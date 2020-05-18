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Вітаємо всіх президентів!
Як вже стало звичайним останнім часом – коротка довідка про коронавірус. Понад чотири з половиною мільйонів людей на всій планеті вважаються захворівшими на COVID – 19, більше 300 тисяч померло. На другому місці за кількістю зареєстрованих хворих у світі опинилась Росія. В Україні понад 17 тисяч людей захворіло, з них близько 5 тисяч одужало, померло близько півтисячі. В Миколаївській області захворіло понад двісті тридцять осіб, на жаль, кількість померлих, порівняно з тижнем минулим так саме зросла. І ці цифри постійно змінюються, як у світі, так і в Україні, так і в Миколаївській області і, поки що, в сторону збільшення.
Незважаючи на таку, скажемо так, сумнівну статистику – кількість захворівших та померлих щодня все ще більше за кількість тих, хто одужає, Україна починає потрохи виходити з карантину, люди радісно скидають маски, відвідують кафе та влаштовують черги до перукарень. Можливо хтось не помітив на цьому радісному фоні, але за весь час карантину особисто я чув, що найменше, три різних прогнозу піку захворювання на коронавірус в Україні від українських урядовців. Так саме я чув різні думки щодо можливості відкриття метро та поновлення повноцінної роботи громадського транспорту. Один міністр заперечує відкриття метро, інший говорить, що можна, за умови дотримання певних умов. Але умови ці не називає. І першій міністр – це міністр транспорту та інфраструктури, другий – охорони здоров’я. І, чесно кажучи, не знаєш чого більше боятися – коронавірусу чи того, що нинішні урядовці не можуть домовитися між собою щодо єдиної позиції та узгодити дії.
До речі, міністр транспорту та інфраструктури Владислав Криклій нещодавно фактично заявив, що не бачить перспективи у розвитку миколаївського аеропорту, що взлітно-посадкова смуга там гірше за херсонську і вкладати великих грошей держава в його розвиток не буде. І це виходить, що «героїчні» потуги кількох останніх років з відродження миколаївського аеропорту – котові під хвіст? Далеко не всі з цією тезою погодились. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко, наприклад, заговорила про можливість передачі аеропорту в концесію інвестору, який запропонує шляхи його розвитку та й ще і компенсує витрачені на його відбудову гроші – і на чому вона наголосила – не при тому менеджменті, який там є зараз. Ну, тобто, в аеропорт вбухали мільйони, і потрібно ще до фіга, влада в державі змінилася, змінилося ставлення держави до проекту, а тут ще і коронакриза, яка не досягла свого піку – в одних лише Сполучених Штатах рівень безробіття сягнув 20% і давно вже побив рекорди часів «Великої депресії». Ось і постає питання – А де ж взяти такого інвестора? Це має бути просто божевільно щедра людина! І вона має фанатично вірити у перспективу цього підприємства!
Як на мене, прихід інвестора зараз малоймовірний. Бо ніхто не хоче приходити та спілкуватися, поки не зрозуміло з ким можна спілкуватися. Йдеться про передачу спільного майна громади області під оруду обласної ради від обласної державної адміністрації. Рішення про передачу всього цього майна депутати обласної ради прийняли майже рік тому, але на цьому все зупинилось. ОДА не дуже хоче втрачати вплив, а депутати, за визначенням все тієї ж Вікторії Москаленко, не можуть дійти згоди щодо персони очільника свого управління комунального майна громади області. Але подейкують, що, насправді депутати просто не можуть поділити це майно між собою. Справа в тому, що обласні комунальні заклади – це чимало гектарів землі, яким вона належіть. Йдеться про тисячі гектарів. А в обласній раді купа лендлордів, які не відмовляться від того, щоб приєднати ці гектари до власних фактичних володінь. Ось навколо них і точаться суперечки. А ще, ані голові обласної ради, ані іншим депутатам не подобається ситуація, коли у обласній раді та області буде забагато Кормишкіна. Його людина – перший заступник голови, його людина – головний по майну. Всі інші депутати тоді перетворюються просто на статистів і всі «смачні» теми проходять повз них. І вага голови обласної ради значно зменшується. Відкрито відмовити Вікторія Вікторівна Юрію Анатолійовичу не може, ось і починаються «пошуки компромісу».
