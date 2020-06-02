Преодолеем коронавирус! Поможем людям сообща!

Все мы видим, как семимильными шагами пандемия COVID-19 шагает по планете и уже почти три месяца косит украинцев.

Для больниц и трудовых коллективов медработников государство, местные и региональные бюджеты выделяют дополнительное финансирование – не в тех объемах, как хотелось бы, иногда даже со скандалами, но выделяют. К счастью, подключился и крупный бизнес. Пример всем в Николаеве подала компания "НИБУЛОН", обеспечившая область современным аппаратом для выявления коронавируса у пациентов высокоточным методом полимеразной цепной реакции, под ключ отремонтировавшая и оснастившая областной центр по лечению инфекционных заболеваний (бывш. областную инфекционную больницу) практически всем необходимым. Их примеру последовал Николаевский глиноземный завод, приступивший к созданию отделения для обсервации и лечения больных COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями в городской больнице №5 (бывш. Жовтневая ЦРБ) и закупивший газификатор на 3 тонны кислорода для горбольницы №3, НПКГ "Зоря"-"Машпроект", установивший кислородный концентратор и проложивший мощную разводку для 50 точек подачи кислорода в респираторный центр интенсивной терапии, порты «Ника-тера» и «Ольвия», закупившие 55 импортных функциональных кроватей, компания «Велам», предоставившая для больных удобные матрацы.

Всё это хорошо, своевременно и очень правильно, вызывает уважение и доказывает, что пока одни говорят – другие делают.

Что касается лично меня, я тоже сторонник не долгих пространных рассуждений, а быстрых и конкретных дел. В том числе и в ситуации с борьбой против коронавирусной напасти в Николаеве. Но я пошел несколько по иному пути – по пути помощи конкретным людям, нашим горожанам.

Не секрет, что в больницы попадают разные пациенты – и по возрасту, и по состоянию здоровья, и по своим возможностям, и по материальному положению. Кому-то помощь требуется больше, кому-то меньше. Среди них есть одинокие, которым и помощь-то никто не окажет – просто потому, что у них нет родни.

Я горожанин, николаевец в шестом поколении. Я знаю, что моим предкам в этом городе пришлось пережить очень много – и чуму, и оспу, и тиф, и холеру, и грипп-испанку, смертность от которого была просто чудовищной, многократно превышающей наши сегодняшние потери от коронавируса.

Так вот, по рассказам своих дедов я с детства знаю, что во времена тяжелых испытаний и страшных эпидемий, наши предки протягивали руку помощи друг другу и объединялись, чтобы вместе бороться с лихом, чтобы помогать тем, кто в этой помощи нуждается. Не зря в народе говорят: гуртом й батьку бити легше.

Хорошо, что есть большой бизнес, помогающий лечебным учреждениям с ремонтами, закупкой аппаратуры и лекарств. Но сегодня многим малоимущим людям нужны средства индивидуальной защиты, антисептики. А еще им элементарно нужно есть и пить. Мы с единомышленниками уже занимаемся решением этой проблемы и, чтобы аккумулировать усилия всех неравнодушных, решили создать благотворительный фонд, который будет заниматься помощью престарелым и малоимущим, столкнувшимся с проблемой COVID-19.

В этот фонд помощи пострадавшим от коронавируса сегодня я делаю первый символический взнос – 10 тыс. грн. Поверьте, это только первый взнос, первая ласточка. Дальше будет больше!

Я призываю всех неравнодушных людей, а в особенности представителей малого и среднего бизнеса присоединяться к нашему начинанию. Гарантирую полную прозрачность и подотчетность фонда помощи людям, пострадавшим от коронавируса. Расчетный счет организации сообщу в ближайшее время.

Мы не хотим обещать многого. Но питанием, средствами защиты, а при необходимости – чистой и скромной одеждой готовы обеспечить нуждающихся.

Пока другие говорят – мы делаем!

Наша сила в единстве!