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Доброго всем времени суток. В эфире на радио НикВести очередной выпуск «Параллелей и аналогий». С вами – Станислав Мартиросов.
20 – 21 мая 1927 года американский летчик Чарльз Линдберг впервые в истории авиации совершил одиночный перелет через Атлантический океан по маршруту Нью-Йорк – Париж.
Чарльз Огастус Линдберг родился в 1902 году. Техникой заинтересовался еще в детстве. Будучи студентом-инженером, увлекся летным делом, бросил университет и стал кадетом летной школы в Линкольне, штат Небраска. Но летной школы ему тоже было мало, он бросил и ее, чтобы путешествовать по стране с группой авиашоу. Там он прославился как исполнитель фигур высшего пилотажа и замысловатых трюков при прыжках с парашютом.
В 1919 году нью-йоркский владелец отеля Реймонд Ортейг предложил 25 тысяч долларов призового фонда первому лётчику, который совершит беспосадочный полёт из Нью-Йорка в Париж. Пытаясь его выиграть, погибли или были ранены несколько пилотов. Линдбергу, который решил поучаствовать в борьбе за этот приз, удалось привлечь инвесторов, за деньги которых был построен одномоторный моноплан, названный «Дух Сент-Луиса», в честь города Сент-Луис, штат Миссури, в котором жили многие спонсоры. Полет, длившийся 33 часа и 30 минут принес Линдбергу всеамериканскую и мировую славу. Он совершил многочисленные турне по всему миру, им восхищались, он стал первым обладателем Креста летных заслуг – высшей награды США для летчиков, он стал настоящим кумиром американцев и не только американцев.
21 декабря 1927 года он знакомится с дочерью американского посла в Мексике Энн Мору, в 1929 году они женятся. Чарльз обучает свою супругу пилотированию самолетами, они начинают летать вместе и становятся самой обаятельной парой Америки. А 1 марта 1932 года похищают их полуторагодовалого сына. Похитители требуют выкуп в 50 тысяч долларов, что по тем временам очень большая сумма, получают его, но ребенка не возвращают и исчезают с деньгами. Около десяти недель спустя было найдено тело мальчика: ребенок на самом деле был убит спустя несколько часов после похищения.
Благодаря тому, что выкуп был выплачен так называемыми золотыми сертификатами, срок действия которых истекал в 1933 году, уже в 1934 году удалось обнаружить предполагаемого убийцу. Трагедия и последующий судебный процесс над предполагаемым похитителем и убийцей стали сенсацией. Репортеры, фотографы и просто любопытные не давали Линдбергам проходу. Они преследовали супружескую пару буквально повсюду. Можно только предполагать какие страдания испытывали Линдберги. Кончилось тем, что после суда в 1935 году Линдберг с женой и старшим сыном Джоном переехали в Европу.
Там Линдберг посетил Германию, где был восхищен уровнем развития немецкой авиации. И это стало отправной точкой уже совсем другой истории в его биографии – не столь радужной. Так же он посетил и СССР, где, в отличии от немецкой, очень низко оценил качество советской авиационной промышленности. Не совсем понятно, что стало причиной – то ли травма, полученная им при расследовании похищения и убийства его сына, то ли очень теплый прием, устроенный ему в Германии, то ли увиденное им в СССР, но в начальный период Второй Мировой Войны Линдберг выступал, фактически, на стороне нацисткой Германии. Он поддерживал действий нацистской Германии, обращался к евреям США с призывом «не втягивать народ в войну». В 1941 году он стал одним из ведущих представителей Комитета «Америка — прежде всего» (America First Committee) — организации, которая выступала против добровольного вступления Америки во Вторую мировую войну. Линдберг подверг критике внешнюю политику президента Франклина Рузвельта, который вынужден был, считаясь с настроениями внутри страны не вступать в открытую в войну против Германии и Японии, однако оказывал всяческую поддержку сначала Британии, а после – и Советскому Союзу. И к войне готовился.
После Перл-Харбора Линдберг кардинально изменил свою позицию. Но его так и не взяли в ВВС, несмотря на его просьбы, хотя и считается, что под конец войны он совершил 50 боевых вылетов и принял активное участие в разработке автопилота, который существенно расширил возможности американской боевой авиации.
В мае 1940 года лидер Британского союза фашистов Освальд Мосли, вместе с руководством Союза отправляется в тюрьму, а деятельность этой организаци запрещают.
