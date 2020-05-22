По интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Крайняя неделя была богата на события, одними из которых безусловно стали интервью Гиркина и Поклонской Дмитрию Гордону. Я не поленился и посмотрел все 7 часов этих интервью. И мои выводы могут быть не совсем в тренде "наката" на Гордона, но моё мнение это моё мнение, кому интересно читайте дальше.

Начну с общего, это не было пиар интервью. И главное, что я заметил, постановка вопросов, суть некоторых вопросов, помимо обывательских, носила характер подводки под нужные для Украины и украинского общества ответов. Тех ответов, которые показали б лицо и характер незаконных грязных событий в Крыму и на Донбассе, ответов от символов тех событий с вражеской стороны. Получилось частично, прямых ответов, которые логично напрашивались ни Гиркин, ни Поклонская так и не дали, но их не завуалированное петляние от ответов, подбирание манёвров ухода от ответов -это уже результат, хороший результат для Украины и украинской пропаганды. Кто смотрел понимают как это выглядело и что это значит.

Первым опишу интервью и наблюдения по Поклонской. У меня "Няша" вызвала чувство некой даже жалости, граничащей с убогостью, упреждая гневные комментарии порохоботов, скажу сразу она и предатель и враг это не обсуждается. Поклонская - баба попавшая в геополитический переплёт, на несколько ступеней выше её понимания, которая свято верила русской пропаганде, историям про нациков, которые едят людей итд, За счёт смазливой мордашки и удачной истории для пропаганды была выгодна РФ, а потом как юзаный материал выкинута из эфира. Глянул её видео 2014-2015 годов, тогда она была уверена в своей правоте, видны были черты характера, а сейчас это абсолютно поломанный человек, признающий всю преступность и необъективность судебной системы РФ, абсурдность российского парламентаризма, подискивающий подходящие ответы на казалось бы очевидные вопросы. Вопросы по законности референдума(как к юристу), по будапештскому меморандуму, по подыгрыванию в Украине ФСБной агентурой внутринациональной розни для отделения Крыма, по криминальному прошлому Аксёнова, по войскам РФ развёрнутым для аннексии Крыма, по линчеванию сейчас в Украине людей за русский язык(на котом я собственно и пишу пост), по земельному вопросу связанному со сменой на украинских паспортов на паспорта РФ - все вопросы были ей проиграны. Абсолютно все вопросы она пыталась обойти - и это идёт в копилку нашей пропаганды.Гибридная война так гибридная, Украина способная, и тут научилась побеждать.

Гиркин (Стрелков)- это совершенно другая фигура, человек устоявшихся убеждений и своего виденья развития русского мира. Главная польза от интервью с ним- это по сути показаний, которые он дал: признание пособничества РФ в оккупации Крыма и Донбасса. Замечу это озвучивал, человек с вражеской стороны, теперь ОПЗЖ итд если будут отрицать участие РФ, то выглядеть это будет крайне маразматично. Однозначно важно, что Гиркин завуалированно признал сбитие боинга российскими войсками( с его слов, когда в ЛДНР есть 2 группы войск : РФ и ЛДНР и выстрел сделали не ЛДНРовцы(у которых нет ни специалистов, для этого, ни собственно оружия) , то вывод очевиден, кто это сделал). Важно, что он признал, что без участия РФ, не забрали б Крым и не началась бы бойня на Донбассе, важно, что он признал, что без поддержки РФ украинские войска смели б его ватагу и вернули б территории ЛДНР в Украину, важно, что он признал убийство (сделанное им/его подчинёнными) проукраинского депутата Владимира Рыбака, за взгляды, а не за военную диверсию. Все эти вещи дают правильную почву для размышлений украинскому обществу, отрезвляет любителей руськАгА мира.

Замечу, что Гиркин образованный человек, имеющий своё виденье, но он в то же время наивен до глубины души. Он признаёт, что РФ более гнилое государство чем Украина, там меньше прав и свободы выбора, власть такая же гнила, но какого-то чёрта он тянет территорию Украины в РФ. А потом на фоне событий хочет создать новое государство низвергнув всех пАпередников: без ресурсов, без нужного количества людей, без поддержки извне итд, утопичная стратегия. Пусть наведёт порядок у себя дома, пусть низвергнет Путина, которого он презирает, построит свою "Россию" вместо РФ, а потом может пробовать где-то порядки наводить. А так преследуя свою утопию, он принёс нам войну и смерть.

Почему Гордона начали хаять? Всех раскладов думаю не узнаем, но один - на поверхности. Гордон был против Пороха и Петя ждал своего шанса, что б на фоне чего-то мокнуть Гордона. Собственно вот- развернул медиа-кампанию по поводу интервью с врагами и качнул "лысого". А сбивания Гордона с мерских выборов итд, может и тут есть доля правды, но верится с трудом.