Вітаємо всіх президентів!
Кількість випадків COVID-19 зареєстрованих на планеті знаходиться в районі шості мільйонів, понад триста шістдесят тисяч людей померло, близько двох з половиною мільйонів одужало, а епіцентр пандемії перемістився до Бразилії. В Україні кількість захворівших перевищила 20 тисяч, від цієї хвороби померло близько 700 українців, кількість одужавших наближається до 10 тисяч. В Миколаївській області цифра випадків коронавірусу близько 3 сотень, з них близько півтори сотні людей одужали.
Світ, Україна та Миколаївщина потрохи послаблює карантинні обмеження. З червня частково відновлюється залізничне пасажирське сполучення, ведуться перемовини про відновлення авіасполучення. У Миколаєві поступово починають працювати дитячі садочки, а ось дитячих пришкільних таборів цього літа не буде. І хоча рівень захворюванності коронавірусом в Україні не зменшується – кожного дня фіксується приблизно однакова кількість випадків COVID-19 і важко передбачити в якому напрямі рухатимеся ситуація, але вже зараз можна казати про важкі економічні наслідки. Сфера послуг, торгівлі, реклами, транспорту та багато інших втратили до 90%. До 90% всього – клієнтів, виручки, обсягів. Про прибутки взагалі не йдеться. Втрачає бізнес – втрачають люди – багато працівників лишися без роботи, або розміри їх зарплат значно зменшились. Втрачають бізнес та люди – втрачають і всі бюджети – від державного до місцевих.
І це – лише початок. Світ та Україна ще не вийшли повністю з карантину, хворобу не подолано, а втрати вже вражають. І тут слід чітко усвідомлювати – найбільше постраждають найслабкіші країни та економіки. Якщо світові інституції прогнозують падіння світового ВВП на рівні 3%, то Україні та українцям слід готуватися до гіршого сценарію – не менше 4-8%. І тут дуже важливими мають стати дії як держави, так і місцевих органів влади. Як вони підтримають бізнес, чим допоможуть. Якщо на рівні Уряду ми, поки що, лише чуємо про те, що програма підтримки економіки готується, то на місцевому рівні найбільш притомні депутати вже озвучують конкретні пропозиції, зокрема, щодо звільнення приватних підприємців від сплати єдиного податку на час карантину, та на певний час після нього. У будь якому разі всім – і бізнесу, і державі, і громадам, і людям слід готуватися до тривалого затягування пасків та визначення пріоритетів – що зберігати і фінансувати, а від чого відмовлятися, відкладаючи на кращі часи.
Ані коронавірус, ані посуха не можуть стати на заваді інтригам та боротьбі за владу у обласному центрі, на тлі яких Мадридській двір та палац імператора Візантії виглядають тьмяно та блідо. Конфлікт між головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко та центральною владою, яку сьогодні у нашому регіоні фактично уособлює очільник обласного управління СБУ Віталій Герсак не вщухає, а навпаки - загострюється. Вікторію Вікторівну вчергове викликають до СБУ, вона вчергове заявляє про тиск на неї з боку спецслужби з метою її дострокової відставки. Цього разу вона зробила це в ефірі всеукраїнського телеканалу. На її підтримку виступили три фракції обласної ради – «Укроп», «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Натомість, «Наш Край» з Кормишкіним на чолі про підтримку Вікторії Вікторівни нічого не промовив. Розбився їх союз об риф Управління комунального майна області в друзки. Крім того, Москаленко заявила що спрямувала листи про її політичне переслідування до послів Великої Сімки. Якщо це так, то скандал може сягнути міжнародного рівня – наші міжнародні партнери дуже чутливо ставляться до втручання спецслужб у політичний процес – а саме таке втручання – грубе та неприховане, ми зараз спостерігаємо. Чим все закінчиться – важко спрогнозувати. Але що маємо зараз? Маємо голову обласного управління спеціальної служби який, як розповідають, є шанувальником ексклюзивних автомобільних брендів та дуже дорогого тюнігну, який за дев’ять місяців роботи відзначився: незрозумілою заявою про брудні пробірки; показовою, начебто, боротьбою з нелегальними заправками та, зрештою, грубим та явно незаконним тиском на політичну опозицію.
Ще пліткують, що Віталій Герсак дотичний до одного анонімного телеграм-каналу, який яскраво розповідає про, начебто, злочини відомих в регіоні особистостей та певних правоохоронців та без міри хвалить самого Герсака. Якщо цей зливний бачок і справді має стосунок до обласного очільника спецслужби, то маємо визнати, що вперше спостерігаємо як відкрито та, знову ж, грубо, начальник місцевої СБУ інтригує проти, та підсиджує місцевого губернатора. Бо «парафініт» цей канал Олександра Васильовича нещадно. І не можна сказати, що раніше такого не було, щоб голова спецслужби та губернатор конфліктували та грали один проти одного. Але, щоб так відкрито та відверто – це вперше. Та й ще в одні ворота.
