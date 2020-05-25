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Вітаємо всіх президентів!
Вже понад п’ять мільйонів випадків COVID-19 зареєстровано на планеті, понад триста тридцяти тисяч людей померло, близько двох мільйонів одужало. В Україні кількість захворівших перевищила 20 тисяч, від цієї хвороби померло близько 600 українців, одужали близько 7 тисяч. В Миколаївській області цифра випадків коронавірусу близько 3 сотень, з них понад сотня людей одужали.
З 22 травня Україні переходить до так званого адаптивного карантину. Це означає, що поступово, крок за кроком будуть зніматися обмеження на роботу громадського транспорту, кафе та ресторанів, спортзалів, дитячих садочків та зрештою, до 22 червня відновлять авіаперевезення та міжобласне пасажирське сполучення.
Є суттєве але. Карантинні обмеження будуть зніматися не по всій Україні, а по окремих регіонах і залежатиме це:
від кількості захворівших на 100 тисяч населення – їх має бути не більше 12 за останні сім діб;
від заповнення лікарняних ліжок хворими – цей рівень не може перевищувати 50%;
та від охоплення населення тестуванням – цей показник має бути не менше за 12 на 100 тисяч.
І якщо по першим двом показникам в Миколаївській області все, начебто, гаразд, то по кількості тестувань наша область пасе задніх, про що казав головний санітарний лікар ще на початку тижня.
А це – пряма відповідальність державної влади в області. І тому особисто я не беруся прогнозувати які карантинні обмеження та коли будуть зніматися у Миколаївській області. І хто конкретно відповідатиме за такий стан речей – теж не можу сказати. Бо з відповідальністю зараз в Україні дуже цікаві речі відбуваються. Поговоримо і про це.
Йому сподобалось. Йому подобається. Настільки подобається, що він піде на другий термін. І хто би сумнівався! Він, як ви здогадались – це Володимир Зеленський, а говорю я про його прес-конференцію, присвячену роковинам його вступу на посаду Президента України. На відміну від легендарного прес-марафону, під час якого Володимир Олександрович задовольнив всіх бажаючих журналістів, цього разу кількість задоволених було обмежено – бо сили вже не ті, та й коронавірус дуже вчасно трапився – у акредитації було відмовлено багатьом виданням. Які основні підсумки з цієї пресухі Зеленського можна зробити? Про перший я вже сказав:
– Всупереч своїй передвиборчій обіцянці йти лише на один президентський термін, він хоче балотуватися вдруге, бо в нього є чим думати;
– Він не хоче ні за що відповідати – відповідати мають виконавці – міністри та інші, зокрема це щодо резонансної справи про вбивство Павла Шеремета, в якій затримані добровольці та волонтери вже кілька місяців, а доказів їх провини та суду як не було, так і немає;
– Він дуже, дуже ображений на п’ятого Президента України Петра Порошенка і дуже бажає за будь яких обставин запроторити останнього за грати.
Ще там було про «кадровий голод», що може свідчити лише про одне – Зеленський гадки не мав про масштаб завдань, який постає перед головою держави та немає ніякої команди – і вся його кадрова політика є лише судомне затикання дірок негідниками, випадковими людьми, та нечисленними професіоналами, частка яких постійно зменшується. Також він казав про те, що не влаштовує своїх «армійських друзів» на державні посади. І правду ж сказав – неможливо влаштувати армійських друзів, як не служив у армії і армійських друзів просто не може бути.
А ще, він сказав, що в областях, в яких голови ОДА сильні або дипломати та їм вдалось налагодити співпрацю з головами обласних рад, які переважно від БПП, то там добре, а тем де конфлікти – там складна ситуація. З цього слідує, що наш очільник обласної державної адміністрації Олександр Стаднік – не сильний та не дипломат. І до місцевих новин.
Голова обласної ради Вікторія Москаленко, фактично, зробила заяву, про те, що Служба безпеки України здійснює на неї тиск задля того, щоб вона достроково пішла зі своєї посади. Подейкують, що Віталій Герсак, голова Миколаївського обласного Управління СБУ «забився» у Офісі Президента «зняти з ганьбою» Москаленко до кінця травня, бо Стаднік, за визначенням самого Зеленського не сильний і не дипломат – співпрацю з Москаленко не налагодив і позбутися її не здатний. І задля виконання своєї обіцянки навіть викликав Вікторію Вікторівну до себе, заразом і з Кормишкіним та Садрідіновим.
