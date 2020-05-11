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Вітаємо всіх президентів!
Кількість офіційно зареєстрованих хворих на коронавірус на планеті наближається до чотирьох мільйонів. Понад двісті п’ятдесят тисяч людей вважаються померлими від цієї хвороби, близько півтора мільйона одужали. В Україні кількість лабораторно підтверджених хворих наближається до 15-ти тисяч, близько чотирьох сотень людей померло, одужало близько трьох тисяч. В Миколаївській області захворіло вже більше двох сотень людей, є померлі, але є і такі, що одужали і їх більше за померлих, що не може не радувати.
З 11 травня карантин пом’якшується. Дозволяється працювати непродовольчим магазинам, навіть тим, що знаходяться в торгово-розважальних центрах, перукарням та салонам краси, адвокатам, нотаріусам, психологам, стоматологіям, закладам побутового обслуговування. Можна буде працювати літнім майданчикам кафе та ресторанів. Відкриваються парки та зони відпочинку, дитячі та спортивні майданчики на вулицях, музеї просто неба. Можна буде проводити тренування національних збірних, репетиції та відеозйомки. Відновиться діяльність підприємств у галузі ЗМІ. Все це – за умови дотримання санітарних дистанцій, маскового режиму та інших заходів. Але слід визнати – карантину миколаївці та й не тільки вони вже досить давно не дотримуються повною мірою. Якщо треба – то можна і працюючу перукарню знайти і непродовольчу крамницю. Перепусток у маршрутках ніхто особливо не вимагає та не перевіряє, а маскового режиму навіть у людних місцях не дуже всі й дотримуються. Серед причин такої легковажної поведінки я би відокремив дві. Перша – через низьку статистику захворюванності та відносно невелику кількість смертей люди не відчувають загрози, через що і розслабляються. Друга – представники влади самі демонструють зневагу до обмежувальних правил, які самі ж і встановили, чим провокують таке ж саме ставлення і у всього суспільства. Я маю на увазі так званий «велюровий» скандал, в якому засвітилося чимало нардепів та осіб від влади та, зокрема, власник ресторану, який став відомими на всю Україну, нардеп Микола Тищенко та Ігор Негулевський, до цих двох ми ще сьогодні повернемося. Останній, до речі, очевидно, що збрехав щодо мети своїх відвідувань «штабу порятунку Києва» під назвою «Велюр». Як стало відомо, Володимир Зеленський дуже «суворо» поговорим з Миколаю Тищенко. Оцініть, наскільки відрізняється ця ситуація від, наприклад, британської. Там радник прем’єр-міністра з питань охорони здоров’я та головний прихильник жорсткого карантину Ніл Фергюсон пішов у відставку, коли стало відомо, що він відвідував свою заміжню коханку попри заборону на подібні відвідування, як ж він сам і ініціював. І причиною відставки тут стало не «обліке моралє» а саме - порушення карантинних обмежень. Бо, як виявилось, чоловік його пасії мав ознаки коронавірусу.
Отже, цинізм владних депутатів, та ігнорування їх поведінки з боку Зеленського за принципом «друзям – все, всім іншим – закон» зруйнував і без того хитку ситуацію – місцеве самоврядування та бізнес почали протестувати проти необов’язкового для всіх карантину прямо на Банковій, люди потрохи почали його порушувати. Але коронавірус нікуди не дівся і все це може призвести до вибуху епідемії, яка змусить знову зробити карантин жорстким і остаточно доб’є ослаблену українську економіку. Наслідки для України в умовах світової коронакризи важко передбачити. І нам лише залишається сподіватися на диво і на те, що сонце та тепло приб’ють цей вірус.
А на фоні пандемії стало відомо, що медичної реформи, другого її етапу – не буде. Саме так слід розцінювати заяви, зроблені панами Зеленським та Степановим на цьому тижні. Володимир Олександрович зазначив, що у медичній реформі багато недоліків, вона, начебто, може призвести до звільнення величезної кількості медиків та закриття величезної кількості медичних закладів і, взагалі, ставить всю українську медицину під удар, реформа, за його думкою, має плюси та мінуси, тому він закликав міністра охорони здоров’я невідкладно запропонувати шляхи вирішення, як він вважає, проблеми.
