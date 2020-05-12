День Победы: Праздник со слезами на глазах

На днях огромное количество людей из разных стран и континентов отметили 75-летие Великой Победы над нацисткой Германией. Это радостный день, когда закончилась самая страшная и кровавая война в истории человечества. Это день, когда в Европе воцарился мир. И не случайно его отмечают очень широко. Только в США День Победы отпраздновали в десятках больших и малых городов, а в целом этот праздник имеет официально закрепленный статус более чем в 70 государствах мира. 9 мая меня поздравляли звонками и сообщениями из Израиля, Австрии, других стран.

Как бы ни оборачивалась жизнь, как бы ни стремились сегодня переписать историю, невозможно подчинить её сиюминутным политическим интересам. Остаются знаковые даты, которые не вычеркнуть из человеческой памяти. И День Великой Победы – именно такая дата. И для тех, кто пережил войну и оккупацию, и для нас – их потомков.

Мой дед Тимофей Иванович Дюмин воевал буквально с первых дней Великой Отечественной. В 1942 году их тральщик был потоплен врагом недалеко от берегов Крыма. Дед спасся, но попал в плен, пережил ужасы немецких концлагерей. Моя мама Елена Васильевна Клащенюк подростком участвовала в сопротивлении оккупантам, тайно помогала раненным советским бойцам, оставшимся после отступления из Николаева Красной армии в августе 1941 года, вредила оккупантам, как могла, не раз лицом к лицу сталкивалась со смертью. Чудом ей удалось избежать нацистского рабства: она сбежала из колонны обреченных, которых немцы гнали на станцию Водопой для отправки в Германию. Всех, кто пытался сбежать, травили собаками и расстреливали. И нужно было иметь недюжинную храбрость, чтобы выскочить из этой колонны и суметь уйти от погони. А когда в Германию угоняли моего отца, Григория Тимофеевича Дюмина, автоматной очередью ему прострелили обе ноги, и он на всю жизнь остался калекой.

Дорогую цену пришлось заплатить за освобождение от нацизма. Приведу только один пример. Мама рассказывала, что в марте 1944 года накануне освобождения Николаева в районе Водопоя немцы сосредоточили значительные силы и отчаянно сопротивлялись советскому наступлению. Здесь, на подступах к Николаеву, погибли тысячи советских солдат. В слякотные, промозглые дни конца марта вместе с другими водопойцами мама вывозила на кладбище и хоронила трупы погибших солдат, собирала и сдавала военным их оружие и документы. Об этом страшном эпизоде она вспоминала с содроганием.

Всего в нашем роду воевало 15 человек, и только шестеро вернулись домой живыми. Как я, ребенок послевоенного времени, которому очевидцы и участники тех событий много рассказывали о войне, её тяготах и лишениях, могу отказаться от празднования Дня Победы? Для меня это равнозначно отказу от истории страны, своих героических предков. Миллионы украинцев не вернулись с фронта, миллионы погибли в оккупации, многие остались калеками. И день, когда все эти ужасы остались позади – это святой день, отмечать который никто не сможет нам запретить, не имеет на это ни морального, ни юридического права.

Очень плохо, что в Украине и других странах сегодня демонтируют памятники героям войны. Можно уничтожать памятники, сжигать книги, но никому не удастся уничтожить историческую память народа.

Чтобы почтить память наших отцов, дедов и прадедов мы, актив Николаевской городской парторганизации "Опозиційної платформи – За життя" организовали ко Дню Победы целую серию мероприятий. И я рад тому, что общественность города нас в этом активно поддержала.

Неоценимую помощь в организационных вопросах нам оказал глава областной организации ОПЗЖ Юрий Загородний – народный депутат Украины, политик, историк, педагог, человек с большим управленческим опытом, в свое время работавший на посту первого заместителя главы Администрации Президента. Во время своего визита в Николаев он официально представил депутата областного совета Владимира Фроленко в качестве заместителя председателя областной организации ОПЗЖ, а Артема Ильюка – как кандидата от партии на пост городского головы. Но, поверьте, что выборы, должности, решение внутрипартийных вопросов для нас не главное. Главное – это то, что Юрий Иванович Загородний вместе с нами поздравил николаевских ветеранов и возглавил организованное нами шествие ко Дню Победы.