До речі, сам Юрій Кормишкін останнім часом, не зважаючи на те, що фракцію «Нашого краю» у міській раді залишають депутати, а фронтмен цієї політичної сили у Миколаєві Юрій Гранатуров, як пліткують, замислився над черговою зміною політичного проекту, серйозно планує втрутитися у мерські перегони у Миколаєві та попереджає Олександра Сєнкевіча, щоб той не розслаблявся. Ну, просто як російський цар Петро Перший на місці майбутнього Санкт-Петербурга по відношенню до шведів. Як йому це вдасться за таких стартових позицій та рейтингів, як на мене, одному Пушкіну відомо.
Верховна Рада прийняла так званий «антиколомойський закон», відповідно до якого екс-власники націоналізованих банків не зможуть претендувати на повернення собі колишніх банків навіть за рішенням суду, все, на що вони можуть розраховувати – це компенсація. Всім відомо, що цей закон було спрямовано проти Ігоря Коломойського і його прийняття було умовою Міжнародного Валютного Фонду для продовження співпраці з ним, для отримання від нього грошей, яких ще немає, але вони вже записані в державному бюджеті, тобто, без них – повний крах. Знову, для прийняття такого важливого для виживання держави закону Зеленський особисто відвідав парламент та закликав всіх депутатів об’єднатися. Закон було прийнято і знову, вже не вперше, лише за допомогою проукраїнських фракцій Верховної Ради «Європейської солідарності», «Голосу» та інших. Що ще раз підтвердило смерть так званої монобільшості.
Тепер ми всі чекаємо, коли імперія зробить удар у відповідь, тобто чекаємо на відповідь Ігоря Валерійовича. Щось мені підказує, що буде цікаво.
За цим кланяюся, зустрінемось!
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Станислав МартиросовБлоггер
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
Як вже стало звичайним останнім часом – коротка довідка про коронавірус. Понад чотири з половиною мільйонів людей на всій планеті вважаються захворівшими на COVID – 19, більше 300 тисяч померло. На другому місці за кількістю зареєстрованих хворих у світі опинилась Росія. В Україні понад 17 тисяч людей захворіло, з них близько 5 тисяч одужало, померло близько півтисячі. В Миколаївській області захворіло понад двісті тридцять осіб, на жаль, кількість померлих, порівняно з тижнем минулим так саме зросла. І ці цифри постійно змінюються, як у світі, так і в Україні, так і в Миколаївській області і, поки що, в сторону збільшення.
Незважаючи на таку, скажемо так, сумнівну статистику – кількість захворівших та померлих щодня все ще більше за кількість тих, хто одужає, Україна починає потрохи виходити з карантину, люди радісно скидають маски, відвідують кафе та влаштовують черги до перукарень. Можливо хтось не помітив на цьому радісному фоні, але за весь час карантину особисто я чув, що найменше, три різних прогнозу піку захворювання на коронавірус в Україні від українських урядовців. Так саме я чув різні думки щодо можливості відкриття метро та поновлення повноцінної роботи громадського транспорту. Один міністр заперечує відкриття метро, інший говорить, що можна, за умови дотримання певних умов. Але умови ці не називає. І першій міністр – це міністр транспорту та інфраструктури, другий – охорони здоров’я. І, чесно кажучи, не знаєш чого більше боятися – коронавірусу чи того, що нинішні урядовці не можуть домовитися між собою щодо єдиної позиції та узгодити дії.