Якщо все це правда, а дуже багато чого опосередковано свідчить про правдивість цієї версії, то це – абсолютна нова сторінка в історії української спецслужби. Ні для кого ні є таємницею, що СБУ впливало на політику. Але раніше це було якось… делікатніше. Але так - грубо, безпардонно та відверто – ще ніколи. Я вже не кажу про те, що політична боротьба та тиск на політичну опозицію – це, для СБУ, як і для будь якої силової державної структури, в принципі - поза законом. Можливо, я один такий наївний, і думав, що СБУ – це про боротьбу з російськими шпіонами та диверсантами, а виявилось – це про заправки та тиск на опозицію. Хоча, зрештою, Віталій Герсак обіцяв нам нову історію – і він нам її показав, показує прямо зараз. Видно, що, Володимир Олександрович не може забути та пробачити Вікторії Вікторівні «малороса» - і пофіг тоді всі закони!
Ну а всім нам, треба вирішити, чи бажаємо ми бути учасниками цієї історії ще дев’ять років!
За цим кланяюся, зустрінемось!
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Станислав МартиросовБлоггер
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|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
Вже понад п’ять мільйонів випадків COVID-19 зареєстровано на планеті, понад триста тридцяти тисяч людей померло, близько двох мільйонів одужало. В Україні кількість захворівших перевищила 20 тисяч, від цієї хвороби померло близько 600 українців, одужали близько 7 тисяч. В Миколаївській області цифра випадків коронавірусу близько 3 сотень, з них понад сотня людей одужали.
З 22 травня Україні переходить до так званого адаптивного карантину. Це означає, що поступово, крок за кроком будуть зніматися обмеження на роботу громадського транспорту, кафе та ресторанів, спортзалів, дитячих садочків та зрештою, до 22 червня відновлять авіаперевезення та міжобласне пасажирське сполучення.
Є суттєве але. Карантинні обмеження будуть зніматися не по всій Україні, а по окремих регіонах і залежатиме це:
від кількості захворівших на 100 тисяч населення – їх має бути не більше 12 за останні сім діб;
від заповнення лікарняних ліжок хворими – цей рівень не може перевищувати 50%;
та від охоплення населення тестуванням – цей показник має бути не менше за 12 на 100 тисяч.
І якщо по першим двом показникам в Миколаївській області все, начебто, гаразд, то по кількості тестувань наша область пасе задніх, про що казав головний санітарний лікар ще на початку тижня.
А це – пряма відповідальність державної влади в області. І тому особисто я не беруся прогнозувати які карантинні обмеження та коли будуть зніматися у Миколаївській області. І хто конкретно відповідатиме за такий стан речей – теж не можу сказати. Бо з відповідальністю зараз в Україні дуже цікаві речі відбуваються. Поговоримо і про це.
Йому сподобалось. Йому подобається. Настільки подобається, що він піде на другий термін. І хто би сумнівався! Він, як ви здогадались – це Володимир Зеленський, а говорю я про його прес-конференцію, присвячену роковинам його вступу на посаду Президента України. На відміну від легендарного прес-марафону, під час якого Володимир Олександрович задовольнив всіх бажаючих журналістів, цього разу кількість задоволених було обмежено – бо сили вже не ті, та й коронавірус дуже вчасно трапився – у акредитації було відмовлено багатьом виданням. Які основні підсумки з цієї пресухі Зеленського можна зробити? Про перший я вже сказав:
– Всупереч своїй передвиборчій обіцянці йти лише на один президентський термін, він хоче балотуватися вдруге, бо в нього є чим думати;
– Він не хоче ні за що відповідати – відповідати мають виконавці – міністри та інші, зокрема це щодо резонансної справи про вбивство Павла Шеремета, в якій затримані добровольці та волонтери вже кілька місяців, а доказів їх провини та суду як не було, так і немає;
– Він дуже, дуже ображений на п’ятого Президента України Петра Порошенка і дуже бажає за будь яких обставин запроторити останнього за грати.
Ще там було про «кадровий голод», що може свідчити лише про одне – Зеленський гадки не мав про масштаб завдань, який постає перед головою держави та немає ніякої команди – і вся його кадрова політика є лише судомне затикання дірок негідниками, випадковими людьми, та нечисленними професіоналами, частка яких постійно зменшується. Також він казав про те, що не влаштовує своїх «армійських друзів» на державні посади. І правду ж сказав – неможливо влаштувати армійських друзів, як не служив у армії і армійських друзів просто не може бути.
А ще, він сказав, що в областях, в яких голови ОДА сильні або дипломати та їм вдалось налагодити співпрацю з головами обласних рад, які переважно від БПП, то там добре, а тем де конфлікти – там складна ситуація. З цього слідує, що наш очільник обласної державної адміністрації Олександр Стаднік – не сильний та не дипломат. І до місцевих новин.
Голова обласної ради Вікторія Москаленко, фактично, зробила заяву, про те, що Служба безпеки України здійснює на неї тиск задля того, щоб вона достроково пішла зі своєї посади. Подейкують, що Віталій Герсак, голова Миколаївського обласного Управління СБУ «забився» у Офісі Президента «зняти з ганьбою» Москаленко до кінця травня, бо Стаднік, за визначенням самого Зеленського не сильний і не дипломат – співпрацю з Москаленко не налагодив і позбутися її не здатний. І задля виконання своєї обіцянки навіть викликав Вікторію Вікторівну до себе, заразом і з Кормишкіним та Садрідіновим.
