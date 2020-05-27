Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантину

Переважна більшість новин про вихід з карантину в онлайн-медіа Миколаєва у травні за тональністю були нейтральними, головними спікерами про вихід з карантину були українські політики та представники центральної влади. При цьому, тема коронавірусу залишається однією з топ-тем у стрічках новин ЗМІ Миколаєва.

Про це свідчать результати травневого моніторингу ІМІ, що було проведено з 11 по 15 травня. Метою дослідження було визначити кількість та якість новин про вихід з карантину, а також спікерів, які фігурують у таких новинах, тональність матеріалів про вихід із карантину в онлайн-медіа Миколаєва.

Було проаналізовано публікації у стрічках новин п‘яти онлайн-ЗМІ Миколаєва, в саме: «Преступности.НЕТ» (https://news.pn/ru/), «Новости-N» (https://novosti-n.org), «Мой город» (Mycity.mk.ua), «Інше.TV» (https://inshe.tv), «0512» (0512.com.ua).

Методологія дослідження включала визначення загальної кількості новин про коронавірус, кількості новин про карантин у зв‘язку з поширенням COVID-19 та вихід з карантину, а також аналіз спікерів (представники місцевої влади, регіональні політики, українські політики та представники державної влади, бізнесмени, місцеві громадські активісти та волонтери, медичні працівники, релігійні діячі та інші) у новинах про вихід з карантину та тональність цих матеріалів. Не аналізувались статті, аналітика, журналістські розслідування, блоги, реклама у стрічках новин.

Коронавірус залишається топ-темою

За період проведення моніторингу у включених до аналізу ЗМІ Миколаєва було опубліковано загалом 1227 новин. Із них про COVID-19 та пов‘язаний із ним карантин - 24% або 300 матеріалів.

Нагадаємо, що у квітні новин на тему поширення коронавірусу в онлайн-ЗМІ Миколаєва було 29%, у березні, коли в Україні почалась епідемія захворювання та було оголошено про карантин, стосувались теми COVID-19 23% новин.

У відсотковому відношенні, найчастіше на тему коронавірусу серед ЗМІ Миколаєва писав сайт «0512» - 34% новин у стрічці новин. Проте за кількісним показником найбільшу кількість новин на зазначену тему, 101, було опубліковано у виданні «Новости-N» це становить 29% до загальної кількості матеріалів у стрічці новин сайту за період моніторингу. Найменша частка новин про коронавірус була опублікована у виданні «Преступности.НЕТ» - 14,6% (39 новин). Проте варто зазначити, що видання кожного дня протягом вказаного періоду публікувало детальний онлайн-репортаж, де в одному матеріалі з часовими позначками описувалися всі події на тему коронавірусу. Такі матеріали виходили у стрічці новин з позначенням «Спецтема».

116 матеріалів або 39% новин про коронавірус, опублікованих у включених до моніторингу ЗМІ, стосувались теми карантину. Із них у 67% (78 новин) миколаївські онлайн-ЗМІ писали про ослаблення та вихід із карантину, оголошеного у зв‘язку з поширенням коронавірусного захворювання.

Найбільш цитовані - українські політики та посадовці

18% (або 14 новин) із загальної кількості матеріалів про вихід з карантину не мали спікерів - це були повідомлення відомств чи інформація про заходи, пов‘язані із послабленням та виходом із карантину. Загалом у новинах про вихід із карантину висловились 64 спікери.

Найчастіше у новинах миколаївські ЗМІ цитували українських політиків та державних діячів - 50% (32 матеріали) від загальної кількості новин про вихід з карантину за період моніторингу. Онлайн-медіа Миколаєва цитували президента України Володимира Зеленського, міністра охорони здоров‘я Максима Степанова, інших представників Кабінету Міністрів, очільників ОДА та міських голів інших регіонів, зокрема, Києва, Дніпра, Львова, а також лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка. Такі новини, переважно, характеризувалися нейтральною тональністю, проте траплялася і негативна подача, наприклад, матеріал сайту «Інше.TV» «В Черновцах ослабили карантин, несмотря на вспышку коронавируса».

Представники місцевої влади були спікерами у 20% (13) новин про послаблення обмежень та вихід із карантину, пов‘язаного з поширенням коронавірусного захворювання COVID-19. Така відносно невелика частка новин, де спікерами є місцева влада, пояснюється тим, що через карантин посадовці обмежили своє спілкування з журналістами.

Тим не менш, вже традиційно, найчастіше онлайн-медіа Миколаєва у новинах про коронавірус та вихід із карантину цитують Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича. У квітні ми писали про те, що мер Миколаєва став топ спікером регіону у новинах про COVID-19. Така популярність пов'язана з тим, що мер Миколаєва з початку карантину майже щодня виходить у прямий ефір у соцмережах Інстаграм та Фейсбук, де коментує ситуацію з коронавірусом у місті та регіоні, звітує про заходи, яких вживає влада, та відповідає на запитання глядачів.

У травні Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич виступав з заявами, зокрема, про відновлення транспортного сполучення, відміну пропускної системи в громадському транспорту міста, можливе відновлення навчального процесу.

Зазначимо, що у новинах онлайн-медіа Миколаєва, які були включені до моніторингу, не зафіксовано новин із заявами інших міських голів регіону.

Також миколаївські онлайн-медіа писали про проведення у Миколаєві акції “Стоп культурний карантин”, де спікером виступив начальник міського управління культури Юрій Любаров. Такі новини опубліковані сайтами «0512» та «Інше.TV».

Усі новини, де спікерами виступали представники регіональної влади, мали нейтральну тональність.

До категорії «Інше» під час аналізу спікерів у новинах про вихід із карантину потрапили матеріали, у яких цитують власних кореспондентів або спікерами є іноземні діячі. Такі новини мають як нейтральне забарвлення, так і негативне. Зокрема, видання «Новости-N» яке, слідкуючи за процесом зняття карантинних обмежень у Миколаєві, звернули увагу на те, що з початку послаблення карантину у місті почав роботу стрип-клуб. Видання зазначає, що заклад знаходиться поряд з Миколаївською обласною адміністрацією, а його робота порушує вимоги карантину, що ще не завершився.

Під час аналізу у новинах онлайн-ЗМІ Миколаєва у травні не виявлено жодного матеріалу, де спікерами би виступали регіональні політики, місцеві громадські діячі та волонтери, релігійні діячі.

Загалом, 71,8% (56) новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантину мають нейтральну тональність, кількість негативних матеріалів складає 8 - 10,3% від загальної кількості новин про вихід із карантину. Жодних новин, які б мали позитивне забарвлення, на цю тему не було зафіксовано.

Варто зазначити, що за час моніторингу у ЗМІ Миколаєва не виявлено новин із «страшилками» чи навпаки позитивних матеріалів про коронавірус, карантин чи вихід із карантину. Миколаївські ЗМІ віддають перевагу фактам, офіційним даним та заявам представників влади про пандемію та пов‘язані із нею обмеження і їх ослаблення.

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