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Вітаємо всіх президентів!
Понад два мільйони людей у всьому світі офіційно захворіли на короновірус. Більше ста п’ятдесяті тисяч з них померло. Водночас, більше половини мільйона людей одужали. Найбільше хворих, як і раніше – у Сполучених Штатах, хоча президент цієї країни говорить про можливість поступового виходу з карантину. В Україні кількість зареєстрованих хворих так саме зростає кожного дня – їх вже кілька тисяч. І Миколаївська область вже не є неприступною фортецею для коронавірусу – офіційно у нас хворих також кілька десятків. Епіцентром захворювання на Миколаївщині є Вознесенщина, але випадки COVID-19 реєструють і в Миколаєві і в інших містах та районах області. Але так і лишається не досить зрозумілим – чому наша область була такий тривалий час поза зоною враження? Чи мала під собою хоч якісь підстави публічна заява очільника обласного управління СБУ про те, що проби для тестів на коронавірус у нас робили з порушенням процедур? Представники, так би мовити, іншої сторони, медичні працівники рішуче спростували ці звинувачення. Від СБУ ані пари з вуст з цього приводу, навпаки – відмова від будь яких коментарів. А всім би було цікаво послухати. Ще дуже цікаво на всьому цьому фоні звучать заяви керівниці Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлани Федорової, яка стверджує, що робота у обласній державній адміністрації по боротьбі із хворобою часто є чисто формальною, початок цитати: «Я обращалась и буду обращаться, в том числе и письменно, и к А. Трайтли и к руководству всяческих многочисленных штабов. Особенно, когда вижу, что работа, мягко говоря, идёт «для галочки» и даже для этой самой галочки, явно не удовлетворительная» - кінець цитати.
Взагалі, вся ця ситуація «разброда і шатанія», неузгодженості та разнобоя заяв в ешелонах обласної влади трохи приголомшує. Особливо, коли розумієш, що до широкої публіки долітають лише відлуння. Всяке бувало на миколаївському політичному олімпі, бувало, що казали абсолютну фігню, фігню антиукраїнську, брехали часто, але до цього часу завжди робили все це узгоджено, одним фронтом, так би мовити. А те, що ми бачимо зараз схоже на бруонівський рух якийсь. Схоже, немає ніякого феномену Миколаївської області. Вірніше, він є, але полягає у безпорадності обласного керівництва, невміння скоординувати діяльність всіх владних структур, це, власне, те, що воно, керівництво і має робити, особливо у критичні моменти. Але, судячи зі всього, не робить, або робить та не дуже вдало. Чому? А ви самі як думаєте?
Нарешті, після майже трьох тижнів суперечок, скандалів та взаємних звинувачень, обласна рада та обласна державна адміністрація погодили перерозподіл бюджету та оформили це на сесії обласної ради в понеділок 13 квітня. Нарешті були спрямовані кошти і на боротьбу з епідемією, хоча вже три тижні вони могли працювати. І ще депутати, увільнили Федора Барну з посади голови бюджетної комісії, що він пояснив помстою за співпрацю з адміністрацією та «здравий смисл». Голова обласної ради Вікторія Москаленко пояснила звільнення Барни тим, що чаша терпіння переповнилася у всіх, не лише у неї одної. Ну, тобто, раніше його всі терпіли, а зараз раптом не змогли стерпіти. Просто, хочеться згадати, ЩО весь цей час терпіли і як воно все було. Терпіли постійні зашквари з бійками на засіданнях тої самої бюджетної комісії, не звертали уваги на журналістські розслідування про сумнівні операції навколо та у Миколаївському аеропорті, директором якого він, до речі, ще лишається. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що призначення цієї людини на всі ці посади – це суцільний зашквар та скандал, що це помилка, депутатам та керівництву обласної ради знадобилось майже п’ять років. А раніше всього цього не помічали, бо була… «політика». Або скажемо, що Барна просто опинився у складі команди, яка програє. Його звичайна, безпрограшна до цього, ставка на адміністрацію не зіграла. Бо програє адміністрація.
Але без нього буде якось нуднувато, погодьтеся.
Схоже, що короновірус – не єдине випробування яке прийшло в Україну. Незважаючи на пандемію, Державне Бюро Розслідування, які вже цілком обґрунтовано можна називати Державним Бюро Реваншу впевнено продовжує справу переслідування активістів Майдану та проукраїнських політиків. Я маю на увазі звинувачення у вбивстві Тетяни Чорновол, яку Печерський суд столиці відправив на цілодобовий домашній арешт, та справу стосовно начебто розтрати коштів Володимиром Вятровичем, коли той був керівником Інституту Національної пам’яті. Ну, і, звичайно, справи проти п’ятого Президента України Петра Порошенка, які не мають жодного відношення до корупції, про яку всі так багато говорили ще рік тому. Не знаю, як вас, а мене відчуття дежавю часів Януковича не відпускає. Але, як на мене, все виглядає значно гірше, ніж за часів Януковича – у нас немає Криму, але є війна. Чим це закінчіться, спитаєте ви? А чим закінчилось правління Януковича? Ось тим самим все це і закінчиться.
