. Це кіно подобалось, напевно, і йому самому, і тому, хто його створив ну, і виборцям кандидата Голобородько, бо обирали вони саме екранний образ, який так залихватсько посилає МВФ за відомою адресою, а не реальну людину, яка розуміється хоч трохи на політиці та економіці. Бодун після такої славної пиятики виходить важкий.
І не можемо не загадати про черговий скандал у «зеленій» команді, рахуючи які, особисто я, вже збився з рахунку. У мережі з’явились записи, на яких молодший брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Денис обговорює з різними людьми їх призначення на різноманітні державні посади за гроші та дає вказівки ймовірним майбутнім чиновникам який бізнес «мочити». Зеленський публічно відмовчується, Андрій Єрмак заявляє про атаку на нього та Зеленського, та, начебто, говорить про те, що його брат діяв самостійно. Тобто, вирішив, скориставшись родинними зв’язками, підзаробити, продаючи повітря. Можливо і так. Але, якщо це і так, сам факт здійснення записів та вкидання їх у публічний простір говорить про жорстоку підкилимну боротьбу у оточенні Зеленського, яка немає нічого спільного із відкритою політичною боротьбою. Бо для політичної боротьби потрібні справжні політики а не «95 квартал». І так, це зовсім нове, за Порошенка такого не було. Ну, а дивлячись на те, як Зеленський захищає Єрмака, розумієш, що вже зовсім скоро міністрами у нас можуть стати водії та інший обслуговуючий персонал «95 кварталу».
Але, незважаючи на все, хочу ще раз привітати мудрий український народ з черговим вдалим вибором!
Завершуючи. Дотримуйтесь дистанції, одягайте маски у громадських місцях, потурбуйтесь про літніх людей. Не панікуйте. Тримайтеся. Сонця стає все більше, а сонце – наш союзник у боротьбі з вірусом. Перед усім, сподівайтеся на себе. І намагайтеся не захворіти.
За цим кланяюся, зустрінемось!
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Станислав МартиросовБлоггер
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
Пандемія коронавірусу продовжує свої сумні жнива на планеті. Не менше половини людства опинилося на карантині, зареєстровано понад мільйон хворих і понад 50 тисяч померлих. Коли цей матеріал готувався, кількість офіційно зареєстрованих хворих в Україні впритул наблизилася до тисячі осіб, кількість померлих – вже понад два десятки, а коли ви побачите, прочитаєте або почуєте мою розповідь, певний, ці цифри збільшяться – ситуація стрімко змінюється, і поки що – не в сторону покращення. Українські урядовці говорять про те, що щодня кількість хворих на COVID-19 збільшується в середньому на 10% і найближчими тижнями на нас чекає пік епідемії.
Отже, з 6 квітня Кабміном запроваджуються більш жорсткі заходи карантину, під заборону підпадатиме:
- перебування в громадських місцях без документів, що посвідчують особу;
- перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу повнолітніх;
– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- самовільне залишення місць ізоляції та обсервації;
- відвідання установ, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ та закладів, що надають соціальні послуги, тощо.
Хоча, особисто мені, не зовсім зрозуміло, яким чином супровід 14-річних як і заборона поодиноких прогулянок парками та наявність у мене паспорта на вулиці завадить розповсюдженню вірусу?
У будь якому разі, хвороба наступає і тут знову і знову постає питання спільних дій всіх гілок влади. Ми всі пам’ятаємо бурхливу сесію обласної ради 27 березня, на якій депутати прийняли рішення про перерозподіл обласного бюджету та виділення понад сотні мільйонів гривень на боротьбу з епідемією. Минув тиждень – як там справи, чи виконує виконавча влада, тобто, обласна державна адміністрація ці рішення? На пряме запитання про це голова ОДА Олександр Стаднік відповів розлого та непрямо, натякнувши на незаконність цього рішення. Говорячи про законність, голова ОДА, напевно, має на увазі заяву заступника голови обласної ради Андрія Кротова, в якій він стверджує про те, що не голосував за відповідний проект рішення обласної ради, а за нього це, начебто, зробила Вікторія Москаленко, хоча заявив він про це через кілька днів після сесії. Сама Вікторія Вікторівна це заперечує і говорить про те, що всі ці заяви не мають жодних юридичних підстав та наслідків. А Олександр Васильович збирається звертатися за оцінкою законності рішень обласної ради до бюджетної комісії ради – її окремого органу, це туди, де голова Федір Барна, який буде, напевно, головою цієї комісії за будь яких президентів та політичних режимів.
Отже, підсумуємо. Ми на порозі піку епідемії, марно сподіватися, що Миколаївську область вона омине. А гілки обласної ради й досі зайняті політичними розборками, замість того, щоб спільно готуватися зустріти хвилю захворювань.
У будь якому разі, коронавірус вже спричинив величезні зміни у нашому житті. Засідання постійних комісій міської ради, наприклад, відбуваються на вулиці, на свіжому повітрі, депутати та чиновники дотримуються карантинної дистанції, надаючи всім приклад правильної карантинної поведінки. Хоча, напевно, надлишок кисню, провокує у деяких депутатів появу дуже цікавих ідей, як перекласти вирішення проблеми коронавірусу на чужі плечі та не «паритися». А міській голова Олександр Сєнкевич анонсує проведення сесії міської ради дистанційно.
