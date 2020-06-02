Все мы видим, как семимильными шагами пандемия COVID-19 шагает по планете и уже почти три месяца косит украинцев.
Для больниц и трудовых коллективов медработников государство, местные и региональные бюджеты выделяют дополнительное финансирование – не в тех объемах, как хотелось бы, иногда даже со скандалами, но выделяют. К счастью, подключился и крупный бизнес. Пример всем в Николаеве подала компания "НИБУЛОН", обеспечившая область современным аппаратом для выявления коронавируса у пациентов высокоточным методом полимеразной цепной реакции, под ключ отремонтировавшая и оснастившая областной центр по лечению инфекционных заболеваний (бывш. областную инфекционную больницу) практически всем необходимым. Их примеру последовал Николаевский глиноземный завод, приступивший к созданию отделения для обсервации и лечения больных COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями в городской больнице №5 (бывш. Жовтневая ЦРБ) и закупивший газификатор на 3 тонны кислорода для горбольницы №3, НПКГ "Зоря"-"Машпроект", установивший кислородный концентратор и проложивший мощную разводку для 50 точек подачи кислорода в респираторный центр интенсивной терапии, порты «Ника-тера» и «Ольвия», закупившие 55 импортных функциональных кроватей, компания «Велам», предоставившая для больных удобные матрацы.
Всё это хорошо, своевременно и очень правильно, вызывает уважение и доказывает, что пока одни говорят – другие делают.
Что касается лично меня, я тоже сторонник не долгих пространных рассуждений, а быстрых и конкретных дел. В том числе и в ситуации с борьбой против коронавирусной напасти в Николаеве. Но я пошел несколько по иному пути – по пути помощи конкретным людям, нашим горожанам.
Не секрет, что в больницы попадают разные пациенты – и по возрасту, и по состоянию здоровья, и по своим возможностям, и по материальному положению. Кому-то помощь требуется больше, кому-то меньше. Среди них есть одинокие, которым и помощь-то никто не окажет – просто потому, что у них нет родни.
Я горожанин, николаевец в шестом поколении. Я знаю, что моим предкам в этом городе пришлось пережить очень много – и чуму, и оспу, и тиф, и холеру, и грипп-испанку, смертность от которого была просто чудовищной, многократно превышающей наши сегодняшние потери от коронавируса.
Так вот, по рассказам своих дедов я с детства знаю, что во времена тяжелых испытаний и страшных эпидемий, наши предки протягивали руку помощи друг другу и объединялись, чтобы вместе бороться с лихом, чтобы помогать тем, кто в этой помощи нуждается. Не зря в народе говорят: гуртом й батьку бити легше.
Хорошо, что есть большой бизнес, помогающий лечебным учреждениям с ремонтами, закупкой аппаратуры и лекарств. Но сегодня многим малоимущим людям нужны средства индивидуальной защиты, антисептики. А еще им элементарно нужно есть и пить. Мы с единомышленниками уже занимаемся решением этой проблемы и, чтобы аккумулировать усилия всех неравнодушных, решили создать благотворительный фонд, который будет заниматься помощью престарелым и малоимущим, столкнувшимся с проблемой COVID-19.
В этот фонд помощи пострадавшим от коронавируса сегодня я делаю первый символический взнос – 10 тыс. грн. Поверьте, это только первый взнос, первая ласточка. Дальше будет больше!
Я призываю всех неравнодушных людей, а в особенности представителей малого и среднего бизнеса присоединяться к нашему начинанию. Гарантирую полную прозрачность и подотчетность фонда помощи людям, пострадавшим от коронавируса. Расчетный счет организации сообщу в ближайшее время.
Мы не хотим обещать многого. Но питанием, средствами защиты, а при необходимости – чистой и скромной одеждой готовы обеспечить нуждающихся.
Пока другие говорят – мы делаем!
Наша сила в единстве!
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Анатолий ДюминБлоггер
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Анатолий ДюминБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета от партии "Оппозиционный блок"
Все мы видим, как семимильными шагами пандемия COVID-19 шагает по планете и уже почти три месяца косит украинцев.