Якщо все це правда, а дуже багато чого опосередковано свідчить про правдивість цієї версії, то це – абсолютна нова сторінка в історії української спецслужби. Ні для кого ні є таємницею, що СБУ впливало на політику. Але раніше це було якось… делікатніше. Але так - грубо, безпардонно та відверто – ще ніколи. Я вже не кажу про те, що політична боротьба та тиск на політичну опозицію – це, для СБУ, як і для будь якої силової державної структури, в принципі - поза законом. Можливо, я один такий наївний, і думав, що СБУ – це про боротьбу з російськими шпіонами та диверсантами, а виявилось – це про заправки та тиск на опозицію. Хоча, зрештою, Віталій Герсак обіцяв нам нову історію – і він нам її показав, показує прямо зараз. Видно, що, Володимир Олександрович не може забути та пробачити Вікторії Вікторівні «малороса» - і пофіг тоді всі закони!
Ну а всім нам, треба вирішити, чи бажаємо ми бути учасниками цієї історії ще дев’ять років!
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Закошмарить Сенкевича
4908
|
Об «императивном мандате»
4436
|
Зацентралили
4338
|
Страсти по декоммунизации
4084
|
Генетическая память
3046
|
Сварить лягушку
5372
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4019
|
Чума на ваши все дома!
4225
|
Синусоида
3222
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3261
|
Война миров
3930
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Чего изволите?
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С праздником освобождения
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Николаевские провы
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Россотрудники
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О людях и собаках
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Все уже было и все еще будет
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Голубь сизокрылый
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О мухах
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Усатые — бородатым
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«Не смешите наши «Руты»
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Реванш под видом шизофрении
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Лучше бы пил и курил
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Гопота ты моя, гопота!
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Не ходите дети в Африку гулять!
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Не молчание ягнят
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Недоразумение
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Не Майдан
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4383
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Петля времени
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2989
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
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Наш ответ Чемберлену
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Молчание ягнят
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
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Он хороший!
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Богатства у них много, порядка только нет
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3392
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Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2820
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«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2184
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Дважды в одну реку
2373
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Молоко
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Фронда принцев
1929
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Взять свое любой ценой
1558
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Очаровательные инопланетяне
1915
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2048
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Бесовский полк
2855
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3161
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«Мостровосхитители»
2106
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2425
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Украсть своего Эйхмана
2283
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2271
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2406
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2769
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2223
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Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2682
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2817
|
И вновь продолжается бой!
2728
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Предел терпения и предвыборный чёс
2085
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А Васька слушает…
2114
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Не праздничные заметки…
1991
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Горячее лето, переходящее в осень
1877
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Слава котам!
2520
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Змея, кусающая себя за хвост
2324
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2467
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2531
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2549
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2516
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2092
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1813
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2105
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2500
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2344
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1603
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1897
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2054
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1650
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1585
|
Встояти перед спокусами
1778
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1611
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1445
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1866
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2013
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2615
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3299
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3590
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2879
|
Це страшне слово – рейд!
3120
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3226
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3197
|
Обирайте! Але – відповідайте!
2918
|
Позеленим країну!
2693
|
Янукович 2.0
2532
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А як ви пісяєте?
2451
|
Парашутів на всіх немає
2040
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1864
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1721
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Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1360
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1124
|
День Победы?
1078
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1290
|
Час хаосу
1550
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Генератор криз
1140
|
Не реванш, кажете…
1329
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1383
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
982
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1082
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1077
|
Таргани і без параду
1323
|
Зеленеє жито ще й овес
1172
|
Ветераны и Папа Римский
899
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«Скорострєли» чекають на пунш
1011
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Не Британія…
759
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Авторитаризм на марші
942
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Лохи всі ми
1159
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Три варіанти та останній елемент
1097
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1029
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Не переконали…
3176
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1676
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Маппет – шоу
2930
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1241
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1298
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2234
|
Наш Вінні Гамбінні
1046
|
Безславні засранці
1156
|
Найважливіший день
804
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5743
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
2789
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4079
|
Грьобаний Екібастуз!
1401
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
2808
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
3530
|
«Мюнхен» навиворіт
4698
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
6824
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
5597
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
6811
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2178
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Контрреволюція огидності
5190
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
1588
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
1522
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Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
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Своєї зарази вистачає
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«Справедливість», яка нікого не врятує…
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Нові випробування для всіх нас
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Чума обом домам! Або коронавірус…
680
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«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1149
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Феномен безпорадності
610
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Разброд и шатание
692
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«Океан» надії та нескінченний карантин?
599
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Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
814
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Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
930
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Буде цікаво
424
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
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