А тим часом, в Україні від 30 березня нові міністри фінансів та міністр охорони здоров’я. На позачерговому засіданні Верховної Ради депутати за представленням Уряду, а, фактично, Зеленського, зробили таку заміну, хоч і не з першого разу. Хоча їх попередники не пропрацювали на своїх посадах навіть місяць. Ну що тут сказати? По-перше, Зеленський, а він за все це відповідає, міняє урядовців так часто, що особисто я не певний, чи варто взагалі запам’ятовувати прізвища прем’єрів та міністрів. По-друге, це дуже красномовно говорить про професійний рівень нової владної команди – міняти ключових міністрів під час епідемії по кілька раз за місяць – це здОрово! Це кадрова робота на висоті! Хоча, є версія, що у всьому винувата… Уляна Супрун. Принаймні, так про причини свого звільнення сказав вже колишній міністр МОЗу, не називаю його прізвища, аби не засмічувати мою та вашу пам’ять. Уявляєте, які вони - порохоботські урядовці! Давно вже не прі ділах, а на кадрову політику нової влади досі впливають! Ні фіга собі!
І ця версія що «порохоботи» досі рулять має ще одне підтвердження! На тому ж засіданні парламенту було проголосовано два дуже важливих закони – про банківську діяльність – так званий «антиколомойський» закон, відповідно до якого Ігор Валерійович втрачає шанси повернути собі Приватбанк, та закон про обіг сільхозгосподарської землі. Обидва закони було прийнято за підтримки «Європейської солідарності» та «Голосу», слуги Зеленського не дали необхідної кількості голосів, хоча у них цілком є така можливість.
Отже, всі спостерігачі констатували що так звана «монобільшість» 30 березня 2020 року померла остаточно, проіснувавши всього 7 місяців. А мала існувати 5 років. І це дивно. Дивно, бо партія «Слуга народу» - це давня політична сила з відомою, сталою ідеологією. До неї і до її фракції входять люди, які об’єднані одним баченням майбутнього України, вони добре знають один одного, вони являють собою загартовану у багатьох політичних баталіях команду. Це вам не якесь збіговисько набраних по інтернетах та вулицях випадкових людей! Хіба не так? Невже ті, хто голосував за цю партію голосували не за таку політсилу? А за що вони, вибачте, тоді голосували?
Що ще важливо – прийняття цих двох законів є умовою продовження співпраці із Міжнародним Валютним Фондом. Бо грошей у державній казні катастрофічно не вистачає – у першому кварталі 2020 року недобрали до державного бюджету майже 28 мільярдів гривень, або 11,6% від плану. А задля того, щоб ці два закони було прийнято Володимир Олександрович особисто приїздив до парламенту або простимулювати нардепів. Хоча, коли Зеленський йшов до влади він посилав суспільству зовсім інші сигнали, а саме, посилав МВФ в жопу. Це кіно подобалось, напевно, і йому самому, і тому, хто його створив ну, і виборцям кандидата Голобородько, бо обирали вони саме екранний образ, який так залихватсько посилає МВФ за відомою адресою, а не реальну людину, яка розуміється хоч трохи на політиці та економіці. Бодун після такої славної пиятики виходить важкий.
І не можемо не загадати про черговий скандал у «зеленій» команді, рахуючи які, особисто я, вже збився з рахунку. У мережі з’явились записи, на яких молодший брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Денис обговорює з різними людьми їх призначення на різноманітні державні посади за гроші та дає вказівки ймовірним майбутнім чиновникам який бізнес «мочити». Зеленський публічно відмовчується, Андрій Єрмак заявляє про атаку на нього та Зеленського, та, начебто, говорить про те, що його брат діяв самостійно. Тобто, вирішив, скориставшись родинними зв’язками, підзаробити, продаючи повітря. Можливо і так. Але, якщо це і так, сам факт здійснення записів та вкидання їх у публічний простір говорить про жорстоку підкилимну боротьбу у оточенні Зеленського, яка немає нічого спільного із відкритою політичною боротьбою. Бо для політичної боротьби потрібні справжні політики а не «95 квартал». І так, це зовсім нове, за Порошенка такого не було. Ну, а дивлячись на те, як Зеленський захищає Єрмака, розумієш, що вже зовсім скоро міністрами у нас можуть стати водії та інший обслуговуючий персонал «95 кварталу».
Але, незважаючи на все, хочу ще раз привітати мудрий український народ з черговим вдалим вибором!
Завершуючи. Дотримуйтесь дистанції, одягайте маски у громадських місцях, потурбуйтесь про літніх людей. Не панікуйте. Тримайтеся. Сонця стає все більше, а сонце – наш союзник у боротьбі з вірусом. Перед усім, сподівайтеся на себе. І намагайтеся не захворіти.
За цим кланяюся, зустрінемось!
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