Для больниц и трудовых коллективов медработников государство, местные и региональные бюджеты выделяют дополнительное финансирование – не в тех объемах, как хотелось бы, иногда даже со скандалами, но выделяют. К счастью, подключился и крупный бизнес. Пример всем в Николаеве подала компания "НИБУЛОН", обеспечившая область современным аппаратом для выявления коронавируса у пациентов высокоточным методом полимеразной цепной реакции, под ключ отремонтировавшая и оснастившая областной центр по лечению инфекционных заболеваний (бывш. областную инфекционную больницу) практически всем необходимым. Их примеру последовал Николаевский глиноземный завод, приступивший к созданию отделения для обсервации и лечения больных COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями в городской больнице №5 (бывш. Жовтневая ЦРБ) и закупивший газификатор на 3 тонны кислорода для горбольницы №3, НПКГ "Зоря"-"Машпроект", установивший кислородный концентратор и проложивший мощную разводку для 50 точек подачи кислорода в респираторный центр интенсивной терапии, порты «Ника-тера» и «Ольвия», закупившие 55 импортных функциональных кроватей, компания «Велам», предоставившая для больных удобные матрацы.
Всё это хорошо, своевременно и очень правильно, вызывает уважение и доказывает, что пока одни говорят – другие делают.
Что касается лично меня, я тоже сторонник не долгих пространных рассуждений, а быстрых и конкретных дел. В том числе и в ситуации с борьбой против коронавирусной напасти в Николаеве. Но я пошел несколько по иному пути – по пути помощи конкретным людям, нашим горожанам.
Не секрет, что в больницы попадают разные пациенты – и по возрасту, и по состоянию здоровья, и по своим возможностям, и по материальному положению. Кому-то помощь требуется больше, кому-то меньше. Среди них есть одинокие, которым и помощь-то никто не окажет – просто потому, что у них нет родни.
Я горожанин, николаевец в шестом поколении. Я знаю, что моим предкам в этом городе пришлось пережить очень много – и чуму, и оспу, и тиф, и холеру, и грипп-испанку, смертность от которого была просто чудовищной, многократно превышающей наши сегодняшние потери от коронавируса.
Так вот, по рассказам своих дедов я с детства знаю, что во времена тяжелых испытаний и страшных эпидемий, наши предки протягивали руку помощи друг другу и объединялись, чтобы вместе бороться с лихом, чтобы помогать тем, кто в этой помощи нуждается. Не зря в народе говорят: гуртом й батьку бити легше.
Хорошо, что есть большой бизнес, помогающий лечебным учреждениям с ремонтами, закупкой аппаратуры и лекарств. Но сегодня многим малоимущим людям нужны средства индивидуальной защиты, антисептики. А еще им элементарно нужно есть и пить. Мы с единомышленниками уже занимаемся решением этой проблемы и, чтобы аккумулировать усилия всех неравнодушных, решили создать благотворительный фонд, который будет заниматься помощью престарелым и малоимущим, столкнувшимся с проблемой COVID-19.
В этот фонд помощи пострадавшим от коронавируса сегодня я делаю первый символический взнос – 10 тыс. грн. Поверьте, это только первый взнос, первая ласточка. Дальше будет больше!
Я призываю всех неравнодушных людей, а в особенности представителей малого и среднего бизнеса присоединяться к нашему начинанию. Гарантирую полную прозрачность и подотчетность фонда помощи людям, пострадавшим от коронавируса. Расчетный счет организации сообщу в ближайшее время.
Мы не хотим обещать многого. Но питанием, средствами защиты, а при необходимости – чистой и скромной одеждой готовы обеспечить нуждающихся.
Пока другие говорят – мы делаем!
Наша сила в единстве!
|
Октябрьский пленэр на Кинбурне: спешите принять участие!
2934
|
Пора объединять усилия
2668
|
Главная городская елка: Что такое хорошо и что такое плохо?
2033
|
Два кита городской политики
2140
|
Спасем Кинбурн от пожаров
2246
|
C Днем освобождения родного города, николаевцы!
1532
|
Богоугодное дело - часовня на Кинбурне
1778
|
Часовня на Кинбурне уже освящена!
2246
|
О друзьях помнят. К 70-летию Владимира Чайки
2517
|
«Кинбурн Арт-Элит»: от своих традиций не отступаем
2043
|
Не нравится мэр - изберете другого. Но не мешайте ему работать!
2107
|
Старый-новый Детский сад на Водопое – наша общая победа
1396
|
Школа-интернат№4: развалить все очень просто, а что потом?
2666
|
Есть достойные кандидаты на пост руководителя области
2161
|
Новый детский сад на Водопое может заработать уже в будущем году
718
|
День города: размышления после праздника
1261
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградация
3631
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!
732
|
День Победы: Праздник со слезами на глазах
635