І ще одне хочеться додати. Створити анонімний телеграм-канал та зливати туди «ексклюзивні» подробиці про злочинців та їх злочини можу я, може будь хто. Але ж, хіба це функція очільника СБУ – розважати провінційну публіку кримінальним чтивом? Справа будь якої правоохоронної структури – збирати по злочинцям докази, висувати обвинувачення та доводити їх вину у суді. Все, крапка. А у нас – телеграм-шоу якесь виходить. Якщо, звичайно плітки є правдою. Але ми знаємо, що у кожній чуйці є своя малюсінька частка неправди.
У Державному Бюро Розслідування, як виявилось, працюють великі шанувальники мистецтва. Ніякий інший висновок неможливо зробити, коли дивишся, з яким завзяттям слідчі та спецназ ДБР штурмували музей Гончара, в якому Петро Порошенко презентував виставку із власної колекції картин. ДБР підозрює п’ятого Президента в тому, що він, начебто, купував та завозив ці картини з порушенням митного та податкового законодавства. Саме тому, як Бюро згодом пояснило, і вдались його слідчі до штурму та обшуку музею без рішення суду у якості невідкладних слідчих дій. Але. Закон дозволяє такі дії, але вимагає негайно після них отримати судову санкцію на це. Як вже зараз стало відомо, Печерський суд, такий чуйний до побажань влади, такої санкції слідчим ДБР не дав. Отже, виходить, що обшук та всі його наслідки незаконні. На що це схоже? А схоже на те, Зеленський за будь яку ціну хоче відправити Порошенка за грати. У Володимира Олександровича так горить від цього бажання в грудях, що він змушує вірні йому ДБР та Генеральну Прокуратуру порушувати закон, аби загасити цей пекельний вогонь. І, схоже, що всі останні та майбутні призначення в цих органах мають виключно політичне підґрунтя. Щось мені це дуже нагадує події десятирічної давнини, коли духовний батько Володимира Олександровича Віктор Федорович так саме шукав будь який привід аби загасити свій пекельний вогонь стосовно Юлії Володимирівни. Загасив. А зараз ламає олівці в Ростові-на-Дону. Що ще раз доводить, що історія нікого нічому не вчить. Хоча пристрасть та впертість, з якою Зеленський намагається наступити на всі граблі, на які наступали всі його попередники вражає.
За цим кланяюся, зустрінемось!
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
Кількість випадків COVID-19 зареєстрованих на планеті знаходиться в районі шості мільйонів, понад триста шістдесят тисяч людей померло, близько двох з половиною мільйонів одужало, а епіцентр пандемії перемістився до Бразилії. В Україні кількість захворівших перевищила 20 тисяч, від цієї хвороби померло близько 700 українців, кількість одужавших наближається до 10 тисяч. В Миколаївській області цифра випадків коронавірусу близько 3 сотень, з них близько півтори сотні людей одужали.
Світ, Україна та Миколаївщина потрохи послаблює карантинні обмеження. З червня частково відновлюється залізничне пасажирське сполучення, ведуться перемовини про відновлення авіасполучення. У Миколаєві поступово починають працювати дитячі садочки, а ось дитячих пришкільних таборів цього літа не буде. І хоча рівень захворюванності коронавірусом в Україні не зменшується – кожного дня фіксується приблизно однакова кількість випадків COVID-19 і важко передбачити в якому напрямі рухатимеся ситуація, але вже зараз можна казати про важкі економічні наслідки. Сфера послуг, торгівлі, реклами, транспорту та багато інших втратили до 90%. До 90% всього – клієнтів, виручки, обсягів. Про прибутки взагалі не йдеться. Втрачає бізнес – втрачають люди – багато працівників лишися без роботи, або розміри їх зарплат значно зменшились. Втрачають бізнес та люди – втрачають і всі бюджети – від державного до місцевих.
І це – лише початок. Світ та Україна ще не вийшли повністю з карантину, хворобу не подолано, а втрати вже вражають. І тут слід чітко усвідомлювати – найбільше постраждають найслабкіші країни та економіки. Якщо світові інституції прогнозують падіння світового ВВП на рівні 3%, то Україні та українцям слід готуватися до гіршого сценарію – не менше 4-8%. І тут дуже важливими мають стати дії як держави, так і місцевих органів влади. Як вони підтримають бізнес, чим допоможуть. Якщо на рівні Уряду ми, поки що, лише чуємо про те, що програма підтримки економіки готується, то на місцевому рівні найбільш притомні депутати вже озвучують конкретні пропозиції, зокрема, щодо звільнення приватних підприємців від сплати єдиного податку на час карантину, та на певний час після нього. У будь якому разі всім – і бізнесу, і державі, і громадам, і людям слід готуватися до тривалого затягування пасків та визначення пріоритетів – що зберігати і фінансувати, а від чого відмовлятися, відкладаючи на кращі часи.