А тут, давайте більш ретельно. Весь сенс реформи Супрун полягав в тому, щоб запустити у державній та комунальній медичній галузях те, чого там не було ні до, ні після 1991 року – конкуренцію. Це, коли пацієнт обирає де йому лікуватися, а держава оплачує це лікування. За чесною та прозорою системою. І до цієї конкурентної боротьби за пацієнтів та державні гроші могли долучатися і приватні клініки. У всіх головних лікарів було вдосталь часу та можливостей аби підготуватися та заключити угоди з Національною Службою Здоров’я. Але зробили це далеко не всі. Чому? Може тому, що дехто просто не здатний це зробити. Мені, наприклад, відомий один миколаївський медичний заклад, який зумів оформити необхідні документи лише з п’ятої, вдумайтесь – з п’ятої спроби! При тому, що він має чимало адміністративного персоналу, який вчасно отримує зарплатню, натомість, документи оформити не може. Чи міг програти хтось у цій конкуренції серед медиків та медичних закладів? Звичайно, так буває у будь якій професії. Але від цього мала виграти галузь в цілому і споживачі послуг – пацієнти, а програти, натомість, - медична та фармацевтичні мафії, які створили штучні монополії на всіх рівнях – від держави до міст та містечок. Якщо це не монополія і не мафія, то як, вибачте, пояснити дорогі автівки, будинки, годинники та інші атрибути демонстративно-роскішного життя чималої кількості головних лікарів та медичного начальства за таких маленьких офіційних зарплатах? І – дуже часто – жахливий стан лікарень, якими вони керують? Але зараз не змініться нічого. Не будуть головні лікарі змагатися за кращих фахівців, думати про оптимізацію витрат та покращення послуг, бо, як сказав міністр Степанов – всі отримають фінансування на рівні не менше за минулий рік, та й ще збільшать зарплати. Незалежно від результатів роботи. Отже, ніяких стимулів для покращення свої робити для лікарень не буде. І покращення не буде. І нехай нікого не вводить в оману слова Зеленського та Степанова про те, що буде переосмислення та виправлення помилок – медичної реформи тупо не буде. Облиште мрії про те, що за років 10-15 ми могли би побачити глобальні зміни в українській медицині. Не побачимо.
І ще одне – я не знаю, як це назвати – прийти до влади, усвідомити, що у медицині все погано і прийняти рішення… - нічого там не змінювати! Геніально! І дійти до цього аж на дев’ятому місяці фактичного керування країною! Тобто, йти до влади не маючи розуміння, що робити з проблемною медициною! І досі його не мають, бо жодних глобальних конкретних пропозицій ми від Степанова та Зеленського ми не почули, проте - реформу вони зупинили!
Два народних депутати від «Слуг народу» - відомий ресторатор та телевізійний «ревізор» Микола Тищенко та наш, миколаївський, Ігор Негулевський зробили відео, в якому звинуватили відому миколаївську компанію «Нібулон», фактично, у хабарництві з метою протидії прийняття Закону України «Про внутрішній водний транспорт». Відео викликало справжню бурю у миколаївському політикумі. З двох причин. Перша – «Нібулон», його засновника та лідера – Олексія Вадатурського в Миколаєві і не лише в Миколаєві знають та поважають всі, навіть конкуренти та вороги. Друга – відео продемонструвало зверхність, неповагу та якусь дурнувату зухвалість цих двох слуг Зеленського до відомої та поважної людини та до опонента. Справа в тому, що Вадатурський є послідовним противником тої версії закону, яка прийнята у першому читанні. Своєї позиції він не приховував та аргументовано відстоював і раніше. І раніше всі дискусії з приводу цього законопроекту відбувались із взаємною повагою всіх опонентів один до одного. Поки на сцені не з’явились Тищенко та Негулевський. Своє обурення висловили всі – міський голова Олександр Сєнкевич, голова обласної ради Вікторія Москаленко, колишні нардепи, місцеві депутати та звичайні люди. Два наших «героя» згодом вибачились. Але якби це був першій «зашквар» в якому вони разом прийняли участь! Що тут можна додати з цього приводу. В народі є прислів’я, що коли збирається дві особи, які, за визначенням Вікіпедії:
Здатні до навчання, опановують нескладні трудові процеси, можуть соціально пристосовуватися у певних межах;
Нерідко виявляють досить високий розвиток мови, їхня поведінка більш адекватна і самостійна, що деякою мірою маскує слабкість мислення. Цьому сприяють гарна механічна пам'ять, наслідування;
В той же час у них наявна слабкість абстрактного мислення, переважають конкретні асоціації. Перехід від простих до складніших узагальнень для них ускладнений. Такі особи опановують переважно конкретні знання, засвоєння теорії їм не вдається.
Так, ось, у народі живе думка, що коли збираються дві такі особи вони демонструють чималу силу. І на минулому тижні ми переконались у справедливості народного прислів’я. І, користуючись нагодою, не можу не привітати мудрий український народ із таким вдалим минулорічним вибором!
За цим кланяюся, зустрінемось!