Ну, ще на додаток до всього, Київ накрила пилова буря. Погіршилась якість повітря і в Миколаєві. Пояснюють це сухою зимою. Дехто називає все це ознаками Апокаліпсису. Дехто, навіть, натякає на велосипедиста ой, вибачте, на вершника того самого Апокаліпсису. На мою думку все це перебільшення та проїски порохоботів.
Вітаю всіх, хто святкує, з Великоднем. Сподіваюсь, що у вас вистачило розуму посвяткувати, не наразивши себе та інших на небезпеку заразится у натовпі біля церкві. А якщо ні, то готуйтеся до того, що карантин може стати нескінченою історією.
Не хворійте!
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
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Страсти по декоммунизации
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Феномен безпорадності
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|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
Понад два мільйони людей у всьому світі офіційно захворіли на короновірус. Більше ста п’ятдесяті тисяч з них померло. Водночас, більше половини мільйона людей одужали. Найбільше хворих, як і раніше – у Сполучених Штатах, хоча президент цієї країни говорить про можливість поступового виходу з карантину. В Україні кількість зареєстрованих хворих так саме зростає кожного дня – їх вже кілька тисяч. І Миколаївська область вже не є неприступною фортецею для коронавірусу – офіційно у нас хворих також кілька десятків. Епіцентром захворювання на Миколаївщині є Вознесенщина, але випадки COVID-19 реєструють і в Миколаєві і в інших містах та районах області. Але так і лишається не досить зрозумілим – чому наша область була такий тривалий час поза зоною враження? Чи мала під собою хоч якісь підстави публічна заява очільника обласного управління СБУ про те, що проби для тестів на коронавірус у нас робили з порушенням процедур? Представники, так би мовити, іншої сторони, медичні працівники рішуче спростували ці звинувачення. Від СБУ ані пари з вуст з цього приводу, навпаки – відмова від будь яких коментарів. А всім би було цікаво послухати. Ще дуже цікаво на всьому цьому фоні звучать заяви керівниці Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлани Федорової, яка стверджує, що робота у обласній державній адміністрації по боротьбі із хворобою часто є чисто формальною, початок цитати: «Я обращалась и буду обращаться, в том числе и письменно, и к А. Трайтли и к руководству всяческих многочисленных штабов. Особенно, когда вижу, что работа, мягко говоря, идёт «для галочки» и даже для этой самой галочки, явно не удовлетворительная» - кінець цитати.
Взагалі, вся ця ситуація «разброда і шатанія», неузгодженості та разнобоя заяв в ешелонах обласної влади трохи приголомшує. Особливо, коли розумієш, що до широкої публіки долітають лише відлуння. Всяке бувало на миколаївському політичному олімпі, бувало, що казали абсолютну фігню, фігню антиукраїнську, брехали часто, але до цього часу завжди робили все це узгоджено, одним фронтом, так би мовити. А те, що ми бачимо зараз схоже на бруонівський рух якийсь. Схоже, немає ніякого феномену Миколаївської області. Вірніше, він є, але полягає у безпорадності обласного керівництва, невміння скоординувати діяльність всіх владних структур, це, власне, те, що воно, керівництво і має робити, особливо у критичні моменти. Але, судячи зі всього, не робить, або робить та не дуже вдало. Чому? А ви самі як думаєте?
Нарешті, після майже трьох тижнів суперечок, скандалів та взаємних звинувачень, обласна рада та обласна державна адміністрація погодили перерозподіл бюджету та оформили це на сесії обласної ради в понеділок 13 квітня. Нарешті були спрямовані кошти і на боротьбу з епідемією, хоча вже три тижні вони могли працювати. І ще депутати, увільнили Федора Барну з посади голови бюджетної комісії, що він пояснив помстою за співпрацю з адміністрацією та «здравий смисл». Голова обласної ради Вікторія Москаленко пояснила звільнення Барни тим, що чаша терпіння переповнилася у всіх, не лише у неї одної. Ну, тобто, раніше його всі терпіли, а зараз раптом не змогли стерпіти. Просто, хочеться згадати, ЩО весь цей час терпіли і як воно все було. Терпіли постійні зашквари з бійками на засіданнях тої самої бюджетної комісії, не звертали уваги на журналістські розслідування про сумнівні операції навколо та у Миколаївському аеропорті, директором якого він, до речі, ще лишається. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що призначення цієї людини на всі ці посади – це суцільний зашквар та скандал, що це помилка, депутатам та керівництву обласної ради знадобилось майже п’ять років. А раніше всього цього не помічали, бо була… «політика». Або скажемо, що Барна просто опинився у складі команди, яка програє. Його звичайна, безпрограшна до цього, ставка на адміністрацію не зіграла. Бо програє адміністрація.
Але без нього буде якось нуднувато, погодьтеся.