Ані коронавірус, ані посуха не можуть стати на заваді інтригам та боротьбі за владу у обласному центрі, на тлі яких Мадридській двір та палац імператора Візантії виглядають тьмяно та блідо. Конфлікт між головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко та центральною владою, яку сьогодні у нашому регіоні фактично уособлює очільник обласного управління СБУ Віталій Герсак не вщухає, а навпаки - загострюється. Вікторію Вікторівну вчергове викликають до СБУ, вона вчергове заявляє про тиск на неї з боку спецслужби з метою її дострокової відставки. Цього разу вона зробила це в ефірі всеукраїнського телеканалу. На її підтримку виступили три фракції обласної ради – «Укроп», «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Натомість, «Наш Край» з Кормишкіним на чолі про підтримку Вікторії Вікторівни нічого не промовив. Розбився їх союз об риф Управління комунального майна області в друзки. Крім того, Москаленко заявила що спрямувала листи про її політичне переслідування до послів Великої Сімки. Якщо це так, то скандал може сягнути міжнародного рівня – наші міжнародні партнери дуже чутливо ставляться до втручання спецслужб у політичний процес – а саме таке втручання – грубе та неприховане, ми зараз спостерігаємо. Чим все закінчиться – важко спрогнозувати. Але що маємо зараз? Маємо голову обласного управління спеціальної служби який, як розповідають, є шанувальником ексклюзивних автомобільних брендів та дуже дорогого тюнігну, який за дев’ять місяців роботи відзначився: незрозумілою заявою про брудні пробірки; показовою, начебто, боротьбою з нелегальними заправками та, зрештою, грубим та явно незаконним тиском на політичну опозицію.
Ще пліткують, що Віталій Герсак дотичний до одного анонімного телеграм-каналу, який яскраво розповідає про, начебто, злочини відомих в регіоні особистостей та певних правоохоронців та без міри хвалить самого Герсака. Якщо цей зливний бачок і справді має стосунок до обласного очільника спецслужби, то маємо визнати, що вперше спостерігаємо як відкрито та, знову ж, грубо, начальник місцевої СБУ інтригує проти, та підсиджує місцевого губернатора. Бо «парафініт» цей канал Олександра Васильовича нещадно. І не можна сказати, що раніше такого не було, щоб голова спецслужби та губернатор конфліктували та грали один проти одного. Але, щоб так відкрито та відверто – це вперше. Та й ще в одні ворота.
І ще одне хочеться додати. Створити анонімний телеграм-канал та зливати туди «ексклюзивні» подробиці про злочинців та їх злочини можу я, може будь хто. Але ж, хіба це функція очільника СБУ – розважати провінційну публіку кримінальним чтивом? Справа будь якої правоохоронної структури – збирати по злочинцям докази, висувати обвинувачення та доводити їх вину у суді. Все, крапка. А у нас – телеграм-шоу якесь виходить. Якщо, звичайно плітки є правдою. Але ми знаємо, що у кожній чуйці є своя малюсінька частка неправди.
У Державному Бюро Розслідування, як виявилось, працюють великі шанувальники мистецтва. Ніякий інший висновок неможливо зробити, коли дивишся, з яким завзяттям слідчі та спецназ ДБР штурмували музей Гончара, в якому Петро Порошенко презентував виставку із власної колекції картин. ДБР підозрює п’ятого Президента в тому, що він, начебто, купував та завозив ці картини з порушенням митного та податкового законодавства. Саме тому, як Бюро згодом пояснило, і вдались його слідчі до штурму та обшуку музею без рішення суду у якості невідкладних слідчих дій. Але. Закон дозволяє такі дії, але вимагає негайно після них отримати судову санкцію на це. Як вже зараз стало відомо, Печерський суд, такий чуйний до побажань влади, такої санкції слідчим ДБР не дав. Отже, виходить, що обшук та всі його наслідки незаконні. На що це схоже? А схоже на те, Зеленський за будь яку ціну хоче відправити Порошенка за грати. У Володимира Олександровича так горить від цього бажання в грудях, що він змушує вірні йому ДБР та Генеральну Прокуратуру порушувати закон, аби загасити цей пекельний вогонь. І, схоже, що всі останні та майбутні призначення в цих органах мають виключно політичне підґрунтя. Щось мені це дуже нагадує події десятирічної давнини, коли духовний батько Володимира Олександровича Віктор Федорович так саме шукав будь який привід аби загасити свій пекельний вогонь стосовно Юлії Володимирівни. Загасив. А зараз ламає олівці в Ростові-на-Дону. Що ще раз доводить, що історія нікого нічому не вчить. Хоча пристрасть та впертість, з якою Зеленський намагається наступити на всі граблі, на які наступали всі його попередники вражає.
За цим кланяюся, зустрінемось!
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