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Станислав МартиросовБлоггер
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Вітаємо всіх президентів!
Кількість офіційно зареєстрованих хворих на коронавірус на планеті наближається до чотирьох мільйонів. Понад двісті п’ятдесят тисяч людей вважаються померлими від цієї хвороби, близько півтора мільйона одужали. В Україні кількість лабораторно підтверджених хворих наближається до 15-ти тисяч, близько чотирьох сотень людей померло, одужало близько трьох тисяч. В Миколаївській області захворіло вже більше двох сотень людей, є померлі, але є і такі, що одужали і їх більше за померлих, що не може не радувати.
З 11 травня карантин пом’якшується. Дозволяється працювати непродовольчим магазинам, навіть тим, що знаходяться в торгово-розважальних центрах, перукарням та салонам краси, адвокатам, нотаріусам, психологам, стоматологіям, закладам побутового обслуговування. Можна буде працювати літнім майданчикам кафе та ресторанів. Відкриваються парки та зони відпочинку, дитячі та спортивні майданчики на вулицях, музеї просто неба. Можна буде проводити тренування національних збірних, репетиції та відеозйомки. Відновиться діяльність підприємств у галузі ЗМІ. Все це – за умови дотримання санітарних дистанцій, маскового режиму та інших заходів. Але слід визнати – карантину миколаївці та й не тільки вони вже досить давно не дотримуються повною мірою. Якщо треба – то можна і працюючу перукарню знайти і непродовольчу крамницю. Перепусток у маршрутках ніхто особливо не вимагає та не перевіряє, а маскового режиму навіть у людних місцях не дуже всі й дотримуються. Серед причин такої легковажної поведінки я би відокремив дві. Перша – через низьку статистику захворюванності та відносно невелику кількість смертей люди не відчувають загрози, через що і розслабляються. Друга – представники влади самі демонструють зневагу до обмежувальних правил, які самі ж і встановили, чим провокують таке ж саме ставлення і у всього суспільства. Я маю на увазі так званий «велюровий» скандал, в якому засвітилося чимало нардепів та осіб від влади та, зокрема, власник ресторану, який став відомими на всю Україну, нардеп Микола Тищенко та Ігор Негулевський, до цих двох ми ще сьогодні повернемося. Останній, до речі, очевидно, що збрехав щодо мети своїх відвідувань «штабу порятунку Києва» під назвою «Велюр». Як стало відомо, Володимир Зеленський дуже «суворо» поговорим з Миколаю Тищенко. Оцініть, наскільки відрізняється ця ситуація від, наприклад, британської. Там радник прем’єр-міністра з питань охорони здоров’я та головний прихильник жорсткого карантину Ніл Фергюсон пішов у відставку, коли стало відомо, що він відвідував свою заміжню коханку попри заборону на подібні відвідування, як ж він сам і ініціював. І причиною відставки тут стало не «обліке моралє» а саме - порушення карантинних обмежень. Бо, як виявилось, чоловік його пасії мав ознаки коронавірусу.
Отже, цинізм владних депутатів, та ігнорування їх поведінки з боку Зеленського за принципом «друзям – все, всім іншим – закон» зруйнував і без того хитку ситуацію – місцеве самоврядування та бізнес почали протестувати проти необов’язкового для всіх карантину прямо на Банковій, люди потрохи почали його порушувати. Але коронавірус нікуди не дівся і все це може призвести до вибуху епідемії, яка змусить знову зробити карантин жорстким і остаточно доб’є ослаблену українську економіку. Наслідки для України в умовах світової коронакризи важко передбачити. І нам лише залишається сподіватися на диво і на те, що сонце та тепло приб’ють цей вірус.
А на фоні пандемії стало відомо, що медичної реформи, другого її етапу – не буде. Саме так слід розцінювати заяви, зроблені панами Зеленським та Степановим на цьому тижні. Володимир Олександрович зазначив, що у медичній реформі багато недоліків, вона, начебто, може призвести до звільнення величезної кількості медиків та закриття величезної кількості медичних закладів і, взагалі, ставить всю українську медицину під удар, реформа, за його думкою, має плюси та мінуси, тому він закликав міністра охорони здоров’я невідкладно запропонувати шляхи вирішення, як він вважає, проблеми.
