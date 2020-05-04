Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики

Вітаємо всіх президентів!

Вже понад три мільйони офіційно зареєстрованих хворих на коронавірус є у всьому світі. Понад двісті тисяч людей вважаються померлими від цієї хвороби, більше мільйона одужали. В Україні лабораторно підтверджено більше десяти тисяч хворих, близько трьох сотень людей померло, одужало близько півтори тисячі. В Миколаївській області захворіло понад сотня людей, на жаль, порівняно з минулим тижнем збільшилась кількість померлих.

Ніхто точно не може сказати, коли припиниться епідемія і чи не стане ця хвороба такою ж звичайною, як, приміром, грип. Але деякі країни, певно, ризикуючи, починають послаблювати, або навіть знімати більшість карантинних обмежень, бо, коли люди не працюють, економіка стоїть і замість ймовірної перспективи померти від коронавірусу, постає цілком реальна перспектива померти від голоду. Серед таких країн, зокрема – США, Австрія та Чехія. Чеська республіка почала масове тестування населення на наявність антитіл до коронавірусу, задля того, щоб з’ясувати скільки насправді людей перехворіли цією хворобою та зрозуміти рівень колективного імунітету. Як на мене, дуже цікаво буде дізнатися результати цих досліджень.

В Україні також почали говорити про послаблення карантину. Після 11 травня планується поступово знімати обмеження та запроваджувати так званий адаптивний карантин, це коли жорсткі обмежування будуть застосовувати лише у тих населених пунктах та районах, де спостерігається спалах COVID-19. Але вже з першого травня в Україні та і в Миколаєві розпочинають працювати продовольчі ринки, але, з певними строгими обмеженнями – дотриманням дистанції, обов’язковим носінням засобів особистого захисту продавцями та покупцями. Можливо, незабаром, буде відкрито і інші ринки. Чи призведе відкриття ринків, та часткове зняття карантинних обмежень до спалаху COVID-19 - покаже час. Але у будь якому разі, задля безпеки себе та своїх близьких слід бути обережнішими.

Карантин – карантином, але все решта у нашому житті майже без змін. Як і раніше, у нашій бюджетній, так би мовити, сфері трапляються дуже, ну дуже дивні речі. Як приклад – історія про те, як миколаївські чиновники від медицини «рятують» апарат МРТ у одній з миколаївських лікарень. Начебто, той апарат раптово зламався, на його ремонт потрібно кілька мільйонів, але… можна його здати в оренду і, таким чином, врятувати. Кажуть, вже і кандидат є, кому в оренду здати.

Як на мене – ситуація аж занадто дивна. Дивіться самі. МРТ – це складний механізм. Який потребує постійного догляду, виконання регламентних робіт, поточного, а, як треба – і більш серйозного ремонту. І тут, раптом, він ламається. Зі слів чиновників дуже сильно ламається. Так сильно, що лише здавання його в оренду може врятувати ситуацію. І хочете, чи не хочете, але починаєш замислюватися про, принаймні, службову недбалість, внаслідок якої складний механізм було доведено до такого стану. А може йдеться про штучно створену ситуацію? Наразі, це невідомо, але дуже вся якось так не дуже виглядає… Бо, якщо слідувати за логікою міського медичного начальства лише зменшення безоплатних досліджень на цьому МРТ з 4 тисяч на рік до однієї тисячі, а все решта – ви правильно зрозуміли – буде за гроші містян, є виходом із ситуації. Ще раз скажу – ну дуже, дуже дивна історія. Сподіваюсь, що всього цього не станеться і миколаївцям буде відкрито доступ до безкоштовного діагностичного дослідження, тим більше, що, принаймні, частина міських депутатів вважає так саме.

А взагалі, у міській медичній галузі не все гаразд. Це ще раз підтвердив раптовий рейд депутатів Сергія Кантора та Сергія Ісакова з метою перевірки забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту та рівнем підготовки однієї з лікарень до прийняття хворих на коронавірус. Як виявилось, засоби захисту ховають на складах, маски медики шиють собі самі, а робота не кипить, і навіть не закипає.

Ну, а під час чергової позачергової сесії обласної ради було обрано нового першого заступника голови, ним став представник «Нашого краю» Тахір Садрідінов. Чому? Тому, що йому треба було дати шанс, як вважає Вікторія Москаленко, та тому, що він – порядна людина та добрий сім’янин, як вважає Юрій Кормишкін, очільник «Нашого Краю». Хочеться лише нагадати, що порядна людина та хороший сім’янин – це не професії, але то таке. І ще Тахір Садрадінов став першим заступником голови обласної ради тому, що Олександр Стаднік, голова обласної державної адміністрації, повністю програв поле битви обласної ради, альянс Кормишкін-Москаленко остаточно взяли гору. Відтепер, Юрій Кормишкін – найбільш впливовий депутат Миколаївської обласної ради, ба більше – він просто чемпіон!

Хоча, слід зазначити, що українське політичне життя настільки бурхливе та мінливе, а мудрий український виборець настільки примхливий, що вихід на вибори, а Кормишкін з компанією на них готуються вийти, це безумовно, з владної посади може стати катастрофою. Вся історія українських виборів показує, що вигідніше стартувати з опозиційних позицій. Так що, те, що є, фактично, кулуарною перемогою може стати електоральною поразкою. І байдуже, що при владі ти був лише останні півроку – спитають за всі п’ять. Втім, як на мене, наш чемпіон про це зараз не замислюється.

Полетіли перелітні птахи, чи то утки, чи то гуси, чи то папуги – депутати та політики з одних партій до інших. Так, стало відомо, що стаю ОПЗЖ в Миколаєві очолить Артем Ільюк. А ще, лави цієї, як вважають деякі оглядачі, філії ФСБ Росії, поповнила депутатка обласної ради Анна Воронок. І, якщо кадровий крок Ільюка виглядає цілком логічно для людини, яка голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року, - блудний син повернувся до своїх політичних витоків, то кульбіт Анни Вадимівни з партії Українських патріотів – УКРОП, а саме за списком цієї партії вона обиралась п’ять років тому, до ОПЗЖ вражає. Що ще раз демонструє – тверді принципи, прихильність до певної ідеології та незрадливість – це не про наших політиків. Принаймні, не про значну частину з них. І до виборів ми ще не такі сальто-мортале побачимо. А ще, з нетерпінням чекаю від всіх неофітів ОПЗЖ, коли вони нарешті продемонструють нам хоч одну таємну американську біолабораторію, про яку нещодавно розповідав нам їх партайгеноссе, кум Путіна, Віктор Медведчук.

А Миколаївський глиноземний завод оголосив про припинення виробництва через дії Чорноморської митниці, митники звинуватили це підприємство у порушені цілої низки правил – від податкових та митних до екологічних. Не вдаючись до подробиць зараз – бо тема МГЗ – це дуже містка тема, що потребує окремої уваги та передачі, лише зазначимо, що екологічні, та й не лише екологічні проблеми там є і їх чимало.

Закінчуючи. Бажаю всім не хворіти та раджу бути обережними.

За цим кланяюся, зустрінемось!