До речі, міністр транспорту та інфраструктури Владислав Криклій нещодавно фактично заявив, що не бачить перспективи у розвитку миколаївського аеропорту, що взлітно-посадкова смуга там гірше за херсонську і вкладати великих грошей держава в його розвиток не буде. І це виходить, що «героїчні» потуги кількох останніх років з відродження миколаївського аеропорту – котові під хвіст? Далеко не всі з цією тезою погодились. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко, наприклад, заговорила про можливість передачі аеропорту в концесію інвестору, який запропонує шляхи його розвитку та й ще і компенсує витрачені на його відбудову гроші – і на чому вона наголосила – не при тому менеджменті, який там є зараз. Ну, тобто, в аеропорт вбухали мільйони, і потрібно ще до фіга, влада в державі змінилася, змінилося ставлення держави до проекту, а тут ще і коронакриза, яка не досягла свого піку – в одних лише Сполучених Штатах рівень безробіття сягнув 20% і давно вже побив рекорди часів «Великої депресії». Ось і постає питання – А де ж взяти такого інвестора? Це має бути просто божевільно щедра людина! І вона має фанатично вірити у перспективу цього підприємства!
Як на мене, прихід інвестора зараз малоймовірний. Бо ніхто не хоче приходити та спілкуватися, поки не зрозуміло з ким можна спілкуватися. Йдеться про передачу спільного майна громади області під оруду обласної ради від обласної державної адміністрації. Рішення про передачу всього цього майна депутати обласної ради прийняли майже рік тому, але на цьому все зупинилось. ОДА не дуже хоче втрачати вплив, а депутати, за визначенням все тієї ж Вікторії Москаленко, не можуть дійти згоди щодо персони очільника свого управління комунального майна громади області. Але подейкують, що, насправді депутати просто не можуть поділити це майно між собою. Справа в тому, що обласні комунальні заклади – це чимало гектарів землі, яким вона належіть. Йдеться про тисячі гектарів. А в обласній раді купа лендлордів, які не відмовляться від того, щоб приєднати ці гектари до власних фактичних володінь. Ось навколо них і точаться суперечки. А ще, ані голові обласної ради, ані іншим депутатам не подобається ситуація, коли у обласній раді та області буде забагато Кормишкіна. Його людина – перший заступник голови, його людина – головний по майну. Всі інші депутати тоді перетворюються просто на статистів і всі «смачні» теми проходять повз них. І вага голови обласної ради значно зменшується. Відкрито відмовити Вікторія Вікторівна Юрію Анатолійовичу не може, ось і починаються «пошуки компромісу».
До речі, сам Юрій Кормишкін останнім часом, не зважаючи на те, що фракцію «Нашого краю» у міській раді залишають депутати, а фронтмен цієї політичної сили у Миколаєві Юрій Гранатуров, як пліткують, замислився над черговою зміною політичного проекту, серйозно планує втрутитися у мерські перегони у Миколаєві та попереджає Олександра Сєнкевіча, щоб той не розслаблявся. Ну, просто як російський цар Петро Перший на місці майбутнього Санкт-Петербурга по відношенню до шведів. Як йому це вдасться за таких стартових позицій та рейтингів, як на мене, одному Пушкіну відомо.
Верховна Рада прийняла так званий «антиколомойський закон», відповідно до якого екс-власники націоналізованих банків не зможуть претендувати на повернення собі колишніх банків навіть за рішенням суду, все, на що вони можуть розраховувати – це компенсація. Всім відомо, що цей закон було спрямовано проти Ігоря Коломойського і його прийняття було умовою Міжнародного Валютного Фонду для продовження співпраці з ним, для отримання від нього грошей, яких ще немає, але вони вже записані в державному бюджеті, тобто, без них – повний крах. Знову, для прийняття такого важливого для виживання держави закону Зеленський особисто відвідав парламент та закликав всіх депутатів об’єднатися. Закон було прийнято і знову, вже не вперше, лише за допомогою проукраїнських фракцій Верховної Ради «Європейської солідарності», «Голосу» та інших. Що ще раз підтвердило смерть так званої монобільшості.