Освальд Эрнальд Мосли – выходец из древней британской аристократической семьи. Участник Первой Мировой Войны, боевой пилот, был ранен. В 22 года стал депутатом британского парламента, однако, впоследствии, разочаровался как консерваторах, так и в лейбористах. И в 1932 году создает Британский союз фашистов, который несколько раз меняет название и эмблему, но неизменным остается одно – приверженность самого Мосли и членов его союза фашисткой и антисемитской идеологии, преклонение перед Муссолини и Гитлером, и, фактическая, антибританская деятельность. В ходе начавшейся Второй Мировой Войны Мосли выступал за прекращение сопротивления Германии и заключения союза между Британией и Германией. Однако, англичане не оценили пацифистские настроения Мосли и отправили его за решетку, а саму организацию запретили. И после войны Мосли не снискал популярности – все его попытки вернуться в большую политику были безуспешными.
Глядя на то, как некоторые местные депутаты и прочие местные политики совершают стремительный дрейф в сторону откровенно пророссийской и коллаборнтной «Оппозиционной платформы за жизнь» невольно вспоминаешь опыт Линдберга и Мосли. Оба, думая, что действуют во благо своей страны не заметили, как скатились к сотрудничеству со злейшим врагом своей Родины. И если Линдберг опомнился самостоятельно, то Мосли пришлось вразумить силой. Еще можно вспомнить печальный опыт Видкуна Квислинга, норвежского сторонника национал-социализма, который прошел подобный путь до конца – до руководителя коллаборантного правительства Норвегии после ее фактической оккупации Германией. Закончил Квислинг, значительно хуже Линдберга и Мосли – в 1945 году норвежцы расстреляли его за государственную и национальную измену. И если наши перебежчики думают, что можно будет просто пройти в местные советы на высоком рейтинге ОПЗЖ и дальше просто продолжать решать свои вопросы – они очень сильно ошибаются. Так можно было отпетлять до 2014 года, а после аннексии Крыма, оккупации части Донбасса и продолжающейся войны с Россией, на которой продолжают гибнуть украинцы – не получится. Россия потребует от них предать Украину, в том или ином виде, как только ей это понадобится. А если они откажутся, то никто с «новичком» к ним ехать не будет – в самой Украине найдется немало желающих покарать строптивых депутатов и политиков значительно более дешевым методом – трубой по голове, к примеру. И всем, кто ступает на путь Линдберга или Мосли нужно помнить об этом.
Тут, главное, не закончить как Квислинг…
За сим кланяюсь – услышимся.
Аудиоверсия тут – №98 2020-05-21 http://nikvesti.fm/broadcast/show/33
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Станислав МартиросовБлоггер
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Доброго всем времени суток. В эфире на радио НикВести очередной выпуск «Параллелей и аналогий». С вами – Станислав Мартиросов.
20 – 21 мая 1927 года американский летчик Чарльз Линдберг впервые в истории авиации совершил одиночный перелет через Атлантический океан по маршруту Нью-Йорк – Париж.
Чарльз Огастус Линдберг родился в 1902 году. Техникой заинтересовался еще в детстве. Будучи студентом-инженером, увлекся летным делом, бросил университет и стал кадетом летной школы в Линкольне, штат Небраска. Но летной школы ему тоже было мало, он бросил и ее, чтобы путешествовать по стране с группой авиашоу. Там он прославился как исполнитель фигур высшего пилотажа и замысловатых трюков при прыжках с парашютом.
В 1919 году нью-йоркский владелец отеля Реймонд Ортейг предложил 25 тысяч долларов призового фонда первому лётчику, который совершит беспосадочный полёт из Нью-Йорка в Париж. Пытаясь его выиграть, погибли или были ранены несколько пилотов. Линдбергу, который решил поучаствовать в борьбе за этот приз, удалось привлечь инвесторов, за деньги которых был построен одномоторный моноплан, названный «Дух Сент-Луиса», в честь города Сент-Луис, штат Миссури, в котором жили многие спонсоры. Полет, длившийся 33 часа и 30 минут принес Линдбергу всеамериканскую и мировую славу. Он совершил многочисленные турне по всему миру, им восхищались, он стал первым обладателем Креста летных заслуг – высшей награды США для летчиков, он стал настоящим кумиром американцев и не только американцев.
21 декабря 1927 года он знакомится с дочерью американского посла в Мексике Энн Мору, в 1929 году они женятся. Чарльз обучает свою супругу пилотированию самолетами, они начинают летать вместе и становятся самой обаятельной парой Америки. А 1 марта 1932 года похищают их полуторагодовалого сына. Похитители требуют выкуп в 50 тысяч долларов, что по тем временам очень большая сумма, получают его, но ребенка не возвращают и исчезают с деньгами. Около десяти недель спустя было найдено тело мальчика: ребенок на самом деле был убит спустя несколько часов после похищения.
