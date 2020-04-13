|Скорость ветра:
|6.1 м/с
|Восход солнца:
|06:07
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:07
|Заход солнца:
|19:49
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27 грн
|27.4 грн
|EUR
|29.25 грн
|29.95 грн
Итак, рассмотрим данные, полученные на протяжении 2019 года. Электронная торговля (on-line) по различным категориям товаров. У нас будет 2 таблицы — товары, которые сильно упали и продолжают уменьшатся продажи и товары, которые показывают рост продаж онлайн. Основано на отчете Stackline. Страна сбора данных — США. Но думаю рано или поздно эти цифры плавно проявят себя и в других странах и регионах. Давайте готовится уже сегодня.
Какие товары плохо продаются в интернете?
И 100 товаров, которые показали самое сильное падение по продажам в интернете, хочу выделить несколько: (с марта 2019 по март 2020 года)
Ниже вы найдете полный список товаров, которые показали падение онлайн продаж через интернет.
Какие товары хорошо продаются онлайн в интернете?
Теперь о категориях, которые показали и показывают рост в онлайн продажах.
Ниже — полный список из 100 товаров, которые показывают рост онлайн продаж в интернете на март 2020 года по сравнению с мартом 2019 года.
|
Евгений ВасиленкоБлоггер
|Специалист в онлайн репутации
|
Коронавирус в интернете
1180
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?
763
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020
813
|
Евгений ВасиленкоБлоггер
|Специалист в онлайн репутации
Итак, рассмотрим данные, полученные на протяжении 2019 года. Электронная торговля (on-line) по различным категориям товаров. У нас будет 2 таблицы — товары, которые сильно упали и продолжают уменьшатся продажи и товары, которые показывают рост продаж онлайн. Основано на отчете Stackline. Страна сбора данных — США. Но думаю рано или поздно эти цифры плавно проявят себя и в других странах и регионах. Давайте готовится уже сегодня.
Какие товары плохо продаются в интернете?
И 100 товаров, которые показали самое сильное падение по продажам в интернете, хочу выделить несколько: (с марта 2019 по март 2020 года)
Ниже вы найдете полный список товаров, которые показали падение онлайн продаж через интернет.
Какие товары хорошо продаются онлайн в интернете?
Теперь о категориях, которые показали и показывают рост в онлайн продажах.
Ниже — полный список из 100 товаров, которые показывают рост онлайн продаж в интернете на март 2020 года по сравнению с мартом 2019 года.