А тут, давайте більш ретельно. Весь сенс реформи Супрун полягав в тому, щоб запустити у державній та комунальній медичній галузях те, чого там не було ні до, ні після 1991 року – конкуренцію. Це, коли пацієнт обирає де йому лікуватися, а держава оплачує це лікування. За чесною та прозорою системою. І до цієї конкурентної боротьби за пацієнтів та державні гроші могли долучатися і приватні клініки. У всіх головних лікарів було вдосталь часу та можливостей аби підготуватися та заключити угоди з Національною Службою Здоров’я. Але зробили це далеко не всі. Чому? Може тому, що дехто просто не здатний це зробити. Мені, наприклад, відомий один миколаївський медичний заклад, який зумів оформити необхідні документи лише з п’ятої, вдумайтесь – з п’ятої спроби! При тому, що він має чимало адміністративного персоналу, який вчасно отримує зарплатню, натомість, документи оформити не може. Чи міг програти хтось у цій конкуренції серед медиків та медичних закладів? Звичайно, так буває у будь якій професії. Але від цього мала виграти галузь в цілому і споживачі послуг – пацієнти, а програти, натомість, - медична та фармацевтичні мафії, які створили штучні монополії на всіх рівнях – від держави до міст та містечок. Якщо це не монополія і не мафія, то як, вибачте, пояснити дорогі автівки, будинки, годинники та інші атрибути демонстративно-роскішного життя чималої кількості головних лікарів та медичного начальства за таких маленьких офіційних зарплатах? І – дуже часто – жахливий стан лікарень, якими вони керують? Але зараз не змініться нічого. Не будуть головні лікарі змагатися за кращих фахівців, думати про оптимізацію витрат та покращення послуг, бо, як сказав міністр Степанов – всі отримають фінансування на рівні не менше за минулий рік, та й ще збільшать зарплати. Незалежно від результатів роботи. Отже, ніяких стимулів для покращення свої робити для лікарень не буде. І покращення не буде. І нехай нікого не вводить в оману слова Зеленського та Степанова про те, що буде переосмислення та виправлення помилок – медичної реформи тупо не буде. Облиште мрії про те, що за років 10-15 ми могли би побачити глобальні зміни в українській медицині. Не побачимо.
І ще одне – я не знаю, як це назвати – прийти до влади, усвідомити, що у медицині все погано і прийняти рішення… - нічого там не змінювати! Геніально! І дійти до цього аж на дев’ятому місяці фактичного керування країною! Тобто, йти до влади не маючи розуміння, що робити з проблемною медициною! І досі його не мають, бо жодних глобальних конкретних пропозицій ми від Степанова та Зеленського ми не почули, проте - реформу вони зупинили!
Два народних депутати від «Слуг народу» - відомий ресторатор та телевізійний «ревізор» Микола Тищенко та наш, миколаївський, Ігор Негулевський зробили відео, в якому звинуватили відому миколаївську компанію «Нібулон», фактично, у хабарництві з метою протидії прийняття Закону України «Про внутрішній водний транспорт». Відео викликало справжню бурю у миколаївському політикумі. З двох причин. Перша – «Нібулон», його засновника та лідера – Олексія Вадатурського в Миколаєві і не лише в Миколаєві знають та поважають всі, навіть конкуренти та вороги. Друга – відео продемонструвало зверхність, неповагу та якусь дурнувату зухвалість цих двох слуг Зеленського до відомої та поважної людини та до опонента. Справа в тому, що Вадатурський є послідовним противником тої версії закону, яка прийнята у першому читанні. Своєї позиції він не приховував та аргументовано відстоював і раніше. І раніше всі дискусії з приводу цього законопроекту відбувались із взаємною повагою всіх опонентів один до одного. Поки на сцені не з’явились Тищенко та Негулевський. Своє обурення висловили всі – міський голова Олександр Сєнкевич, голова обласної ради Вікторія Москаленко, колишні нардепи, місцеві депутати та звичайні люди. Два наших «героя» згодом вибачились. Але якби це був першій «зашквар» в якому вони разом прийняли участь! Що тут можна додати з цього приводу. В народі є прислів’я, що коли збирається дві особи, які, за визначенням Вікіпедії:
Здатні до навчання, опановують нескладні трудові процеси, можуть соціально пристосовуватися у певних межах;
Нерідко виявляють досить високий розвиток мови, їхня поведінка більш адекватна і самостійна, що деякою мірою маскує слабкість мислення. Цьому сприяють гарна механічна пам'ять, наслідування;
В той же час у них наявна слабкість абстрактного мислення, переважають конкретні асоціації. Перехід від простих до складніших узагальнень для них ускладнений. Такі особи опановують переважно конкретні знання, засвоєння теорії їм не вдається.
Так, ось, у народі живе думка, що коли збираються дві такі особи вони демонструють чималу силу. І на минулому тижні ми переконались у справедливості народного прислів’я. І, користуючись нагодою, не можу не привітати мудрий український народ із таким вдалим минулорічним вибором!
За цим кланяюся, зустрінемось!
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