Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)

Итак, рассмотрим данные, полученные на протяжении 2019 года. Электронная торговля (on-line) по различным категориям товаров. У нас будет 2 таблицы — товары, которые сильно упали и продолжают уменьшатся продажи и товары, которые показывают рост продаж онлайн. Основано на отчете Stackline. Страна сбора данных — США. Но думаю рано или поздно эти цифры плавно проявят себя и в других странах и регионах. Давайте готовится уже сегодня.

Какие товары плохо продаются в интернете?

И 100 товаров, которые показали самое сильное падение по продажам в интернете, хочу выделить несколько: (с марта 2019 по март 2020 года)

Фотоаппараты. На протяжении года, с марта 2019 по март 2020 года, уровень продаж фотокамер и фотоаппаратов снизился на 64%.

Целая категория «багаж и чемоданы» показала самый большой спад — на уровне 77%. Также на 77% упали продажи портфелей.

Сильно упали онлайн продажи свадебных костюмов — на 63%.

Интернет продажи женских купальников (плавательные костюмы) и мужских плавок (костюмов) также просели на 59% и 63% соответственно.

В категории «события и мероприятия» наблюдается падение на 55% по сравнению с прошлым годом. Эта категория тянет за собой и воздушные шары, и услуги тамады, аренду помещений под мероприятия, сувенирную продукцию и много других сопутствующих товаров и услуг, обслуживающих эту большую категорию.

Упали продажи сандалей, видеокамер, экипировки для мотоциклов, так как люди перестали планировать отпуски и путешествия.

На 43% упали продажи солнцезащитных очков и на 39% товаров для кемпинга.

Одежда и обувь, и женская и мужская также показывает сильное падение в продажах. Люди стали меньше ходить, передвигаться и сфокусировали свой бюджет только на товарах первой необходимости.

Ниже вы найдете полный список товаров, которые показали падение онлайн продаж через интернет.

Какие товары хорошо продаются онлайн в интернете?

Теперь о категориях, которые показали и показывают рост в онлайн продажах.

Одноразовые перчатки. Ну кто бы сомневался… Рост продаж +670%. Обогнали даже спрос на медицинские и защитные маски, кстати.

На 652% выросли продажи хлебопечек (домашнее оборудование по выпечке хлеба). Я так понимаю, что все американцы решили дома выпекать хлеб, чтобы не ходить в магазины… На просторах СНГ такой тенденции точно нет)

Оборудование для фитнеса показало рост на 307%. Большая часть граждан, желающих продолжать тренировки, не имея возможности ходить в спортзалы, а также понимая ограничения выхода на улицу, активно покупают все, что связано с фитнесом и спортом.

Всевозможные лекарства от простуды и кашля показали рост в 535%. Здесь также понятно, люди не стали чаще или больше болеть, люди запасаются лекарствами, которые позволяют как-то лечиться дома от обычной простуды.

Фруктовые наборы (в США — fruit cups), пакетики с супом, упаковка для еды показывают также высокий рост 326-397%. Покупают те, кто не умеют готовить настоящие супы из продуктов и те, кто просто запасаются ими, так как пакетики долго хранятся.

Нашумевшая туалетная бумага — рост на 190% онлайн продаж, а бумажные полотенца на 260%.

Многие сотрудники, вынужденные перенести работу на дому, стараются оборудовать рабочее место дома, тем самым увеличивая спрос на мониторы и компьютерные аксессуары и офисные стулья (кресла).

Ниже — полный список из 100 товаров, которые показывают рост онлайн продаж в интернете на март 2020 года по сравнению с мартом 2019 года.