Схоже, що короновірус – не єдине випробування яке прийшло в Україну. Незважаючи на пандемію, Державне Бюро Розслідування, які вже цілком обґрунтовано можна називати Державним Бюро Реваншу впевнено продовжує справу переслідування активістів Майдану та проукраїнських політиків. Я маю на увазі звинувачення у вбивстві Тетяни Чорновол, яку Печерський суд столиці відправив на цілодобовий домашній арешт, та справу стосовно начебто розтрати коштів Володимиром Вятровичем, коли той був керівником Інституту Національної пам’яті. Ну, і, звичайно, справи проти п’ятого Президента України Петра Порошенка, які не мають жодного відношення до корупції, про яку всі так багато говорили ще рік тому. Не знаю, як вас, а мене відчуття дежавю часів Януковича не відпускає. Але, як на мене, все виглядає значно гірше, ніж за часів Януковича – у нас немає Криму, але є війна. Чим це закінчіться, спитаєте ви? А чим закінчилось правління Януковича? Ось тим самим все це і закінчиться.
Ну, ще на додаток до всього, Київ накрила пилова буря. Погіршилась якість повітря і в Миколаєві. Пояснюють це сухою зимою. Дехто називає все це ознаками Апокаліпсису. Дехто, навіть, натякає на велосипедиста ой, вибачте, на вершника того самого Апокаліпсису. На мою думку все це перебільшення та проїски порохоботів.
Вітаю всіх, хто святкує, з Великоднем. Сподіваюсь, що у вас вистачило розуму посвяткувати, не наразивши себе та інших на небезпеку заразится у натовпі біля церкві. А якщо ні, то готуйтеся до того, що карантин може стати нескінченою історією.
Не хворійте!
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Закошмарить Сенкевича
4800
|
Об «императивном мандате»
4379
|
Зацентралили
4285
|
Страсти по декоммунизации
4017
|
Генетическая память
2986
|
Сварить лягушку
5300
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3947
|
Чума на ваши все дома!
4160
|
Синусоида
3176
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3193
|
Война миров
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Чего изволите?
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С праздником освобождения
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Николаевские провы
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Россотрудники
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О людях и собаках
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Все уже было и все еще будет
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Голубь сизокрылый
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О мухах
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Усатые — бородатым
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«Не смешите наши «Руты»
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Реванш под видом шизофрении
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Лучше бы пил и курил
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Гопота ты моя, гопота!
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Не ходите дети в Африку гулять!
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Не молчание ягнят
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Недоразумение
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Не Майдан
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3270
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3421
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3406
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4328
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Петля времени
2829
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3625
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2932
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4431
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2491
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Наш ответ Чемберлену
2868
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Молчание ягнят
2900
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
2931
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
2953
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Он хороший!
2960
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Богатства у них много, порядка только нет
2446
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2251
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3340
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2761
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2114
|
Дважды в одну реку
2324
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Молоко
1803
|
Фронда принцев
1880
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Взять свое любой ценой
1495
|
Очаровательные инопланетяне
1855
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
1994
|
Бесовский полк
2798
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3108
|
«Мостровосхитители»
2057
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2364
|
Украсть своего Эйхмана
2239
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2213
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2349
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2719
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2176
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2633
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2766
|
И вновь продолжается бой!
2678
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2034
|
А Васька слушает…
2065
|
Не праздничные заметки…
1945
|
Горячее лето, переходящее в осень
1821
|
Слава котам!
2475
|
Змея, кусающая себя за хвост
2265
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2408
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2478
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2502
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2466
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2029
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1759
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2050
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2442
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2267
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1552
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1842
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
1989
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1598
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1530
|
Встояти перед спокусами
1714
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1544
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1385
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1810
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1957
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2549
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3243
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3496
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2819
|
Це страшне слово – рейд!
3066
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3162
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3128
|
Обирайте! Але – відповідайте!
2857
|
Позеленим країну!
2635
|
Янукович 2.0
2442
|
А як ви пісяєте?
2375
|
Парашутів на всіх немає
1979
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1804
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1643
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1270
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1066
|
День Победы?
1030
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1230
|
Час хаосу
1472
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Генератор криз
1086
|
Не реванш, кажете…
1268
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1305
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
920
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1032
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1019
|
Таргани і без параду
1271
|
Зеленеє жито ще й овес
1094
|
Ветераны и Папа Римский
849
|
«Скорострєли» чекають на пунш
932
|
Не Британія…
709
|
Авторитаризм на марші
894
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Лохи всі ми
1099
|
Три варіанти та останній елемент
1021
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
963
|
Не переконали…
3111
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1610
|
Маппет – шоу
2870
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1169
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1214
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2133
|
Наш Вінні Гамбінні
964
|
Безславні засранці
1043
|
Найважливіший день
713
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5586
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
2693
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
3973
|
Грьобаний Екібастуз!
1289
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
2699
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
3409
|
«Мюнхен» навиворіт
4595
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
6700
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
5419
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
6724
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2071
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Контрреволюція огидності
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
1133
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
1300
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Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
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Своєї зарази вистачає
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«Справедливість», яка нікого не врятує…
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Нові випробування для всіх нас
638
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Чума обом домам! Або коронавірус…
564
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«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
990
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Феномен безпорадності
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