Підтримка родин героїв АТО/ООС

Христос Воскрес! Героям Слава!

До Великодня родини загиблих героїв Миколаївщини, особи що отримали інвалідність внаслідок АТО, багатодітні родини учасників АТО/ООС отримали продуктові набори які зібрані ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО", Миколаївський міський центр підтримки ВПО та ветеранів АТО. Всього понад 150 родин.

Збирали продуктові набори довго і складно. Такий час, що підприємців в Миколаєві, які готові жертвувати не так багато, а зараз всі у них і просять.

ТОВ «Сандора» компанії PepsiCo Ukraine - за соки

ТМ "Аміна" - мука та макаронні вироби. Директор Алихан Магамедович Малачиев

ФОП "Точілкін" (ТМ "Доярушка") - продуктові набори (згущене молоко, крупа, цукор, олія, інш). Сергій Точілкін

Благодійник який побажав залишитись інкогніто — великодні паски.

ТМ "Владам" — свіжі овочі (морква, буряк, капуста).

МЕТРО Кеш енд Керрі Україна у партнерстві із Департаментом соціального захисту та Територіальним центром соціального обслуговування — продуктові набори Сергій Василенко, Сергій Бондаренко

ГО "Миколаївська обласна організація інвалідів Війни, Збройних Сил та УБД" — подарунки та йогурти. Любов Бушина

БФ "Сприяння дітям" — за передачу ліків рослинного походження (чай, гепапротектор, мазь)

ФОП "Савін" ТМ "Добра"— ковбасу

Подяка всім хто бере участь в організації, фасуванні, видачі та розвезенню продуктів.

Олександру Лененко, Жигалкін Юрій, Файбушевіч Сергій, Шкільнюк Віктор, Анна Ганжул, Руслана Миронюк, Олександр Обуховський, Олена Кучер, Надія Кузьменко, Олександр Нерез, Олександра Бортнік Бабіна Анна, Роман Бойко, Діхтяр Ларіса, Сергей Теслюк, Віктор Мойсєєв

Дуже важливо що захисники й їх родини відчувають що ми разом.