Благодаря тому, что выкуп был выплачен так называемыми золотыми сертификатами, срок действия которых истекал в 1933 году, уже в 1934 году удалось обнаружить предполагаемого убийцу. Трагедия и последующий судебный процесс над предполагаемым похитителем и убийцей стали сенсацией. Репортеры, фотографы и просто любопытные не давали Линдбергам проходу. Они преследовали супружескую пару буквально повсюду. Можно только предполагать какие страдания испытывали Линдберги. Кончилось тем, что после суда в 1935 году Линдберг с женой и старшим сыном Джоном переехали в Европу.
Там Линдберг посетил Германию, где был восхищен уровнем развития немецкой авиации. И это стало отправной точкой уже совсем другой истории в его биографии – не столь радужной. Так же он посетил и СССР, где, в отличии от немецкой, очень низко оценил качество советской авиационной промышленности. Не совсем понятно, что стало причиной – то ли травма, полученная им при расследовании похищения и убийства его сына, то ли очень теплый прием, устроенный ему в Германии, то ли увиденное им в СССР, но в начальный период Второй Мировой Войны Линдберг выступал, фактически, на стороне нацисткой Германии. Он поддерживал действий нацистской Германии, обращался к евреям США с призывом «не втягивать народ в войну». В 1941 году он стал одним из ведущих представителей Комитета «Америка — прежде всего» (America First Committee) — организации, которая выступала против добровольного вступления Америки во Вторую мировую войну. Линдберг подверг критике внешнюю политику президента Франклина Рузвельта, который вынужден был, считаясь с настроениями внутри страны не вступать в открытую в войну против Германии и Японии, однако оказывал всяческую поддержку сначала Британии, а после – и Советскому Союзу. И к войне готовился.
После Перл-Харбора Линдберг кардинально изменил свою позицию. Но его так и не взяли в ВВС, несмотря на его просьбы, хотя и считается, что под конец войны он совершил 50 боевых вылетов и принял активное участие в разработке автопилота, который существенно расширил возможности американской боевой авиации.
В мае 1940 года лидер Британского союза фашистов Освальд Мосли, вместе с руководством Союза отправляется в тюрьму, а деятельность этой организаци запрещают.
Освальд Эрнальд Мосли – выходец из древней британской аристократической семьи. Участник Первой Мировой Войны, боевой пилот, был ранен. В 22 года стал депутатом британского парламента, однако, впоследствии, разочаровался как консерваторах, так и в лейбористах. И в 1932 году создает Британский союз фашистов, который несколько раз меняет название и эмблему, но неизменным остается одно – приверженность самого Мосли и членов его союза фашисткой и антисемитской идеологии, преклонение перед Муссолини и Гитлером, и, фактическая, антибританская деятельность. В ходе начавшейся Второй Мировой Войны Мосли выступал за прекращение сопротивления Германии и заключения союза между Британией и Германией. Однако, англичане не оценили пацифистские настроения Мосли и отправили его за решетку, а саму организацию запретили. И после войны Мосли не снискал популярности – все его попытки вернуться в большую политику были безуспешными.
Глядя на то, как некоторые местные депутаты и прочие местные политики совершают стремительный дрейф в сторону откровенно пророссийской и коллаборнтной «Оппозиционной платформы за жизнь» невольно вспоминаешь опыт Линдберга и Мосли. Оба, думая, что действуют во благо своей страны не заметили, как скатились к сотрудничеству со злейшим врагом своей Родины. И если Линдберг опомнился самостоятельно, то Мосли пришлось вразумить силой. Еще можно вспомнить печальный опыт Видкуна Квислинга, норвежского сторонника национал-социализма, который прошел подобный путь до конца – до руководителя коллаборантного правительства Норвегии после ее фактической оккупации Германией. Закончил Квислинг, значительно хуже Линдберга и Мосли – в 1945 году норвежцы расстреляли его за государственную и национальную измену. И если наши перебежчики думают, что можно будет просто пройти в местные советы на высоком рейтинге ОПЗЖ и дальше просто продолжать решать свои вопросы – они очень сильно ошибаются. Так можно было отпетлять до 2014 года, а после аннексии Крыма, оккупации части Донбасса и продолжающейся войны с Россией, на которой продолжают гибнуть украинцы – не получится. Россия потребует от них предать Украину, в том или ином виде, как только ей это понадобится. А если они откажутся, то никто с «новичком» к ним ехать не будет – в самой Украине найдется немало желающих покарать строптивых депутатов и политиков значительно более дешевым методом – трубой по голове, к примеру. И всем, кто ступает на путь Линдберга или Мосли нужно помнить об этом.
Тут, главное, не закончить как Квислинг…
За сим кланяюсь – услышимся.
Аудиоверсия тут – №98 2020-05-21 http://nikvesti.fm/broadcast/show/33
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