Тепер ми всі чекаємо, коли імперія зробить удар у відповідь, тобто чекаємо на відповідь Ігоря Валерійовича. Щось мені підказує, що буде цікаво.
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Закошмарить Сенкевича
4881
|
Об «императивном мандате»
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Зацентралили
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Страсти по декоммунизации
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Генетическая память
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Сварить лягушку
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При Викторе Федоровиче такого не было…
4003
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Чума на ваши все дома!
4213
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Синусоида
3210
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Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3245
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Война миров
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Чего изволите?
3312
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С праздником освобождения
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Николаевские провы
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Россотрудники
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О людях и собаках
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Все уже было и все еще будет
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Голубь сизокрылый
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О мухах
4068
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Усатые — бородатым
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«Не смешите наши «Руты»
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Реванш под видом шизофрении
3819
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Лучше бы пил и курил
5495
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Гопота ты моя, гопота!
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Не ходите дети в Африку гулять!
3269
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Не молчание ягнят
3481
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Недоразумение
4303
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Не Майдан
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3304
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3463
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3447
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4371
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Петля времени
2868
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3662
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2974
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4472
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2533
|
Наш ответ Чемберлену
2910
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Молчание ягнят
2938
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
2965
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3005
|
Он хороший!
2990
|
Богатства у них много, порядка только нет
2485
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2293
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3374
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2810
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2169
|
Дважды в одну реку
2360
|
Молоко
1843
|
Фронда принцев
1919
|
Взять свое любой ценой
1544
|
Очаровательные инопланетяне
1899
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2032
|
Бесовский полк
2838
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3147
|
«Мостровосхитители»
2094
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2412
|
Украсть своего Эйхмана
2270
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2257
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2391
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2755
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2213
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2668
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2804
|
И вновь продолжается бой!
2716
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2069
|
А Васька слушает…
2103
|
Не праздничные заметки…
1978
|
Горячее лето, переходящее в осень
1866
|
Слава котам!
2504
|
Змея, кусающая себя за хвост
2310
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2454
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2516
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2538
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2503
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2076
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1800
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2094
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2487
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2324
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1594
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1888
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2042
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1635
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1571
|
Встояти перед спокусами
1761
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1596
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1434
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1857
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1998
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2604
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3284
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3564
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2860
|
Це страшне слово – рейд!
3103
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3208
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3180
|
Обирайте! Але – відповідайте!
2900
|
Позеленим країну!
2678
|
Янукович 2.0
2516
|
А як ви пісяєте?
2428
|
Парашутів на всіх немає
2018
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1847
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1699
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1338
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1106
|
День Победы?
1061
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1274
|
Час хаосу
1528
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Генератор криз
1130
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Не реванш, кажете…
1314
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1362
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
965
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1068
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1062
|
Таргани і без параду
1311
|
Зеленеє жито ще й овес
1151
|
Ветераны и Папа Римский
883
|
«Скорострєли» чекають на пунш
987
|
Не Британія…
749
|
Авторитаризм на марші
933
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Лохи всі ми
1142
|
Три варіанти та останній елемент
1078
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1010
|
Не переконали…
3161
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1663
|
Маппет – шоу
2915
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1226
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1284
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2214
|
Наш Вінні Гамбінні
1031
|
Безславні засранці
1135
|
Найважливіший день
786
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5702
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
2770
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4054
|
Грьобаний Екібастуз!
1373
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
2776
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
3500
|
«Мюнхен» навиворіт
4670
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
6798
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
5569
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
6797
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2149
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Контрреволюція огидності
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
1488
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
1463
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Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
1136
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Своєї зарази вистачає
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«Справедливість», яка нікого не врятує…
951
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Нові випробування для всіх нас
737
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Чума обом домам! Або коронавірус…
656
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«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
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Феномен безпорадності
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Разброд и шатание
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«Океан» надії та нескінченний карантин?
570
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Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
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Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
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