... Еще десять лет назад только на моем избирательном округе на Водопое проживало 82 участника Великой Отечественной войны. Сегодня на весь Ингульский район в живых осталось 46 участников войны (точнее, их было 47, но один из них умер буквально за пару дней до 9 мая). Мы поздравили каждого из этих людей, вручили им букеты цветов и продуктовые наборы. Спасибо Всеукраинскому благотворительному фонду Оксаны Марченко и Виктора Медведчука, который помог в благородном начинании. Но этим мы не ограничились и поздравили на территории района ещё более сотни детей войны. Это не разовая акция, мы проводим их регулярно – к 8 марта, Пасхе, другим праздникам. Уж жители моего округа это хорошо знают и могут подтвердить!

Кстати, об Оксане Марченко. Недавно она позвонила и попросила меня разобраться с проблемами старушки, проживающей по ул. Апрельской, 25, которая обращалась в Киев на "горячую линию". Этот адрес я не забуду никогда! Меня поразили жуткие условия проживания женщины – ни воды, ни электроэнергии. Она годами писала во все инстанции, но толку никакого.

Конечно, в ближайшее время мы решим её вопросы. Но есть же целые структуры, социальные службы, получающие за это зарплату из бюджета. Почему они ничем не помогли, как же так? Чем они вообще занимаются? Не хочу бросать камни в чужой огород, но каждый должен делать свое дело и выполнять свои обязанности. Иначе зарплату бесполезных чиновников проще будет отдать тем старикам, которые сегодня отчаянно нуждаются в помощи.

В честь 9 мая мы провели масштабный автопробег, к которому тщательно подготовились. От каждого района планировали привлечь 10-15 машин, но в Николаеве живет много неравнодушных людей, и потому его участников оказалось намного больше. Организованной колонной мы посетили несколько локаций – памятников и мест захоронений советских воинов в разных частях города. Я насчитал 174 машины, хотя полиция почему-то дала другую, заниженную цифру. Мы бы ещё и больше людей собрали, но не хотели создавать в городе пробки, затруднять дорожное движение. А тут еще и карантин, нужно соблюдать санитарные нормы. Но те, кто были в этот праздничный день на улицах – и старики, и молодежь – приветствовали нас, улыбались, хлопали и даже бросали вслед нашей колонне цветы. Видя такую реакцию людей, мы понимали, что всё делаем правильно, и от этого чувствовали эмоциональный подъем.

Не исключаю, что кто-то, видя нашу автоколонну, скрежетал от злости зубами. Но не нужно портить зубную эмаль. Поймите одно: если вы не уважаете свою историю, не уважаете стариков, переживших оккупацию и победивших в войне, то тем самым вы закладываете бомбу замедленного действия под собственное будущее. Придет время, и уважать не будут вас. Так что будьте добрее и не забывайте того, что эти самые старики вместе с союзными армиями спасли полмира от кровавых режимов прошлого столетия – гитлеровского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма. А всем, кто чтит 9 мая и преклонил головы перед памятью павших, – огромное человеческое спасибо.

Вообще, сколько людей, столько и мнений. У каждого своя точка зрения и мы обязаны её уважать. Если нам не будут насильно навязывать, какие праздники нам отмечать, в какую церковь ходить и на каком языке разговаривать, вот тогда наше государство будет по-настоящему демократическим и свободным. А воля, свобода – это и есть главная ценность для украинцев. На протяжении столетий наши предки берегли её и сражались за неё до последней капли крови: и в Великой Отечественной войне, и намного раньше – вспомните хотя бы историю вольных запорожцев.

Хочу выразить большую благодарность заместителю начальника ГУНП в Николаевской области Максиму Ахрамееву, сотрудникам УСБУ в Николаевской области за их слаженную и профессиональную работу. Своими четкими организованными действиями они не допустили провокаций, которых вполне можно было ожидать. Слава Богу, что всё прошло мирно, искренне и душевно. Чувствовалось, что они разделяют нашу радость от светлого праздника, подарившего нескольким поколениям людей мирное небо, и вместе с нами скорбят обо всех жертвах Великой Отечественной войны.

...Невозможно выразить словами то чувство благодарности, которое все мы испытываем к освободителям. В наших сердцах не иссякнет преклонение перед подвигом фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто восстанавливал из руин и пепла страну. Никто и никогда не запретит нам говорить правду и отмечать такие знаковые даты как 9 мая.

День освобождения Николаева, День освобождения Украины, День Победы – это наши общие праздники, праздники наших отцов, дедов и прадедов, дни памяти всех, кто сложил голову в борьбе за мирную жизнь.

С прошедшим праздником вас, уважаемые горожане!